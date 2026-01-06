Previziuni ZF 2026. Auto. Reducerea IMCA la jumătate aduce o gură de oxigen industriei auto în 2026, dar incertitudinea fiscală şi costurile energetice ridicate continuă să afecteze competitivitatea producătorilor din România
Ziarul Financiar, 6 ianuarie 2026 08:15
Guvernul a adoptat pe 23 decembrie 2025, ordonanţa „trenuleţ“, care include, printre altele, reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru anul 2026, urmată de eliminarea completă a acestei taxe din 2027.
• • •
