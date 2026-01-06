O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer, identificată în corpul uman
Digi24.ro, 6 ianuarie 2026 08:20
Îmbătrânirea este însoţită frecvent de declin cognitiv şi scăderea treptată a performanţelor mintale, iar în unele cazuri, de boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Un nou studiu sugerează că o moleculă prezentă în mod natural în organism ar putea ajuta la refacerea unor funcţii ale memoriei afectate în această boală, oferind o posibilă direcţie de cercetare pentru menţinerea sănătăţii creierului la vârste înaintate.
Au fost identificate toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din Crans-Montana # Digi24.ro
Poliţia elveţiană a anunţat, luni, că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, relatează France24.
Generalul Ben Hodges: „SUA nu mai sunt considerate de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei” # Digi24.ro
Statele Unite au nevoie ca Europa să „rămână fermă” împotriva administrației Trump, a afirmat generalul american în retragere Bon Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, pe fondul noilor temeri că Washingtonul ar putea cuceri Groenlanda cu forța. Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges a mai spus că trimiterea trupelor americane pentru a cuceri Groenlanda ar fi un ordin „ilegal” și că speră ca armata americană să fie de acord cu acest lucru.
Estimări meteo pe 4 săptămâni. După o perioadă cu vreme rece, temperaturile cresc mai mult decât în mod normal # Digi24.ro
Meteorologii se așteaptă la o vreme mai caldă decât de obicei în mai multe zone ale țării, în a doua jumătate a lunii ianuarie. Totuși, această încălzire va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte și cu cantităţi mari de precipitaţii, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni, publicate de ANM.
Alertă la Caracas, forțele venezuelene au tras focuri de armă lângă palatul prezidenţial. Ce spune Casa Albă # Digi24.ro
Există informaţii că luni seara s-au tras focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela, au declarat martori, dar o sursă apropiată guvernului a adăugat că situaţia este sub control, relatează AFP, potrivit News.ro.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. România, reprezentată de Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. Se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare # Digi24.ro
Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului. În București, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel va ține Slujba Sfinţirii Mari și se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare.
Pierderea în greutate nu are același traseu pentru toată lumea, iar specialiștii spun că voința joacă un rol mult mai mic decât credem. Genele, hormonii și mediul alimentar pot transforma slăbitul într-o luptă inegală, chiar și pentru cei motivați și disciplinați.
Estul Europei ar putea obține un post la vârful Băncii Centrale Europene, după aderarea Bulgariei la zona euro # Digi24.ro
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state membre care au adoptat moneda unică europeană provin din Estul fost comunist, transmite Bloomberg.
Analiștii sunt surprinși că Rusia nu a trimis încă tancul T-14 Armata pe front. Ce se ascunde în spatele „riscurilor reputaționale” # Digi24.ro
Încă de la începutul anului 2024, Rusia a recunoscut că tancurile Armata, care beneficiează de cele mai noi tehnologii, nu vor fi trimise la război. Explicația oficială a fost că vehiculul este prea scump și că fondurile ar fi mai bine cheltuite pentru achiziționarea de tancuri T-90.
Delcy Rodríguez era văzută ca șefă a unei conduceri post-Maduro încă de anul trecut, în cadrul unor discuții secrete cu SUA (FT) # Digi24.ro
Operațiunea americană de capturare a președintelui Nicolás Maduro în weekend și de scoatere a acestuia din Venezuela pentru a fi judecat la New York a lăsat la conducere o femeie pe care Washingtonul o cunoștea deja bine, potrivit Financial Times: vicepreședinta Delcy Rodríguez.
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știri false și imagini create de AI # Digi24.ro
În fața valului tot mai mare de deepfake-uri și dezinformare online, Finlanda a introdus în programa școlară cursuri de alfabetizare media și AI încă de la grădiniță, pentru a-i învăța pe cei mici să distingă realitatea de conținutul generat artificial.
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei # Digi24.ro
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre Beijing și Caracas: O „prietenie de fier” # Digi24.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro reprezintă un pas înapoi pentru strategia Chinei în America Latină, complicând planurile acesteia de a crește investițiile în regiune, notează Bloomberg.
Raidul SUA în Venezuela a expus slăbiciunea sistemelor rusești de apărare antiaeriană. De ce armele primite de la Putin au fost inutile # Digi24.ro
Sistemele de apărare antiaeriană rusești, pe care Venezuela a cheltuit miliarde de dolari, nu l-au protejat deloc pe Nicolas Maduro de forțele americane. Scuturile „impenetrabile” primite de la Moscova au fost puse la pământ în doar câteva minute, în timp ce elicopterele Statelor Unite au zburat triumfător pe deasupra capitalei Caracas.
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni # Digi24.ro
O convorbire telefonică interceptată și publicată duminică de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) oferă o imagine rară asupra neîncrederii tot mai mari din interiorul Rusiei. În înregistrare, o rusoaică ridiculizează deschis conducerea militară și politică a țării și pune la îndoială propaganda oficială despre război, relatează Kyiv Post.
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând" # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunțat luni că semnarea acordului comercial între UE și Mercosur, amânată după ultima întrevedere a liderilor europeni, ca urmare a opoziției Franței și Italiei, va avea loc „cu puțin noroc, în curând”, relatează EFE, conform Agerpres.
Ministrul Sănătăţii invită sindicatele şi societăţile profesionale, săptămâna viitoare, la discuţii pe tema gărzilor de 12 ore # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii a anunţat, luni seară, că a cerut echipei din instituţie, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, sâptămâna viitoare, să demareze discuţiile pentru a se putea implementa, în sputalele de urgenţă care au multe cazuri, găzile de 12 ore, nu 24 ca în prezent.
„Slavă Domnului că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”: mărturiile unor venezueleni după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA # Digi24.ro
De la Miami la Melbourne și de la Bogota la Buenos Aires, mii de migranți venezueleni au sărbătorit capturarea lui Nicolas Maduro. Pe străzile din Caracas, atmosfera este mult mai liniștită. Cei două milioane de locuitori ai capitalei au păstrat în mare parte tăcerea în cele două zile de când au fost treziți de sunetul atacurilor cu rachete ale SUA și de vestea că președintele lor nepopular a părăsit țara, relatează The Times.
SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală # Digi24.ro
Statele Unite au redus schema universală de imunizare a copiilor, după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a decis să scadă de la 17 la 10 numărul preparatelor recomandate, iar Covid și hepatita A și B vor fi administrate de acum înainte în funcție de risc și pe baza unei decizii comune între medici și părinți.
UE critică chatbotul Grok al lui Elon Musk pentru fotografiile „îngrozitoare” generate de IA. „Nu e picant. E ilegal. E revoltător” # Digi24.ro
Imaginile generate de AI cu femei și copii dezbrăcați, distribuite pe rețeaua socială X a lui Elon Musk, sunt „ilegale” și „nu au ce căuta în Europa”, au declarat oficialii UE.
Austeritatea îi lovește pe foștii miniștri francezi: statul nu le va mai asigura șoferi personali pe viață. Și nici pază # Digi24.ro
Foștii prim-miniștri și miniștri de interne din Franța au pierdut avantajul de a avea șofer pe viață. Ei nu vor mai beneficia nici de pază, în cadrul unei măsuri de reducere a cheltuielilor introduse luna aceasta, scrie The Times. Măsura a fost promovată de guvernul președintelui Macron ca dovadă că chiar și elitele își strâng cureaua într-o țară în care cheltuielile sectorului public au depășit veniturile cu 130,5 miliarde de euro anul trecut.
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale, care e abia la început: „Se poate încheia în două feluri” # Digi24.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, face, luni seară, o analiză în zece puncte despre instabilitatea securităţii mondiale şi avertizează că trăim doar începutul redesenării mondiale. „Militez pentru calm şi înţelepciune”, transmite Ştefănuţă, precizând că deciziile nu se iau niciodată pripit.
„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela”: Insula arctică vrea să restabilească comunicarea cu SUA # Digi24.ro
Groenlanda vrea să restabilească comunicarea cu Statele Unite, iar cetățenii săi nu ar trebui să se teamă de o preluare iminentă a puterii de către americani, a transmis luni prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen, după ce Donald Trump și-a exprimat din nou interesul pentru insula arctică.
Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că intenţionează să introducă plata pentru performanţă în sistemul de sănătate, deoarece sunt medici care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat sau care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor privat, iar această practică ar trebui să înceteze.
Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat” # Digi24.ro
După ce în iulie 2025 a anunțat că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere a bugetului propriu cu 20%, Nicușor Dan a transmis luni, 5 ianuarie, suma economisită, punctând faptul că obiectivul anunțat în vara anului trecut a fost depășit.
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, luni seară, peste 8.200 de consumatori sunt în continuare nealimentaţi cu energie electrică, în teren fiind zeci de echipe care lucrează.
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro, într-un caz ce ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale, relatează Reuters.
„Un avertisment, nu o insultă”: SUA își intensifică criticile la adresa Europei. „Declinul economic reprezintă o criză” # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump și-a intensificat recentele critici la adresa Europei, afirmând că strategia de securitate națională a SUA de luna trecută a fost o încercare de a „trezi” la viață economică un aliat, relatează The Guardian.
Prezenţa unui urs a fost semnalată, luni după-amiază, în zona telecabinei din staţiunea Straja, în preajma unei pârtii de schi, la faţa locului intervenind jandarmii montani, care au luat măsurile necesare pentru îndepărtarea animalului şi prevenirea unor eventuale incidente, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Hunedoara.
Delcy Rodriguez a fost învestită de fratele ei ca preşedinte interimar al Venezuelei. Fiul lui Maduro, discurs de sprijin în parlament # Digi24.ro
Vicepreşedintele şi ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a comparut în faţa unui tribunal din New York sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce administraţia Trump l-a îndepărtat de la putere printr-o acţiune militară dramatică desfăşurată în weekend, relatează Reuters.
Kievul acuză Moscova că lovește intenționat afaceri americane din Ucraina. „Nu a fost o greșeală, a fost deliberat” # Digi24.ro
Ministrul de externe al Ucrainei a acuzat luni Rusia că vizează în mod deliberat afaceri americane de pe teritoriul ucrainean, după un atac asupra facilităților producătorului agricol american Bunge din orașul Dnipro, susținând că lovitura nu a fost accidentală, ci intenționată, relatează Reuters.
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile anti-ucrainene ale președintelui parlamentului # Digi24.ro
Antonín Kolář, profesor și primar al satului Semněvice din Cehia, a inițiat o scrisoare deschisă în care își cere scuze pentru declarațiile anti-ucrainene ale președintelui Camerei Deputaților din Cehia, Tomio Okamura.
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15 miliarde de euro din fonduri UE. Date despre ultimele șase luni # Digi24.ro
Ţinta României pentru 2026 este atragerea a cel puţin 15 miliarde de euro fonduri europene, sumă ce reprezintă dublarea maximului istoric de atragere a unor astfel de fonduri, anunţă, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, potrivit căruia aceşti bani vor fi investiţi în spitale, şcoli, autostrăzi, infrastructură locală şi competitivitate economică.
Mesaj de avertisment al Departamentului de Stat al SUA: „Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată” # Digi24.ro
Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a publicat luni, 5 ianuarie, o fotografie care-l înfățișează pe Donald Trump, peste care a fost suprapusă mențiunea „Asta este emisfera noastră”.
Cum au reușit rușii să bombardeze proprietăți americane în Ucraina. 300 de tone de ulei pe străzile din Dnipro # Digi24.ro
Dronele rusești au lovit o fabrică americană din Dnipro, vărsând aproximativ 300 de tone de ulei de floarea-soarelui pe străzile orașului și blocând un dig timp de câteva zile, au declarat oficialii.
SUA ar lua în considerare o intervenție în protestele care sunt în desfășurare în Iran, potrivit publicației Jerusalem Post. În același timp, Israelul verifică dacă înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro ar face posibilă luarea de măsuri împotriva regimului iranian, notează aceeași sursă.
Avertisment ONU după capturarea lui Maduro de către SUA: „Nu există justificare pentru comiterea unui act de agresiune” # Digi24.ro
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat luni îngrijorarea cu privire la o posibilă intensificare a instabilității în Venezuela, după capturarea de către Statele Unite a președintelui țării latino-americane, Nicolás Maduro.
Curtea de Apel București, reacție publică la materialul Recorder „Justiție capturată”. Mesajul CAB către public | DOCUMENT # Digi24.ro
Curtea de Apel București a transmis luni, 5 ianuarie, o informare în care răspunde acuzațiilor din materialul Recorder „Justiție capturată”, referitor la schimbarea completurilor de judecată astfel încât unele dosare ajung la prescripție fără a se da o sentință definitivă.
Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem radar rusesc ce deservea un sistem de rachete sol-aer S-300V # Digi24.ro
Luni, 5 ianuarie, operatorii din Brigada 412 Sisteme fără pilot NEMESIS au distrus o stație radar rusă 9S32 în regiunea Donețk – o componentă cheie a sistemului de rachete sol-aer S-300V.
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate” # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apropiat al lui Nicolas Maduro, l-a prevenit luni pe omologul său american Donald Trump că „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”, relatează AFP şi Reuters.
Pentagonul îi reduce gradul şi pensia militară fostului astronaut Mark Kelly, senator democrat: „Conduită necorespunzătoare imprudentă” # Digi24.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul său de căpitan în rezervă al Marinei pentru „conduită necorespunzătoare imprudentă”, după ce acesta şi alţi congresmeni democraţi au îndemnat trupele să refuze ordinele ilegale date de superiorii lor, relatează Reuters.
După aproape 10 ani de întârzieri, centrala pe gaze de la Iernut trebuie pusă în funcțiune până la 31 decembrie 2026 # Digi24.ro
Centrala electrică pe gaze de la Iernut, o investiție de 269 de milioane de euro a Romgaz, cu o capacitate de 430 MW, trebuie finalizată și pusă în funcțiune cel târziu la 31 decembrie 2026, potrivit unui document transmis luni, 5 ianuarie, Bursei de Valori București. Proiectul, început în urmă cu aproape un deceniu, este realizat în proporție de aproximativ 98%, potrivit directorului financiar al Romgaz, Gabriela Trânbițaș, dar este întârziat de rezilieri de contracte.
Premierul danez spune că ia în serios amenințările lui Trump și avertizează că un atac asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO # Digi24.ro
Prim-ministrul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat că, dacă Donald Trump ar ataca Groenlanda, acest lucru ar însemna sfârșitul Alianței Nord-Atlantice, potrivit Bloomberg.
Avertismentul Salvamont: Risc însemnat de avalanşă în Bucegi după căderile masive de zăpadă # Digi24.ro
Riscul de producere a unor avalanşe în Masivul Bucegi este unul însemnat, ca urmare a căderilor masive de zăpadă produse într-un interval scurt de timp, avertizează, luni seară, Salvamont Sinaia.
Salvamontiştii din Argeş anunţă că toate traseele turistice din zona montană a judeţului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi masivul Iezer-Păpuşa integral sunt închise, întrucât la altitudini de peste 1.800 de metri riscul de avalanşe este mare, iar din cauza ninsorilor linia potecilor traseelor marcate nu este vizibilă, punând probleme de orientare şi de siguranţă.
„Mă consider prizonier de război”. Nicolas Maduro, prima declarație în fața unui judecător federal din New York # Digi24.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că este „un om decent”, după ce a fost adus sub escortă, purtând uniformă de deținut și cătușe la glezne, la câteva zile după capturarea sa de către armata americană într-o operațiune desfășurată la Caracas. Alături de el se află și soția sa, Cilia Flores.
Statele Unite sunt în mod evident interesate de dezarmarea Venezuelei, care deține una dintre cele mai puternice forțe armate din America de Sud, în mare parte datorită aprovizionării extinse cu arme din Rusia
