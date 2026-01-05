Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”

19:30

Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că este „un om decent”, după ce a fost adus sub escortă, purtând uniformă de deținut și cătușe la glezne, la câteva zile după capturarea sa de către armata americană într-o operațiune desfășurată la Caracas. Alături de el se află și soția sa, Cilia Flores.