Randamentele obligațiunilor de stat din zona euro au crescut, în timp ce prețurile petrolului au scăzut

20:20

Proprietarii de benzinării mici din Bulgaria avertizează că perioada de tranziție de o lună de la leva la euro este prea scurtă și ar putea duce la dificultăți tehnice și întârzieri în prestarea serviciilor, scrie Novinite. Începutul anului 2026 a scos deja în evidență tensiunile dintre comercianți și clienți, pe măsură ce întreprinderile se adaptează […] © G4Media.ro.