Scene dureroase la înmormântarea tatălui Loredanei Groza! Cine i-a fost alături în clipele de adio
SpyNews, 6 ianuarie 2026 00:20
Loredana Groza a trecut prin cea mai dificilă perioadă. Cântăreața și-a pierdut tatăl în urmă cu câteva zile, iar momentul în care și-a luat rămas bun de la el a copleșit-o de durere. Loredana Groza a avut alături o mulțime de oameni dragi.
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică de la Power Couple s-au mutat împreună după doar două zile! S-au căsătorit la câteva luni distanță # SpyNews
Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică, trăiesc o poveste de dragoste de mulți ani. Mai mult, la Power Couple, cei doi au declarat faptul că s-au mutat împreună după doar două zile de când s-au întâlnit. Câteva luni mai târziu, a venit și cererea în căsătorie.
Marina Almășan a trecut prin mai multe dezamăgiri în dragoste, însă nu și-a pierdut niciodată încrederea că iubirea adevărată există. Prezentatoarea nu exclude ca la un moment dat în viața ei să se căsătorească.
Ce au mâncat Adda și Catalin Rizea de la Power Couple când s-au cunoscut. Nu oricine ar fi consumat acest aliment # SpyNews
Cătălin Rizea a fost pus la testul relației cu Adda, la prima probă din Power Couple. Soțul artistei a trebuit să răspundă corect la trei întrebări din cinci pentru a trece testul cu brio. Așadar, soțul artistei a spus ce a mâncat la primele întâlniri cu Adda.
Marina Almășan a dezvăluit dacă locuiește sau nu cu Sorin Mărcuș! Cât de serioasă a devenit relația lor # SpyNews
Marina Almășan și Sorin Mărcuș formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz! Prezentatoarea și afaceristul se cunosc de mulți ani, iar iată că destinul i-a readus pe cei doi în locul potrivit, la momentul potrivit. Marina Almășan a făcut declarații despre relația cu Sorin Mărcuș și a dezvăluit dacă locuiește sau nu cu el.
Imagini incendiare! Elena Ionescu și noul iubit au dat frâu liber pasiunii pe plaja din Dubai # SpyNews
Elena Ionescu și noul ei iubit sunt mai îndrăgostiți ca niciodată! Cei doi au renunțat la inhibiții și au dat frâu liber pasiunii direct pe plaja din Dubai. Imaginile cu artista și iubitul ei sunt dovada clară că pasiunea arde între ei!
Marisa Paloma a descoperit pe pielea ei că infecțiile nosocomiale nu țin cont de contul bancar și de banii achitați la internare: a suferit o infecție cu o bacterie extrem de periculoasă chiar într-un spital privat, unde achitase 20.000 de lei pentru o intervenție.
Oksana Ionașcu, devenită recent mămică pentru a șaptea oară, a explicat fanilor ei de ce a ales să nască acasă și a declarat că, anul acesta, doar trei tipuri de femei vor face ca ea.
Larisa Iordache, interviu exclusiv! Fosta gimnastă vorbește despre viața alături de fiica ei și despre secretul căsniciei cu soțul. Își doresc să devină părinți pentru a doua oară # SpyNews
Larisa Iordache ne vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre al doilea copil. Fosta gimnastă, care a devenit mamă pentru prima dată în 2025, se gândește serios să-și mărească familia. Vedeta ne-a mărturisit cum este viața alături de micuța Amira, cum a schimbat-o rolul de mamă, dar și care este secretul căsniciei cu soțul ei.
Marymar și Lambada au îngropat securea războiului?! Dovada că bruneta face tot posibilul să intre în grațiile lui Tzancă # SpyNews
Spynews.ro are dovada! Marymar și Lambada au pus capăt conflictului! Gestul care a dat de gol relația dintre cele două femei din viața lui Tzanca Uraganu și ce a făcut Marymar în primele zile ale acestui an. Imagini exclusive!
S-au aflat detalii neștiute despre NiCK de la NND, la Power Couple. Cătălina Marin, soția lui, a dezvăluit faptul că artistul se confruntă cu atacuri de panică. Probele nu sunt deloc în favoarea lui NiCK.
Ștefan a salvat zeci de tineri în explozia din Elveția, dar a plătit cu viața! Povestea dureroasă a paznicului de 31 de ani # SpyNews
Paznicul de la barul care a explodat de Revelion a salvat zeci de persoane, dar a plătit cu viața. Ștefan a murit în mulțimea de oameni, în timp ce încerca să scoată tineri din infernul pe care l-au trăit.
Primul concurent de la Power Couple care a izbucnit în lacrimi! Ce l-a făcut pe Marius Urzică să plângă # SpyNews
Power Couple a început direct cu emoții, pentru unii concurenți. Printre aceștia se numără și Marius Urzică, gimnastul român de talie mondială. Concurentul a început să plângă, atunci când a văzut câteva imagini care l-au făcut să fie nostalgic.
Ioana Grama și-a lăsat fiica în grija unor străini în Maldive! Cum și-a explicat gestul: ”Nu am gânduri negative” # SpyNews
Ioana Grama a stârnit un val de comentarii controversate, după ce a spus pe Instagram că și-a lăsat copilul în grija unor străini în vacanța din Maldive! Influencerița a răspuns comentariilor negative printr-un mesaj în care a clarificat situația.
Vanessa, în Mexic, alături de Bogdan de la Ploiești! A vrut să pară că e acasă, dar țeapă! # SpyNews
Veste bombă, în showbiz! Vanessa este împreună cu Bogdan de la Ploiești, în vacanță. Chiar dacă inițial a vrut să pară că este în România, acum, șatena a dat cărțile pe față. Amorezii sunt împreună în Tulum!
Cristina Cioran nu i-a spus fiicei sale că Alex Dobrescu este la închisoare. Vedeta, declarații în lacrimi: ”Îi e dor de el” # SpyNews
Cristina Cioran a vorbit pentru prima dată despre problemele cu legea pe care le are Alex Dobrescu! Vedeta a dezvăluit că nu i-a spus niciodată fiicei sale că tatăl ei este la închisoare, iar Ema îl așteaptă zilnic să se întoarcă acasă.
Prins în flagrant! Un șofer, filmat în timp ce încerca să îndese în mașină căruciorul de cumpărături # SpyNews
Un șofer a devenit rapid viral, după ce a fost surprins în timp ce îndesa un cărucior de cumpărături în mașina sa. Bărbatul a fost filmat, iar imaginile au făcut înconjurul Internetului.
Betty Salam, sărut pasional cu iubitul ei, la început de 2026. I-a făcut și o declarație de dragoste lui Roberto Tudor # SpyNews
Betty Salam și-a găsit fericirea în brațele lui Roberto Tudor de ceva timp. Cei doi și-au asumat rapid relația în mediul online, iar acum nu se mai dezlipesc unul de altul. Și-au început anul 2026 cu un sărut pasional.
Cristina Ștefania își sărbătorește mama! Logodnica lui Speak i-a făcut o urare emoționantă mamei sale și a postat o imagine superbă alături de ea. Fanii au fost impresionați de cât de bine seamănă cele două!
Persoana-cheie din explozia din Elveția, declarații cutremurătoare! A comparat dezastrul cu un atentat: ”Am făcut tot ce am putut” # SpyNews
Șeful pompierilor care au acționat în explozia din Elveția a făcut declarații cutremurătoare despre tragedia de de Revelion. Incidentul i-a șocat chiar și pe pompieri, care nu puteau anticipa niciodată un astfel de dezastru.
Unde va fi înmormântat românul mort în explozia din Elveția. Familia lui Guillaume Oana, decizie neașteptată # SpyNews
Guillaume Oana, românul mort în explozia din Elveția, urmează să fie condus pe ultimul drum. Familia acestuia a luat o decizie neașteptată în ceea ce privește locul în care băiatul de doar 18 ani își va dormi somnul de veci.
Un alt incident cutremurător în lumea medicilor! Tânăr stomatolog român, găsit fără viață în cabinetul său din Călărași # SpyNews
O altă tragedie a avut loc în lumea medicilor. Un tânăr stomatolog a fost găsit în propriul cabinet medical fără suflare. Din păcate, medicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva de la moarte.
De ce s-a destrămat, de fapt, căsnicia Elenei Vîșcu. Fosta soție a lui CRBL a dat cărțile pe față # SpyNews
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a dat cărțile pe față, în ceea ce privește separarea de artist. Dansatoarea a vorbit fără perdea și a explicat de ce s-a ajuns, de fapt, la divorț. Iată ce a declarat!
Un actor îndrăgit riscă să fie dat afară din casa din cauza datoriilor! Cum a ajuns în situația deplorabilă # SpyNews
Un actor îndrăgit de o mulțime de fani a ajuns într-o situație deplorabilă! Riscă să fie evacuat din casă din cauza datoriilor de zeci de mii de dolari, pe care le-a acumulat în ultima perioadă. Iată ce cale a găsit să strângă bani!
Cum le-a răspuns Carmen de la Sălciua celor care au pus-o la zid că nu are voce: "E ca și cum ai comenta Formula 1 de pe o trotinetă" # SpyNews
Carmen de la Sălciua le-a oferit un răspuns pe măsură celor care au criticat-o că nu are voce. Mai mult, cântăreața a fost pusă la zid și pentru silueta ei, după ce s-a îngrășat câteva kilograme. Iată ce a transmis artista!
Ce face Vanessa, în timp ce iubitul ei este departe de România. Bogdan de la Ploiești este în Mexic # SpyNews
Bogdan de la Ploiești se află într-un loc superb din Mexic, iar Vanessa se pare că încearcă să-și ocupe timpul pentru a nu-i duce dorul. Nepoata lui Sorinel Puștiu se distrează pe cinste, chiar dacă BDLP nu este lângă ea. Imaginile vorbesc de la sine.
Emilia Ghinescu și-a cumpărat mașină nouă de zeci de mii de euro! Primele imagini cu ”bijuteria” pe patru roți # SpyNews
Emilia Ghinescu începe anul 2026 cu dreptul din toate punctele de vedere. Celebra cântăreață și-a cumpărat o mașină nouă, al cărei preț pornește de la câteva zeci de mii de euro! Emilia Ghinescu a făcut publice primele imagini cu bolidul!
Mira se află într-o vacanță exotică, în Thailanda, împreună cu multe vedete de la noi. Printre acestea se numără și Jo, cea alături de care Mira a încins Internetul. Iată cât de bine cele două în costum de baie!
Surpriză în showbiz! Cătălin Cazacu și iubita lui, Roxana, s-au împăcat! Cei doi au plecat într-o aventură împreună, la începutul anului 2026. Iată în ce loc fabulos se află Cătălin Cazacu și Roxana în această perioadă.
Mesajul dureros al mamei românului mort în incendiul din Elveția. Guillaume Oana avea 18 ani # SpyNews
Durerea mamei românului decedat în incendiul din Elveția a emoționat mii de oameni. Ce a transmis femeia după ce a aflat că fiul ei, Guillaume Oana în vârstă de 18 ani, a murit în noaptea de Anul Nou.
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste # SpyNews
Iuliana Pepene a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat! Vedeta de televiziune arată ca în revistă, iar acest lucru a fost observat de internauți. Aceștia sunt din ce în ce mai curioși de trucurile la care prezentatoarea de știri apelează pentru a arăta impecabil.
Elena Udrea, Revelion în orașul natal. Cum a sărbătorit fostul politician în noaptea dintre ani: „Tot acasă te întorci” # SpyNews
Elena Udrea și familia ei au petrecut noaptea dintre ani la Buzău, orașul natal al fostului politician, acolo unde nu a mai fost de peste zece ani. A fost primul Revelion după o lungă perioadă în care a sărbătorit alături de Adrian Alexandrov și fiica lor, Eva.
Loredana Chivu reacționează după ce a pierdut procesul cu fostul iubit. Șatena a primit vestea înainte de ziua ei de naștere # SpyNews
Loredana Chivu a aflat zilele trecute că a pierdut procesul cu fostul iubit. Vestea a venit cu puțin timp înainte de aniversarea ei. Șatena, care era în război cu bărbatul de o lungă perioadă, a mărturisit că nu o mai surprinde nimic. Fosta asistentă TV are să îi plătească fostului iubit 18.000 de euro.
Agheasma de la Bobotează este considerată una dintre cele mai importante ape sfințite din tradiția creștină și ocupă un loc special în viața multor credincioși. Ce poți face cu ea și cum te poate ajuta.
Sfântul Ioan Botezătorul este una dintre cele mai importante figuri ale creştinismului, cunoscut atât în tradiţia ortodoxă, cât şi în cea catolică. El s-a născut din părinţii Zaharia, un preot al Legii lui Moise, şi Elisabeta, descendentă a familiei lui Aron, fiind astfel şi ruda Mântuitorului Iisus Hristos.
Adela Popescu, mesaj direct din vacanța din Thailanda! Vedeta a dezvăluit secretul unei familii de succes # SpyNews
Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Cei doi au o familie minunată, iar din iubirea lor au luat naștere trei băieți. În prezent, aceștia se află în vacanță, în Thailanda, iar prezentatoarea TV a dezvăluit care este secretul unei familii de succes!
Una dintre tradițiile respectate de Bobotează este legată de busuiocul pus sub pernă de fetele nemăritate care vor să își afle ursitul. În unele culturi, busuiocul este asociat cu dragostea, norocul și prosperitatea.
Adevărul despre profețiile lui Nostradamus. Când a spus că va începe, de fapt, al treilea Război Mondial # SpyNews
Profețiile lui Nostradamus continuă să stârnească curiozitatea oamenilor din întreaga lume. Unele interpretări susțin că faimosul profet a oferit indicii despre începutul celui de-al Treilea Război Mondial. Secretele profețiilor lui Nostradamus au fost dezvăluite. Când ar urma, potrivit lui, Marele Război.
În ce vacanță de vis a plecat Oana Roman, la câteva zile de când a fost cu fiica ei la spital! Vedeta este foarte încântată # SpyNews
Oana Roman a plecat în vacanță! Vedeta a dezvăluit locația pe care a ales-o pentru a se relaxa, abia după ce a ajuns pe meleaguri străine. Totul, la câteva zile de când s-a prezentat, de urgență, la spital, cu fiica ei. Iată pentru ce destinație luxoasă a optat!
Cornel Păsat și soția lui încă negociază dacă vor divorța sau nu. Ce relație are Bianca Păsat cu soacra # SpyNews
Cornel Păsat și soția lui trec în continuare printr-o perioadă complicată în căsnicie. Cei doi nu mai locuiesc împreună și sunt încă în negocieri dacă vor divorța sau nu. Fostul dansator și Bianca Păsat au petrecut sărbătorile separat.
Un fotbalist celebru din Liga 1 și-a cerut iubita în căsătorie! Lumea sportului din România este în extaz # SpyNews
Lumea sportului din România se pregătește de sărbătoare! Un cunoscut fotbalist din Liga 1 se pregătește să își pună pirostriile, după aproape cinci ani de relație. Noua sa logodnică este și ea cunoscută pentru performanțele sale. Iată despre cine este vorba!
Româncă, la un pas să fie jefuită în Kenya. Ce metodă au folosit hoții: "Am fost puțin nedumerită" # SpyNews
O româncă a trecut prin momente de panică în Kenya, după ce a fost la un pas să fie jefuită pe stradă. Tânăra a povestit că metoda folosită de atacatori a fost atât neașteptată, cât și confuză, lăsând-o „puțin nedumerită”.
Laura Cosoi, primele declarații după ce a anunțat că este însărcinată a cincea oară. Cum au primit vestea fiicele ei # SpyNews
Laura Cosoi a anunțat, de ziua ei de naștere, că se pregătește să devină mamă a cincea oară. Vedeta a dat vestea cea mare în vacanță, în Thailanda, acolo unde se află alături de soț și fetițe. Cei doi nu au aflat încă sexul bebelușului, însă Laura Cosoi spune că nici nu contează dacă va fi fată sau băiat.
Un discurs vechi de șase ani a prevestit realitatea zilelor noastre din Venezuela. Nicolas Maduro, în centrul poveștii încă de pe atunci # SpyNews
Momentele prin care trece politica mondială, în zilele noastre, sunt de-a dreptul terifiante! Ceea ce se întâmplă, în prezent, în Venezuela, este pe buzele tuturor. Totuși, important de menționat este faptul că lucrurile au fost prevestite în urmă cu șase ani. Iată mai multe detalii!
În ultimele 4 sezoane ale Superligii, partea a doua a campionatului a început în a doua jumătate a lunii ianuarie. În urmă cu 5 sezoane, s-a reluat pe 10 ianuarie 2021, cu o restanță, pentru ca în intervalul 12-15 ianuarie să aibă loc prima etapă din 2021. Prima parte a campionatului s-a încheiat atunci pe 22 decembrie 2020.
Emilia Ghinescu face primele declarații despre noul iubit. Ce a făcut artista de Crăciun și Revelion # SpyNews
Emilia Ghinescu și-a asumat relația cu noul iubit zilele trecute. Artista este împreună cu un tânăr pe nume Viorel, cu care s-a afișat într-o scurtă vacanță, la munte. Cântăreața a făcut primele declarații despre bărbatul din viața ei.
Marina Almășan, declarație de dragoste pentru Sorin Mărcuș așa cum nu s-a mai văzut. Prezentatoarea TV se declară o femeie împlinită # SpyNews
Marina Almășan și Sorin Mărcuș formează un cuplu. Cei doi s-au afișat împreună de Crăciun. Prezentatoarea TV se declară o femeie împlinită. Marina Almășan i-a făcut o declarație superbă de dragoste partenerului ei.
Întrebarea năucitoare pe care Laura Cosoi a auzit-o din gura fiicei sale, Rita. Vedeta a rămas fără cuvinte # SpyNews
Laura Cosoi a rămas fără cuvinte! Veddeta a fost surprinsă să audă ce a putut întreba fiica ei cea mare, Rita. Copila are aproximativ opt ani, iar mamei sale nu i-a venit să creadă ce gânduri are fata ei. Iată despre ce este vorba!
Vreme extremă face prăpăd în România! Meteorologii au emis coduri portocalii și galbene de ninsori şi ploi # SpyNews
Vremea extremă pune România în alertă! Meteorologii au emis coduri portocalii și galbene pentru ninsori și ploi. Care sunt zonele afectate.
S-au aruncat deja primele înțepături la Survivor! Faimoșii și Războinicii, replici acide din prima săptămână în Dominicană # SpyNews
Nici bine nu a început competiția și nervii au fost întinși la masim! Aventura Survivor este pe cale să intre în casele românilor, iar primele detalii din Republica Dominicană anunță un show incndiar. Faimoșii și războinicii și-au aruncat deja primele înțepături, iar atmosfera este una destul de tensionată. Iată despre ce este vorba!
