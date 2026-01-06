Un ton a fost vândut la o licitație din Tokyo cu 3,2 milioane de dolari
HotNews.ro, 6 ianuarie 2026 08:20
Un ton roșu prins în largul insulei Oma, prefectura Aomori, a atins un nivel record la prima licitație din 2026, desfășurată la piața angro de pește Toyosu din cartierul Koto din Tokyo, în dimineața zilei…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
08:40
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, promite că se va întoarce în Venezuela. Ce spune despre Donald Trump # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, aflată în exil și laureată recent cu Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa pentru democrație, a declarat în primul său interviu televizat după atacul SUA asupra Venezuelei că…
08:40
Fondul de investiții MidEuropa, care recent a cedat în România rețeaua de centre medicale Regina Maria, cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și…
Acum 30 minute
08:20
Un ton roșu prins în largul insulei Oma, prefectura Aomori, a atins un nivel record la prima licitație din 2026, desfășurată la piața angro de pește Toyosu din cartierul Koto din Tokyo, în dimineața zilei…
08:10
Capturarea lui Maduro de către SUA testează limitele eforturilor diplomatice ale Chinei. „A fost o lovitură puternică” # HotNews.ro
Un diplomat de seamă al Chinei a acuzat SUA că acționează ca un „judecător mondial” prin arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l judeca la New York, Beijingul confruntându-se ulterior cu Washingtonul la Națiunile Unite…
08:10
Maria Machado spune că i-ar plăcea foarte mult să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu Trump # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul…
Acum 2 ore
07:40
„La mine în mașină nu accept euro!”, spune un șofer de autobuz bulgar. A mai apărut și zvonul că guvernul va anula trecerea la euro, dacă cetățenii nu acceptă restul în euro # HotNews.ro
„Pe 4 ianuarie, la cursa nr. 24, conductorul a declarat public și tare tuturor pasagerilor că nu acceptă euro în mașina lui, cerând plata doar în leva. Pasagerilor fără leva li s-a permis să călătorească…
07:40
Fenomen meteo pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7, dar și pe drumuri din București și alte 8 județe # HotNews.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis marți dimineață că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice. Este semnalată ceață, care…
07:10
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Sâmbătă, aliații europeni ai Ucrainei s-au…
07:00
Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. În 2026, atât 6 ianuarie (Boboteaza), cât și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt zile libere legal în România,…
07:00
INTERVIURI EXCLUSIVE. „Dacă vor să beneficieze de petrol, atunci să beneficieze”. Patru voci din Venezuela arată cât de divizată este țara cu salariul minim de 3,5 dolari pe lună în legătură cu arestarea lui Maduro # HotNews.ro
Din discuțiile despre evenimentele din Venezuela lipsesc uneori exact cei care le trăiesc pe pielea lor. Patru venezueleni, doi care se află chiar acum în țară și doi în diasporă, tot în America Latină, au…
Acum 12 ore
00:40
„Există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”. Ce urmărește Moscova, după ce a pierdut rapid un aliat în „Vestul Sălbatic” al lui Trump # HotNews.ro
Capturarea rapidă a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite îl privează pe Vladimir Putin de un aliat și ar putea crește „influența petrolieră” a SUA, dar Moscova urmărește să obțină potențiale câștiguri din…
5 ianuarie 2026
23:50
Șeful Pentagonului dezvăluie în premieră numărul trupelor implicate în capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au efectuat raidul de la Caracas, sâmbătă, înainte de răsăritul soarelui, în care au fost capturați președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, a declarat luni…
23:40
Venezuela are, oficial, președinte interimar. Delcy Rodriguez se declară „profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în SUA” # HotNews.ro
Vicepreşedinta din Venezuela, Delcy Rodriguez, care este și ministrul Petrolului, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, chiar în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a compărut în faţa unui tribunal…
23:20
Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina. Ambasadorul Kievului a mers la Ministerul de externe # HotNews.ro
Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de…
22:50
SuperLiga: Rapid dorește un jucător de la Petrolul. Și „lupii galbeni” vor trei fotbaliști ai grupării din Giulești: „O să vedem dacă se va realiza ceva” # HotNews.ro
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că Rapid București dorește să-l transfere pe fundașul stânga Robert Sălceanu. Oficialul „lupilor” galbeni a recunoscut că și gruparea sa vrea să semneze cu trei fotbaliști din…
22:50
Șeful spionilor care a pus la cale operațiunea-surpriză „Spiderweb”, demis oficial / Cine îl înlocuiește / Zelenski, acuzat că „ocolește” Parlamentul # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski l-a înlocuit luni pe șeful puternicei agenții de securitate a țării (SBU), continuând astfel remanierea unor înalți oficiali, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina se apropie de intrarea în cel…
22:20
SuperLiga: CFR Cluj l-a vândut, pentru 7 milioane de dolari, pe atacantul Louis Munteanu la un club din SUA # HotNews.ro
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, luni, într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, transferul atacantului Louis Munteanu la gruparea americană DC United. „Cluburile CFR 1907 Cluj și DC United au ajuns la un…
22:20
361 de modificări de completuri la Curtea de Apel București în trei ani. Arsenie: „Toate au avut cauze obiective” / Materialul Recorder creează „o emoție publică artificială și periculoasă pentru statul de drept” # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București (CAB) a declarat, luni, într-un comunicat, că la nivelul instanței au existat 361 de cazuri de modificare a completurilor de judecată în ultimii trei ani și că situația centralizată „demonstrează…
22:00
Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive” # HotNews.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și îi va scădea pensia militară pentru „declarații subversive”, după…
21:50
Turcia îndeamnă Europa „să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”. „Suntem cu toții în aceeași barcă” # HotNews.ro
Ministrul turc la afacerilor externe, Hakan Fidan, a îndemnat luni Europa să „își asume responsabilități mai mari” pentru a-și asigura propria securitate, mai degrabă decât să se bazeze pe Statele Unite pentru protecție, transmite AFP.…
21:20
„În fiecare zi ni s-a spus că suntem vinovați, că suntem teroriști, criminali și antipatrioți, pur și simplu pentru că ne opuneam dictaturii lui Nicolas Maduro”, mărturisește Nelson Merino, activist venezuelean aflat în exil în…
21:20
Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber” # HotNews.ro
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de…
20:40
Cilia Flores a suferit „leziuni grave” în timpul capturării, acuză avocatul ei / În sala de judecată, soția lui Maduro a avut un bandaj la tâmpla stângă # HotNews.ro
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit „leziuni grave” în acest weekend, când a fost capturată în Venezuela în timpul operațiunii militare americane, a declarat avocatul ei, luni, în fața judecătorului federal care se…
20:30
VIDEO Fiul lui Maduro, supranumit „Prințul”, promite „sprijin necondiționat” pentru președinta interimară a Venezuelei. Parlamentul a scandat „Haide, Nico!” # HotNews.ro
Parlamentarii din noua legislatură de la Caracas, aleși în mai în urma unui scrutin boicotat de o mare parte a opoziției, au denunțat luni cu vehemență capturarea președintelui de stânga, Nicolas Maduro, în operațiunea militară…
20:30
Listă: Firme românești la CES Las Vegas 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie # HotNews.ro
O serie întreagă de firme din România figurează pe lista de expozanți Consumer Electronics Show (CES) 2026, cel mai mare salon internațional de gadgeturi și tehnologie din lume, programat în perioada 6-9 ianuarie, la Las…
20:10
Contestațiile avocatei din AUR împotriva unor judecători CCR. Cum e contrazisă Curtea de Apel București de propriile date. Zeci de dosare similare au primit termen și după două luni # HotNews.ro
Toate cele trei solicitări făcute de avocata Silvia Uscov, care a contestat numirile a doi judecători CCR și decizia premierului de constituire a unei comisii pentru revizuirea legislației în justiție, au fost făcute la Curtea…
20:10
„O să aibă un bun motiv să nu judece nici de data asta”. Un fost președinte CCR critică mutarea făcută de CAB pentru ziua în care e așteptată decizia pe pensiile magistraților # HotNews.ro
„Puteau să dea în altă zi. Dar le convine, probabil” situația, a reacționat luni fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean, după ce Curtea de Apel București (CAB) a amânat pentru 16 ianuarie contestaţia care îi…
Acum 24 ore
19:40
Trasee montane închise în județul Argeș, anunță Salvamont. Locul în care zăpada a atins un metru # HotNews.ro
Salvamont Argeș a emis o avertizare, luni seară, și a anunțat că sunt închise toate traseele turistice din zona montană a județului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munților…
19:30
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda…
19:00
JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun” # HotNews.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa lui din Ohio, lovind cu ciocanul ferestrele, și a precizat că el și familia lui nu se aflau…
19:00
Președintele american Donald Trump și administrația sa au lansat avertismente la adresa mai multor țări după operațiunea din Venezuela de sâmbătă, când forțele SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro, a scris CNN. Duminică, la o…
18:40
Diana Șoșoacă susține că a vorbit cu conducerea „legitimă” a Venezuelei și face o comparație cu execuția soților Ceaușescu # HotNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, a anunțat că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și spune că maniera în care președintele venezuelean Nicolas Maduro a…
18:20
Israel amenință Iranul că nu îi va permite să își reia programul nuclear și de rachete balistice # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a amenințat Iranul cu „consecințe foarte severe” în eventualitatea unui atac și a transmis un mesaj similar cu cel al președintelui american Donald Trump în privința programului nuclear și de rachete…
18:00
Poziție tranșantă a președintei Mexicului față de SUA: „Subordonare și intervenție, nu” # HotNews.ro
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reiterat luni opoziția țării sale față de capturarea președintelui Venezuelei de către Washington și față de orice fel de intervenție a SUA în Mexic, scrie Reuters. „Respingem categoric intervenția în…
17:40
Ce avocat îl va reprezenta în instanță pe Nicolas Maduro. A mai reprezentat clienți importanți cu acuzații similare # HotNews.ro
Maduro va fi reprezentat în instanță de David Wikstrom, anunță New York Times. Wikstrom este un avocat numit de instanță pentru a-i asigura din oficiu dreptul la apărare, dar fostul președinte venezuelean va avea dreptul…
17:40
Într-o țară din Vestul Europei, numărul celor care își denunță concetățenii pentru fraudă fiscală a crescut puternic # HotNews.ro
Anul trecut, autoritățile fiscale belgiene au primit 3.611 sesizări din partea cetățenilor care doreau să denunțe pe cineva, o creștere semnificativă față de anii precedenți, scrie publicația Brussels Time. În 2024, au fost înregistrate 3.042…
17:40
Președintele columbian Gustavo Petro, membru de gherilă înainte de a deveni politician, a declarat că este pregătit „să ridice armele”, luni, în contextul amenințărilor lansate de omologul său american, Donald Trump, după operațiunea armatei SUA…
17:30
Ordin cu aplicare imediată: Elveția a decis ce se întâmplă, timp de 4 ani, cu fondurile lui Maduro # HotNews.ro
Guvernul elvețian a ordonat luni înghețarea imediată a oricăror active aparținând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru „a preveni orice scurgere de capitaluri”, scrie AFP. „Alte persoane care au legătură cu el”…
17:10
Cine sunt magistrații care vor judeca marile dosare de corupție la Înalta Curte. Jumătate din componența noilor completuri sunt judecători abia promovați la ICCJ # HotNews.ro
La Înalta Curte de Casație și Justiție a avut loc luni, 5 ianuarie, tragerea la sorți a magistraților care vor face parte din completurile de 5 judecători. Cei mai mulți dintre cei care vor judeca…
17:10
Grok al lui Elon Musk, din nou în vizorul Comisiei Europene, din cauza acuzațiilor privind deepfake-urile cu pornografie infantilă # HotNews.ro
Comisia Europeană a declarat, luni, că „analizează foarte serios” acuzațiile conform cărora Grok, instrumentul de inteligență artificială al companiei lui Elon Musk, este folosit pentru a genera și pentru a răspândi imagini cu conținut sexual…
17:00
Când pică Paștele, Crăciunul și celelalte mari sărbători în acest an. Calendar ortodox 2026 și romano-catolic # HotNews.ro
Crăciunul a trecut, la fel și sârbătoarea de Sfântul Vasile, dar sărbătorile religioase alui anului 2026 abia încep. Hotnews vă prezinta când pică în 2026 marile sărbători din calendarul ortodox, dar și din cel romano-catolic/…
17:00
Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, 5 ianuarie, că Administrația Prezidențială a redus cheltuielile cu mai mult de 20% așa cum anunțase în iulie. Într-o postare pe Facebook, președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația…
17:00
Membră USR a Comisiei de politică externă din Senat: Trebuie să reafirmăm și să protejăm regulile internaționale / Ce spune despre Nicolas Maduro # HotNews.ro
Senatoarea Simona Spătaru, aleasă pe listele USR și care face parte din Comisia pentru politică externă din Senatul României, spune, într-o reacție pentru HotNews, că România trebuie să sprijine tranziția „rapidă” către un guvern democratic…
17:00
„De ce cuplul care deținea barul este liber?” Revolta crește în Elveția pe măsură ce răspunsurile privind tragedia de Anul Nou nu vin de la anchetatori # HotNews.ro
Presiunea pentru obținerea de răspunsuri în urma anchetei privind incendiul izbucnit de Anul Nou într-un bar dintr-o stațiune de schi elvețiană, în care au murit 40 de persoane, a crescut, relatează agenția Reuters care analizează…
16:50
Divorțul după 45 de ani. Ce se întâmplă la această vârstă și cum influențează menopauza relația de cuplu # HotNews.ro
Un fenomen numit „menodivorț”, tot mai des analizat în studiile internaționale, aduce în discuție divorțurile și separările care apar în jurul vârstei la care se instalează menopauza. Nu hormonii sunt cauza, subliniază experții. Pentru multe…
16:30
Rusia și-a sfătuit, luni, cetățenii să nu călătorească în Venezuela. Avertismentul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au lansat un atac asupra Venezuelei și l-au capturat pe președintele Nicolas…
16:30
VIDEO Raed Arafat, recomandări pentru populație după ședința de la MAI. „Avem patru județe sub cod portocaliu și 32 sub cod galben” # HotNews.ro
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit despre efectele fenomenelor meteorologice din țară, luni, într-o declarație de presă, și a spus că la ora actuală „situația este sub control și nu necesită intervenții deosebite”.…
16:30
SuperLiga: Farul Constanța s-a reunit pentru partea a doua a sezonului. Meciurile amicale programate în stagiul de pregătire # HotNews.ro
Lotul echipei de fotbal Farul Constanța s-a reunit, luni dimineață, în vederea reluării pregătirilor pentru partea a doua a Superligii, a anunțat gruparea dobrogeană pe pagina oficială de Facebook. Cei 34 de jucători ai formației…
16:10
Mai multe petroliere aflate sub sancțiuni încearcă să fugă din apele Venezuelei, într-o sfidare a blocadei SUA # HotNews.ro
Președintele Trump a impus unilateral o „blocadă completă” asupra petrolierelor venezuelene sancționate pe 16 decembrie. Mai multe nave încearcă acum să spargă acestă blocadă, scrie New York Times. Cel puțin 16 petroliere vizate de sancțiunile…
16:10
ULTIMA ORĂ România a încheiat 2025 cu o creștere uriașă a înmatriculărilor. Cele mai vândute mașini pe final de an # HotNews.ro
Înmatriculările de autoturisme din România au atins un volum record în luna decembrie, în special datorită livrărilor de mașini cumpărate prin Programul Rabla. Ca urmare, piața auto din România pe întreg anul a fost mai…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.