Tehnicianul Liam Rosenior şi-a anunţat plecarea de la Strasbourg. El va prelua echipa Chelsea
News.ro, 6 ianuarie 2026 11:20
Aflat sub contract până în 2028, Liam Rosenior părăseşte Strasbourg şi va prelua conducerea echipei Chelsea, deţinută tot de BlueCo. Tehnicianul englez (41 de ani) a oficializat acest lucru marţi, într-o conferinţă de presă.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
11:50
Suceava - Autoturism în care se aflau doi adulţi şi patru copii, răsturnat în albia râului Bistriţa, în municipiul Vatra Dornei - FOTO # News.ro
Doi adulţi şi patru copii au fost transportaţi la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, în municipiul Vatra Dornei.
11:50
Pacient internat cu sentinţă penală într-un spital de psihiatrie din Timiş evadat după ce a furat maşina unui angajat/ A fost prins în judeţul Caraş- Severin # News.ro
Un bărbat de 48 de ani, având sentinţă penală şi fiind internat în Spitalul de Psihiatrie din Jebel, judeţul Timiş, a furat maşina unui angajat şi a evadat. Bărbatul a fost depistat în judeţul Caraş- Severin. Poliţiştii fac cercetări.
11:50
Semyon Bychkov, dirijor de origine rusă naturalizat american, fost director muzical al Orchestrei din Paris, îi va succeda lui Gustavo Dudamel, a anunţat marţi Opera din Paris. El îşi va prelua funcţia la 1 august 2028 pentru patru sezoane.
Acum 15 minute
11:40
Preşedintele CE răspunde solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră: Vă pot asigura că CE e pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens # News.ro
Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră, transmiţând că o decizie privind hubul revine statelor membre UE şi oferindu-i asigurări că CE e pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens.
Acum 30 minute
11:30
Fundaţia „Brigitte Bardot” va ataca escrocii care vând produse derivate cu imaginea actriţei # News.ro
Fundaţia „Brigitte Bardot” avertizează persoanele rău intenţionate care fac afaceri pe seama actriţei de la moartea acesteia, survenită la 28 decembrie 2025. Într-un comunicat publicat vineri pe reţelele de socializare, asociaţia care luptă împotriva maltratării animalelor a denunţat „răspândirea pe internet a ofertelor de vânzare de fotografii, montaje asistate de inteligenţă artificială, suporturi de tot felul care reproduc imaginea Brigittei Bardot, singură sau cu animale, în situaţii fabricate din nimic”.
11:30
Hackeri amână plata unei răscumpărări de 60.000 $ pentru a-şi face o ”reputaţie bună”, după ce susţin că au piratat dosarele medicale ale peste 100.000 de neozeelandezi pe platforma online Manage My Health în Noua Zeelandă # News.ro
Hackeri care susţin că au obţinut un acces la dosarele medicale ale peste 100.000 de neozeelandezi pe o platformă online în domeniul sănătăţii, anunţă că au acceptat să amâne plata unei răscumpărări de 60.000 de dolari pe care au solicitat-o, pentru a-şi face o ”reputaţie bună”, relatează AFP.
Acum o oră
11:20
Tehnicianul Liam Rosenior şi-a anunţat plecarea de la Strasbourg. El va prelua echipa Chelsea # News.ro
Aflat sub contract până în 2028, Liam Rosenior părăseşte Strasbourg şi va prelua conducerea echipei Chelsea, deţinută tot de BlueCo. Tehnicianul englez (41 de ani) a oficializat acest lucru marţi, într-o conferinţă de presă.
11:10
Doi morţi în Franţa, un şofer de ridesharig care a căzut cu maşina în râul Marna, din cauza zăpezii şi poleiului, şi o persoană moartă într-un accident rutier, ambele în Île-de-France # News.ro
Şoferul unui vehicul de închiriat a murit după ce a căzut, din cauza zăpezii şi poleiului, în râul Marne, în regiunea Île-de-France, anunţă marţi o sursă din cadrul poliţiei, după ce altă persoană a murit luni seara într-un accident rutier la Presles-en-Brie, în Seine-et-Marne, anunţă marţi Jandarmeria, relatează AFP.
11:10
Secretarul de stat Irinel Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din Republica Moldova: A fost lansată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8 # News.ro
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova, a fost lansată, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanţare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe.
11:00
Meteorologii anunţă ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger în mai mult de jumătate de ţară, până vineri dimineaţă - HARTA # News.ro
Mai mult de jumătate de ţară este afectată de marţi până vineri dimineaţă de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
Acum 2 ore
10:50
Opozanta venezueleană María Corina Machado anunţă la Fox News că vrea să se întoarcă ”cât mai repede” în Venezuela, fără să dezvăluie unde se află, pentru a o face ”centrul energetic” al Americilor, în pofida faptului că Trump nu o susţine # News.ro
Şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, anunţă că intenţionează să se întoarcă ”cât mai repede posibil” în Venezuela, după răpirea preşedintelui venezuelean Nicoals Maduro într-o operaţiune militară americană, relatează AFP.
10:40
Opozanta venezueleană María Corina Machado anunţă la Fox News că vrea să se întoarcă cât mai repede în Venezuela, fără să dezvăluie unde se află, pentru a o face ”centrul energetic” al Americilor, în pofida faptului că Trump nu o susţine # News.ro
Şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, anunţă că intenţionează să se întoarcă ”cât mai repede posibil” în Venezuela, după răpirea preşedintelui venezuelean Nicoals Maduro într-o operaţiune militară americană, relatează AFP.
10:30
Real Madrid: Mbappe a revenit la antrenamente, dar nu va evolua în semifinala Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappé va rata derbiul împotriva echipei Atletico Madrid din semifinala Supercupei Spaniei, de joi, deşi a reluat antrenamentele luni, anunţă cotidianul As.
10:20
Un urs polar atacă şi răneşte trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, în nordul Siberiei de Est # News.ro
Un urs polar a rănit trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, într-o regiune polară, în nordul Siberiei, un atac rar, au anunţat autorităţile locale ruse, relatează AFP.
10:10
Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în optimi la Brisbane. Arina Sabalenka, următoarea adversară # News.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.
10:10
Jon Stewart l-a satirizat pe Trump pentru obsesia sa pentru petrol în timpul conflictului din Venezuela: „Este primul tău război?”/ VIDEO # News.ro
În episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, Jon Stewart l-a criticat pe Donald Trump pentru că s-a concentrat pe petrol după ce a lansat atacuri aeriene asupra capitalei Venezuelei şi l-a capturat pe preşedintele ţării, Nicolás Maduro, şi pe soţia sa, Cilia Flores.
Acum 4 ore
09:40
Jimmy Kimmel îl critică pe Trump pentru că a prezentat „cel mai slab cotat program televizat Kennedy Center Honors din toate timpurile”: „A spus că va demisiona dacă se va întâmpla asta” # News.ro
Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l tachina pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors, scrie Variety.
09:30
Jimmy Kimmel îl critică pe Trump pentru că a prezentat „cea mai slabă audienţă din istorie a Kennedy Center Honors”: „A spus că va demisiona dacă se va întâmpla asta” # News.ro
Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l tachina pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors, scrie Variety.
09:30
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA), fără să declanşeze o alertă de tsunami, relatează AFP.
09:30
Gary Neville, mesaj către conducătorii de la Manchester United: Încetaţi cu experimentele şi aduceţi un antrenor care se potriveşte ADN-ului clubului # News.ro
Fostul fotbalist englez Gary Neville a îndemnat Manchester United să „înceteze experimentele” şi să numească un antrenor care „se potriveşte ADN-ului clubului” după ce Ruben Amorim a fost demis luni.
09:20
Inflaţia alimentată de inteligenţa artificială, cel mai subestimat risc pentru pieţe în 2026, avertizează investitorii # News.ro
Pieţele bursiere globale, aflate la începutul lui 2026 sub influenţa entuziasmului legat de inteligenţa artificială, ar putea ignora unul dintre cele mai mari riscuri capabile să schimbe radical sentimentul investitorilor: o revenire puternică a inflaţiei, alimentată parţial de boomul investiţiilor tehnologice, relatează Reuters.
09:20
Apple este aşteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor.
09:10
Dr. Ana-Maria Alexandra Moldovan, neonatolog MedLife: „Testarea genetică va completa screeningul neonatal clasic” # News.ro
Neonatologia este una dintre ramurile medicinei în care fiecare secundă poate rescrie un destin. Este spaţiul în care fragilitatea extremă coexistă cu forţa miraculoasă a începutului, iar medicii care o practică trăiesc zilnic la graniţa dintre risc, emoţie şi speranţă. „Fiecare copil, indiferent de provocările medicale cu care se confruntă, are un potenţial extraordinar de a lupta şi de a progresa”, e de părere dr. Anamaria Alexandra Moldovan, medic specialist neonatologie în cadrul MedLife Genesys Arad.
09:10
Ministerul Culturii are în vedere organizarea a două sesiuni de finanţare pe parcursul anului 2026 # News.ro
Ministerul Culturii are în vedere organizarea a două sesiuni de finanţare pe parcursul anului 2026, cu bugete definite, reguli şi criterii de acordare transparente, pentru proiectele din cadrul programului prioritar de finanţare. Prin urmare, va publica de Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, informaţiile privind finanţările care vor fi acordate anul acesta, calendarul estimativ şi regulile de accesare a fondurilor nerambursabile.
08:50
Interes în creştere pentru dispozitive portabile care analizează transpiraţia pentru detectarea bolilor # News.ro
Dispozitivele portabile au schimbat modul în care oamenii îşi urmăresc sănătatea zi de zi, de la puls la nivelul de activitate. Următorul pas, explorat de cercetători, ar putea fi monitorizarea unor semnale biologice direct din fluide produse de organism, fără recoltări invazive, cu date colectate în timp real.
08:40
Marea Britanie cere platformei X a lui Elon Musk explicaţii privind imaginile sexualizate generate de chatbotul Grok # News.ro
Autorităţile britanice au cerut platformei de social media X, deţinută de Elon Musk, să explice cum chatbotul său de inteligenţă artificială, Grok, a putut genera imagini cu persoane dezbrăcate şi imagini sexualizate cu minori şi dacă platforma şi-a încălcat obligaţiile legale de protejare a utilizatorilor, relatează Reuters.
08:20
La 45 de ani, Venus Williams a fost eliminată de poloneza Magda Linette în primul tur la Auckland # News.ro
Venus Williams, 45 de ani, a fost învinsă de poloneza Magda Linette, numărul 52 mondial, în trei seturi, marţi, în primul tur al turneului feminin ASB Classic, de la Auckland de marţi.
08:00
Foxconn, partener al Nvidia, raportează un salt de 22% al veniturilor pe fondul extinderii infrastructurii pentru inteligenţă artificială # News.ro
Foxconn, principal partener al Nvidia, a raportat o creştere de 22% a veniturilor în ultimul trimestru din 2025, pe măsură ce companiile din tehnologie accelerează investiţiile în infrastructura necesară inteligenţei artificiale, transmite CNBC.
08:00
Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni # News.ro
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni, anunţă marţi meteorologii, care precizează însă că această perioadă va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte în regiunile vestice, nord-vestice, nord-estice şi local în cele centrale şi cu cantităţi mari de precipitaţii la nivelul întregii ţări.
08:00
Mutaţiile care provoacă rezistenţă la tratamentul cancerului, potenţiale ţinte pentru noi imunoterapii # News.ro
Rezistenţa la tratament rămâne una dintre cele mai mari provocări în oncologie, mai ales atunci când este vorba despre cancerele avansate. O echipă de cercetători propune acum o strategie care nu încearcă să evite această rezistenţă, ci să o folosească direct împotriva tumorii, prin activarea ţintită a sistemului imunitar.
Acum 6 ore
07:40
În urgenţele medicale, hemoragia severă este una dintre situaţiile în care intervenţia rapidă face diferenţa între viaţă şi moarte. Tocmai de aceea, cercetătorii dezvoltă soluţii care pot fi aplicate imediat, inclusiv pe plăgi profunde sau neregulate, şi care sunt concepute să funcţioneze rapid chiar şi atunci când condiţiile de intervenţie sunt departe de cele ideale.
07:30
Tehnologia de conducere autonomă şi inteligenţa artificială domină CES, pe fondul reducerii planurilor pentru vehicule electrice # News.ro
Tehnologia de conducere autonomă este aşteptată să fie în centrul atenţiei la ediţia din acest an a târgului CES de la Las Vegas, pe măsură ce investitorii mizează pe inteligenţa artificială pentru a revitaliza o industrie auto afectată de progrese lente, costuri ridicate, incidente de siguranţă şi o supraveghere strictă din partea autorităţilor de reglementare, transmite Reuters.
07:30
Cercetătorii au identificat o substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate în Alzheimer # News.ro
Îmbătrânirea este însoţită frecvent de declin cognitiv şi scăderea treptată a performanţelor mintale, iar în unele cazuri, de boli neurodegenerative precum Alzheimer. Un nou studiu sugerează că o moleculă prezentă în mod natural în organism ar putea ajuta la refacerea unor funcţii ale memoriei afectate în această boală, oferind o posibilă direcţie de cercetare pentru menţinerea sănătăţii creierului la vârste înaintate.
06:50
Primul medicament GLP-1 sub formă de pastilă pentru obezitate, Wegovy, lansat în SUA de Novo Nordisk # News.ro
Novo Nordisk a început luni lansarea în Statele Unite a primului medicament GLP-1 sub formă de pastilă destinat pierderii în greutate, Wegovy, deschizând un nou capitol în tratamentul obezităţii pe piaţa americană, relatează CNBC.
06:20
Toate cele 116 persoane rănite în incendiul de Anul Nou din Crans-Montana au fost identificate # News.ro
Poliţia elveţiană a anunţat luni că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, relatează France24.
06:10
Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei: Luni au avut loc 172 de ciocniri pe front, Forţele Armate ale Ucrainei au neutralizat peste 140 de ocupanţi în direcţia Pokrovsk # News.ro
Luni au avut loc 172 de ciocniri între Forţele de Apărare ale Ucrainei şi invadatorii ruşi, cele mai fierbinţi fiind direcţiile Pokrovsk şi Huliaipole. Potrivit Ukrinform, acest lucru este menţionat în mesajul Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei pe Facebook.
06:10
Ce urmăresc investitorii după intervenţia americană în Venezuela: cinci semnale care contează pentru pieţe # News.ro
Pieţele financiare evaluează dacă episodul Venezuela marchează un punct de cotitură în modul în care riscul politic este reflectat în preţurile activelor sau dacă va rămâne un nou şoc de tip ”headline”, cu impact limitat şi temporar asupra portofoliilor, transmite CNBC.
06:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, la Palatul Élysée din Paris # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, la Paris.
Acum 8 ore
05:40
Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a cerut o „nouă etapă” în relaţiile cu China, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o luni la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, relatează BBC.
05:40
SUA cer marilor companii petroliere americane să investească masiv în Venezuela pentru a-şi recupera datoriile istorice # News.ro
Oficiali ai Casei Albe şi ai Departamentului de Stat le-au transmis în ultimele săptămâni directorilor marilor companii petroliere americane că revenirea în Venezuela şi investiţiile substanţiale în sectorul energetic al ţării ar fi o condiţie esenţială pentru recuperarea despăgubirilor aferente activelor expropriate în urmă cu două decenii, potrivit unor surse apropiate discuţiilor, relatează Reuters.
05:20
Bursele europene au închis luni în creştere, iar Stoxx 600 a depăşit în premieră 600 de puncte, pe fondul evoluţiilor din Venezuela # News.ro
Bursele europene au închis luni în teritoriu pozitiv, investitorii urmărind reacţia pieţelor globale după intervenţia Statelor Unite în Venezuela şi înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, relatează CNBC.
05:20
”Este revoltător şi, sincer, foarte stupid”, a declarat un parlamentar danez despre ultimul comentariu al lui Trump referitor la Groenlanda # News.ro
Un parlamentar danez a descris ultimul comentariu al preşedintelui american Donald Trump despre necesitatea Groenlandei pentru SUA ca fiind „sincer, foarte stupid”, relatează CNN.
04:20
Există informaţii că luni seara s-au tras focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela, au declarat martori, dar o sursă apropiată guvernului a adăugat că situaţia este sub control, relatează AFP.
Acum 12 ore
03:50
Summit al „Coaliţiei de Voinţă”, marţi, la Paris. Liderii europeni, ucraineni şi americani trebuie să convină asupra garanţiilor de securitate în cazul unui armistiţiu în Ucraina # News.ro
Ţările care susţin Kievul se reunesc marţi la Paris în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului din Ucraina, care va intra în curând în al cincilea an. Summitul „Coaliţiei de Voinţă” va reuni 35 de ţări care sprijină Ucraina şi are ca scop afişarea „convergenţei” dintre Washington, europeni şi Kiev cu privire la „modalităţile operaţionale” ale garanţiilor de securitate pentru Ucraina, a anunţat luni Palatul Élysée, relatează AFP.
03:20
Fostul vicepremier canadian Chrystia Freeland a fost numită consilier economic de către Zelenski # News.ro
Chrystia Freeland, fost viceprim-ministru şi fost ministru al finanţelor şi afacerilor externe al Canadei, a anunţat luni că demisionează din funcţiile pe care le deţine în prezent după numirea sa în funcţia de consilier pentru dezvoltare economică de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
03:00
Diplomatul chinez cu rangul cel mai înalt a acuzat SUA că acţionează ca un „judecător mondial” prin capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l aduce în faţa instanţei la New York, iar Beijingul este pregătit să se confrunte cu Washingtonul la Naţiunile Unite cu privire la legalitatea acestei acţiuni, relatează Reuters.
02:40
Rusia pierde un aliat în Venezuela, dar speră să câştige din politica realistă „a Vestului sălbatic” promovată de Trump. Naţionaliştii ruşi compară Venezuela şi Ucraina # News.ro
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite l-a privat pe Vladimir Putin de un aliat şi ar putea creşte „influenţa petrolieră” a SUA, dar Moscova urmăreşte potenţialele avantaje ale divizării lumii în sfere de influenţă pe care pare să o promoveze preşedintele Donald Trump, comentează Reuters.
02:10
Forţele de ordine din Regatul Unit vor putea confisca telefoanele imigranţilor care traversează Canalul Mânecii # News.ro
Forţele de ordine din Marea Britanie sunt autorizate, începând de luni, să confişte telefoanele mobile ale imigranţilor care au ajuns în Regatul Unit traversând Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni mici, în virtutea noilor competenţe menite să combată reţelele de traficanţi, relatează AFP.
02:10
De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne - cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei - că ar putea urma la rând, relatează CNN.
01:50
Inamici şi aliaţi ai SUA denunţă, deopotrivă, la ONU „crima de agresiune” a lui Trump în Venezuela. Ambasadorul SUA apără atacul ca fiind o acţiune de „aplicare a legii” împotriva unui lider „ilegal”, nu un act de război # News.ro
SUA s-au confruntat luni cu condamnări pe scară largă pentru „crima de agresiune” din Venezuela la o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, relatează The Guardian.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.