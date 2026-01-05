Gigi Becali susține că CFR Cluj a „umflat” suma pentru transferul lui Louis Munteanu: „Eu nu cred”

18:20

Alexandru Musi (21 de ani, aripă stânga), aflat cu Dinamo în cantonamentul din Antalya, a spus ce așteptări are de la partea a doua a sezonului. Alexandru Musi s-a refăcut după accidentarea care l-a ținut departe de teren în ultimele 6 meciuri și vrea titlul cu Dinamo. De asemenea, a vorbit despre începutul său în fotbal. Alexandru Musi: „Vreau titlul și cupele europene cu Dinamo”„Mă bucur că sunt sănătos, sper să fiu sută la sută și să dau un randament bun. ...