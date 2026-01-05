Umbrărescu, lider detașat și la bani pentru autostrăzile construite în 2025 în România: UMB a facturat cât următorii opt constructori la un loc

11:00

Principalul organism de reglementa a sectorului financiar din China a solicitat băncilor şi altor importanţi creditori să raporteze care este expunerea lor pe creditele acordate Venezuelei, după ce SUA l-au înlăturat pe liderul ţării sud-americane, considerat un prieten al Beijingului, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.