Previziuni ZF 2026. Auto. Reducerea IMCA la jumătate aduce o gură de oxigen industriei auto în 2026, dar incertitudinea fiscală şi costurile energetice ridicate continuă să afecteze competitivitatea producătorilor din România

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au spart în premieră pragul de 1 leu pe unitate luni, în prima zi de tranzacţionare din 2026, la ora 10:59, marcând un moment cu puternică încărcătură simbolică pentru cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi pentru întreaga piaţă de capital locală.