Bursele europene închid în creștere, pe măsură ce traderii urmăresc evoluțiile din Venezuela
Newsweek.ro, 5 ianuarie 2026 22:50
Bursele europene au închis luni în teritoriu pozitiv, pe fondul reacțiilor piețelor globale la răstu...
Acum o oră
22:50
Bursele europene au închis luni în teritoriu pozitiv, pe fondul reacțiilor piețelor globale la răstu...
Acum 2 ore
22:00
Premierul danez atrage atenţia că un atac al SUA ar însemna sfârşitul NATO, ca alianţă globală # Newsweek.ro
Premierul danez, Mette Frederiksen, atrage atenţia că un atac al SUA ar însemna sfârşitul NATO, ca a...
21:40
Departamentul de Stat al SUA spune despre Americi şi controlul acestora, într-o postare de pe X: "As...
Acum 4 ore
21:10
Două oraşe mari din România, Ploieşti şi Cluj, au impozite pe clădiri cu 80% mai mari decât anul tre...
20:40
Putin a trimis mercenari pentru evacuarea lui Maduro, dar acesta a vrut cubanezi. Spulberați de Delta Force # Newsweek.ro
Trupe speciale ale SUA au ucis cea mai mare parte a echipei personale de securitate a lui Maduro în ...
20:30
Dragoş Pîslaru (MIPE): În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid # Newsweek.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, spune că, în ultimele 6 luni, banii...
20:10
Un oraş oraș vietnamez a prosperat pe măsură ce fabricile au părăsit China. Ce urmează acum pentru comunitate? # Newsweek.ro
Un oraş oraș vietnamez, Bac Ninh, a prosperat pe măsură ce fabricile au părăsit China şi s-au mutat ...
19:50
Rusia scoate de la naftalină un crucișător nuclear după 28 ani. Are 80 rachete Kalibr. Aunge în Marea Neagră? # Newsweek.ro
După ce a petrecut cea mai mare parte a ultimilor 28 de ani ancorat într-un șantier naval din nord, ...
19:40
Marele pariu al lui Donald Trump, cu petrolul Venezuelei. Caracasul reintră în cărţi pe o piaţă suprasaturată # Newsweek.ro
Marele pariu al preşedintelui SUA, Donald Trump, cu petrolul Venezuelei. Caracasul reintră acum în c...
Acum 6 ore
19:30
Peste 9.000 de consumatori de curent electricc din judeţul Alba au rămas fără energie şi stau pe înt...
18:50
Zece persoane au fost condamnate după ce au afirmat că Brigitte Macron a fost bărbat. Ce pedepse au primit? # Newsweek.ro
Un tribunal din Paris a găsit zece persoane vinovate de hărțuirea cibernetică a primei doamne a Fran...
18:40
Cum să speli corect hainele de lână. Se strică dacă le clătești la mașina de spălat rufe? # Newsweek.ro
Lâna este călduroasă și durabilă, dar necesită îngrijire atentă. Spală haina de lână manual, evitând...
18:20
Horoscop ianuarie. Care sunt cele mai ciudate 4 zodii? Doar cei mai curajoși se nasc în aceste luni ale anului # Newsweek.ro
În lumea astrologiei, fiecare semn zodiacal are propria personalitate unică. Unele semne sunt cunosc...
18:20
VIDEO Putin rămâne fără aur, litiu și uraniu în Mali. Africa Corps a Rusiei distrusă de rebelii tuaregi # Newsweek.ro
Junta militară pro-rusă din Mali este în pragul colapsului. Putin primise acces la rezervele de aur,...
18:00
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că va ”pune mâna pe arme” dacă SUA vor decide să-...
17:50
Taxele locale devin mai greu de evitat după conectarea primăriilor la PatrimVen. În ce județ este sistemul? # Newsweek.ro
Toate primăriile din județul Bihor s-au înrolat în platforma informatică PatrimVen a ANAF, ceea ce v...
Acum 8 ore
17:30
Dat ca sigur în China, la Yunnan Yukun, antrenorul român Marius Şumudică a semnat, în cele din urmă,...
17:20
Colegiul Medicilor propune ca gărzile medicilor să fie recunoscute ca vechime în muncă # Newsweek.ro
Colegiul Medicilor din România (CMR) propune recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă,...
17:10
Armata Română începe să recepționeze blindatele COBRA II. 1059 de mașini de luptă costă 4,26 miliarde lei # Newsweek.ro
Blindatele tactice COBRA II au început să intre în dotarea Armatei României. Locotenent ing. Georgia...
17:00
Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a ajuns luni la un tribunal din New York pentru a fi acu...
17:00
Legea pensiilor private, adoptată. Ce bani poți lua într-o singură tranșă? De ce sunt pensionarii nemulțumiți? # Newsweek.ro
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor private. Există pensionari nemulțumiți de modul în care va a...
16:50
Dakar 2026, Ziua 2: Dacia pilotată de „Regele deșertului” pe 1, românul Mani Gyenes lider la Malle Moto # Newsweek.ro
Cea de-a doua zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat fabulos pentru reprezentanții direcți și indirec...
16:50
Președintele Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale au scăzut cu 30% în 2025 # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan anunță o reducere semnificativă a cheltuielilor Administrației Prezidențial...
16:30
Comisia Europeană a rambursat României aproape un miliard de euro pentru plăți în avans către fermieri # Newsweek.ro
Comisia Europeană a rambursat luni României aproape un miliard de euro, sumă ce reprezintă rambursar...
16:20
Marea Britanie interzice reclamele la mâncare nesănătoasă pe timpul zilei pentru a reduce costurile medicale # Newsweek.ro
Regatul Unit a adoptat reguli stricte pentru combaterea obezității infantile: reclamele la alimente ...
16:00
Viktor Orban: După sfârșitul ordinii liberale, 2026 va fi marcat de război, criza energetică și migrație # Newsweek.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni, într-o conferință de presă internațională, că era ordi...
Acum 12 ore
15:30
Spunem că producerea vinului este milenară în România. Dar ăsta este un lucru comun. Peste tot, în t...
15:30
Românii și-au cumpărat 156.803 mașini noi și 360.103 de mașini SH în 2025. Ce mărci au preferat? # Newsweek.ro
Piața auto din România a încheiat 2025 cu o creștere timidă, de 3,7%, în segmentul mașinilor noi. Ia...
15:20
Liderul Iranului, Ali Khamenei își plănuiește evadarea la Moscova. Iranienii cer: „Moarte dictatorului!” # Newsweek.ro
Teheran – Informații explozive dezvăluie panică în rândul elitelor iraniene! De zile întregi, oameni...
15:10
FOTO Cum arată cel mai scump ceas din lume – 15.000.000 €. Este un Patek Philippe din oțel, produs în 1943 # Newsweek.ro
Un ceas de mână Patek Philippe din oțel, produs în 1943, este, la ora actuală, cel mai scump din lum...
15:00
Guvernul Elveției a decis să înghețe cu efect imediat orice active aflate pe teritoriul său care apa...
14:50
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig? # Newsweek.ro
Pensionarii care așteptau indexarea pensiilor la 1 ianuarie 2026 se confruntă cu o situație delicată...
14:40
Protest la o primărie din Suceava. Taxa de salubrizare triplată i-a revoltat pe localnici # Newsweek.ro
Zeci de oameni s-au adunat la o discuție aprinsă cu primarul Ezekiel Belțic în prima zi de lucru de ...
14:20
Chiar dacă sărbătorile de iarnă s-au încheiat, bucureștenii mai pot profita câteva seri de atmosfera...
14:10
FOTO Cu ce cauciucuri de iarnă a plecat un român la drum! Mașina imobilizată de poliție, amendă 1.800 lei # Newsweek.ro
Inconștiență criminală! Un român a considerat că e sufient să scrie pe cauciucurile mașinii că sunt ...
14:00
Avioanele F-35, arma decisivă în capturarea de către SUA a lui Maduro. România cumpără 32. La ce preț? # Newsweek.ro
Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a oferit o relatare foarte detaliată a m...
13:50
Zece persoane, găsite vinovate de cyberbullying, la adresa lui Brigitte Macron, soția președintelui francez # Newsweek.ro
Zece persoane au fost găsite vinovate, luni, de cyberbullying, la adresa lui Brigitte Macron, soția ...
13:30
Probleme cu plata impozitelor pe ghiseul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României spune motivul # Newsweek.ro
Un număr mare de români au încercat, luni, să acceseze ghiseul.ro pentru plata taxelor și impozitelo...
13:30
Ce să faci când primești apeluri spam? Metoda care te ajută să le elimini odată pentru totdeauna # Newsweek.ro
Există o soluție pentru a dezactiva enervantele apeluri spam. Trebuie să ții minte un lucru de fieca...
13:20
Moscova, planul B al dictatorilor. Ayatollahul Khamenei, pregătit să fugă în Rusia dacă regimul din Iran pică # Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, dictatorul Ali Khamenei, ar avea pregătit un plan de rezervă în cazul pr...
13:10
Mai multe drepturi sociale prevăzute de legislația specială sunt amânate, ca urmare a deciziilor bug...
13:00
Judecătorul CCR Licu a făcut Facultatea Spiru Haret pe când era neacreditată. Avea „grad de încredere limitat” # Newsweek.ro
Bogdan Licu e unul din cei 4 judecători ce refuză tăierea pensiilor speciale. Licu a terminat Facult...
12:40
Trump amenință deschis Danemarca, aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în două luni. Voi nu puteți” # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a reiterat duminică seara intenția ca Groenlanda, teri...
12:20
Botswana își deschide ambasadă la Moscova. Îi oferă lui Putin pământuri rare și diamante # Newsweek.ro
Bogat în pământuri rare și diamante, statul african Botswana vrea să își deschidă ambasadă la Moscov...
12:10
VIDEO Operațiune spectaculoasă. Finlandezii au arătat cum au capturat o navă a flotei din umbră rusești # Newsweek.ro
Poliția din Helsinki și Poliția de Frontieră au publicat pe serviciul de mesagerie X un videoclip de...
12:00
Călin Georgescu, șomer cu vilă de 500.000 €, bodyguarzi de mii de euro, atac la Bolojan: „Voi stați în lux” # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat din nou luni dimineață la Poliția Buftea, pentru a semna controlul jud...
11:50
FOTO Cum arată un „monstru” de ton roșu cumpărat de un lanț de restaurante cu 2.800.000 €. Va ajunge sushi # Newsweek.ro
Licitație - record! Un lanț de restaurante din Japonia a cumpărat un „monstru” de ton roșu cu 2.800....
11:40
Turcia lui Erdogan a încheiat 2025 cu o inflație de 30,9%. Ca idee, în România a ajuns aproape 10% # Newsweek.ro
Turcia lui Erdogan a încheiat 2025 cu o inflație de 30,9%. Ca idee, în România a ajuns aproape 10%...
11:20
11:10
Sărbătoare 6 ianuarie, Botezul Domnului. Tradiții de Bobotează. Ce fac credincioșii cu o zi înainte # Newsweek.ro
Pe 6 ianuarie, Biserica prăznuiește Botezul Domnului. Este o sărbătoare marcată cu cruce roșie în ca...
