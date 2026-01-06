Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier

23:40

Foștii prim-miniștri și miniștri de interne din Franța au pierdut avantajul de a avea șofer pe viață. Ei nu vor mai beneficia nici de pază, în cadrul unei măsuri de reducere a cheltuielilor introduse luna aceasta, scrie The Times. Măsura a fost promovată de guvernul președintelui Macron ca dovadă că chiar și elitele își strâng cureaua într-o țară în care cheltuielile sectorului public au depășit veniturile cu 130,5 miliarde de euro anul trecut.