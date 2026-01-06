Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam
Gândul, 6 ianuarie 2026 09:50
Meteorologii BBC Weather au emis prognoza pentru luna ianuarie 2026 aferentă orașului București. Ninsorile se întorc în Capitală, potrivit prognozei, și se întâmplă mai repede decât ne așteptam. Gândul.ro vă arată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă. Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteo pentru luna ianuarie 2026 aferentă Capitalei. Potrivit acestora, vor […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
10:10
Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 3.500€, acum, la început de 2026 # Gândul
Într-unul dintre cele mai cunoscute orașe turistice din nordul României, o casă tradițională din lemn este scoasă la vânzare pentru doar 3.500 de euro. Anunțul, publicat la început de 2026, atrage atenția prin prețul extrem de redus, dar și printr-o condiție esențială pentru noul proprietar. Anul 2026 vine cu o ofertă de nerefuzat pentru cei […]
10:10
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) beneficiază de fonduri europene pentru cadastrarea a 660 de comune, derulând Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027 care vizează înregistrarea […]
10:10
Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister # Gândul
În dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, o imagine open-source a ridicat semne de întrebare în legătură cu misterioasa dronă stealth americană RQ-170 Sentinel. Momentul aterizării la o bază din Puerto Rico a coincis cu misiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu atacurile „chirugicale” ale forțelor americane. Totuși, nu există, încă, dovezi certe […]
10:10
Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace” # Gândul
Un proiect de infrastructură din România a stârnit reacții neașteptate în presa din Ungaria. Jurnaliștii maghiari au descris deschiderea unei noi secțiuni de autostradă care ajunge până la granița dintre România și Ungaria ca pe un „miracol”. Tronsonul de autostradă A3, care face legătura între Târgu Mureș și Borș, a fost extins cu 68 de kilometri. […]
10:10
O româncă din Spania caută muncitori într-o fermă care are peste 1000 de hectare. Salariul oferit este 12,5 euro/oră pentru tăiat fistic # Gândul
Andreea Marinela, o tânără româncă din Spania, caută muncitori pentru a tăia fisticul într-o fermă de peste 1.000 de hectare din provincia Albacete. Anunțul a fost făcut într-un videoclip distribuit pe contul ei de TikTok, iar salariul oferit este de 12, 5 euro pe oră. În videoclipul care a devenit viral, Andreea explică că, în […]
Acum 15 minute
10:00
Octavian Popescu ajunge împrumut la Al Okhdood, echipa preluată de Marius Șumudică. Jucătorul de 23 de ani va juca până la vară la formația din Arabia Saudită și șeicii vor plăti 150.000 de euro pentru împrumut. A fost dorit Thiam în primă fază, dar a jucat deja la două echipe în acest sezon, U Cluj […]
10:00
Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce # Gândul
Liderul opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a acordat primul său interviu de la arestarea lui Maduro pentru postul de televiziune Fox News, unde i-a mulțumit lui Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la arestarea președintelui. Machado a declarat, de asemenea, că dorește să se întoarcă în Venezuela „cât […]
Acum 30 minute
09:50
Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam # Gândul
Meteorologii BBC Weather au emis prognoza pentru luna ianuarie 2026 aferentă orașului București. Ninsorile se întorc în Capitală, potrivit prognozei, și se întâmplă mai repede decât ne așteptam. Gândul.ro vă arată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă. Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteo pentru luna ianuarie 2026 aferentă Capitalei. Potrivit acestora, vor […]
Acum o oră
09:40
Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan. „Asta ar fi suma pentru care acționarii ar spune da” # Gândul
Chiar dacă echipa este aproape de liderul Universitatea Craiova și are șanse reale la campionat, conducătorii lui Dinamo așteaptă oferte pentru vânzarea jucătorilor și spun că oricine poate fi cedat. Inclusiv căpitanul Cătălin Cîrjan, pentru care acționarii au stabilit și un preț. Așadar, până la performanța sportivă, șefii „câinilor” se gândesc mai întâi la cea […]
09:30
Decăderea lui Maduro de la palat la tribunal. Scene tensionate în sala de judecată la audierea liderului de la Caracas în fața justiției americane # Gândul
Audierea lui Nicolas Maduro într-un tribunal federal din New York a fost departe de o simplă procedură juridică. Atmosfera tensionată, gesturile ostentative ale fostului lider venezuelean și confruntarea verbală cu un opozant din public au transformat momentul într-o scenă cu puternic impact simbolic, descrisă la fața locului de jurnalista Martha Kelner de la Sky News. […]
09:20
Ce politică neobișnuită adoptă tot mai multe companii. Angajații preferă să lucreze desculți # Gândul
În Statele Unite un nou trend a început să ia amploare, deși poate să pară ciudat la prima vedere. Este vorba despre mersul desculț la birou, un obicei care poate părea excentric. Acum, el începe să fie adoptat tot mai des, mai ales în zona startup-urilor tech. Chiar dacă sună destul de neobișnuit, mersul desculț la […]
Acum 2 ore
09:10
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft # Gândul
Igor Sechin – șeful Rosneft și fost premier al Rusiei – a ieșit din nou victorios dintr-o luptă de culise pentru poziții cheie în conducerea FSB. Apropiatul său – generalul Ivan Tkachev, în vârstă de 55 de ani – a fost numit șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB. La mijlocul anilor 2000, […]
09:10
Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei # Gândul
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima lună din 2026 și anunță temperaturi ușor peste mediile climatologice în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, debutul anului va fi marcat însă de o perioadă mai rece, însoțită de precipitații abundente la nivel național. Specialiștii ANM […]
09:10
Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi va pleca de la Alanyaspor. Ecoul a ajuns și la scoțieni: „Nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână în Turcia” # Gândul
Ianis Hagi (27 de ani) s-ar afla pe picior de plecare de la Alanyaspor. Anunțul făcut de Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, nu a rămas fără ecou. Scoțienii au reacționat la scurt timp. Ianis Hagi ar urma să se despartă de Alanyaspor. Anunțul a fost făcut de Gică Popescu și a generat un ecou […]
09:00
Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 6 ianuarie 2026, în a 1.412-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Dronele ucrainene au efectuat atacuri nocturne asupra mai multor regiuni rusești, în noaptea de luni spre marți, fiind raportate explozii și incendii în câteva localități, potrivit canalelor rusești Telegram. Atac la Tver, în […]
08:50
Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate # Gândul
Începutul anului 2026 vine cu decizii radicale pentru mai multe zodii. Acești nativi vor transforma haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Veștile sunt surprinzătoare pentru ei, căci șansele ies în calea lor și vor avea momente cu decizii neașteptate, precum și trăiri intense. Iată mai jos, în articol, ce îi așteaptă pe acești […]
08:50
Siguranțele auto reprezintă componente mici, dar esențiale, ele asigură alimentarea cu energie a numeroaselor sisteme electrice importante ale mașinii. Dacă un dispozitiv sau un sistem al mașinii nu mai funcționează este foarte posibil ca problema să fie o siguranță arsă, care va trebui înlocuită. Ce este siguranța auto și rolul ei O siguranță auto reprezintă […]
08:30
Gesturile mici reprezintă „detalii” pe lângă care trecem zilnic fără să clipim. Ori împingi scaunul la loc ori pleci pur și simplu. Nu este un act de eroism, nu este nici o regulă scrisă, însă reprezintă o mică acțiune pe care dacă o pui cap la cap poate spune ceva despre felul în care te […]
08:30
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală # Gândul
Lumea traversează o perioadă de instabilitate globală fără precedent, generată de ciocnirea a două supercicluri economice și geopolitice. Marile puteri se află într-o competiție dură pentru supremație tehnologică, militară și pentru controlul resurselor-cheie, iar finalul acestui proces este estimat în jurul anului 2030, explică profesorul universitar Cristian Socol, într-o analiză exclusivă pentru Mediafax.ro. Profesorul Cristian […]
08:20
Scandal în familia Becali: Gigi, trădat chiar de vărul său. „ Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp… Din cauza unui singur om” # Gândul
Gigi Becali a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, petrecut în neamul său, cu persoane foarte apropiat. Chiar unul dintre veri este implicat și din cauza lui finanțatorul FCSB afirmă că acum nu mai are încredere în oameni. Latifundiarul din Pipera s-a simțit trădat și nu a putut trece peste ce i […]
Acum 4 ore
08:10
Rețeta de tocană mănăstirească pe care s-o pregătești de Bobotează. Este gata în 50 de minute # Gândul
Te-ai gândit care poate fi una dintre cele mai simple rețete de tocană mănăstirească? Vezi mai jos, în articol, o rețetă cu legume pe care să o pregătești în mai puțin de o oră, atât de Bobotează, cât și în orice perioadă a anului. Rețeta este perfectă și în cazul persoanelor care țin post sau […]
08:00
(VIDEO) Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țară. WSJ: CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot asigura stabilitatea țării. Puternice focuri de armă raportate lângă Palatul Prezidențial din Caracas: facțiunile armate au început să se atace # Gândul
Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, sunt puși sub acuzare oficială astăzi în instanța din Manhattan. Cei doi se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.
07:40
Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina # Gândul
În ediția de luni seară a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Valentin Stan a subliniat poziția strategică unică a României în contextul conflictului ruso-ucrainean, criticând absența țării noastre din marile discuții internaționale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început prin a evidenția că România deține cea mai lungă frontieră terestră […]
07:40
Azi, 6 ianuarie, este sărbătorită Boboteaza (Epifania) de către Biserica Ortodoxă și Catolică. Credincioșii respectă mai multe tradiții cu ocazia acestei sărbători, beneficiază de o zi liberă și, de altfel, merg la biserică pentru a se ruga și pentru a lua apă sfințită. Iată de ce astăzi este bine să bei Agheasma Mare. Patriarhul Daniel […]
07:40
Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6.2, a lovit, marți, vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami. Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie. Nu există risc de tsunami Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de […]
07:20
6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 6 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adriano Celentano este una dintre cele mai emblematice figuri ale culturii italiene, cunoscut ca interpret, actor, regizor și prezentator de televiziune. Născut la 6 ianuarie 1938, la Milano, el a devenit celebru […]
07:10
Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele # Gândul
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a comentat cu ironie un moment din dezbaterea publică legată de plata taxelor locale prin aplicația ghișeul.ro. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la o replică a premierului, care a recunoscut că nu și-a instalat aplicația, […]
06:40
În ediția de luni, 5 ianuarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a lansat o critică virulentă la adresa sistemului administrativ românesc, acuzând autoritățile de incompetență și lipsă de empatie față de cetățeni. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pornit de la imaginea oamenilor […]
Acum 6 ore
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă # Gândul
Liderii din peste 30 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, Comisiei Europene și NATO, se întâlnesc marți, la Paris, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință”. Coaliția este formată din state […]
05:10
Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri? # Gândul
Procedura de cameră preliminară – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile, potrivit articolului 343 din Codul de procedură penală. Camera preliminară poate fi considerată, pe bună dreptate, un adevărat „filtru” care elimină eventualele erori procesuale înainte ca judecata să înceapă […]
05:10
Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința # Gândul
Două tragedii identice, două reacții total diferite. După 5 zile, elvețienii au identificat ultimele victime ale incendiului, iar societatea pare să fie mai unită ca niciodată. Acum 10 ani, la 5 zile după Colectiv, Victor Ponta își dădea demisia din fruntea Guvernului, în urma protestelor masive. În timp ce românii căutau vinovații, iar tragedia era […]
Acum 12 ore
23:40
Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB # Gândul
Curtea de Apel București a prezentat într-un comunicat oficial dovezile care contrazic acuzațiile din documentarul Recorder, în special cele cu privire schimbarea completelor de judecată și repartizarea cauzelor. CAB afirmă că își desfășoară activitatea în baza „principiului legalității”, a „independenței judecătorului” și a „repartizării aleatorii a cauzelor”, iar orice măsură administrativă are „unic scop asigurarea […]
23:10
Politico: Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Groenlandei înainte de 4 iulie (cea de-a 250-a aniversare a independenței americane) # Gândul
După operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, SUA și-a exprimat din nou dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei. Având în vedere abordarea de expansiune teritorială adoptată de Donald Trump, publicația Politico nu exclude scenariul ca Statele Unite să ia în stăpânire teritoriul insular al Danemarcei cu puțin înainte de 4 iulie, anul […]
22:40
Un bărbat a jucat la Loto datele de naștere ale familiei sale și a câștigat o adevărată avere: „Nu am reușit să dorm toată noaptea” # Gândul
Un croat din orașul Split a început noul an cu mult noroc, câștigând o adevărată avere la Eurojackpot. El a ridicat deja marele premiu, săptămâna aceasta, de la Casa Principală a Loteriei Croate. Norocosul câștigător a ghicit combinația 5+1 și a câștigat suma de 669.842,80 euro, potrivit publicației sârbe Blic.rs. Biletul câștigător l-a achiziționat, așa […]
22:20
Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a tăvălit aproape gol prin zăpadă. A filmat totul și a publicat videoclipul pe facebook # Gândul
Lucian Heiuș, fost șef al ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, s-a tăvălit aproape gol prin zăpadă. A filmat totul și a publicat videoclipul pe pagina sa: „Așa-i la munte!”, exclamă el. Fost șef Anaf și fost deputat PNL, Lucian Heiuș nu a ținut cont de temperaturile scăzute de la munte, nici de ninsoare, […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 6 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 6 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
Cine este noul președinte al Venezuelei, după capturarea lui Maduro. Delcy Rodríguez, cea mai puternică femeie din Venezuela, este responsabilă de industria petrolieră # Gândul
După capturarea lui Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez este acum noul lider interimar al Venezuelei. Curtea Supremă i- a ordonat, sâmbătă, să asigure interimatul puterii și, luni, ea a depus jurământul în Parlamentul Venezuelei. Rodriguez a spus, după ce Nicolas Maduro a fost capturat, că „Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni”, deși Trump a declarat […]
22:10
Când au fost emise primele permise auto în România. „Puțini șoferi erau pregătiți cum trebuie, din punct de vedere teoretic și practic” # Gândul
Primele permise de conducere au fost emise de către autoritățile din România încă din anul 1907, iar într-un timp foarte scurt, în România exista un număr semnificativ de șoferi. Așadar, la începutul secolului al XX-lea existau doar câțiva șoferi, pentru că automobilele erau o invenție relativ recentă. Însă, în numai câteva decenii, numărul șoferilor români […]
22:00
SUA reduce dramatic numărul de vaccinuri recomandate pentru copii. Oficialii invocă standardele din alte țări. Ce spun experții # Gândul
Oficialii federali din domeniul sănătății au anunțat luni revizuirea listei de vaccinuri recomandate copiilor americani. Numărul de boli prevenite prin vaccinurile de rutină va fi limitat la 11, nu la 17, așa cum era până la acest moment, transmite The New York Times. Jim O’Neill, directorul interimar al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), […]
21:30
Clădirea înaltă de 4 kilometri, proiectul japonez vechi de aproape 30 de ani care îi provoacă pe ingineri și pune la încercare limitele construcțiilor # Gândul
X-Seed 4.000 este un proiect japonez vchi de aproape trei decenii, care provoacă arhitecții și inginerii să-și testeze limitele imaginației. Este vorba de un zgârie-nori care poate să rivalizeze cu munții și să găzduiască, practic, un oraș întreg. Mai exact, este o clădire înaltă de 4.000 de metri (4 kilometri), de cinci ori mai mult […]
21:20
Nicușor Dan se întâlnește mâine la Paris cu Witkoff și Kushner, la o reuniune a „Coaliției de Voință”. Subiectul Venezuela este pe masă și participă șeful militar al NATO # Gândul
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, vor călători la Paris, acolo unde vor participa marți la o reuniune a aliaților Ucrainei, a spus luni un oficial al Palatului Élysée. Și Nicușor Dan va fi acolo. Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, nu va fi prezent […]
21:20
Situație haotică pe șoseaua de centură a Parisului și pe drumurile din Île-de-France din cauza ninsorilor. Cozile sunt de sute de kilometri. # Gândul
Un număr mare de călători sunt blocați la Gara Saint-Lazare din Paris din cauza ninsorilor. Traficul este grav perturbat pe mai multe linii Perturbări mari ale transportului în regiunea Ile-de-France din Paris din cauza ninsorilor abundente care au afectat astăzi capitala franceză. Potrivit site-ului de informații rutiere Sytadin, numărul total de ambuteiaje din Ile-de-France a […]
Acum 24 ore
20:30
Moneda veche din România care îți poate aduce o mică avere. Cât pot câștiga cei care o au prin casă și se decid să o vândă # Gândul
Multă lume știe deja că unele monede vechi se pot vinde cu sume uriașe, fiind foarte căutate de către colecționari, deși chiar și unele piese mai noi pot fi foarte valoroase. Colecționarii de monede sunt dispuși să scoată din buzunar bani mulți pentru achiziționarea unor piese rare. Dar este important să avem în vedere faptul […]
20:20
Casă în valoare de 5 milioane de dolari, în curs de demolare, pentru că proprietarii nu-și pot permite să locuiască în ea # Gândul
O casă luxoasă, în valoare de circa 5 milioane de dolari, din Hamilton, Noua Zeelandă, este în curs de demolare, deoarece proprietarii nu-și mai pot permite să locuiască în ea. Cei doi soți nu au reușit să vândă vila cu terenul ei, așadar au luat decizia de a parcela proprietatea și de a o vinde […]
20:10
România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență # Gândul
România, sub asediul vremii extreme. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat azi, după o videoconferință cu prefecții și structurile pentru situații de urgență, că prioritatea autorităților în contextul avertizărilor meteo de cod galben și portocaliu este protejarea populației și menținerea utilităților esențiale. Conform ministrului, în județele Alba și Hunedoara au existat întreruperi majore de […]
20:10
Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare # Gândul
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, cu un rulaj total de 87,69 milioane de lei (17,22 milioane de euro). Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată, s-a apreciat cu 1,85%, până […]
20:10
De la „Doctrina Monroe”, la „Doctrina Donroe”. Artificiul folosit de Donald Trump pentru intervenții militare în emisfera vestică # Gândul
Într-o schimbare bruscă a politicii externe a Statelor Unite, emisfera vestică a devenit teatrul central de acțiune al Statelor Unite în străinătate. Nu de puține ori, oficiali de la Washington au afirmat că obiectivul principal este dominația americană asupra „jumătății sale” de planetă. În ultimele zile, acest lucru a devenit mai mult decât evident. La […]
19:40
Reguli noi pentru şoferii din România, din 2026. Schimbările despre care trebuie să știe toți conducătorii auto # Gândul
Odată cu majorarea impozitelor auto, anul 2026 aduce și noi reguli pentru şoferii din România. Astfel, cei care încalcă regulile, vor fi depistaţi mult mai uşor cu ajutorul radarelor inteligente, iar amenzile cresc în mod semnificativ. Mai mult, accidentele rutiere fără victime vor putea fi declarate online, iar permisul auto va putea fi folosit tot […]
19:30
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia” # Gândul
Iată ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”, spun internauții. Un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători și a postat și lista de produse și prețurile pentru fiecare fel de mâncare. Imaginile au stârnit reacții […]
19:20
Taxa care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, de care puțini români știu. Ce se schimbă, odată cu intrarea în noul an # Gândul
Pe lângă taxele locale majorate, în România a apărut o nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026, iar efectele se vor simți în buzunarul dezvoltatorilor și, implicit, al cumpărătorilor. Este vorba de construcții, un sector și așa afectat de scumpirile succesive din ultimii ani. Astfel, începând cu acest an, costurile proiectelor de construcții vor crește […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.