CIA consideră că opoziția democratică din Venezuela nu e aptă să ia puterea, ci loialiștii lui Maduro ar trebui să conducă în continuare țara, fără noi alegeri
Aktual24, 6 ianuarie 2026 08:20
Serviciile de informații americane au concluzionat că apropiații lui Nicolás Maduro sunt cei mai capabili să asigure stabilitatea în Venezuela după înlăturarea sa, preferându-i în fața liderilor opoziției pentru un guvern interimar. Un raport clasificat al CIA, prezentat președintelui Donald Trump cu săptămâni înainte de operațiunea militară din 3 ianuarie 2026, susține că figuri precum […]
• • •
Marți se împlinesc cinci ani de la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, și placa oficială montată în onoarea polițiștilor care au apărat democrația în acea zi nu este de găsit. Nu este expusă la Capitoliu, așa cum prevede legea. Locația ei nu este cunoscută publicului, deși se crede că se află într-un depozit. […]
21:30
Rareș Bogdan s-a fotografiat alături de fostul deputat penal PSD Cristian Rizea: ”Vizită la Monaco a unui vechi prieten” # Aktual24
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, apare zâmbitor alături de fostul deputat PSD Cristian Rizea. Rizea a fost eliberat condiționat în iulie 2025, după ce a fost adus în țară din Republica Moldova. Iată imaginea cu cei doi, postată de Rizea pe contul său de TikTok cu explicația: ”Rizea vizitat la Monaco de […]
21:30
SUA extind lista țărilor ale căror cetățeni trebuie să plătească garanții de până la 15.000 de dolari pentru a putea solicita viză # Aktual24
Administrația Trump a adăugat șapte țări, printre care cinci din Africa, pe lista națiunilor ai căror deținători de pașapoarte sunt obligați să depună garanții de până la 15.000 de dolari pentru a solicita intrarea în Statele Unite. Treisprezece țări, toate din Africa, cu excepția a două, se află acum pe listă, ceea ce face ca […]
21:20
Hegseth îl critică pe senatorul democrat Mark Kelly după ce democrații au publicat un videoclip care îndemna trupele să refuze ordinele ilegale. Trump i-a acuzat pe parlamentari de sedițiune „care poate aduce pedeapsa cu MOARTEA” # Aktual24
Secretarul American al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că l-a mustrat oficial pe senatorul democrat Mark Kelly din Arizona, fost pilot în Marină, pentru participarea la un videoclip care îndemna trupele să se opună ordinelor ilegale. Hegseth a declarat că mustrarea – o simplă scrisoare formală cu puține consecințe practice – a fost „o […]
21:10
Secretarul Apărării din SUA anunță retrogradarea senatorului Kelly, fost ofițer, pentru că a cerut ignorarea ordinelor ilegale # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că Pentagonul a început demersuri pentru retrogradarea senatorului democrat Mark Kelly (Arizona), ofițer de marină în rezervă, și pentru reducerea pensiei sale militare, după un videoclip în care Kelly le-a cerut militarilor să „refuze ordinele ilegale”. Într-o postare pe X, Hegseth a spus că i-a emis […]
20:50
Ministrul Pîslaru prezintă datele: ”Vă prezint în exclusivitate cifrele reale ale situației în care ne aflăm, pe care nu le veți auzi la TV sau în altă parte” # Aktual24
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis luni, într-o postare publică, că România a reușit să accelereze semnificativ absorbția fondurilor europene în ultimele șase luni ale anului 2025, perioadă în care ritmul finanțărilor care intră în economie a crescut de peste cinci ori, iar rambursările în bugetul de stat de aproape șapte ori. „Pentru prima […]
20:50
Delcy Rodriguez, noua președintă interimară a Venezuelei după capturarea de către SUA a liderului venezuelean Nicolás Maduro, e acum pionul principal în jocurile de putere dintre America și țara sa. Fosta vicepreședintă provine dintr-o familie care se mândrește că este „revoluționară”, tatăl său fiind ucis, se pare, de un regim anterior. Ea afirmă că împreună […]
20:40
Presshub: Afirmațiile lui Rădulescu „Mitralieră”, negate de magistrați: Costiniu și Gârbovan spun că nu îl cunosc pe fostul deputat PSD # Aktual24
Judecătoarele Viorica Costiniu (pensionată) și Dana Gârbovan au respins, contactate de PressHUB, afirmațiile fostului deputat social-democrat Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”. Acestea au susținut că nu au avut niciun fel de interacțiune cu acesta și că nu îl cunosc. Într-un podcast publicat de Cotidianul HD, fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu (supranumit „Mitralieră”) a susținut că, în […]
20:40
Un bărbat din Bihor s-a urcat pe un stâlp de electricitate și a amenințat că se sinucide. A fost convins să coboare și internat la neuropsihiatrie # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 52 de ani din localitatea Ortiteag, județul Bihor, s-a urcat, luni, pe un stâlp de electricitate și a amenințat că se aruncă în gol. Incidentul a fost semnalat prin numărul unic de urgență 112. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de poliție de ordine publică, precum și […]
20:30
Curtea de Apel București, noi acuzații la adresa Recorder: ”Date scoase din context, creând suspiciuni nefondate, decredibilizarea instanței, o emoție publică artificială și periculoasă” # Aktual24
Curtea de Apel Buucrești a emis, luni seară, un comunicat de presă în care aduce noi acuzații la adresa Recorder, după ce a prezentat o statistică legată de situația modificării completurilor de judecată. ”Prezentarea făcută de jurnaliștii de la Recorder rupe date din context, ignoră dimensiunea statistică și prezintă excepționalul ca regulă, creând suspiciuni nefondate, […]
20:20
Maduro, primele declarații după ce a fost capturat: ”Nu sunt vinovat. Sunt încă preşedintele ţării mele”. Pancarte cu ”Trump să fie rege” în fața tribunalului # Aktual24
Fostul preşedinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, a pledat nevinovat marţi, în faţa unei instanţe federale din New York, în dosarul penal deschis împotriva sa în Statele Unite, în care este acuzat, printre altele, de narco-terorism, conspiraţie pentru import de cocaină, deţinere şi posesie de mitraliere şi dispozitive distructive. Maduro a negat din nou, public, toate […]
20:20
Ca urmare a căderilor masive de zăpadă produse într-un interval scurt de timp, în Masivul Bucegi riscul de producere a unor avalanșe este însemnat, a scris, luni, Salvamont Sinaia pe pagina de Facebook. Potrivit serviciului, producerea de avalanșe este posibilă și în pădure. „Condițiile meteo ale ultimelor 48 de ore, plus cele din următoarele 48 […]
20:20
Armata israeliană a lansat lovituri asupra unor „ținte” pe care le descrie drept aparținând Hezbollah și Hamas în Liban, după ce a emis ordine de evacuare pentru patru sate din estul și sudul țării. Un purtător de cuvânt al armatei a anunțat anterior că sunt planificate atacuri aeriene asupra unor „infrastructuri militare” în satele Hammara […]
20:10
Tonul de aur al Japoniei: licitația care a transformat un pește într-un simbol al norocului și al opulenței # Aktual24
În zorii unei dimineți reci de început de an, piața de pește Toyosu din Tokyo a devenit din nou scena unui spectacol unic, unde tradiția, ambiția și sumele amețitoare se întâlnesc într-un ritual care fascinează o lume întreagă. Un ton roșu uriaș, cântărind 243 de kilograme, a fost vândut pentru suma record de 510,3 milioane […]
19:40
Președintele american Donald Trump se simte „pe val” după ce l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro. El a transmis că „urmează Groenlanda”, fără să precizeze ce înseamnă asta și sugerând din nou că ar putea să o ocupe. Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă […]
19:20
Nigeria este din nou martora unui act de o cruzime greu de imaginat. Un sat liniștit din statul Niger s-a transformat într-un adevărat câmp al morții, după ce bărbați înarmați au declanșat un atac devastator, soldat cu cel puțin 30 de victime. În urma lor au rămas trupuri neînsuflețite, clădiri arse și o comunitate paralizată […]
19:00
Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu a emis marți un buletin nivometeorologic care indică risc mare de avalanșă (4) în masivele Făgăraș și Bucegi, precum și în Munții Țarcu-Godeanu, la altitudini de peste 1.800 de metri. În zona înaltă a Munților Făgăraș și Bucegi, stratul superior al zăpezii conține un depozit consistent de zăpadă […]
18:30
Premierul Danemarcei avertizează: ”Un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO” # Aktual24
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că un atac al Statelor Unite asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), ca răspuns la amenințările din partea președintelui american Donald Trump privind teritoriul arctic. Într-un interviu acordat postului TV2, luni, Frederiksen a afirmat că tratează cu seriozitate amenințările lui Trump legate de […]
18:20
Statele Unite ar putea majora tarifele vamale pentru bunurile din India dacă New Delhi nu își reduce achizițiile de petrol rusesc, a declarat președintele american Donald Trump pe 4 ianuarie. India, alături de China, a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către […]
18:10
Universitatea franceză unde se formează spionii. O lume discretă, între amfiteatru și serviciile secrete # Aktual24
Într-o sală de curs aparent banală, un profesor își începe prelegerea fără să știe cine sunt, cu adevărat, oamenii din fața lui. Pe foaia de prezență apar doar prenume. Unele voci sunt calme, calculate, altele tinere și curioase. Câțiva studenți evită privirile, stau retrași, grupați, cu o atitudine rigidă. Este o scenă neobișnuită pentru mediul […]
18:10
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a lansat marți un atac verbal la adresa omologului său american Donald Trump. „Vino și prinde-mă, lașule! Te aștept aici”, ar fi spus Petro într-un mesaj adresat lui Trump, potrivit unor postări apărute pe rețelele de socializare ale unor utilizatori și preluate de mass-media internaționale. WATCH: Colombia’s President Gustavo Petro just […]
17:50
Liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, probabil nu va mai pune piciorul în această țară în următoarele decenii, dacă va mai pune vreodată, fiind în custodia americanilor după raidul-șoc de acum câteva zile. Vicepreședinta sa, Delcy Rodriguez, a devenit noua șefă a statului. Pe hârtie, ea este la fel de „revoluționară” și radicală precum Maduro. Pe hârtie, […]
17:50
Cine este noul șef al SBU, temutul serviciu secret al Ucrainei. El a condus o unitate de elită responsabilă cu operațiuni speciale # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni înlocuirea şefului serviciului de securitate al ţării (SBU), Vasil Maliuk, şi numirea provizorie la conducerea SBU a lui Evghenii Hmara, ca parte a unei remanieri mai ample care a dus şi la înlocuirea şefului de cabinet prezidenţial, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘I-am mulţumit pentru munca lui’, a […]
17:50
Orban, ironic: ”Cum de permite AUR menținerea într-o poziție atât de importantă a unui exponent de bază a lui Șoros în România?” # Aktual24
Fostul premier Ludovic Orban atrage atenția că Parlamentul continuă să o mențină în funcție pe Renate Weber deși mandatul ei în fruntea Avocatului Poporului a expirat de 18 luni. Orban scoate în evidență și ipocrizia AUR în acest caz. ”În data de 3 iulie 2024 a încetat mandatul legal de 5 ani al Renatei Weber […]
17:10
Groenlanda nu este de vânzare: confruntarea deschisă dintre Danemarca și ambițiile lui Donald Trump – Analiză # Aktual24
Un conflict diplomatic cu potențial exploziv se conturează la nord de Cercul Polar, acolo unde Groenlanda, o insulă vastă, acoperită de gheață, dar extrem de bogată în resurse și poziționată strategic, a devenit din nou miza unor ambiții americane controversate. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj ferm și neechivoc către Donald Trump, cerându-i […]
16:40
Un alt cablu submarin a fost avariat în largul coastei Baltice letone. Autoritățile interoghează echipajul unei nave suspecte. Acesta este al doilea incident de acest gen din Marea Baltică în doar câteva zile. Un alt cablu submarin din Marea Baltică a fost avariat – de data aceasta în largul coastei Letoniei. „Avaria unui cablu de […]
16:20
Dronele Ucrainei au lovit una dintre cele mai importante ținte din Rusia: o fabrică pentru componente de drone și rachete situată la peste 250 km de graniță # Aktual24
Un incendiu a izbucnit la uzina de apărare Energia din orașul Yelets, regiunea Lipetsk Oblast, în seara zilei de 4 ianuarie, în timpul unui atac cu drone atribuit Ucrainei, potrivit relatărilor și înregistrărilor video publicate de localnici. Fabrica Energia produce componente esențiale pentru rachetele și dronele rusești, inclusiv baterii pentru sistemul de rachete balistice Iskander […]
16:20
Președintele Dan anunță că Administrația Prezidențială și-a redus cheltuielile cu 30% în 2025: ”Mai mult decât m-am angajat în iulie” # Aktual24
Președintele Dan a anunțat luni că au fost reduse cheltuielile Administrației Prezidențiale în anul 2025 cu nu mai puțin de 30%. ”Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, a anunțat președintele Dan. România își va respecta, după mulți ani, […]
16:10
Nou conflict cu SUA. UE pregătește legi pentru a reduce dependența de giganții tehnologici străini în 2026 # Aktual24
Comisia Europeană intenționează să implementeze o serie de legi privind infrastructura digitală în 2026, care vizează un singur obiectiv: reducerea dependenței UE de companiile tehnologice străine – în principal americane. Această mișcare pune Bruxelles-ul pe un nou curs de coliziune cu Washingtonul, după un an în care administrația SUA și-a apărat în repetate rânduri campionii […]
15:40
45.000 de gospodării și 2.200 de unități economice din Berlin au rămas brusc fără curent sâmbătă dimineața. Cauza este un incendiu la un pod de cablu. Un grup extremist de stânga se află în spatele acestui incident. În urma penei de curent pe scară largă din anumite părți ale capitalei, primarul general al Berlinului, Kai […]
15:40
Noi imagini halucinante, luni, cu extremistul pro-rus Călin Georgescu. Un cioban a venit la acesta cu un miel, Realitatea Plus titrând: ”Ciobanul cu mielul în mână, în biserică cu Georgescu”. Iată imaginile, fără alte comentarii: Realitatea plus: Ciobanul a venit cu mielul în mână la Georgescu :))))) pic.twitter.com/E3Mqwgkocr — aktual24.ro (@ak24ro) January 5, 2026 Călin […]
15:20
UE, reacție la amenințările lui Trump privind Groenlanda. Poziție privind și evenimentele din Venezuela # Aktual24
Uniunea Europeană se aşteaptă ca partenerii săi să respecte principiile suveranităţii şi integrităţii unui teritoriu, a afirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump cu privire la Groenlanda, informează AFP, citată de Agerpres. „UE va continua să apere principiile suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi inviolabilităţii frontierelor”, a […]
14:40
Starlink, compania lui Elon Musk, oferă acces gratuit la internet în Venezuela după atacurile aeriene americane și arestarea lui Maduro # Aktual24
Starlink, compania lui Elon Musk, oferă servicii gratuite de internet în bandă largă utilizatorilor din Venezuela până pe 3 februarie, în urma atacurilor aeriene americane și a capturării fostului lider Nicolás Maduro. Furnizorul de internet prin satelit a anunțat într-un comunicat de duminică că creditele de serviciu sunt adăugate proactiv atât conturilor active, cât și […]
14:40
Fiul lui Maduro, reacție la capturarea tatălui: ”El ne trimite energia sa, ne cheamă la luptă” # Aktual24
Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul liderului venezuelean Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă în cadrul regimului după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite în timpul unei operaţiuni militare, afirmând că „istoria va spune cine au fost trădătorii”, informează EFE, citată de Agerpres. „Vor ei să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu […]
14:10
Iranul a acuzat Israelul că încearcă să „submineze unitatea națională” după ce Benjamin Netanyahu și-a exprimat solidaritatea cu protestatarii. Teheranul numește aceste declarații „incitare la violență” și solicită vigilență continuă. Iranul a acuzat luni Israelul că încearcă să „submineze unitatea națională” după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „este solidar cu lupta” poporului […]
13:50
Orban, speriat de acțiunile lui Trump: ”Ne așteaptă ani și mai instabili, imprevizibili și periculoși” # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avut o primă reacție după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, criticând în termeni duri operațiunea militară desfășurată în Venezuela. „În primele zile ale acestui an, am primit un memento important că ordinea mondială liberală se află în stare de dezintegrare”, a declarat […]
13:40
Și-a înmuiat tonul. Președintele interimar al Venezuelei a făcut apel la Trump pentru pace și dialog # Aktual24
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a trimis o scrisoare președintelui american Donald Trump, în care solicită Washingtonului cooperare. Potrivit acesteia, Venezuela „își reafirmă angajamentul față de pace și coexistență pașnică” și consideră că prioritatea sa este construirea unor „relații internaționale echilibrate și respectuoase” cu Statele Unite și țările din regiune, „bazate pe egalitate suverană […]
13:30
Prețul aurului explodează pe fondul unui șoc geopolitic major: piețele globale reacționează după capturarea lui Nicolás Maduro # Aktual24
Anul începe sub semnul incertitudinii geopolitice, iar piețele financiare globale reacționează prompt la un eveniment cu potențial exploziv: capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite. Vestea a declanșat un val de neliniște în rândul investitorilor, reaprinzând temerile legate de stabilitatea politică internațională și determinând o migrație rapidă a capitalului către activele considerate sigure, […]
