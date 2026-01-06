Scandal în familia Becali: Gigi, trădat chiar de vărul său. „ Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp… Din cauza unui singur om”
Gândul, 6 ianuarie 2026 08:20
Gesturile mici reprezintă „detalii” pe lângă care trecem zilnic fără să clipim. Ori împingi scaunul la loc ori pleci pur și simplu. Nu este un act de eroism, nu este nici o regulă scrisă, însă reprezintă o mică acțiune pe care dacă o pui cap la cap poate spune ceva despre felul în care te […]
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală # Gândul
Lumea traversează o perioadă de instabilitate globală fără precedent, generată de ciocnirea a două supercicluri economice și geopolitice. Marile puteri se află într-o competiție dură pentru supremație tehnologică, militară și pentru controlul resurselor-cheie, iar finalul acestui proces este estimat în jurul anului 2030, explică profesorul universitar Cristian Socol, într-o analiză exclusivă pentru Mediafax.ro. Profesorul Cristian […]
Gigi Becali a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, petrecut în neamul său, cu persoane foarte apropiat. Chiar unul dintre veri este implicat și din cauza lui finanțatorul FCSB afirmă că acum nu mai are încredere în oameni. Latifundiarul din Pipera s-a simțit trădat și nu a putut trece peste ce i […]
Rețeta de tocană mănăstirească pe care s-o pregătești de Bobotează. Este gata în 50 de minute # Gândul
Te-ai gândit care poate fi una dintre cele mai simple rețete de tocană mănăstirească? Vezi mai jos, în articol, o rețetă cu legume pe care să o pregătești în mai puțin de o oră, atât de Bobotează, cât și în orice perioadă a anului. Rețeta este perfectă și în cazul persoanelor care țin post sau […]
(VIDEO) Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țară. WSJ: CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot asigura stabilitatea țării. Puternice focuri de armă raportate lângă Palatul Prezidențial din Caracas: facțiunile armate au început să se atace # Gândul
Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, sunt puși sub acuzare oficială astăzi în instanța din Manhattan. Cei doi se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.
Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina # Gândul
În ediția de luni seară a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Valentin Stan a subliniat poziția strategică unică a României în contextul conflictului ruso-ucrainean, criticând absența țării noastre din marile discuții internaționale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început prin a evidenția că România deține cea mai lungă frontieră terestră […]
Azi, 6 ianuarie, este sărbătorită Boboteaza (Epifania) de către Biserica Ortodoxă și Catolică. Credincioșii respectă mai multe tradiții cu ocazia acestei sărbători, beneficiază de o zi liberă și, de altfel, merg la biserică pentru a se ruga și pentru a lua apă sfințită. Iată de ce astăzi este bine să bei Agheasma Mare. Patriarhul Daniel […]
Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6.2, a lovit, marți, vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami. Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie. Nu există risc de tsunami Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de […]
6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 6 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adriano Celentano este una dintre cele mai emblematice figuri ale culturii italiene, cunoscut ca interpret, actor, regizor și prezentator de televiziune. Născut la 6 ianuarie 1938, la Milano, el a devenit celebru […]
Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele # Gândul
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a comentat cu ironie un moment din dezbaterea publică legată de plata taxelor locale prin aplicația ghișeul.ro. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la o replică a premierului, care a recunoscut că nu și-a instalat aplicația, […]
În ediția de luni, 5 ianuarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a lansat o critică virulentă la adresa sistemului administrativ românesc, acuzând autoritățile de incompetență și lipsă de empatie față de cetățeni. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pornit de la imaginea oamenilor […]
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă # Gândul
Liderii din peste 30 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, Comisiei Europene și NATO, se întâlnesc marți, la Paris, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință”. Coaliția este formată din state […]
Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri? # Gândul
Procedura de cameră preliminară – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile, potrivit articolului 343 din Codul de procedură penală. Camera preliminară poate fi considerată, pe bună dreptate, un adevărat „filtru” care elimină eventualele erori procesuale înainte ca judecata să înceapă […]
Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința # Gândul
Două tragedii identice, două reacții total diferite. După 5 zile, elvețienii au identificat ultimele victime ale incendiului, iar societatea pare să fie mai unită ca niciodată. Acum 10 ani, la 5 zile după Colectiv, Victor Ponta își dădea demisia din fruntea Guvernului, în urma protestelor masive. În timp ce românii căutau vinovații, iar tragedia era […]
Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB # Gândul
Curtea de Apel București a prezentat într-un comunicat oficial dovezile care contrazic acuzațiile din documentarul Recorder, în special cele cu privire schimbarea completelor de judecată și repartizarea cauzelor. CAB afirmă că își desfășoară activitatea în baza „principiului legalității”, a „independenței judecătorului” și a „repartizării aleatorii a cauzelor”, iar orice măsură administrativă are „unic scop asigurarea […]
Politico: Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Groenlandei înainte de 4 iulie (cea de-a 250-a aniversare a independenței americane) # Gândul
După operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, SUA și-a exprimat din nou dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei. Având în vedere abordarea de expansiune teritorială adoptată de Donald Trump, publicația Politico nu exclude scenariul ca Statele Unite să ia în stăpânire teritoriul insular al Danemarcei cu puțin înainte de 4 iulie, anul […]
Un bărbat a jucat la Loto datele de naștere ale familiei sale și a câștigat o adevărată avere: „Nu am reușit să dorm toată noaptea” # Gândul
Un croat din orașul Split a început noul an cu mult noroc, câștigând o adevărată avere la Eurojackpot. El a ridicat deja marele premiu, săptămâna aceasta, de la Casa Principală a Loteriei Croate. Norocosul câștigător a ghicit combinația 5+1 și a câștigat suma de 669.842,80 euro, potrivit publicației sârbe Blic.rs. Biletul câștigător l-a achiziționat, așa […]
Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a tăvălit aproape gol prin zăpadă. A filmat totul și a publicat videoclipul pe facebook # Gândul
Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a tăvălit aproape gol prin zăpadă. A filmat totul și a publicat videoclipul pe pagina sa: „Așa-i la munte!”, exclamă el. Fost șef Anaf și fost deputat PNL, Lucian Heiuș nu a ținut cont de temperaturile scăzute de la munte, nici de ninsoare, […]
Marius Tucă Show începe marți, 6 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 6 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
Cine este noul președinte al Venezuelei, după capturarea lui Maduro. Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, este responsabilă de industria petrolieră # Gândul
După capturarea lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez este acum noul lider interimar al Venezuelei. Curtea Supremă i- a ordonat, sâmbătă, să asigure interimatul puterii și, luni, ea a depus jurământul în Parlamentul Venezuelei. Rodriguez a spus, după ce Nicolas Maduro a fost capturat, că „Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni”, deși Trump a declarat […]
Când au fost emise primele permise auto în România. „Puțini șoferi erau pregătiți cum trebuie, din punct de vedere teoretic și practic” # Gândul
Primele permise de conducere au fost emise de către autoritățile din România încă din anul 1907, iar într-un timp foarte scurt, în România exista un număr semnificativ de șoferi. Așadar, la începutul secolului al XX-lea existau doar câțiva șoferi, pentru că automobilele erau o invenție relativ recentă. Însă, în numai câteva decenii, numărul șoferilor români […]
SUA reduce dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții # Gândul
Oficialii federali din domeniul sănătății au anunțat luni revizuirea listei de vaccinuri recomandate copiilor americani. Numărul de boli prevenite prin vaccinurile de rutină va fi limitat la 11, nu la 17, așa cum era până la acest moment, transmite The New York Times. Jim O’Neill, directorul interimar al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), […]
Clădirea înaltă de 4 kilometri, proiectul japonez vechi de aproape 30 de ani care îi provoacă pe ingineri și pune la încercare limitele construcțiilor # Gândul
X-Seed 4.000 este un proiect japonez vchi de aproape trei decenii, care provoacă arhitecții și inginerii să-și testeze limitele imaginației. Este vorba de un zgârie-nori care poate să rivalizeze cu munții și să găzduiască, practic, un oraș întreg. Mai exact, este o clădire înaltă de 4.000 de metri (4 kilometri), de cinci ori mai mult […]
Nicușor Dan se întâlnește mâine la Paris cu Witkoff și Kushner, la o reuniune a „Coaliției de Voință”. Subiectul Venezuela este pe masă și participă șeful militar al NATO # Gândul
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, vor călători la Paris, acolo unde vor participa marți la o reuniune a aliaților Ucrainei, a spus luni un oficial al Palatului Élysée. Și Nicușor Dan va fi acolo. Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, nu va fi prezent […]
Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri. # Gândul
Un număr mare de călători sunt blocați la Gara Saint-Lazare din Paris din cauza ninsorilor. Traficul este grav perturbat pe mai multe linii Perturbări mari ale transportului în regiunea Ile-de-France din Paris din cauza ninsorilor abundente care au afectat astăzi capitala franceză. Potrivit site-ului de informații rutiere Sytadin, numărul total de ambuteiaje din Ile-de-France a […]
Moneda veche din România care îți poate aduce o mică avere. Cât pot câștiga cei care o au prin casă și se decid să o vândă # Gândul
Multă lume știe deja că unele monede vechi se pot vinde cu sume uriașe, fiind foarte căutate de către colecționari, deși chiar și unele piese mai noi pot fi foarte valoroase. Colecționarii de monede sunt dispuși să scoată din buzunar bani mulți pentru achiziționarea unor piese rare. Dar este important să avem în vedere faptul […]
Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea # Gândul
O casă luxoasă, în valoare de circa 5 milioane de dolari, din Hamilton, Noua Zeelandă, este în curs de demolare, deoarece proprietarii nu-și mai pot permite să locuiască în ea. Cei doi soți nu au reușit să vândă vila cu terenul ei, așadar au luat decizia de a parcela proprietatea și de a o vinde […]
România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență # Gândul
România, sub asediul vremii extreme. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat azi, după o videoconferință cu prefecții și structurile pentru situații de urgență, că prioritatea autorităților în contextul avertizărilor meteo de cod galben și portocaliu este protejarea populației și menținerea utilităților esențiale. Conform ministrului, în județele Alba și Hunedoara au existat întreruperi majore de […]
Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare # Gândul
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 87,69 milioane de lei (17,22 milioane de euro). Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 1,85%, până […]
De la „Doctrina Monroe”, la „Doctrina Donroe”. Artificiul folosit de Donald Trump pentru intervenții militare în emisfera vestică # Gândul
Într-o schimbare bruscă a politicii externe a Statelor Unite, emisfera vestică a devenit teatrul central de acțiune al Statelor Unite în străinătate. Nu de puține ori, oficiali de la Washington au afirmat că obiectivul principal este dominația americană asupra „jumătății sale” de planetă. În ultimele zile, acest lucru a devenit mai mult decât evident. La […]
Reguli noi pentru şoferii din România, din 2026. Schimbările despre care trebuie să știe toți conducătorii auto # Gândul
Odată cu majorarea impozitelor auto, anul 2026 aduce și noi reguli pentru şoferii din România. Astfel, cei care încalcă regulile, vor fi depistaţi mult mai uşor cu ajutorul radarelor inteligente, iar amenzile cresc în mod semnificativ. Mai mult, accidentele rutiere fără victime vor putea fi declarate online, iar permisul auto va putea fi folosit tot […]
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia” # Gândul
Iată ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”, spun internauții. Un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători și a postat și lista de produse și prețurile pentru fiecare fel de mâncare. Imaginile au stârnit reacții […]
Taxa care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, de care puțini români știu. Ce se schimbă, odată cu intrarea în noul an # Gândul
Pe lângă taxele locale majorate, în România a apărut o nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026, iar efectele se vor simți în buzunarul dezvoltatorilor și, implicit, al cumpărătorilor. Este vorba de construcții, un sector și așa afectat de scumpirile succesive din ultimii ani. Astfel, începând cu acest an, costurile proiectelor de construcții vor crește […]
Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată # Gândul
Washington a desemnat, în 24 noiembrie 2025, Cartel de los Soles (n.r. „Cartelul Sorilor”) din Venezuela drept organizație teroristă străină responsabilă pentru „violență în întreaga emisferă” și pentru traficul de droguri către SUA și Europa. Această acțiune a făcut parte din campania administrației Donald Trump împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, care a culminat cu capturarea […]
Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“ # Gândul
Jorge Rodríguez, fratele noului lider interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, și un membru proeminent al cercului apropiat al lui Nicolás Maduro, a sosit la ședința Adunării Naționale a Venezuelei și a fost primit cu aplauze de parlamentari. Jorge Rodríguez este președinte al Adunării Naționale. Psihiatrul în vârstă de 60 de ani s-a implicat în politică […]
România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri # Gândul
România a încasat, luni, aproape 1 miliard de euro din fonduri FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). Banii de la Comisia Europeană reprezintă rambursarea plăților în avans efectuate fermierilor în toamna anului trecut. Mecanismul este important pentru funcționarea campaniilor de plăți și pentru menținerea unui echilibru financiar în sectorul agricol, fără să încarce în plus […]
Ce își dorește Anda Adam în 2026. ”În industria aceasta nu știi niciodată la ce poți să te aștepți” # Gândul
Cântăreața Anda Adam a mărturisit ce își dorește în anul 2026. ”În industria aceasta nu știi niciodată la ce poți să te aștepți”, a declarat artista. Anda Adam a format o familie cu Sorin Andrei Nicolescu, împreună cu care are o fetiță, Evelin. După separarea de Sorin Niculescu, Anda Adam a început o relație cu […]
Acțiunile bursiere europene se află pe un teritoriu pozitiv după capturarea de către armata Statelor Unite a președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Bursele europene au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din ultima perioadă, acțiunile companiilor europene din sectorul apărării au explodat iar investitorii au încasat miliarde. Pe baza evoluțiilor din Venezuela și a capturării […]
Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro # Gândul
Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro, a anunțat lidera opoziției María Corina Machado pe contul său de X. „Noi, venezuelenii, le mulțumim președintelui Donald Trump și administrației sale pentru fermitatea și determinarea lor în respectarea legii. Venezuela va […]
Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks # Gândul
Fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, care a fost înlăturat de la putere, l-a angajat pe cunoscutul avocat penalist Barry Pollack — cel care l-a reprezentat mult timp pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange — pentru a-l apăra în procedurile penale din Manhattan, conform Bloomberg. Pollack, un avocat de proces cu experiență din Washington, a depus […]
Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt # Gândul
Stataistica spune că, financiar vorbind, trăim mai bine de cât părinții noștri. Dar cum se împacă acest lucru cu realitatea: ce rămâne, efectiv, în buzunarul unei familii. Realitatea economică ni s-a schimbat odată cu venirea noului an. Dramatic, odată cu creșterile de taxe. Cât de bogați sunt românii, de fapt? Există și un răspuns statistic […]
Ce avere are Nicolas Maduro, fostul șofer de autobuz devenit șef de stat. S-a aflat cât de bogat era președintele Venezuelei # Gândul
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro (63 de ani), capturat de forțele americane în urma unei operațiuni-fulger desfășurate la Caracasa, urmează să fie judecat în Statele Unite pentru acuzații de „narcoterorism”. Maduro conducea Venezuela cu o mână de fier de mai bine de 13 ani, după ce l-a urmat la putere pe Hugo Chavez. Iar acești ani […]
900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici # Gândul
Deficitul de șoferi profesioniști schimbă harta transporturilor rutiere din Europa, iar țara noastră se află în centrul acestei transformări. Astfel că, pentru acest an, încă 900 de șoferi de TIR din Asia sunt așteptați să ajungă pe piața locală. Recrutările sunt derulate de Work from Asia, compania care a semnat anul trecut un acord special […]
Treningul Nike a lui Maduro continuă să facă valuri. S-a epuizat online, fotbaliștii de la „Mallorca” au venit echipați în el # Gândul
După ce Donald Trump a publicat prima fotografie cu Nicolás Maduro, în urma capturării sale de sâmbătă, ținuta sa pe a devenit o adevărată tendință pe rețelele de socializare. Imaginea publicată de președintele american pe 3 ianuarie, îl arată pe liderul Venezuelei într-un trening gri Nike și cu ochelari de soare negri la ochi. Treningul […]
Secretarul de stat Raed Arafat a avertizat luni că în acest moment, există 4 judeţe sub cod portocaliu şi 32 de judeţe sub cod galben de vreme rea. Șeful DSU apreciază că nu se prevede o agravare semnificativă a situaţiei. Măsuri pentru pacienții cu dializă Raed Arafat a precizat că s-a recomandat ca persoanele care […]
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență, tot în New York, pe situația din Venezuela. Reuniunea, la cererea Rusiei și Chinei, care susțin Venezuela și Columbia # Gândul
Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se întrunește de urgență pe tema atacului american din Venezuela care s-a sfârșit cu capturarea președintelui țării, Nicolas Maduro, a soției lui, aducerea lor pe teritoriu american și punerea sub acuzare pentru narcoterorism.
Cine au fost aliații lui Nicolás Maduro în cei 12 ani în care s-a aflat la putere? SUA oferă recompense pentru capturarea apropiaților președintelui # Gândul
Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, și a soției sale, de către forțele Statelor Unite, atrage atenția asupra acoliților liderului sud-american, de-a lungul celor 12 ani, în care s-a aflat la putere. Foști lideri de vârf, miniștrii, și, desigur, partenera de viață, Cilia Flores, sunt personajele cheie care l-au ajutat pe Maduro să-și mențină poziția, transmite […]
Jorge, în vârstă de 43 de ani, a făcut declarații despre revenirea sa la TV. ”Au existat discuții cu mai multe posturi”, a dezvăluit artistul. Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona […]
Doi români din Austria au fugit cu seiful furat pe pârtia de schi. Hoții voiau să ajungă cu el la mașină # Gândul
Doi români au fugit cu un seif pe pârtia de schi din Fieberbrunn, Austria. Incidentul a atras atenția mai multor persoane care au alertat autoritățile. Cei doi au furat seiful dintr-un restaurant duminică dimineața, în jurul orei 03.30. Aceștia au reușit să smulgă seiful și să-l scoată din incinta localului, însă, în timp ce erau […]
Motivul pentru care un bărbat a pierdut ajutorul social, doar pentru că a aduna sticle reciclabile din gunoaie # Gândul
Un german din Hamburg a declarat banii pe care i-a câștigat din valorificarea sticlelor reciclabile adunate din gunoaie și, astfel, s-a trezit că autoritățile i-au tăiat ajutorul social de care beneficia până atunci. Bărbatul, un pensionar cu venit minim, care primea suplimentar și un ajutor social, trăia la limita subzistenței, astfel că încerca să-și suplimenteze […]
