Prognoză meteo specială pentru București. Ce temperaturi vor fi în următoarele trei zile
HotNews.ro, 6 ianuarie 2026 11:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo pentru Capitală valabilă pe 9 ianuarie. Începând de marți, de la ora 10.00 și până miercuri la ora 8,00, valorile de temperatură se vor situa peste…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:40
La ce s-au uitat românii aseară, la Desafio sau la Power Couple? În primul duel al audiențelor după noaptea de Revelion, PRO TV și Antena 1 se declară fiecare câștigător – explicația # HotNews.ro
Cele două posturi tv susțin că au fost ambele lidere de piață aseară, atunci când au lansat fiecare câte un reality-show. Duelul din prime-time de luni seară între noul show de la PRO TV, Desafio,…
Acum 15 minute
11:30
Poziția „oficială” a SUA privind Groenlanda, anunțată de un consilier important al lui Trump: „Trăim într-o lume guvernată de forță și putere” # HotNews.ro
Stephen Miller, un consilier de rang înalt al președintelui Donald Trump, a susținut luni seara că Groenlanda aparține de drept Statelor Unite și că nimeni nu va opune rezistență militară dacă Washingtonul va decide să…
Acum 30 minute
11:20
Prognoză meteo specială pentru București. Ce temperaturi vor fi în următoarele trei zile # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo pentru Capitală valabilă pe 9 ianuarie. Începând de marți, de la ora 10.00 și până miercuri la ora 8,00, valorile de temperatură se vor situa peste…
Acum o oră
11:10
Suspiciuni după ce un parior Polymarket a mizat pe capturarea lui Maduro chiar înainte ca Trump să anunțe operațiunea / A câștigat aproape jumătate de milion de dolari # HotNews.ro
„Acest pariu are toate caracteristicile unei tranzacții bazate pe informații privilegiate. A avut loc foarte târziu, chiar înainte de evenimentul pe care pariau; suma de bani era relativ mare; și a avut loc pe o…
11:10
Expertul în AI care a făcut o previziune sumbră cu privire la viitorul umanității „s-a răzgândit”: „Lucrurile par să meargă mai încet” # HotNews.ro
Daniel Kokotajlo, fost cercetător la OpenAI, și-a actualizat calendarul previziunilor cu privire la dominația AI la începutul anului 2026, oferind umanității un răgaz suplimentar. Un scenariu publicat anul trecut, în aprilie, de către expertul în AI…
11:00
Negocierile secrete dintre SUA și succesoarea lui Nicolas Maduro fac lumină asupra declarațiilor contradictorii ale lui Donald Trump # HotNews.ro
O investigație jurnalistică publicată de presa din Statele Unite încă din octombrie anul trecut, a dezvăluit că, începând cu aprilie 2025, actualul președinte interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a purtat negocieri cu administrația Trump, relatează…
Acum 2 ore
10:40
Noi avertizări de vreme rea. Cod galben de ger, ninsori și polei în peste jumătate din țară – HARTĂ # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți noi coduri de ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului, valabile până și joi, în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis o informare…
10:00
Sfârșitul unei ere în mass-media americane: o organizație dispare la 60 de ani de la înființare, după o decizie a lui Trump # HotNews.ro
Organizația non-profit responsabilă cu alocarea fondurilor către Serviciul Public de Radiodifuziune (PBS), Radioul Public Național (NPR) și sute de posturi locale din Statele Unite se va desființa oficial. Corporația pentru Radiodifuziune Publică (CPB) a anunțat…
10:00
Regimul din Venezuela a lansat un val de represiune în țară, după capturarea lui Maduro / Forțe paramilitare pe străzi, jurnaliști arestați, manifestații interzise # HotNews.ro
Un decret care instituia starea de urgență, datat din 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat…
Acum 4 ore
09:40
„Părinții mă întreabă când le dăruim nepoți, dar au trebuit să ne ajute cu bani luna trecută. Cum să crești un copil în condițiile astea?” Paradoxul demografic românesc: mai multă prosperitate, dar mai puțini copii # HotNews.ro
Într-o dimineață de iarnă, într-un bloc nou din sudul Bucureștiului, Elena Popescu își deschide laptopul înainte de ora 8. Lucrează în IT, câștigă peste media economiei și trăiește într-un apartament modern, cu încălzire în pardoseală…
09:10
Nvidia tocmai a dezvăluit viitorul tehnologiei care a făcut-o cea mai valoroasă companie din lume # HotNews.ro
Nvidia a oferit o privire mai detaliată asupra noii sale platforme de calcul pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale, Vera Rubin , o lansare care ar putea avea consecințe majore pentru viitorul IA, în…
08:50
Temperaturi neobișnuite pentru a doua jumătate a lunii ianuarie. Meteorologii anunță zonele unde va fi mai cald # HotNews.ro
Temperaturile se vor situa uşor peste cele specifice, în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni, anunţă marţi meteorologii, care precizează însă că această perioadă va fi precedată de o săptămână cu…
08:40
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, promite că se va întoarce în Venezuela. Ce spune despre Donald Trump # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, aflată în exil și laureată recent cu Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa pentru democrație, a declarat în primul său interviu televizat după atacul SUA asupra Venezuelei că…
08:40
Fondul de investiții MidEuropa, care recent a cedat în România rețeaua de centre medicale Regina Maria, cumpără pachetul majoritar de acțiuni al Romanian Business Consult (RBC), integrator IT specializat in sectoarele de retail, banking și…
08:20
Un ton roșu prins în largul insulei Oma, prefectura Aomori, a atins un nivel record la prima licitație din 2026, desfășurată la piața angro de pește Toyosu din cartierul Koto din Tokyo, în dimineața zilei…
08:10
Capturarea lui Maduro de către SUA testează limitele eforturilor diplomatice ale Chinei. „A fost o lovitură puternică” # HotNews.ro
Un diplomat de seamă al Chinei a acuzat SUA că acționează ca un „judecător mondial” prin arestarea liderului venezuelean Nicolas Maduro pentru a-l judeca la New York, Beijingul confruntându-se ulterior cu Washingtonul la Națiunile Unite…
08:10
Maria Machado spune că i-ar plăcea foarte mult să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu Trump # HotNews.ro
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că „i-ar plăcea” să-i acorde personal președintelui Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace, declarând la Fox News că venezuelenii cred că Trump merită această onoare pentru rolul…
Acum 6 ore
07:40
„La mine în mașină nu accept euro!”, spune un șofer de autobuz bulgar. A mai apărut și zvonul că guvernul va anula trecerea la euro, dacă cetățenii nu acceptă restul în euro # HotNews.ro
„Pe 4 ianuarie, la cursa nr. 24, conductorul a declarat public și tare tuturor pasagerilor că nu acceptă euro în mașina lui, cerând plata doar în leva. Pasagerilor fără leva li s-a permis să călătorească…
07:40
Fenomen meteo pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7, dar și pe drumuri din București și alte 8 județe # HotNews.ro
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis marți dimineață că nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice. Este semnalată ceață, care…
07:10
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administrației Prezidențiale. Sâmbătă, aliații europeni ai Ucrainei s-au…
07:00
Boboteaza, sărbătorită anual pe 6 ianuarie, este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox. În 2026, atât 6 ianuarie (Boboteaza), cât și 7 ianuarie (Sfântul Ioan Botezătorul) sunt zile libere legal în România,…
07:00
INTERVIURI EXCLUSIVE. „Dacă vor să beneficieze de petrol, atunci să beneficieze”. Patru voci din Venezuela arată cât de divizată este țara cu salariul minim de 3,5 dolari pe lună în legătură cu arestarea lui Maduro # HotNews.ro
Din discuțiile despre evenimentele din Venezuela lipsesc uneori exact cei care le trăiesc pe pielea lor. Patru venezueleni, doi care se află chiar acum în țară și doi în diasporă, tot în America Latină, au…
Acum 12 ore
00:40
„Există doar legea forței, iar Rusia știe acest lucru de mult timp”. Ce urmărește Moscova, după ce a pierdut rapid un aliat în „Vestul Sălbatic” al lui Trump # HotNews.ro
Capturarea rapidă a liderului venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite îl privează pe Vladimir Putin de un aliat și ar putea crește „influența petrolieră” a SUA, dar Moscova urmărește să obțină potențiale câștiguri din…
5 ianuarie 2026
23:50
Șeful Pentagonului dezvăluie în premieră numărul trupelor implicate în capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au efectuat raidul de la Caracas, sâmbătă, înainte de răsăritul soarelui, în care au fost capturați președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția lui, a declarat luni…
23:40
Venezuela are, oficial, președinte interimar. Delcy Rodriguez se declară „profund îndurerată de răpirea a doi eroi care sunt ţinuţi ostatici în SUA” # HotNews.ro
Vicepreşedinta din Venezuela, Delcy Rodriguez, care este și ministrul Petrolului, a depus luni jurământul oficial în calitate de preşedinte interimar al ţării, chiar în timp ce preşedintele Nicolas Maduro a compărut în faţa unui tribunal…
23:20
Tensiuni la Praga, după discursul în care președintele parlamentului ceh a denigrat Ucraina. Ambasadorul Kievului a mers la Ministerul de externe # HotNews.ro
Ministrul de externe al Cehiei l-a primit luni pe ambasadorul Ucrainei, care criticase discursul susținut de Anul Nou de președintele de extremă dreapta al parlamentului de la Praga, în care acesta denigra Ucraina devastată de…
22:50
SuperLiga: Rapid dorește un jucător de la Petrolul. Și „lupii galbeni” vor trei fotbaliști ai grupării din Giulești: „O să vedem dacă se va realiza ceva” # HotNews.ro
Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești, a dezvăluit că Rapid București dorește să-l transfere pe fundașul stânga Robert Sălceanu. Oficialul „lupilor” galbeni a recunoscut că și gruparea sa vrea să semneze cu trei fotbaliști din…
22:50
Șeful spionilor care a pus la cale operațiunea-surpriză „Spiderweb”, demis oficial / Cine îl înlocuiește / Zelenski, acuzat că „ocolește” Parlamentul # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski l-a înlocuit luni pe șeful puternicei agenții de securitate a țării (SBU), continuând astfel remanierea unor înalți oficiali, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina se apropie de intrarea în cel…
Acum 24 ore
22:20
SuperLiga: CFR Cluj l-a vândut, pentru 7 milioane de dolari, pe atacantul Louis Munteanu la un club din SUA # HotNews.ro
Clubul de fotbal CFR Cluj a anunțat, luni, într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, transferul atacantului Louis Munteanu la gruparea americană DC United. „Cluburile CFR 1907 Cluj și DC United au ajuns la un…
22:20
361 de modificări de completuri la Curtea de Apel București în trei ani. Arsenie: „Toate au avut cauze obiective” / Materialul Recorder creează „o emoție publică artificială și periculoasă pentru statul de drept” # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București (CAB) a declarat, luni, într-un comunicat, că la nivelul instanței au existat 361 de cazuri de modificare a completurilor de judecată în ultimii trei ani și că situația centralizată „demonstrează…
22:00
Pensia militară a unui căpitan din Marina SUA, tăiată de șeful Pentagonului pentru „declarații subversive” # HotNews.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunțat luni că îl va retrograda pe senatorul Mark Kelly din gradul de căpitan în rezervă al Marinei și îi va scădea pensia militară pentru „declarații subversive”, după…
21:50
Turcia îndeamnă Europa „să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”. „Suntem cu toții în aceeași barcă” # HotNews.ro
Ministrul turc la afacerilor externe, Hakan Fidan, a îndemnat luni Europa să „își asume responsabilități mai mari” pentru a-și asigura propria securitate, mai degrabă decât să se bazeze pe Statele Unite pentru protecție, transmite AFP.…
21:20
„În fiecare zi ni s-a spus că suntem vinovați, că suntem teroriști, criminali și antipatrioți, pur și simplu pentru că ne opuneam dictaturii lui Nicolas Maduro”, mărturisește Nelson Merino, activist venezuelean aflat în exil în…
21:20
Nicolas Maduro, la finalul primei audieri în fața justiției americane: „În numele lui Dumnezeu, voi fi liber” # HotNews.ro
La sfârșitul audierii preliminare de luni a lui Nicolas Maduro, acesta s-a întors să salute mulțimea, ceea ce l-a determinat pe un bărbat să se ridice și să transmită un mesaj liderului venezuelean îndepărtat de…
20:40
Cilia Flores a suferit „leziuni grave” în timpul capturării, acuză avocatul ei / În sala de judecată, soția lui Maduro a avut un bandaj la tâmpla stângă # HotNews.ro
Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, a suferit „leziuni grave” în acest weekend, când a fost capturată în Venezuela în timpul operațiunii militare americane, a declarat avocatul ei, luni, în fața judecătorului federal care se…
20:30
VIDEO Fiul lui Maduro, supranumit „Prințul”, promite „sprijin necondiționat” pentru președinta interimară a Venezuelei. Parlamentul a scandat „Haide, Nico!” # HotNews.ro
Parlamentarii din noua legislatură de la Caracas, aleși în mai în urma unui scrutin boicotat de o mare parte a opoziției, au denunțat luni cu vehemență capturarea președintelui de stânga, Nicolas Maduro, în operațiunea militară…
20:30
Listă: Firme românești la CES Las Vegas 2026, cel mai mare salon internațional de tehnologie # HotNews.ro
O serie întreagă de firme din România figurează pe lista de expozanți Consumer Electronics Show (CES) 2026, cel mai mare salon internațional de gadgeturi și tehnologie din lume, programat în perioada 6-9 ianuarie, la Las…
20:10
Contestațiile avocatei din AUR împotriva unor judecători CCR. Cum e contrazisă Curtea de Apel București de propriile date. Zeci de dosare similare au primit termen și după două luni # HotNews.ro
Toate cele trei solicitări făcute de avocata Silvia Uscov, care a contestat numirile a doi judecători CCR și decizia premierului de constituire a unei comisii pentru revizuirea legislației în justiție, au fost făcute la Curtea…
20:10
„O să aibă un bun motiv să nu judece nici de data asta”. Un fost președinte CCR critică mutarea făcută de CAB pentru ziua în care e așteptată decizia pe pensiile magistraților # HotNews.ro
„Puteau să dea în altă zi. Dar le convine, probabil” situația, a reacționat luni fostul preşedinte al CCR Augustin Zegrean, după ce Curtea de Apel București (CAB) a amânat pentru 16 ianuarie contestaţia care îi…
19:40
Trasee montane închise în județul Argeș, anunță Salvamont. Locul în care zăpada a atins un metru # HotNews.ro
Salvamont Argeș a emis o avertizare, luni seară, și a anunțat că sunt închise toate traseele turistice din zona montană a județului care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munților…
19:30
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat luni că, în opinia ei, președintele american Donald Trump vorbește serios atunci când spune că vrea să preia controlul asupra Groenlandei, ea reiterând că atât Copenhaga, cât și Groenlanda…
19:00
JD Vance, prima reacție după ce o persoană i-a spart ferestrele casei cu ciocanul: „Un om nebun” # HotNews.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat luni că „o persoană nebună” a încercat să pătrundă în casa lui din Ohio, lovind cu ciocanul ferestrele, și a precizat că el și familia lui nu se aflau…
19:00
Președintele american Donald Trump și administrația sa au lansat avertismente la adresa mai multor țări după operațiunea din Venezuela de sâmbătă, când forțele SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro, a scris CNN. Duminică, la o…
18:40
Diana Șoșoacă susține că a vorbit cu conducerea „legitimă” a Venezuelei și face o comparație cu execuția soților Ceaușescu # HotNews.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, a anunțat că a avut duminică o convorbire „directă cu membri marcanți ai puterii legitime din Venezuela” și spune că maniera în care președintele venezuelean Nicolas Maduro a…
18:20
Israel amenință Iranul că nu îi va permite să își reia programul nuclear și de rachete balistice # HotNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a amenințat Iranul cu „consecințe foarte severe” în eventualitatea unui atac și a transmis un mesaj similar cu cel al președintelui american Donald Trump în privința programului nuclear și de rachete…
18:00
Poziție tranșantă a președintei Mexicului față de SUA: „Subordonare și intervenție, nu” # HotNews.ro
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a reiterat luni opoziția țării sale față de capturarea președintelui Venezuelei de către Washington și față de orice fel de intervenție a SUA în Mexic, scrie Reuters. „Respingem categoric intervenția în…
17:40
Ce avocat îl va reprezenta în instanță pe Nicolas Maduro. A mai reprezentat clienți importanți cu acuzații similare # HotNews.ro
Maduro va fi reprezentat în instanță de David Wikstrom, anunță New York Times. Wikstrom este un avocat numit de instanță pentru a-i asigura din oficiu dreptul la apărare, dar fostul președinte venezuelean va avea dreptul…
17:40
Într-o țară din Vestul Europei, numărul celor care își denunță concetățenii pentru fraudă fiscală a crescut puternic # HotNews.ro
Anul trecut, autoritățile fiscale belgiene au primit 3.611 sesizări din partea cetățenilor care doreau să denunțe pe cineva, o creștere semnificativă față de anii precedenți, scrie publicația Brussels Time. În 2024, au fost înregistrate 3.042…
17:40
Președintele columbian Gustavo Petro, membru de gherilă înainte de a deveni politician, a declarat că este pregătit „să ridice armele”, luni, în contextul amenințărilor lansate de omologul său american, Donald Trump, după operațiunea armatei SUA…
17:30
Ordin cu aplicare imediată: Elveția a decis ce se întâmplă, timp de 4 ani, cu fondurile lui Maduro # HotNews.ro
Guvernul elvețian a ordonat luni înghețarea imediată a oricăror active aparținând liderului venezuelean, Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pentru „a preveni orice scurgere de capitaluri”, scrie AFP. „Alte persoane care au legătură cu el”…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.