Previziuni ZF 2026. Auto. Reducerea IMCA la jumătate aduce o gură de oxigen industriei auto în 2026, dar incertitudinea fiscală şi costurile energetice ridicate continuă să afecteze competitivitatea producătorilor din România

Ziarul Financiar, 6 ianuarie 2026 08:15

Guvernul a adoptat pe 23 de­cembrie 2025, ordonanţa „trenuleţ“, care include, printre altele, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea completă a acestei taxe din 2027.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
08:15
Previziuni ZF 2026. Auto. Reducerea IMCA la jumătate aduce o gură de oxigen industriei auto în 2026, dar incertitudinea fiscală şi costurile energetice ridicate continuă să afecteze competitivitatea producătorilor din România Ziarul Financiar
Guvernul a adoptat pe 23 de­cembrie 2025, ordonanţa „trenuleţ“, care include, printre altele, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea completă a acestei taxe din 2027.
Acum 2 ore
07:15
După 10 ani: Noul termen pentru finalizarea centralei Romgaz de la Iernut este sfârşitul acestui an Ziarul Financiar
Centrala de la Iernut, investiţie de 269 de milioane de euro pentru a ridica 430 MW de capacitate, trebuie să fie finalizată până pe 31 decembrie 2026, arată un document publicat ieri de Romgaz la BVB.
Acum 12 ore
00:15
Top 5 cele mai citite ştiri din ZF în ultimele 24 de ore Ziarul Financiar
00:15
Croaţia extinde călătoriile gratuite cu trenuri la mai multe grupuri Ziarul Financiar
00:15
Europa a înregistrat un număr record de ore cu preţuri negative la electricitate în 2025 Ziarul Financiar
00:15
Slovacia pariază puternic pe un viitor nuclear pe fondul creşterii consumului de energie Ziarul Financiar
00:15
Şeful mărcii ucrainene de votcă Nemiroff caută să-şi crească exporturile în pofida dificultăţilor Ziarul Financiar
00:15
Autobuzele electrice Ikarus ar putea cuceri multe mari economii europene Ziarul Financiar
00:15
Ungaria: compania feroviară de stat preia producătorul de vagoane Dunakeszi, aflat în dificultate Ziarul Financiar
00:15
Veniturile polonezilor le vor depăşi pe cele ale spaniolilor în 2026 Ziarul Financiar
00:15
Serbia va deschide o mare fabrică de drone în această primăvară Ziarul Financiar
00:15
Muntenegru îşi lansează primul satelit pe orbită Ziarul Financiar
00:15
Iulian Anghel, ZF: 5 Ipoteze pentru ziua de mâine - PIB, datorie, deficit, inflaţie Ziarul Financiar
00:15
Aripa estică în expansiune a zonei euro vânează cu tot mai multă ardoare un loc la vârful BCE Ziarul Financiar
Europa de Est îşi mobilizează cele mai mari eforturi de până acum pentru a obţine un loc la cârma Băncii Cen­trale Europene, scrie Bloomberg.
00:15
Bursă. Acţiunile OMV Petrom sparg în premieră pragul de 1 leu în prima şedinţă de tranzacţionare din 2026. Mişcarea din prima parte a şedinţei din 2026 confirmă trendul din ultimele luni ale anului trecut, într-un context în care acţiunile OMV Petrom au câştigat circa 40% în 2025 Ziarul Financiar
Acţiunile OMV Petrom (SNP) au spart în premieră pragul de 1 leu pe unitate luni, în prima zi de tranzacţionare din 2026, la ora 10:59, marcând un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi pentru întreaga piaţă de capital locală.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Daniel Raşcu, country manager, Parapet Germania: Realizăm proiectele cu echipa din România. Suntem 170 de oameni acum, vom vom creşte cu încă 300 Ziarul Financiar
Parapet, companie antreprenorială din domeniul lucră­rilor energetice, va deschide anul acesta un nou birou în Germania, la Hamburg, firma fiind deja prezentă în Nüremberg.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Melania Pop, IWF: Piaţa muncii ar putea să se reaşeze în 2026, de altfel un an aşteptat să fie bun pentru recrutare. Cererea este tot mai mare pentru muncitorii calificaţi, însă e în continuare deficit pe segmentul de blue-collar Ziarul Financiar
Piaţa muncii ar putea să se reaşe­ze în 2026, iar repornirea anumitor industrii, precum cea auto, ar urma să schimbe preferinţele la nivelul industriei. Altfel spus, cererea ar putea fi mai mare pentru munci­torii calificaţi decât pentru cei neca­lificaţi ca urmare a restartării unor sectoare importante. Chiar şi aşa, deficitul de muncitori necalificaţi rămâne în continuare o problemă.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ghidul cifrelor: unde şi cum pot fi verificate datele despre bursă, pensii private şi fonduri mutuale, aşa cum le folosesc zilnic jurnaliştii ZF Ziarul Financiar
Prima ediţie din 2026 a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi a fost construită diferit în sensul în care nu a fost despre predicţii, nu despre „ce urmează“, ci despre cum pot fi veri­ficate, pas cu pas, cifrele care stau zilnic la baza ştirilor şi anali­zelor din Ziarul Financiar.
00:15
Guvernul a spus tot anul că restructurează administraţia locală dar a terminat dublând taxele pe apartamente şi maşini ca să aibă primarii precum dl. Negoiţă de la Sectorul 3 să arunce şi mai mulţi bani pe borduri şi trotuare fără noimă. Unde vor merge de fapt cele 2 miliarde de euro venituri în plus? Ziarul Financiar
00:15
50 de ipoteze pentru ziua de mâine. Previziuni ZF 2026 Ziarul Financiar
Firea omului este să idolatrizeze trecutul. Niciodată binele de azi nu va fi mai bun ca binele de ieri. Dar oamenii, firea lor, compară vremurile. Schimbarea anilor nu este decât o relicvă a istoriei.
5 ianuarie 2026
22:45
Bulgaria a trecut la euro: cresc speranţele, dar şi preţurile? Trecerea la euro a declanşat un adevărat val de alerte din partea consumatorilor privitoare la presupuse manipulări ale preţurilor, cu avertizări că unii comercianţi profită de confuzia din primele zile ale tranziţiei Ziarul Financiar
22:45
Pariul riscant al lui Trump în Venezuela şi implicaţiile pentru economia americană şi jocurile geopolitice mondiale. Dacă schimbarea de regim reuşeşte în Venezuela, Rusia şi China vor pierde un centru regional de influenţă. China, însă, s-ar putea să nu piardă şi una din sursele sale de import de petrol Ziarul Financiar
Preşedintele Americii, Donald Trump, vrea să lege viitorul Venezuelei de petrol şi de companiile americane. Cu regimul lui Nicolás Maduro la cârmă, economia închisă venezue­leană nu părea să mai aibă vreun viitor.
21:45
Ediţia 06 ianuarie 2026 epaper Ziarul Financiar
21:15
Surpriză: Proprietarul Provident, International Personal Finance (IPF), este vândut americanilor de la BasePoint Capital pentru 547 de milioane de lire sternlire. În România, Provident este unul dintre cei mai mari angajatori britanici, cu 2.100 de angajaţi Ziarul Financiar
20:45
Cât costă treningul pe care îl purta Maduro în momentul arestării de către americani? „Nike Tech Fleece. Pentru sală. Pentru cumpărături. Pentru custodie federală” Ziarul Financiar
20:15
Americanii l-au adus pe Nicolas Maduro la proces, în New York. În faţa judecătorului în vârstă de 92 de ani, dictatorul sud-american s-a declarat nevinovat. „Sunt un om decent” Ziarul Financiar
20:00
Ce planuri mai are România cu fondurile europene? „În 2026, ţinta este să atragem cel puţin 15 miliarde de euro din fonduri europene, bani care să meargă direct în spitale, şcoli, drumuri şi alte investiţii importante pentru oameni” Ziarul Financiar
19:45
Comisia Europeană a rambursat României aproape 1 miliard de euro pentru agricultură, la începutul anului. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Asigurăm resursele necesare pentru ca sprijinul să ajungă la timp în ferme” Ziarul Financiar
România a încasat luni 988,7 milioane euro din fonduri europene, reprezentând rambursarea plăţilor în avans efectuate fermierilor în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, a anunţat Ministerul Agriculturii.
Acum 24 ore
19:30
Avertisment sumbru al Danemarcei: Dacă Trump invadează Groenlanda, acest lucru ar însemna sfârşitul NATO. „Cred că trebuie să-l luăm în serios” Ziarul Financiar
18:30
BREAKING. Început de 2026 de vis pentru investitorii de la Bursa de Valori: Indicele BET creşte cu aproape 2% la un nou maxim istoric. Aprecieri pentru Premier Energy (8%), MedLife (6,4%) şi Digi (4,5%) Ziarul Financiar
18:15
Investitorii nu mai stau pe margine, mizează pe indici globali. Investiţiile digitale schimbă regulile jocului pe piaţa locală Ziarul Financiar
18:00
Nicuşor Dan: Cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30% Ziarul Financiar
Preşedintele Nicusor Dan a anunţat că Administraţia Prezidenţială a redus cheltuielile pentru anul 2025 cu 30%, economisind astfel aproximativ 30 de milioane de lei faţă de ce a estimat în iulie.
17:45
Artmark a organizat 59 de licitatii de artă în 2025, cu vânzări totale de 15,3 mil. euro pe pieţele din România, Bulgaria şi Croaţia, plus 11% an/an. În România, vânzările s-au apropiat de 13 mil. euro, iar cel mai valoros tablou a fost vândut pentru 330.000 de euro, fiind o lucrare celebră a lui Nicolae Grigorescu Ziarul Financiar
17:45
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private: plata unică limitată la 30%, restul lunar pe opt ani. Bolnavii de cancer nu primesc suma integrală Ziarul Financiar
17:45
Plăţile online către primării prin Ghişeul.ro, întrerupte temporar pentru unităţile care nu au actualizat configurările noilor taxe şi impozite pentru 2026 Ziarul Financiar
Plăţile online către primării şi consilii judeţene prin platforma Ghiseul.ro au fost întrerupte temporar pentru unităţile administrativ-teritoriale care nu au actualizat configurările noilor taxe şi impozite pentru anul 2026, anunţă Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
17:15
Document intern OMV Petrom arată explicit, pentru prima dată, pragul de un miliard de euro pe tranzacţie de la care Directoratul trebuie să ceară aprobarea Consiliului de Supraveghere Ziarul Financiar
17:00
Creştere explozivă a pieţei auto în decembrie. Peste 21.300 de maşini noi au fost înmatriculate în ultima lună a anului trecut, înregistrând o creştere de peste 50% faţă de decembrie 2024 Ziarul Financiar
16:45
Bursele mondiale, marii câştigători ai înlăturării lui Maduro de la putere. Acţiunile gigantului german din domeniul apărării Rheinmetall au crescut cu 7,5%, iar cele ale producătorului italian de armament Leonardo cu peste 6% Ziarul Financiar
16:30
Avarie majoră în Bucureşti: Aproape 40% din blocuri au probleme cu apa caldă şi căldura. Situaţia se pare că nu se va rezolva până pe 7 ianuarie cel mai devreme Ziarul Financiar
16:30
Artmark a organizat 59 de licitatii de artă în 2025, cu vânzări totale de 15,3 mil. euro pe pieţele din România, Bulgaria şi Croaţia, plus 11% an/an. În România, vânzările s-au apropiat de 13 mil. euro Ziarul Financiar
15:15
Între percepţie şi realitate: România, printre ţările europene cu cea mai ridicată satisfacţie faţă de calitatea vieţii Ziarul Financiar
15:00
Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene, pe care o vor plăti clienţii, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Cât ar putea încasa guvernul Ziarul Financiar
15:00
Ce îşi doresc tinerii Gen Z de la 2026 pe plan profesional şi personal? „Aş vrea să scap din capcana poziţiilor pentru studenţi” Ziarul Financiar
14:15
De la simbolul eşecului post-criză la pariul recâştigat al investitorilor: Deutsche Bank rupe blestemul din 2008, depăşeşte valoarea contabilă şi rescrie povestea unei redresări istorice pe pieţele financiare, după aproape două decenii de pierderi, scandaluri şi restructurări Ziarul Financiar
14:00
Rezervele valutare internaţionale ale României, valute plus aur, au închis 2025 la 77 mld. euro, în creştere cu 6,5 mld. euro faţă de începutul anului. Rezervele valutare au fost de 64,8 mld.euro Ziarul Financiar
13:45
Bursă. Anul fostelor SIF-uri: Acţiunile Evergent Investments aproape s-au dublat în 2025, Infinity a crescut cu 53%, Lion Capital cu 40% şi Transilvania Investments cu 39% Ziarul Financiar
13:45
S-au majorat oficial taxele şi impozitele locale de la 1 ianuarie. Cum arată noile sume de plată? Pentru un vechi din sectorul 6, impozitul datorat a crescut cu peste 100%, de la 258 lei la 535 lei. Exemple de calcul Ziarul Financiar
13:30
Leul începe anul în uşoară apreciere faţă de euro: cursul BNR coboară la 5,0905 lei/euro, de la 5,0985 lei/euro la finalul lui 2025 Ziarul Financiar
13:30
Vocea Europei de Est începe să fie tot mai puternică în UE: Ofensivă fără precedent pentru un loc la vârful Băncii Centrale Europene Ziarul Financiar
13:15
Termen final pentru investiţia în centrala pe gaze de la Iernut, proiect început în 2016: Data finalizării investiţiei nu poate depăşi data de 31 decembrie 2026 Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.