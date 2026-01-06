Scandal în familia Becali: Gigi, trădat chiar de vărul său. „ Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp… Din cauza unui singur om”

20:30

Multă lume știe deja că unele monede vechi se pot vinde cu sume uriașe, fiind foarte căutate de către colecționari, deși chiar și unele piese mai noi pot fi foarte valoroase. Colecționarii de monede sunt dispuși să scoată din buzunar bani mulți pentru achiziționarea unor piese rare. Dar este important să avem în vedere faptul […]