Cât o costă demisul Ruben Amorim pe Manchester United » Suma este spectaculoasă!

Ruben Amorim a fost dat afară de Manchester United, luni, în urma unui conflict cu conducerea clubului.Tehnicianul portughez a fost surprins zâmbind, la plimbare cu soția sa, imediat după ședința în care i s-a comunicat că nu va mai fi managerul lui Manchester United. Iar un martor ocular a comentat pentru tabloidul The Sun: „Amorim părea foarte fericit. Dar la fel ar fi oricine dacă ar fi fost plătit cu milioane pentru a-și părăsi locul de muncă. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor