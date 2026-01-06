Ce trăiesc femeile pe stradă. Experiment viral din 2015 relevant și astăzi: „Trebuie să instruim cetățenii”
Un videoclip viral, realizat în urmă cu 11 ani, surprinde o femeie care se plimbă 10 ore pe străzile din Manhattan și primește peste o sută de interacțiuni nedorite de la bărbați. Discuțiile de pe platformele de socializare, cu mii de comentarii, arată că realitatea de atunci rămâne valabilă și azi.
Pe 6 ianuarie, mii de credincioşi merg în biserici ca să ia agheasmă. Aceștia consideră că apa sfințită de Bobotează are o putere deosebită şi nu se strică niciodată. Prin agheasmă se înţelege atât apa sfinţită, cât şi slujba pentru sfinţirea ei.
România are un potențial enorm pe piața muncii, dar 2026 va fi un an de selecție profesională, fiind vizați preponderent candidații care au competențe reale – digitale, tehnice, de securitate și de lucru cu oamenii.
6 ianuarie este ziua în care creștin ortodocșii sărbătoresc Botezul Domnului, cunoscută în popor ca Boboteaza. Este o zi cu o mare semnificație religioasă, în care ne amintim momentul în care Iisus Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul în apa Iordanului.
Trei mese pe zi - un obicei modern care ne îmbolnăvește? Ce propune dr. Alberto Villoldo # Adevarul.ro
Șaman și antropolog, dr. Alberto Villoldo atrage atenția asupra faptului că modul în care mâncăm astăzi este incompatibil cu corpul nostru: suntem programați pentru viața de vânător-culegător, nu pentru dieta industrială modernă.
Proba de Limba și Literatura Română de la Bacalaureat 2026 rămâne una dintre cele mai importante pentru elevii de clasa a XII-a, iar lista operelor și structura examenului sunt esențiale în pregătirea pentru acest test decisiv.
Universitatea Harvard oferă cursuri online gratuite. La fel și alte universități renumite # Adevarul.ro
Niciodată nu e prea târziu să înveți lucruri noi sau să te perfecționezi în carieră. Iar online-ul ne oferă acum prilejul să studiem cursuri puse la dispoziție chiar de Universitatea Harvard. Acestea sunt din domenii precum Sănătate, Educație, Economie sau Științe Umaniste.
Iernile din ultimii ani au fost blânde, cu temperaturi chiar peste limita perioadei. Lucrurile nu au stat însă întotdeauna așa în România. Ultima iarnă geroasă a fost cea din 2011-2012, când temperaturile au ajuns până la minus 30 de grade.
Trump a declarat că dorește mai mulți imigranți nordici – răspunsul unui norvegian devine viral # Adevarul.ro
Declarațiile președintele american Donald Trump despre imigrație au stârnit un nou val de reacții în spațiul public internațional, după ce acesta a sugerat, într-un discurs, că Statele Unite ar trebui să primească mai mulți imigranți din țările nordice și mai puțini din statele sărace sau afectate
Iadul pe pământ pentru 29.000 de români. Cine erau românii trimiși în lagărele morții și ce condiții îndurau # Adevarul.ro
Pe 6 ianuarie 1950, Partidul Comunist Român a înființat în mod oficial una dintre cele mai brutale și odioase forme de represiune politică. Este vorba despre lagărele de muncă forțată în care a fost distrusă viața a peste 29.000 de români. Mulți mureau de foame, boli sau epuizare.
„New year, new me”: cum să-ți stabilești obiective fără să renunți după câteva săptămâni # Adevarul.ro
Fiecare început de an vine cu un val de entuziasm: promisiuni de a merge la sală, a citi mai mult, a călători, a ne transforma cariera sau, în cazul celor mai curajoși, chiar viața. Numai că realitatea ne lovește rapid: majoritatea rezoluțiilor se pierd în primele luni, dacă nu chiar săptămâni.
Nicu Ştefănuţă, despre instabilitatea securității mondiale: „Într-o lume a acvilelor, părerea muștelor este irelevantă” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European avertizează că lumea se află la începutul unui proces complex de redesenare geopolitică și că instabilitatea securităţii mondiale nu va dispărea curând.
6 ianuarie: Cinci ani de la asaltul asupra Capitoliului, ziua în care susținătorii lui Donald Trump au pornit un atac violent # Adevarul.ro
La data de 6 ianuarie 2021, a avut loc atacul susţinătorilor preşedintelui Donald Trump asupra sediului Congresului.
Ministrul Sănătății anunță schimbări majore în organizarea și plata gărzilor, pe fondul nemulțumirilor legate de sistemul actual.
Prima zi de lucru din 2026, așteptată de români „ca pâinea caldă”. Birocrația a rămas la locul ei. „La 7.30 ne așteptau la ușă” # Adevarul.ro
Nerăbdare printre cetățenii care au avut de rezolvat diverse probleme pe final de an și n-au mai avut vreme pentru că au venit sărbătorile. În prima zi de lucru din 2026 i-au așteptat pe funcționarii din instituții la ușă, doar că nu toți au plecat mulțumiți acasă.
S-au întâlnit cu ursul lângă o pârtie de schi din Straja: doi tineri au lăsat schiurile și au sunat la 112 # Adevarul.ro
Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiază în zona telecabinei din stațiunea Straja, în apropierea unei pârtii de schi.
Imagini inedite cu fostul șef ANAF. Lucian Heiuș a făcut baie în zăpadă, la bustul gol: „După două zile fără energie electrică” # Adevarul.ro
Fostul președinte al ANAF și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare făcând „baie” în zăpadă.
Horoscop marți, 6 ianuarie. Nativii unei zodii se pot aștepta la recompense pentru efortul depus # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete pentru ziua de marți, 6 ianuarie, astfel încât fiecare să ştie la ce să fie atent.
Delcy Rodríguez a preluat conducerea Venezuelei. Fiul lui Maduro: „Țara este pe mâini bune, tată” # Adevarul.ro
Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro, i-a transmis tatălui său un mesaj de la tribuna Parlamentului din Venezuela. Deputat în guvernul tatălui său, „Prințul”, cum este supranumit, era considerat de mulți drept succesorul mișcării chaviste.
Armata israeliană a lansat atacuri asupra unor „ţinte” din Liban aparţinând Hezbollah şi Hamas # Adevarul.ro
Armata israeliană a început luni să atace ceea ce a descris drept „ţinte" aparţinând grupărilor Hezbollah şi Hamas din Liban, după ce a emis ordine de evacuare pentru patru sate din estul şi sudul acestei ţări, transmite Reuters.
Mickey Rourke, în pragul evacuării: actorul cere ajutor financiar pentru a-și păstra casa din Los Angeles # Adevarul.ro
Actorul american Mickey Rourke a lansat o campanie de strângere de fonduri, în încercarea de a evita evacuarea din locuința sa din Los Angeles.
Jerusalem Post: SUA iau în calcul o intervenție în Iran pe fondul protestelor tot mai ample # Adevarul.ro
Washingtonul și Israelul analizează, în premieră, opțiuni concrete de sprijin pentru mișcarea de protest din Iran, pe fondul evoluțiilor recente din Venezuela.
Pierdere mare pentru sportul maghiar: campion mondial găsit mort la 34 de ani, în condiții neclare # Adevarul.ro
Autoritățile maghiare au precizat că nu există, în acest moment, informații oficiale privind cauza morții lui Mikloș Dudaș.
Amenințările repetate ale președintelui rus Vladimir Putin la adresa Europei se bazează pe o presupunere esențială: că adversarul nu va verifica realitatea din spatele declarațiilor.
Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez # Adevarul.ro
Un atac al Statelor Unite asupra unui aliat NATO ar însemna sfârșitul atât al alianței militare, cât și al „securității post-Al Doilea Război Mondial”, a avertizat liderul Danemarcei, după ce Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda.
Atenție la poziția în care dormi: specialiștii avertizează că poate provoca leziuni nervoase permanente # Adevarul.ro
Poate părea confortabil să dormi în această poziție, dar experții în sănătate avertizează că amorțeala temporară se poate transforma în daune nervoase permanente.
Curtea de Apel București respinge auzațiile din documentarul Recorder: cum explică modificările completurilor de judecată # Adevarul.ro
Currea de Apel București a transmis luni o informare publică „menită să clarifice faptele și să asigure o corectă înțelegere a realității instituționale”, în contextul afirmațiilor formulate în documentarul Recorder care vizează modul de constituire și modificare a completurilor de judecată din CAB
Șoșoacă spune că situația din Venezuela amintește de eliminarea soților Ceaușescu: „Mâine poate fi oricine” # Adevarul.ro
Diana Iovanovici-Șoșoacă a susținut, luni, că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și a comparat situația din această țară cu arestarea soților Ceaușescu în decembrie 1989.
Hectarul agricol în România, de 23 de ori mai ieftin decât în țara cu cel mai scump teren din UE. Cum stăm în clasamentul european # Adevarul.ro
Prețurile medii ale terenurilor agricole au continuat să crească, în 2024, în UE. În țara noastră prețul de vânzare pentru un hectar de teren agricol este de 23 ori mai mic decât prețul mediu înregistrat în țara care și în 2023 a deținut supremația.
Statele Unite par să fie foarte interesate de dezarmarea Venezuelei, care deține una dintre cele mai puternice armate din America de Sud.
Liderii europeni au părut divizați și ezitanți în reacțiile lor la înlăturarea președintelui autoritar al Venezuelei, Nicolás Maduro, încercând să salute sfârșitul regimului său, dar și să apere principiile dreptului internațional, care nu par să permită Statelor Unite să-l captureze pe Maduro, să p
Absorbția fondurilor UE s-a dublat în ultimele 6 luni. Dragoș Pîslaru: „2026 este Anul PNRR” # Adevarul.ro
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, 5 ianuarie, cifrele reale ale absorbției fondurilor europene și ale PNRR în ultimele luni, arătând că în ultimele șase luni ritmul plăților și rambursărilor s-a dublat și s-au deblocat mai multe programe.
Autoritățile din Lituania și Letonia investighează avarierea unui cablu optic submarin care leagă cele două țări, incident confirmat luni.
Dacă ai aflat că adolescentul tău vapează, este firesc să simți mai multe emoții negative de la frustrare la furie sau dezamăgire. Totuși, un copil are nevoie de ajutor pentru a renunța definitiv la vaping (asta dacă își dorește).
Un medic stomatolog din Călărași, în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără viață duminică dimineață, în cabinetul său.
Președintele îndepărtat al Venezuelei a fost adus la tribunal sub escortă militară. Experții suspectează însă posibile încălcări ale dreptului internațional în modul în care a fost capturat de către Statele Unite.
Un mort într-o coliziune în lanț în Japonia, provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion # Adevarul.ro
O coliziune în lanț provocată de frunze de ceai căzute dintr-un camion a dus la moartea unei persoane și la rănirea altor trei în Japonia.
Mai mulți deţinuţi de la Penitenciarul Aiud au intervenit luni, alături de beneficiari de ajutor social şi angajaţi ai Primăriei Aiud, la deszăpezirea trotuarelor, parcărilor, podurilor şi zonelor pietonale din municipiu.
Doi români, reținuți după ce au fost surprinși cărând un seif furat pe o pârtie de schi în Austria # Adevarul.ro
Doi cetățeni români au fost reținuți în Austria după ce au furat un seif dintr-un restaurant din Fieberbrunn, pe care l-au cărat apoi pe o pârtie de schi până la mașina cu care au încercat să fugă. Bărbații sunt acuzați și că au furat anterior uneltele folosite la spargere.
Președinta Mexicului: „Respingem categoric intervenția militară în afacerile interne ale altor state” # Adevarul.ro
Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, a reafirmat luni opoziția țării sale față de atacul Statelor Unite asupra Venezuelei și față de capturarea președintelui Nicolas Maduro, transmite Reuters.
Treningul purtat de Maduro la aducerea în SUA face furori. „Arată ca un om în vacanța de Crăciun”. Cum a fost denumită nuanța # Adevarul.ro
Un „câștigător” neașteptat al Operațiunii Absolute Resolve de capturare a lui Nicolas Maduro a fost echipamentul Nike Tech Fleece putrat de liderul venezuelean la aducerea în SUA, potrivit Fortune.
O eventuală invazie ar începe, cel mai probabil, pe așa-numitele „plaje roșii” – considerate astăzi printre cele mai periculoase locuri de pe glob, scrie The Telegraph.
Președintele Columbiei răspunde dur amenințărilor lui Trump: „Pentru patria mea voi lua din nou armele” # Adevarul.ro
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a reacționat vehement după declarațiile și sancțiunile impuse de administrația Trump.
Furia crește în Elveția după incendiul mortal din Crans-Montana: de ce proprietarii barului nu au fost arestați? # Adevarul.ro
Nemulțumirea publică ia amploare în Elveția, la câteva zile după incendiul devastator izbucnit într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morți.
Un avion de supraveghere al SUA a survolat ore întregi o zonă controlată de cartelurile din Mexic # Adevarul.ro
Avionul P-8 Poseidon al Marinei SUA a fost observat luni dimineață survolând repetat o zonă cunoscută pentru traficul de droguri din largul coastelor Mexicului.
În prima zi lucrătoare în care românii au putut merge să își plătească taxele locale, după majorările decise de Guvern, au fost cozi la ghișee.
Omagiul emoționant adus de schiorii din Crans-Montana celor 40 de morți în incendiul din barul „Constellation” # Adevarul.ro
Crans-Montana este o stațiune din Elveția renumită pentru pârtiile sale de schi.
Cu cât a redus Nicușor Dan cheltuielile de funcționare ale Președinției: Este mai mult decât m-am angajat # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni o reducere semnificativă a cheltuielilor destinate Administrației Prezidențiale pentru anul în 2025.
Cum dansul public al lui Maduro a dus la căderea sa. Trump s-a săturat de „nonșalanța” sa, în ciuda avertismentelor # Adevarul.ro
Nicolas Maduro i-a provocat pe colaboratorii președintelui Trump să treacă la acțiune, după ce mișcările sale de dans și atitudinea nonșalantă au fost percepute ca o batjocură în ultimele săptămâni, susțin mai multe surse.
Comoara invizibilă din Africa de Sud: heliu vechi de miliarde de ani, descoperit în rocile antice # Adevarul.ro
Un gaz esențial pentru medicina modernă și cercetarea științifică a fost descoperit în concentrații excepționale sub câmpurile aurifere din Africa de Sud.
