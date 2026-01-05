Ce au mâncat Adda și Catalin Rizea de la Power Couple când s-au cunoscut. Nu oricine ar fi consumat acest aliment

11:00

O premieră așteptată, comentată și îndrăgită de toată țara. Show-ul în care cuplurile demonstrează că atunci când ești într-o relație puternică, nicio provocare nu-ți poate sta în cale. Emisiunea în care nouă cupluri de vedete vor demonstra că fricile pot fi învinse și că încrederea este arma secretă. Cel de-al treilea sezon Power Couple începe în această seară, de la ora 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!