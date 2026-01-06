Tehnicianul Liam Rosenior şi-a anunţat plecarea de la Strasbourg. El va prelua echipa Chelsea

09:10

Neonatologia este una dintre ramurile medicinei în care fiecare secundă poate rescrie un destin. Este spaţiul în care fragilitatea extremă coexistă cu forţa miraculoasă a începutului, iar medicii care o practică trăiesc zilnic la graniţa dintre risc, emoţie şi speranţă. „Fiecare copil, indiferent de provocările medicale cu care se confruntă, are un potenţial extraordinar de a lupta şi de a progresa”, e de părere dr. Anamaria Alexandra Moldovan, medic specialist neonatologie în cadrul MedLife Genesys Arad.