Randamentele obligațiunilor de stat din zona euro au crescut, în timp ce prețurile petrolului au scăzut
G4Media, 6 ianuarie 2026 09:50
Randamentele obligațiunilor de stat din zona euro au crescut, marți, după ce au scăzut cu o zi înainte, investitorii așteptând datele privind inflația din Germania și Franța, care urmau să fie publicate mai târziu în cursul sesiunii, potrivit Reuters. Randamentele pe 10 ani ale Germaniei, referința zonei euro, au crescut cu 2,5 puncte de bază, […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
10:10
30 de turiști au ajuns de pe munte direct la spital, în ultimele 24 de ore / Cele mai multe apeluri primite de salvamontiști au venit din Maramureș # G4Media
Intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore au avut loc în condiții montane dificile, cu ninsori, vânt și risc ridicat de avalanșă în mai multe masive, anunță Mediafax. Zeci de apeluri de urgență au fost înregistrate la Dispeceratul Național Salvamont în ultimele 24 de ore, salvatorii montani fiind chemați să intervină în mai multe zone […] © G4Media.ro.
10:10
Premierul groenlandez îndeamnă la evitarea panicii şi se arată deschis la o relaţie mai strânsă cu SUA / Donald Trump insistă ca Statele Unite să obțină insula arctică din motive de securitate # G4Media
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce priveşte interesul reiterat al preşedintelui american Donald Trump de a obţine acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei şi şi-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relaţiilor cu Washingtonul, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Nu ne aflăm într-o […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
10:00
Sorana Cîrstea, calificare spectaculoasă în optimi la Brisbane – Duel infernal cu lidera WTA # G4Media
Sorana Cîrstea s-a calificat marți în optimile turneului de la Brisbane, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko, câștigătoare de Grand Slam în carieră. Pentru Sorana va urma duelul infernal cu Aryna Sabalenka, lidera WTA. Cîrstea a avut nevoie de o oră și 47 de minute pentru a trece de Ostapenko, a patra favorită a […] © G4Media.ro.
10:00
Români în Tirol: au spart un bar și au furat seiful / L-au tras pe pârtia de schi și au fost prinși # G4Media
În noaptea de duminică, 4 ianuarie, doi români au spart seiful unui bar din Fieberbrunn, Tirol, și au încercat să fugă trăgând seiful pe o pârtie de schi. Odată ajunși în mașină, au încercat să-și acopere urmele, dar au fost opriți și arestați, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană. După ce au pătruns într-un […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:50
Randamentele obligațiunilor de stat din zona euro au crescut, în timp ce prețurile petrolului au scăzut # G4Media
Randamentele obligațiunilor de stat din zona euro au crescut, marți, după ce au scăzut cu o zi înainte, investitorii așteptând datele privind inflația din Germania și Franța, care urmau să fie publicate mai târziu în cursul sesiunii, potrivit Reuters. Randamentele pe 10 ani ale Germaniei, referința zonei euro, au crescut cu 2,5 puncte de bază, […] © G4Media.ro.
09:50
Venus Williams continuă să surprindă lumea tenisului, multipla campioană de Grand Slam evoluând în competiții oficiale chiar și la 45 de ani. Americanca a fost învinsă în runda inaugurală de la WTA Auckland de Magda Linette. Nu a fost însă un meci în care Venus doar să bifeze o participare la o vârstă la care […] © G4Media.ro.
09:50
Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici, condamnat la peste 17 ani de închisoare pentru că a violat trei copii. Sentința nu e definitivă # G4Media
Cântărețul de muzică populară Aurică Totolici a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare. Sentința, care nu este definitivă, a fost pronunțată luni de Judecătoria Galați. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru infracțiuni sexuale care au vizat copii, potrivit Mediafax. Un alt cântăreț de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost anchetat pentru raporturi sexuale […] © G4Media.ro.
09:40
Focuri de armă lângă palatul prezidenţial din Caracas, în timp ce poliţia „vânează” colaboratori ai americanilor # G4Media
Focuri de armă intense în apropierea palatului prezidenţial din Caracas au fost raportate la câteva zile după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către forţele speciale ale SUA, potrivit unor postări care circulă pe reţelele de socializare, relatează marţi dpa, preluată de Agerpres. Videoclipurile distribuite online luni au arătat vehicule de securitate blindate pe străzile […] © G4Media.ro.
09:40
Sârbii din Banat se pregătesc de sărbătoare / Vor aprinde badnjak-ul, în Ajunul Crăciunului # G4Media
Sârbii din Timișoara, intră în Ajunul Crăciunului pe rit vechi și vor aprinde badnjak-ul, tradiție din moși strămoși ce simbolizează un nou început, sănătate și bogăție, anunță Opinia Timișoarei. Sârbii se vor aduna în seara zilei de 6 ianuarie sa participe la ritualul din Ajunul Crăciunului. Cei mai mici vor cânta colinde și vor arunca […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:20
Singurul pod cu degivrare din Oradea a înghețat / Primăria: S-a ars o siguranță / Podul Intelectualilor, e vechi de 150 de ani și a fost modernizat cu 3,6 milioane de lei, în 2023 # G4Media
Podul Intelectualilor din Oradea, modernizat în urmă cu trei ani și dotat cu „încălzire în pardoseală”, a fost acoperit de gheață, anunță Bihoreanul. În ultimele zile, pe fondul temperaturilor negative, suprafața de călcare s-a transformat în derdeluș. „ Directorul tehnic al Primăriei Oradea, Sebastian Marchiș, a dispus luni constructorului care a reabilitat podul să facă […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:10
Aryna Sabalenka a avut parte de un debut fantastic de sezon, lidera WTA trecând fără nicio emoție, scor 6-0, 6-1, de Cristina Bucșa, care reprezintă Spania. Meciul din turul doi de la Brisbane a durat doar 49 de minute și a curs într-o singură direcție. În optimi, pentru lidera WTA va urma un duel cu […] © G4Media.ro.
09:10
UE se confruntă cu un an decisiv pentru a-și apăra interesele strategice în fața tensiunilor interne și a provocării reprezentate de „inamicul Trump” # G4Media
Analiză a publicației 20 MINUTOS (Spania), via Rador: Uniunea Europeană va trebui să se adapteze la ceea ce se întâmplă în Ucraina, la pașii pe care îi face Trump și la rolul pe care l-ar putea juca China; între timp, va trebui să întreprindă reforme interne importante. Lumea a devenit o cursă cu obstacole pentru […] © G4Media.ro.
09:00
Astăzi ar fi împlinit 76 de ani. Trăim vremuri tulburi. Revin profetismele milenariste. Ne ocupăm de mituri politice și e bine că o facem. Avem nevoie de repere conceptuale și de referințe analitice adecvate. Strălucit profesor de istoria religiilor, Ioan Petru Culianu a fost un consecvent adversar al superstițiilor tribaliste și al furiilor naționaliste. Născut […] © G4Media.ro.
08:50
Resursele naturale ale Groenlandei, insula arctică râvnită de Trump: uraniu, aur, diamante și pământuri rare # G4Media
Analiză Il Messaggero (Italia), via Rador: Marea insulă arctică, aflată oficial sub coroana daneză, se află constant în vizorul președintelui SUA: în timpul acestui al doilea mandat, Trump nu a exclus nici măcar o posibilitate de a o lua cu forța. În decembrie, l-a numit pe guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, trimis special pentru Groenlanda. Iar după […] © G4Media.ro.
08:40
Bali le va cere turiștilor extrase de cont pe 3 luni și dovada biletului de întoarcere / Autoritățile vor să împiedice sejururile nedorite de lungă durată # G4Media
Bali introduce reguli drastice pentru turiști – extrase bancare pe 3 luni și bilet de întoarcere, anunță Mediafax, care citează express.co.uk.. Insula indoneziană luptă împotriva turismului de masă care a transformat „paradisul” într-o destinație aglomerată și murdară. Bali primește anual aproximativ 300.000 de vizitatori din numeroase țări. Insula indoneziană din sud-estul Asiei atrage turiști din […] © G4Media.ro.
08:20
Intervenția SUA în Venezuela deschide ușa către un „Vest Sălbatic geopolitic” – Courrier International # G4Media
Analiză Courrier International (Franța) via Rador: Viitorul Venezuelei, petrolul, dreptul internațional: intervenția americană la Caracas a fost scurtă, dar consecințele sale sunt numeroase. Într-un articol convingător publicat în „Corriere della Sera”, Roberto Saviano, un jurnalist renumit pentru investigațiile sale asupra mafiei, scrie că „adevărata forță politică a lui Donald Trump nu constă în brutalitate, populism […] © G4Media.ro.
08:20
Săptămâna aceasta va fi ger, temperaturile fiind mai coborâte decât cele normale. Apoi vremea devine normală și chiar mai blândă decât ar fi normal pentru luna ianuarie, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, anunță Mediafax. 5 – 12 ianuarie Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:10
România, rai pentru firmele din Grecia care vânează fondurile UE: 2000 de companii cu o cifră totală de afaceri de 5,8 miliarde de euro # G4Media
Analiză a publicației grecești Oikonomikos Tachydromos, via Rador: În România sunt înregistrate 2.000 de companii active cu capital grecesc, companii care au generat o cifră de afaceri anuală totală de aproximativ 5,8 miliarde de euro și au creat și mențin aproximativ 20.000 de locuri de muncă. Grecia a fost a șaptea cea mai importantă țară […] © G4Media.ro.
08:10
Operațiunea din Venezuela arată orientarea SUA către America Latină, conform mai multor analize / China ar putea să nu mai constituie principala amenințare gobală # G4Media
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro a subliniat orientarea administrației Trump către emisfera vestică, destrămând și mai mult consensul de zeci de ani care considera Beijingul drept principala amenințare globală pentru America, arată o analiză Politico. Invocând o îmbunătățire a Doctrinei Monroe, care deschide „o nouă eră de negocieri și coerciție”, Statele Unite privesc deocamdată spre […] © G4Media.ro.
08:00
Analiză Le Monde, via Rador: Odată cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, lumea în care fusese construită UE a dispărut. Cei douăzeci și șapte au înțeles târziu că pacea nu mai este „un dat” în Europa și au devenit conștienți de slăbiciunea lor militară și de dependența energetică. Tobele războiului răsunau în Est: aproximativ 150.000 de […] © G4Media.ro.
07:50
Primarul Iașului pierde un proces în care e acuzat de denigrare / Cea care l-a adus în fața instanței este secretara primăriei # G4Media
Primarul Mihai Chirica a fost condamnat la plata unui leu, cu titlul de despăgubiri morale de sătre Judecătoria Iași, anunță Ziarul de Iași. „Instanța respinge excepţia puterii lucrului judecat invocată de pârâtul Chirica Mihai, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Ionașcu Denisa Liliana, în contradictoriu cu pârâtul Chirica Mihai. Obligă […] © G4Media.ro.
07:40
Un avocat care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe Nicolas Maduro / Procesul liderului venezuelean va implica ample dispute juridice # G4Media
Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, îl va apăra şi pe liderul venezuelean răsturnat, Nicolas Maduro, într-un caz ce ar putea pune sub semnul întrebării cererile de imunitate ale liderilor străini, precum şi legalitatea capturării sale, relatează Reuters, citată de Agerpres. Luni, la prezentarea lui Maduro la […] © G4Media.ro.
07:30
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” de la Paris / Acordul de pace în Ucraia, gata în proporție de 90% # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Sâmbătă, aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit la Kiev pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea […] © G4Media.ro.
07:30
Misterul pantofilor de pe plajă / Sute de pantofi din epoca victoriană au ajuns pe o plajă din Țara Galilor / Nimeni nu știe de unde provin # G4Media
Sute de pantofi de piele care par din Epoca Victoriană, după model și felul în care au fost făcuți au apărut pe o plajă din Țara Galilor, anunță Smithsonian Magazine, care citează BBC. Teoria principală este că pantofii, descoperiți de voluntari, se aflau pe un cargou care s-a scufundat în apropiere, în urmă cu aproximativ […] © G4Media.ro.
07:20
Republicanii exclud dislocarea de trupe în Venezuela / Președintele Camerei Reprezentanților: ”Mă aștept ca în Venezuela să fie convocate alegeri” # G4Media
Statele Unite nu intenționează să desfășoare trupe terestre în Venezuela, a declarat luni președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, după ce mai mulți oficiali ai administrației Trump au participat la o ședință de informare a liderilor din Congres privind evenimentele din Venezuela, anunță Mediafax, care citează Politico. Ședința de informare a fost prima susținută de oficiali […] © G4Media.ro.
07:20
Un bărbat a fost arestat în Australia după ce ar fi incendiat mașina unui rabin, în ziua de Crăciun / A lăsat un afiș pe care scria „Hanuka fericită” # G4Media
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a fost arest de poliția din Victoria după ce, în ziua de Crăciun, ar fi dat foc mașinii unui rabin care avea un afiș care nota „Hanuka fericită”, relatează Mediafax, care preia Australian Broadcasting Corporation. Incidentul a avut loc în ziua de Crăciun. Deși în mașină nu […] © G4Media.ro.
07:10
10.000 de litri de apă vor fi distribuiți la Catedrala Patriarhală de Bobotează / Programul evenimentului # G4Media
Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti urmând să fie distribuiţi 10.000 de litri de Agheasmă Mare, transmite Agerpres. Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena de pe Colina Patriarhiei (6 ianuarie 2026) va avea loc astfel: […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Statele Unite au anunțat luni că retrag patru vaccinuri din programul de vaccinare a copiilor, o inițiativă în conformitate cu politica susținută de secretarul sănătății, Robert Kennedy Jr, transmite agenția Reuters. Președintele american Donald Trump s-a pronunțat luna trecută în favoarea unei astfel de reduceri. Vaccinurile împotriva rotavirusului, gripei, infecțiilor meningococice și hepatitei A vor […] © G4Media.ro.
23:10
Fostul șef al ANAF, Lucian Heiuș, imagini video în care se scaldă în zăpadă dezbrăcat aproape complet # G4Media
Liberalul hunedorean Lucian Heiuș – fost șef al ANAF, în prezent angajat al Curții de Conturi – s-a postat pe facebook cum se „scaldă” în zăpadă, dezbrăcat aproape complet. Heiuș se află în vacanță la munte și spune că timp de două zile n-a avut energie electrică. „Ce zi faină, așa-i la munte. Cum începi […] © G4Media.ro.
22:40
Jared Kushner și Steve Witkoff, prezenți marți la Paris pentru o reuniunea aliaților Kievului “Coaliția de Voință” # G4Media
Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor fi la Paris marți, 6 ianuarie, pentru reuniunea “Coaliției de Voință”, care reunește aliații Ucrainei, potrivit BFM TV. „Mâine va fi prima dată când americanii vor participa fizic la reuniunea coaliției voluntarilor”, precizează președinția franceză. Potrivit sursei citate, secretarul de stat american Marco Rubio trebuia […] © G4Media.ro.
22:40
Curtea de Apel București dă replica la documentarul Recorder, dar începe cu un fals: „Instanța nu a fost solicitată să-și prezinte punctul de vedere anterior difuzării” # G4Media
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a remis luni seara o informare publică despre care afirmă că e „menită să clarifice faptele și să asigure o corectă înțelegere a realității instituționale”, în replică la documentarul „Justiție capturată”, difuzat de portalul Recorder în luna decembrie a anului trecut. Comunicatul începe însă cu un neadevăr: „este […] © G4Media.ro.
22:30
Ministrul de externe al Ucrainei a declarat luni că forţele ruse au „vizat” afaceri americane din ţara sa, după un atac asupra importantului producător agricol american Bunge în oraşul sud-estic Dnipro, a consemnat Reuters, transmite Agerpres. „Acest atac nu a fost o greşeală, ci a fost deliberat, deoarece ruşii au încercat să lovească această facilitate […] © G4Media.ro.
22:20
Fosta vicepreședintă a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a depus formal jurământul pentru funcția de președinte interimar al Venezuelei, potrivit Sky News, citat de agenția Mediafax. Ea a fost investită în funcție de fratele său, Jorge Rodriguez, care în cursul zilei de luni a fost învestit președinte al Adunării Naționale. În discursul său de învestire, Rodriguez a […] © G4Media.ro.
22:00
Rusia i-a propus lui Trump, în primul mandat, un acord privind Venezuela în schimbul Ucrainei, potrivit fostului consilier al Casei Albe Fiona Hill # G4Media
Fiona Hill, fost consilier senior al Casei Albe pentru Rusia și Europa, a declarat, într-o mărturie în fața Congresului american din 2019, că Rusia ar fi propus administrației Trump, aflată la primul mandat, un acord prin care oferea influența SUA asupra Venezuelei în schimbul retragerii Washingtonului din Ucraina, scrie cotidianul ucrainean Kyiv Post. Fiona Hill, […] © G4Media.ro.
22:00
Zi liberă pentru scoțieni de bucurie că au revenit la Cupa Mondială la fotbal după 28 de ani / Guvernul propune liber după meciul de debut la mondiale # G4Media
Guvernul Scoției va propune ca luni, 15 iunie 2026, să fie declarată zi liberă națională, pentru a marca revenirea echipei naționale de fotbal a Scoției la Campionatul Mondial după 28 de ani, conform BBC, transmite Mediafax. Anunțul a fost făcut de premierul Scoției, John Swinney, care a precizat că ziua liberă ar urma să fie […] © G4Media.ro.
21:50
Actorul Mickey Rourke a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a nu fi evacuat din casa lui din Los Angeles: „Faima nu te protejează împotriva greutăților” # G4Media
Actorul american Mickey Rourke a lansat o campanie GoFundMe în speranța de a evita evacuarea, scrie Variety. În decembrie, actorul nominalizat la Oscar a primit o somație de plată a unei chirii restante de aproximativ 60.000 de dolari sau de a-și părăsi casa din Los Angeles. Campania GoFundMe, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână […] © G4Media.ro.
21:30
Pîslaru: În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid # G4Media
Banii europeni au început, în ultimele şase luni, să ajungă în economie de cinci ori mai rapid şi au fost puse în mişcare mecanisme ce păreau încremenite, apreciază ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, conform Agerpres. „Datele de la 31 decembrie arată că, atunci când muncim profesionist, câteva luni pot recupera câţiva ani. Cifrele […] © G4Media.ro.
21:30
SpaceX va reajusta altitudinea a peste 4.000 dintre sateliții săi, cu scopul de a-i apropia de Pământ pentru a evita riscul de coliziuni într-un spațiu din ce în ce mai aglomerat # G4Media
SpaceX a anunțat intenția de a modifica poziția a aproximativ 4.400 dintre sateliții săi în cursul anului 2026. Aceștia vor trece de la o orbită situată la 550 de kilometri altitudine la una de 480 de kilometri – o altitudine „ideală”, unde sunt mult mai puține resturi spațiale care orbitează, scrie BFM TV. Obiectivul este […] © G4Media.ro.
21:20
Doar 33% dintre americani aprobă atacul SUA asupra Venezuelei, arată un sondaj Reuters/Ipsos # G4Media
Unul din trei americani aprobă atacul militar al SUA asupra Venezuelei, care a dus la răsturnarea președintelui țării, iar 72% se tem că SUA se vor implica prea mult în această țară sud-americană, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos finalizat luni. Sondajul desfășurat timp de două zile a arătat că 65% dintre republicani susțin operațiunea militară ordonată […] © G4Media.ro.
21:20
Bosch previzionează creşteri de vânzări în materie de produse software datorită pieţei auto orientate spre tehnologie # G4Media
Furnizorul de componente auto Bosch se aşteaptă la vânzări solide de produse software în următorii ani, datorită creşterii pieţei auto orientate spre tehnologie, a anunţat luni compania germană la ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, transmite Agerpres, citând Reuters. Bosch estimează vânzări anuale de software şi servicii de peste şase […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:10
Urs în zona telecabinei de pe pârtia din Straja / Doi tineri au fugit, abandonându-și schiurile # G4Media
Prezența unui urs a fost semnalată luni după-amiaza în zona telecabinei de pe pârtia din stațiunea Straja, județul Hunedoara. Doi tineri și-au abandonat echipamentele de schi și au fugit, potrivit Mediafax. La fața locului au intervenit jandarmii montani din Straja, care au fost alertați prin apel la 112. Jandarmii au găsit doi tineri care, în […] © G4Media.ro.
21:00
Ce drepturi au călătorii europeni dacă zborurile sunt anulate din cauza vremii de iarnă / Mii de curse aeriene au fost anulate în ultimele zile în Marea Britanie și Țările de Jos # G4Media
În primul weekend al anului 2026, traficul aerian din Europa a fost deja afectat de condițiile meteorologice de iarnă, notează Euronews. În Țările de Jos, zăpada și vântul puternic au dus la anularea a aproape 1 200 de zboruri pe aeroportul Schiphol din Amsterdam începând de sâmbătă. Hub-ul european a avertizat că pasagerii care călătoresc […] © G4Media.ro.
20:50
Autoritățile lituaniene au confirmat luni, 5 ianuarie, la Vilnius, că un cablu optic submarin care leagă această țară de Letonia a fost avariat, fără a provoca perturbări imediate, potrivit boursorama.com. „Evaluăm în prezent care ar putea fi consecințele posibile ale acestui incident”, a declarat luni jurnaliștilor Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului lituanian de gestionare a crizelor, […] © G4Media.ro.
20:40
Pentagonul îi va tăia pensia militară senatorului democrat Mark Kelly, care a îndemnat trupele să refuze „ordine ilegale” ale administraţiei Trump # G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei şi îi va scădea pensia militară pentru „declaraţii subversive”, după ce el şi alţi parlamentari democraţi au îndemnat trupele să refuze orice „ordine ilegale” din partea administraţiei preşedintelui Donald Trump, […] © G4Media.ro.
20:40
Bruxellesul pregătește concesii în privința finanțării agricultorilor europeni pentru a reuși să încheie mult contestatul acord Mercosur # G4Media
Bruxelles face un ultim efort pentru a finaliza săptămâna aceasta acordul comercial mult așteptat între Uniunea Europeană și blocul latino-american, cunoscut sub numle Mercosur. Potrivit Politico, Comisia Europeană urmează să emită o declarație menită să liniștească țările care s-au opus acordului înaintea votului decisiv de vineri, au declarat anumiți oficiali sub protecția anonimatului. Deși conținutul […] © G4Media.ro.
20:30
Erdogan i-a transmis lui Trump că Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate # G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apropiat al lui Nicolas Maduro, preşedintele venezuelean înlăturat de la putere printr-un atac american, l-a prevenit luni pe omologul său american Donald Trump că ‘Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate’, transmite Agerpres citând AFP. ‘Orice atingere adusă suveranităţii poporului şi orice încălcare a dreptului internaţional […] © G4Media.ro.
20:20
Benzinăriile din Bulgaria se confruntă cu dificultăți în primele zile de la adoptarea euro # G4Media
Proprietarii de benzinării mici din Bulgaria avertizează că perioada de tranziție de o lună de la leva la euro este prea scurtă și ar putea duce la dificultăți tehnice și întârzieri în prestarea serviciilor, scrie Novinite. Începutul anului 2026 a scos deja în evidență tensiunile dintre comercianți și clienți, pe măsură ce întreprinderile se adaptează […] © G4Media.ro.
20:00
Maduro pretinde că are origini evreiești sefarde, dar relația sa și a regimului său cu Israelul este una de adversitate # G4Media
Președintele îndepărtat al Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat public că are origini evreiești sefarde, dar nu s-a identificat ca evreu în religie sau practică, iar propria sa relatare descrie bunici care s-au convertit la catolicism, lăsând statutul său evreiesc neconfirmat și, conform definițiilor tradiționale, improbabil, scrie Jerusalem Post Întrebarea circulă de ani de zile, deoarece […] © G4Media.ro.
19:50
Nicolas Maduro pledează nevinovat în fața instanței din New York / Următorul termen al procesului – 17 martie # G4Media
Liderul venezuelean destituit Nicolás Maduro a pledat nevinovat la prima sa apariție în fața instanței din New York, după ce a fost capturat în cadrul unei operațiuni militare americane, transmite CNN. Maduro, care se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme, i-a spus judecătorului că este „în continuare președintele Venezuelei” și că „nu […] © G4Media.ro.
19:40
Armata israeliană a început luni să atace ceea ce a descris drept „ţinte” aparţinând grupărilor Hezbollah şi Hamas din Liban, după ce a emis ordine de evacuare pentru patru sate din estul şi sudul acestei ţări, transmite Agerpres citând Reuters. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat anterior că armata plănuieşte atacuri asupra […] © G4Media.ro.
