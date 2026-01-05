Gigi Becali susține că CFR Cluj a „umflat” suma pentru transferul lui Louis Munteanu: „Eu nu cred”
Gazeta Sporturilor, 5 ianuarie 2026 23:20
Gigi Becali nu este convins de suma anunțată de CFR Cluj după transferul lui Louis Munteanu în MLS. Patronul FCSB a comentat mutarea atacantului la D.C. United, despre care ardelenii susțin că le-a adus 6 milioane de euro. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
23:40
Dan Șucu încearcă să transfere un coleg de-ai lui Cristiano Ronaldo! » Internaționalul ar veni ca împrumut la Genoa # Gazeta Sporturilor
Bento Matheus Krepski (26 de ani), portarul lui Al-Nassr, e ofertat de Genoa în perspectiva unei mutări în Italia în acest mercato invernal. Brazilianul folosit și de selecționerul Carlo Ancelotti în toamna trecută ar fi soluția pe care echipa patronată de Dan Șucu o vizează, în condițiile în care varianta Mattia Perin de la Juventus a devenit mai puțin viabilă.Genoa are o problemă la capitolul portarilor. ...
Acum 30 minute
23:20
Cât cere Dinamo pentru „perla” din atac: „Dintr-o discuție internă, 5 milioane de euro” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre ofertele pe care clubul le-a avut pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani), principalele arme ofensive ale „câinilor”.Conform spuselor lui Andrei Nicolescu, pentru Cătălin Cîrjan au avut o ofertă de 3 milioane de euro cu tot cu bonusuri, dar jucătorul a fost catalogat ca netransferabil. ...
23:20
Gigi Becali susține că CFR Cluj a „umflat” suma pentru transferul lui Louis Munteanu: „Eu nu cred” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali nu este convins de suma anunțată de CFR Cluj după transferul lui Louis Munteanu în MLS. Patronul FCSB a comentat mutarea atacantului la D.C. United, despre care ardelenii susțin că le-a adus 6 milioane de euro. ...
23:20
Nigeria a făcut spectacol în meciul decisiv pentru sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
Nigeria s-a calificat fără emoții în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după o demonstrație de forță în fața Mozambicului. „Super Vulturii” s-au impus categoric, scor 4-0, într-un meci dominat cap-coadă, în care diferența de pe tabelă putea fi chiar mai mare.Partida a fost a doua a serii, după ce primul duel al serii le-a avut protagoniste pe Egipt și Benin, meci încheiat cu scorul de 3-1, la capătul unei partide decise în prelungiri. ...
Acum o oră
22:50
Basarab Panduru a reacționat imediat după decizia lui Gigi Becali în privința lui Tavi Popescu: „Îi întinde o mână de ajutor” # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român și actual analist TV, a reacționat imediat după ce Gigi Becali a anunțat că ar vrea să-l trimită în împrumut pe Tavi Popescu la Al Okhdood, echipa la care a fost confirmat în poziția de antrenor Marius Șumudică.Basarab Panduru este de părere că Marius Șumudică recurge la această mutare pentru a-l ajuta pe Octavian Popescu, fotbalist care pare blocat la FCSB. ...
Acum 2 ore
22:40
Cea mai tânără victimă a tragediei din Crans-Montana este fiul unui oficial de la Sochaux » Noa Thévenot avea 14 ani! # Gazeta Sporturilor
Noa Thévenot El Kaim Billah (14 ani) este printre cele 40 de persoane decedate în tragedia de la Crans-Montana. FC Sochaux-Montbéliard a confirmat vestea tristă într-un comunicat publicat astăzi. Noa era fiul lui Xavier Thévenot, membru al Consiliului de Ssupraveghere al clubului din National (liga a treia) și una dintre figurile cheie în salvarea financiară în 2023. ...
22:20
Cei de la CFR Cluj traversează o perioadă foarte complicată din punct de vedere financiar. Ardelenii acumulează penalități din cauza faptului că nu au achitat ultima tranșă pentru transferul mijlocașului Tidiane Keita (29 de ani), adus în vară de la Petrolul Ploiești. Tidiane Keita ajungea în Gruia în luna august, în schimbul sumei de 400.000 de euro. CFR ar fi trebuit să achite ultima tranșă, în valoare de 120. ...
22:20
Presa din Italia a anunțat faptul că Andrei Coubiș, fundașul român al celor de la Sampdoria, este aproape de a ajunge la Universitatea Cluj.Anunțul a fost făcut de Nicolo Schira, un reputat jurnalist italian, specializat în transferuri. Pentru jucătorul care a evoluat toată viața în Italia, ar fi prima experiență în campionatul românesc, după o primă experiență eșuată la seniori, la Sampdoria. ...
22:20
Louis Munteanu, primul mesaj pentru CFR după transferul în Statele Unite: „Mister Petrescu, nu voi uita niciodată” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu a închis oficial capitolul CFR Cluj și a transmis un mesaj emoționant ardelenilor, la scurt timp după ce a fost prezentat de D.C. United. Atacantul român a semnat un contract pe trei ani și jumătate, valabil până în sezonul 2028-2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. ...
22:20
L-am găsit pe venezueleanul care a jucat la Dinamo! A driblat „subiectul Maduro”, apoi s-a dat la povești: „Mircea Rednic? Cu adevărat...” » Românul care i-a rămas la inimă # Gazeta Sporturilor
Gualberto Campos, primul venezuelean care a jucat pentru Dinamo și printre puținii ajunși să fie legitimați în prima ligă a României, a rememorat scurta perioada petrecută la București, rezumată într-o aventură de câteva luni în Ștefan cel Mare. Astăzi în vârstă de 44 de ani, Campos a acceptat propunerea de interviu lansată de Gazeta Sporturilor, evitând însă din start subiectul capturării dictatorului Nicolas Maduro de către Statele Unite. ...
22:00
Gigi Becali, trădat de un apropiat: „L-am iubit ca pe un frate, dar din cauza lui nu mai am încredere în oameni” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a făcut o mărturisire surprinzătoare despre un episod care l-a marcat profund, întâmplat în vară.Patronul FCSB a dezvăluit că și-a pierdut încrederea în oameni după ce a fost trădat de vărul său, Virgil Becali, una dintre persoanele care i-au fost aproape mulți ani. ...
22:00
Andrei Nicolescu îl contrazice pe Varga: „Am ajuns la un acord pentru Matei Ilie” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu o altă variantă în cazul negocierilor purtate în vară cu Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, pentru transferul fundașului central Matei Ilie (23 de ani). Dinamo reactivase în culise interesul pentru Matei Ilie, iar Ioan Varga a avut o reacție categorică în dialogul cu GSP.ro.„În vară mi-au oferit bani de țigări, nu au bani să cumpere! Acum nu m-au căutat… am oferte de afară pentru el. ...
Acum 4 ore
21:40
Gigi Becali a anunțat că îl trimite pe Tavi Popescu împrumut la formația lui Șumudică: „Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el” + Antrenorul a mai vrut un jucător de la FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Octavian Popescu (23 de ani) să ajungă împrumut la Al Okhdood, formația la care astăzi a fost confirmat ca antrenor principal Marius Șumudică.Octavian Popescu a jucat la nivel de seniori doar la AFC Turris și FCSB. Acum Gigi Becali a vorbit despre o posibilă plecare a lui Tavi Popescu timp de 6 luni. ...
21:40
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a spus că echipa lui insistă în continuare pentru transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), chiar dacă situația atacantului de la Dinamo Kiev este una foarte complicată. În mod normal, Blănuță nu ar putea juca pentru Dinamo în acest sezon în cazul în care ar fi transferat de „câini”. ...
21:40
Lazio vinde la foc automat în 2026 » În ziua prezentării lui Taty Castellanos la West Ham, pleacă și Guendouzi! # Gazeta Sporturilor
Lazio este cel mai activ club din Serie A în prima fereastră de mercato din 2026. Echipa biancocelesta pierde doi titulari în ianuarie. După ce, în această seară, West Ham l-a prezentat pe Taty Castellanos, cumpărat pentru 30 de milioane de euro, Fenerbahce s-a înțeles asupra contractului cu Matteo Guendouzi. Suma de transfer a mijlocașului francez ar fi de 27 de milioane.Primele două vânzări importante din Serie A îi aparțin lui Lazio. ...
21:20
Atacantul căruia Rapid i-a arătat ușa a devenit golgheter, iar acum a plecat la liderul campionatului # Gazeta Sporturilor
Florent Hasani (28 de ani), fostul atacant al celor de la Rapid, a plecat în iarna lui 2025 de la formația giuleșteană la Boluspor, echipă la care a marcat pe bandă rulantă și locul 8 în Liga 2 din Turcia. Acum cifrele bune i-au adus un transfer la Amedspor, echipa de pe primul loc din al doilea eșalon turc.Liderul din Liga 2 care trage tare la promovare a plătit o sumă uriașă, având în vedere liga: 500. ...
21:20
Antrenorul Oțelului, discurs manifest după Sărbători: „Să meargă la pușcărie!” + Situația transferurilor lui Lameira și Joao Paulo » Ce spune despre „căruța cu bani” de la Ahmetov # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, 46 ani, a petrecut Crăciunul și Revelionul acasă, la Brașov, iar azi a sunat adunarea la Oțelul, care se va pregăti la Galați până la reluarea campionatului. Antrenorul explică traseul remarcabil al dunărenilor până pe o poziție de play-off, locul 6 după 21 de etape, și nominalizează favorita numărul unu la titlu: „Continuitate!”Laszlo Balint a preluat Oțelul în martie 2025, a reușit să salveze echipa de la retrogradare într-un context sportiv și ...
21:10
Egipt, selecționată pentru care evoluează Mohamed Salah, starul lui Liverpool, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins Benin cu scorul de 3-1, la capătul unui meci decis în prelungiri.În tabăra adversă s-au regăsit doi jucători din SuperLiga României: Yohan Roche, fundașul Petrolului, titular pe toată durata competiției, și David Kiki, legitimat la FCSB, care însă nu a fost utilizat nici în această partidă. ...
20:50
Cristi Chivu ratează primul transfer din 2026 » Joao Cancelo întoarce spatele lui Inter și e gata să semneze! # Gazeta Sporturilor
Răsturnare de situație în negocierile pentru transferul lui Joao Cancelo de la Al-Hilal. Barcelona a înaintat o ofertă pentru fundașul dreapta portughez de 31 de ani, potrivit informațiilor exclusive furnizate de specialistul în mercato Fabrizio Romano și cotidianul Mundo Deportivo, și acesta a ales campioana Spaniei în detrimentul Interului lui Cristi Chivu!Inter ajunsese la un acord cu Al-Hilal asupra împrumutului lui Joao Cancelo, de care antrenorul Al-Hilal nu mai are ...
20:20
O vedetă din Premier League, ținta atacurilor rasiste » Clubul colaborează deja cu poliția pentru descoperirea făptașului # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul englez Joe Willock a devenit ținta unor atacuri rasiste pe rețelele de socializare. Clubul său, Newcastle United, a condamnat incidentul și a anunțat că deja colaborează cu poliția pentru a găsi făptașul. Mijlocașul de 26 de ani a fost ținta unor atacuri violente și rasiste. Mesajele au fost trimise pe Instagram și i se adresau lui, dar și familiei sale după meciul de duminică cu Crystal Palace, încheiat cu victoria lui Newcastle, scor 2-0. ...
20:20
La 35 de ani și cu 25.000 de euro pe lună, Denis Alibec a ajuns să fie testat la FCSB: ori își revine până în februarie, ori campioana îl va trage definitiv pe linie moartă și va căuta un alt atacant.Nu a fost sigur că Alibec va merge cu FCSB în stagiul de pregătire din Antalya.„M-a întrebat MM: «Gigi, ce facem cu Alibec, îl luăm?». Am zis că în Alibec încă am încredere. ...
20:20
Jucătorul lui Dinamo va încasă o primă mai mare decât salariul » Președintele țării a răsplătit naționala cu prime uriașe pentru calificarea în sferturile Cupei Africii # Gazeta Sporturilor
Naționala Camerunului, acolo unde titular între buturi este Devis Epassy, goalkeeper legitimat la Dinamo, a fost răsplătită pe măsură după calificarea în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Performanța a fost obținută în urma victoriei cu 2-1 împotriva Africii de Sud, echipa națională pentru care evoluează Siyabonga Ngezana, fundașul central al campioanei Superligii, FCSB.Fiecare jucător din lot va primi o primă individuală de 18.180. ...
20:20
Caio se îmbogățește la noua echipă! Salariu de top din partea rusului care l-a vrut cu orice preț » Cu ce se alege FC Argeș # Gazeta Sporturilor
„Telenovela” transferului lui Caio Ferreira e pe cale să ajungă la un deznodământ. Brazilianul care a impresionat la FC Argeș va semna cu letonii de la FC Riga, tranzacția fiind pe punctul de a se finaliza. ...
20:20
O veste bună și alta rea pentru Real Madrid » Pe cine a recuperat Xabi Alonso pentru semifinala cu Atletico # Gazeta Sporturilor
Real Madrid nu va putea conta în primul meci de la Supercupa Spaniei pe golgheterul Kylian Mbappe (27 de ani). Accidentat la genunchi, atacantul francez îi va lipsi lui Xabi Alonso joi seară, la Jeddah, a doua semifinală cu Atletico Madrid. În schimb, antrenorul echipei blanca îl va avea disponibil pe Dean Huijsen. ...
20:10
Alex Dobre (27 de ani, aripă dreapta) și Claudiu Petrila (25, aripă stânga), cei mai importanți fotbaliști de atac de la Rapid, vor pleca în această iarnă doar în cazul în care giuleștenii vor primi o ofertă de nerefuzat, după cum a anunțat Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului. ...
20:00
Rapid a confirmat interesul pentru doi fotbaliști din Superliga: „Avem discuții” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a confirmat interesul giuleștenilor pentru doi fotbaliști din Superliga. Este vorba despre Marinos Tzionis (24 de ani), mijlocașul ofensiv de la UTA Arad, și Robert Sălceanu (21), fundașul stânga de la Petrolul. În ultimele zile, s-a vehiculat că Tzionis și Sălceanu ar putea ajunge la Rapid. Victor Angelescu a confirmat că giuleștenii îi urmăresc pe cei doi fotbaliști. ...
20:00
Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) nu își va începe sezonul 2026 la Adelaide. Tenismenul sârb a anunțat oficial, prin intermediul rețelelor de socializare, că nu este pregătit din punct de vedere fizic pentru a reveni pe teren săptămâna viitoare.Liderul generației sale a decis să se retragă de la turneul ATP 250 de la Adelaide, invocând o recuperare incompletă după o accidentare suferită spre finalul sezonului 2025. ...
Acum 6 ore
19:40
Ianis Zicu anunță clar la primul antrenament al Farului din acest an: „Dacă nu intrăm în play-off, pot să fiu demis sau pot pleca!” # Gazeta Sporturilor
După o jumătate de an în care s-a jucat de-a banca tehnică, Farul Constanța va începe a doua parte a sezonului Superligii cu adevăratul antrenor principal. Cel puțin așa a anunțat Ianis Zicu la conferința de presă de astăzi, ocazionată de reunirea lotului. „Sunt antrenor că și până acum, dar sunt principal doar în acte. Am terminat cursul pentru Licența PRO, însă a durat până s-a emis acest act și în curând va fi înregistrat și numărul actului. ...
19:40
Fostul jucător al lui Dinamo, aflat în același hotel cu „câinii” în Antalya, vorbește despre o posibilă revenire: „A fost locul în care m-am simțit bine.” # Gazeta Sporturilor
Paul Anton (33 de ani), fost mijlocaș al lui Dinamo în perioadele 2015-2017 și 2020-2021, se află în în cantonamentul din Antalya alături de actuala sa echipă, ETO Gyor, liderul campionatului din Ungaria. Coincidența face ca formația maghiară să fie cazată în același hotel cu DinamoMijlocașul român, aflat în Ungaria din vara anului 2023, este titular de bază la Gyor, echipă care ocupă primul loc în clasament, peste Ferencvaros. ...
19:20
Englezii de la Chelsea doresc să se întărescă serios în perioada următoare și l-au pus pe lista de transferuri pe Vinicius (25 de ani), aripa stângă de la Real Madrid și unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Publicația engleză The Guardian anunță că britanicii pregătesc o ofertă de 155 de milioane de euro pentru Real Madrid, cu scopul de a-l transfera pe atacantul brazilian. ...
19:20
Legenda lui Dinamo vrea să-l vadă plecat pe fotablistul „câinilor”: „Nu este la nivel. A avut suficiente șanse” # Gazeta Sporturilor
Ioan Andone (65 de ani), fost fotbalist și antrenor la Dinamo, a analizat lotul „câinilor” din perioada de pregătire din Antalya și este de părere că echipa ar trebui să scape de Stipe Perica, vârful de atac croat.Ioan Andone este de părere că Dinamo trebuie să se întărească în acea zonă, iar Stipe Perica a avut suficiente șanse și nu a confirmat. Croatul este la formația din Capitală din iarna anului 2025. ...
19:20
Criză nemaipomenită la Celtic după înfrângerea din Old Firm! » Decizia radicală luată azi de Campioana Scoției # Gazeta Sporturilor
Celtic și-a concediat al treilea manager în acest sezon, în urma înfrângerii de sâmbătă din derby-ul cu Rangers (1-3) de pe tern propriu. Wilfried Nancy nu a rezistat decât o lună la conducerea campioanei Scoției, francezul de 48 de ani pierzând șase din cele opt meciuri în care a stat pe banca „alb-verzilor”.După ce a terminat anul trecut cu un eșec rușinos (0-2) la Motherwell, Celtic a început 2026 la fel de prost. ...
18:50
Sportul maghiar este în doliu după dispariția fulgerătoare a lui Miklos Dudas, fost campion mondial la kaiac-canoe. Vestea tragică a morții sportivului, în vârstă de 35 de ani, a fost confirmată de o sursă apropiată familiei și ulterior de autorități.Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, poliția din Budapesta a intervenit luni, 5 ianuarie 2026, într-un complex rezidențial din capitală. ...
18:30
Marius Șumudică, prima reacție după ce a semnat în Arabia Saudită: „Să ajungi să antrenezi aici e greu” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al formației Al Okhdood, echipă aflată pe penultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. Tehnicianul român a oferit prima reacție după semnarea contractului, la aproape opt luni de la ultima experiență pe bancă.Șumudică a fost întâmpinat cu flori la sosirea în Arabia Saudită și revine într-un campionat pe care îl cunoaște bine, după ce în trecut le-a mai pregătit pe Al Shabab și Al Raed. ...
18:20
Scandalurile se țin lanț între Ilary Blasi și Francesco Totti » Motivul incredibil pentru care l-a dat iarăși în judecată fosta soție! # Gazeta Sporturilor
De la despărțirea de Francesco Totti (49 de ani), ex-căpitanul lui AS Roma, Ilary Blasi îl ține numai prin tribunale pe fostul soț. După scandalul cu ceasurile de lux, fosta doamnă Totti l-a reclamat la tribunal pentru că nu vrea să repare tavanul prăbușit din vila lăsată acesteia după divorț.Nu au trecut decât șase luni de la pronunțarea deciziei definitive în scandalul Rolex-urilor, că fosta familie Totti va ajunge din nou în sala de judecată. ...
18:20
Alexandru Musi se bucură de ultimul transfer făcut de Dinamo: „Mă cunosc bine cu el” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Musi (21 de ani, aripă stânga), aflat cu Dinamo în cantonamentul din Antalya, a spus ce așteptări are de la partea a doua a sezonului. Alexandru Musi s-a refăcut după accidentarea care l-a ținut departe de teren în ultimele 6 meciuri și vrea titlul cu Dinamo. De asemenea, a vorbit despre începutul său în fotbal. Alexandru Musi: „Vreau titlul și cupele europene cu Dinamo”„Mă bucur că sunt sănătos, sper să fiu sută la sută și să dau un randament bun. ...
18:10
Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 ATP) a suferit o înfrângere neașteptată la United Cup, fiind învins în două seturi, 6-3, 6-4, de Hubert Hurkacz (28 de ani, locul 83 ATP), jucător care revenea în circuit după o pauză de șapte luni.Cu doar o zi înainte, neamțul trecuse fără emoții de Tallon Griekspoor (7-5, 6-0), însă duelul cu polonezul s-a transformat rapid într-un coșmar pentru al treilea jucător al lumii.VIDEO. ...
18:10
Steven Nsimba rămâne la Universitatea Craiova! Anunț din interior: „A refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China” # Gazeta Sporturilor
Mario Felgueiras, directorul sportiv al celor de la Universitatea Craiova, a transmis faptul că Steven Nsimba a refuzat o ofertă de transfer foarte mare din China.În ultima săptămână au apărut mai multe zvonuri legate de plecare atacantului în China, dar se pare că vârful a refuzat oferta, conform spuselor lui Mario Felgueiras. ...
18:10
Unde poate ajunge Robert Lewandowski » Gigantul din Serie A care vrea să îl transfere # Gazeta Sporturilor
Pe măsură ce se apropie sfârșitul sezonului, Milan lucrează intens la întărirea echipei, iar prioritatea este aducerea unui atacant de top. Deși Dusan Vlahovic (25 de ani) este în capul listei de dorințe, prețul său reprezintă un impediment, așa că „rossonerii" s-au orientat către Robert Lewandowski (37). Este aproape sigur că Dusan Vlahovic o va părăsi pe Juventus în această vară. ...
18:10
„N-am mâncat două zile, trebuia să luptăm cu creierul, să fim puternici” » Detalii de culise din show-ul cu 150.000 de euro pe masă! # Gazeta Sporturilor
În această seară are loc premiera show-ului „Desafio. Aventura”, la care participă și Florin Prunea, fost portar al echipei naționale. Cei 24 de concurenți s-au întrecut în Thailanda pentru a pune mâna pe marele premiu de 150.000 de euro.Începând de astăzi, telespectatorii vor fi martorii unei competiții fără precedent, filmată în îndepărtata Thailanda, care aduce în prim-plan curajul, rezistența, adaptarea și spiritul de echipă. ...
17:50
Cristi Săpunaru a comentat transferul lui Paraschiv la Rapid: „Românul nu are aceeași valoare” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, a comentat transferul lui Daniel Paraschiv (26 de ani), noul atacant al giuleștenilor, împrumutat până la finalul sezonului de la Real Oviedo.Mutarea a fost oficializată astăzi, la o zi după ce jucătorul a ajuns în cantonamentul Rapidului din Antalya. ...
Acum 8 ore
17:40
Metaloglobus a făcut primul transfer al iernii » A adus un fost campion al României # Gazeta Sporturilor
Florin Purece (34 de ani), mijlocașul care tocmai s-a despărțit de Unirea Slobozia, este în mod oficial noul jucător al celor de la Metaloglobus, ultima clasată din Superliga. GSP.ro anunța despre această mutare în urmă cu 3 zile. Florin Purece a fost pus pe liber de Unirea Slobozia, după ce a făcut o serie de declarații care au deranjat conducerea clubului după ce echipa fusese umilită de Oțelul, 0-3. ...
17:30
Universitatea Craiova a realizat prima mutare din această perioadă de mercato. Oltenii l-au securizat pe Alexandru Iamandache, în vârstă de 26 ani, fotbalistul divizionarei secunde CS Afumați.Aflat în ultimele 6 luni de contract cu formația ilfoveană, Iamandache a negociat și a semnat cu Universitatea Craiova. Acesta se va alătura echipei din vară, de la 1 iulie, după ce i se va încheia contractul cu CS Afumați. ...
17:20
Voie bună la antrenamentul lui Dinamo » Cum se pregătesc „câinii” pentru lupta la titlu + Ce fotbalist a intrat cu probleme # Gazeta Sporturilor
Veniți în Antalya de pe locul 4 din Superligă, la două puncte de liderul Universitatea Craiova, jucătorii lui Dinamo par că se simt excelent la antrenamentele din pauza de iarnă.Sosiți de două zile în Turcia, fotbaliștii antrenați de Zeljko Kopic trag din greu la antrenamente, dar o fac cu zâmbetul pe buze, asta deși preparatorul fizic Fran Xavier nu-i menajează deloc în aceste zile. ...
17:10
Ce surprinde mai tare? Lăsarea acasă a lui Ciprian, care juca foarte puțin, sau a lui Djokovic, om de bază în ultimele meciuri?Nu miră absolut dorința CFR-ului de a se despărți de Coco (de pe care s-au cam șters urmele campionatului francez), Kresic (foarte puțin utilizat) și mai ales Zouma. ...
16:50
„Leul” Marius Șumudică, anunțat oficial la noua echipă: „Bine ai venit, Mister” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică (54 de ani) a fost anunțat oficial ca antrenor al echipei Al Okhdood, penultima clasată în Arabia Saudită.După aproape 8 luni fără angajament, Marius Șumudică a ales să revină în circuit la Al Okhdood, în Arabia Saudită, acolo unde le-a mai condus pe Al Shabab și Al Raed.„Leul” Marius Șumudică, anunțat oficial la Al Okhdood: „Bine ai venit, Mister”Numirea lui Șumudică a fost confirmată oficial astăzi. ...
16:40
Povestea incredibilă a lui Matteo Lavelli, jucătorul de 19 ani debutat de Cristi Chivu: a fost la un pas de moarte din cauza meningitei # Gazeta Sporturilor
În urmă cu doi ani, italianul Matteo Lavelli a petrecut o lună în spital, luptându-se pentru viața sa. „Ca interist, m-am bucurat la maximum de acest stadion, abia așteptam momentul”, a declarat atacantul, după ce a jucat aseară pentru prima echipă a lui Inter Milano, împotriva celor de la Bologna, scor 3-1, notează Corriere della Serra. ...
16:40
S-a despărțit de Oțelul și a semnat în Spania » Clubul pentru care va evolua fundașul neplătit la Galați # Gazeta Sporturilor
Vadik Murria (25 de ani) va evolua în liga a treia din Spania, după ce s-a despărțit de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc de play-off din Superliga. Fundașul central transferat în luna iulie la formația de la malul Dunării a plecat nemulțumit din România din cauza întârzierilor salariale și îi anunțase pe șefii clubului că nu va mai reveni la Galați. ...
16:30
Louis Munteanu, prezentat oficial » DC United a dezvăluit adevărata sumă de transfer: „Record” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu a fost prezentat oficial de DC United, chiar în ziua în care a plecat să facă vizita medicală. Americanii au anunțat că atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani și jumătate.De asemenea, DC United a comunicat și suma oficială de transfer: 7 milioane de dolari, aproximativ 5,97 milioane de euro. Munteanu va face vizita medicală marți, apoi se va întoarce în România. Va pleca ulterior în SUA, având nevoie să obțină viza înainte. ...
16:10
Louis Munteanu a plecat la vizita medicală: „Am valoare, am demonstrat. Sper să fac un meci bun împotriva lui Messi” # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu, atacantul vândut de CFR Cluj la DC United, a plecat în Germania pentru a efectua vizita medicală, la Berlin. Pe aeroport, la Otopeni, acesta a oferit câteva declarații.Munteanu se va întoarce în țară după testele medicale. Va merge în SUA pentru a se alătura noii echipe în următoarele două săptămâni. Atacantul are nevoie de viză pentru a intra în America.Vesel și zâmbitor, Louis Munteanu a părut ușurat că va pleca în SUA. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.