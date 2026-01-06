Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier
Digi24.ro, 6 ianuarie 2026 11:20
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis după ce s-a urcat băut la volan. Agentul de 31 de ani a fost implicat într-un accident rutier care l-a adus față în față cu colegii săi.
• • •
Acum 5 minute
11:40
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial # Digi24.ro
CIA a estimat, într-o evaluare prezentată preşedintelui american Donald Trump, că loialiştii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreşedinta Delcy Rodriguez, erau cel mai bine poziţionaţi pentru a menţine stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierde puterea, au declarat luni două surse informate despre această chestiune, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
11:40
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei # Digi24.ro
Valoarea totală a alocațiilor de stat pentru copii achitate în luna noiembrie 2025 s-a ridicat la aproape 1,19 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Suma medie plătită pentru fiecare beneficiar a fost de 335,32 lei.
11:40
Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă # Digi24.ro
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziţia oficială a guvernului SUA”, respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la turneul de la Brisbane. În sferturi o așteaptă un meci de coșmar # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari. Românca a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5), și va juca mai departe cu Arina Sabalenka, liderul mondial, care a trecut de spanioloaica Cristina Bucsa.
11:10
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede proiectul de lege și ce s-ar schimba pentru angajați # Digi24.ro
Angajații din România ar putea beneficia, pentru prima dată, de concediu plătit pentru epuizare profesională, fără a fi obligați să prezinte documente medicale. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament la finalul anului 2025, la inițiativa senatorului USR Irineu Darău, actual ministru al Economiei, și susținut în Senat de Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă și solidaritate socială. Inițiativa urmărește prevenirea burnout-ului și introduce obligații clare pentru angajatori, într-un domeniu care nu este reglementat distinct în prezent.
11:00
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin # Digi24.ro
Politologul Abbas Gallyamov susține că succesul americanilor în a demonstra cum arată de fapt „o operațiune militară specială”, folosind Venezuela ca exemplu, a dat o lovitură puternică imaginii președintelui Vladimir Putin. Una dintre cele mai importante consecințe ar putea fi schimbarea atitudinii elitei ruse față de liderul de la Kremlin, a explicat specialistul, potrivit The Moscow Times.
10:50
Cine a scos din apa înghețată crucea aruncată de Regele Mihai de Bobotează. Imagini de arhivă # Digi24.ro
Arhivele Naționale ale României au publicat marți, pe rețelele sociale, o fotografie de arhivă, în care apare Regele Mihai aruncând crucea de Bobotează în apa Dâmboviței. Familia regală era o bună păstrătoare a tradițiilor românești, potrivit sursei menționate.
10:50
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.
10:50
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace îi mulțumește lui Trump pentru capturarea lui Maduro # Digi24.ro
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump pentru „acţiunile curajoase” care, a spus ea, au dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, într-un interviu acordat luni prezentatorului Sean Hannity la Fox News.
Acum 2 ore
10:20
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști # Digi24.ro
Spioni ruși s-au deghizat în pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian. Comandantul John Olav Fuglem, care conduce Brigada Finnmark a forțelor armate norvegiene, a declarat că agenții au fost descoperiți intrând în orașul portuar Kirkenes din nordul țării și că spionajul rus și războiul hibrid sunt în creștere în regiunea de frontieră, relatează TVPWorld.
10:20
SUA vor fi exceptate de la acordul global de impozitare care vizează profiturile marilor multinaționale din paradisuri fiscale # Digi24.ro
Aproape 150 de țări au agreat un plan OCDE pentru a opri mutarea profiturilor marilor companii în paradisuri fiscale, dar SUA vor fi exceptate după negocierile administrației Trump cu G7. Decizia elimină multinaționalele americane din schema taxei minime globale de 15% stabilite în 2021, provocând critici din partea ONG-urilor pentru transparență fiscală, care avertizează asupra continuării „parcării” profiturilor în jurisdicții cu taxe reduse.
10:10
Orașul surpriză în care s-au mărit prețurile la locuințe. Specialiștii anunță schimbări pe piața imobiliară în 2026 # Digi24.ro
Anul 2025 a fost dificil pentru piața imobiliară, cu majorări de taxe, creșteri de prețuri și multe incertitudine. Specialiștii se așteaptă ca primele luni ale lui 2026 să fie marcate de o stagnare. Craiova a urcat pe locul patru în topul orașelor din România cu cele mai scumpe locuințe.
10:00
O vedetă îi aduce aminte lui Trump de un pariu mai vechi și îi cere să-și dea demisia. „O înţelegere e o înţelegere” # Digi24.ro
Comediantul american Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte de la postul ABC, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l ironiza pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors.
10:00
Sute de zboruri anulate, trenuri oprite și camioane blocate: Zăpada perturbă transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda # Digi24.ro
Zboruri întârziate sau anulate în principalele aeroporturi europene, trenurile Eurostar oprite, camioane blocate - zăpada, căzută abundent luni, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda şi ameninţă să o facă şi marţi, relatează AFP şi Reuters.
10:00
Manifestările digestive la copil necesită o abordare atentă, adaptată vârstei. Interpretarea corectă a simptomelor previne investigațiile inutile sau întârzierile diagnostice. Despre durerea de burtă la copii și contextul în care aceasta poate apărea aflăm mai mult de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.
Acum 4 ore
09:40
Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză. Nu a fost declanşată alertă de tsunami.
09:30
Nvidia lansează AI cu „raționament” pentru mașinile autonome. Jensen Huang: „Conduce natural pentru că a învățat direct de la oameni” # Digi24.ro
Nvidia a anunțat luni, la CES în Las Vegas, lansarea Alpamayo, o tehnologie AI cu „raționament” care ajută mașinile autonome să proceseze „scenarii rare”, să conducă în medii complexe și să explice deciziile de condus. Compania a început deja producția modelului Mercedes-Benz CLA fără șofer, echipat cu platforma sa, urmând ca lansarea să aibă loc în SUA în lunile următoare, apoi în Europa și Asia.
09:20
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină # Digi24.ro
Un furt spectaculos, desprins parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc în stațiunea austriacă Fieberbrunn, din districtul Kitzbühel, în Tirol. Doi cetățeni români au fost arestați după ce au furat un seif dintr-un local de apres-ski și l-au transportat târându-l pe o pârtie de schi, până la mașina pregătită pentru a fugi de la locul faptei, relatează ORF Tirol.
09:00
Selfie cu Xi Jinping și resetarea relațiilor cu China: Prima vizită a unui lider sud-coreean la Beijing după 2019 # Digi24.ro
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut resetarea relațiilor cu China, luni, la Beijing, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Xi Jinping. Vizita pune pe agendă securitatea regională, cooperarea economică și ridicarea restricțiilor chineze neoficiale asupra K-pop și K-drama. Momentul a fost marcat și de un gest simbolic: un selfie făcut cu un telefon Xiaomi primit cadou de la președintele chinez.
09:00
Ce urmăresc investitorii după intervenţia americană în Venezuela. Cele cinci semnale care contează pentru pieţe # Digi24.ro
Pieţele financiare evaluează dacă operațiunea americană de capturare a lui Nicolas Maduro în Venezuela marchează un punct de cotitură în modul în care riscul politic este reflectat în preţurile activelor sau dacă va rămâne un nou şoc de tip „headline”, cu impact limitat şi temporar asupra portofoliilor de investiții.
08:50
De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro # Digi24.ro
De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne - cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei - că ar putea urma la rând, relatează CNN.
08:40
Au fost identificate toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din Crans-Montana # Digi24.ro
Poliţia elveţiană a anunţat, luni, că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, relatează France24.
08:40
Generalul Ben Hodges: „SUA nu mai sunt considerate de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei” # Digi24.ro
Statele Unite au nevoie ca Europa să „rămână fermă” împotriva administrației Trump, a afirmat generalul american în retragere Bon Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, pe fondul noilor temeri că Washingtonul ar putea cuceri Groenlanda cu forța. Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges a mai spus că trimiterea trupelor americane pentru a cuceri Groenlanda ar fi un ordin „ilegal” și că speră ca armata americană să fie de acord cu acest lucru.
08:30
Estimări meteo pe 4 săptămâni. După o perioadă cu vreme rece, temperaturile cresc mai mult decât în mod normal # Digi24.ro
Meteorologii se așteaptă la o vreme mai caldă decât de obicei în mai multe zone ale țării, în a doua jumătate a lunii ianuarie. Totuși, această încălzire va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte și cu cantităţi mari de precipitaţii, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni, publicate de ANM.
08:30
Alertă la Caracas, forțele venezuelene au tras focuri de armă lângă palatul prezidenţial. Ce spune Casa Albă # Digi24.ro
Există informaţii că luni seara s-au tras focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela, au declarat martori, dar o sursă apropiată guvernului a adăugat că situaţia este sub control, relatează AFP, potrivit News.ro.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie
08:20
O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer, identificată în corpul uman # Digi24.ro
Îmbătrânirea este însoţită frecvent de declin cognitiv şi scăderea treptată a performanţelor mintale, iar în unele cazuri, de boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Un nou studiu sugerează că o moleculă prezentă în mod natural în organism ar putea ajuta la refacerea unor funcţii ale memoriei afectate în această boală, oferind o posibilă direcţie de cercetare pentru menţinerea sănătăţii creierului la vârste înaintate.
08:00
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. România, reprezentată de Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
07:50
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. Se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare # Digi24.ro
Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului. În București, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel va ține Slujba Sfinţirii Mari și se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare.
Acum 6 ore
07:10
Pierderea în greutate nu are același traseu pentru toată lumea, iar specialiștii spun că voința joacă un rol mult mai mic decât credem. Genele, hormonii și mediul alimentar pot transforma slăbitul într-o luptă inegală, chiar și pentru cei motivați și disciplinați.
07:10
Estul Europei ar putea obține un post la vârful Băncii Centrale Europene, după aderarea Bulgariei la zona euro # Digi24.ro
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state membre care au adoptat moneda unică europeană provin din Estul fost comunist, transmite Bloomberg.
07:10
Analiștii sunt surprinși că Rusia nu a trimis încă tancul T-14 Armata pe front. Ce se ascunde în spatele „riscurilor reputaționale” # Digi24.ro
Încă de la începutul anului 2024, Rusia a recunoscut că tancurile Armata, care beneficiează de cele mai noi tehnologii, nu vor fi trimise la război. Explicația oficială a fost că vehiculul este prea scump și că fondurile ar fi mai bine cheltuite pentru achiziționarea de tancuri T-90.
07:10
Delcy Rodríguez era văzută ca șefă a unei conduceri post-Maduro încă de anul trecut, în cadrul unor discuții secrete cu SUA (FT) # Digi24.ro
Operațiunea americană de capturare a președintelui Nicolás Maduro în weekend și de scoatere a acestuia din Venezuela pentru a fi judecat la New York a lăsat la conducere o femeie pe care Washingtonul o cunoștea deja bine, potrivit Financial Times: vicepreședinta Delcy Rodríguez.
07:10
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știri false și imagini create de AI # Digi24.ro
În fața valului tot mai mare de deepfake-uri și dezinformare online, Finlanda a introdus în programa școlară cursuri de alfabetizare media și AI încă de la grădiniță, pentru a-i învăța pe cei mici să distingă realitatea de conținutul generat artificial.
07:10
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei # Digi24.ro
07:10
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre Beijing și Caracas: O „prietenie de fier” # Digi24.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro reprezintă un pas înapoi pentru strategia Chinei în America Latină, complicând planurile acesteia de a crește investițiile în regiune, notează Bloomberg.
07:10
Raidul SUA în Venezuela a expus slăbiciunea sistemelor rusești de apărare antiaeriană. De ce armele primite de la Putin au fost inutile # Digi24.ro
Sistemele de apărare antiaeriană rusești, pe care Venezuela a cheltuit miliarde de dolari, nu l-au protejat deloc pe Nicolas Maduro de forțele americane. Scuturile „impenetrabile” primite de la Moscova au fost puse la pământ în doar câteva minute, în timp ce elicopterele Statelor Unite au zburat triumfător pe deasupra capitalei Caracas.
07:10
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni # Digi24.ro
O convorbire telefonică interceptată și publicată duminică de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) oferă o imagine rară asupra neîncrederii tot mai mari din interiorul Rusiei. În înregistrare, o rusoaică ridiculizează deschis conducerea militară și politică a țării și pune la îndoială propaganda oficială despre război, relatează Kyiv Post.
Acum 12 ore
00:40
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând" # Digi24.ro
Comisia Europeană a anunțat luni că semnarea acordului comercial între UE și Mercosur, amânată după ultima întrevedere a liderilor europeni, ca urmare a opoziției Franței și Italiei, va avea loc „cu puțin noroc, în curând”, relatează EFE, conform Agerpres.
00:10
Ministrul Sănătăţii invită sindicatele şi societăţile profesionale, săptămâna viitoare, la discuţii pe tema gărzilor de 12 ore # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii a anunţat, luni seară, că a cerut echipei din instituţie, sindicatelor şi societăţilor profesionale ca, sâptămâna viitoare, să demareze discuţiile pentru a se putea implementa, în sputalele de urgenţă care au multe cazuri, găzile de 12 ore, nu 24 ca în prezent.
5 ianuarie 2026
23:50
„Slavă Domnului că s-a întâmplat ce s-a întâmplat”: mărturiile unor venezueleni după capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA # Digi24.ro
De la Miami la Melbourne și de la Bogota la Buenos Aires, mii de migranți venezueleni au sărbătorit capturarea lui Nicolas Maduro. Pe străzile din Caracas, atmosfera este mult mai liniștită. Cei două milioane de locuitori ai capitalei au păstrat în mare parte tăcerea în cele două zile de când au fost treziți de sunetul atacurilor cu rachete ale SUA și de vestea că președintele lor nepopular a părăsit țara, relatează The Times.
23:40
SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală # Digi24.ro
Statele Unite au redus schema universală de imunizare a copiilor, după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a decis să scadă de la 17 la 10 numărul preparatelor recomandate, iar Covid și hepatita A și B vor fi administrate de acum înainte în funcție de risc și pe baza unei decizii comune între medici și părinți.
23:40
UE critică chatbotul Grok al lui Elon Musk pentru fotografiile „îngrozitoare” generate de IA. „Nu e picant. E ilegal. E revoltător” # Digi24.ro
Imaginile generate de AI cu femei și copii dezbrăcați, distribuite pe rețeaua socială X a lui Elon Musk, sunt „ilegale” și „nu au ce căuta în Europa”, au declarat oficialii UE.
23:40
Austeritatea îi lovește pe foștii miniștri francezi: statul nu le va mai asigura șoferi personali pe viață. Și nici pază # Digi24.ro
Foștii prim-miniștri și miniștri de interne din Franța au pierdut avantajul de a avea șofer pe viață. Ei nu vor mai beneficia nici de pază, în cadrul unei măsuri de reducere a cheltuielilor introduse luna aceasta, scrie The Times. Măsura a fost promovată de guvernul președintelui Macron ca dovadă că chiar și elitele își strâng cureaua într-o țară în care cheltuielile sectorului public au depășit veniturile cu 130,5 miliarde de euro anul trecut.
23:10
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale, care e abia la început: „Se poate încheia în două feluri” # Digi24.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă, face, luni seară, o analiză în zece puncte despre instabilitatea securităţii mondiale şi avertizează că trăim doar începutul redesenării mondiale. „Militez pentru calm şi înţelepciune”, transmite Ştefănuţă, precizând că deciziile nu se iau niciodată pripit.
23:10
„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela”: Insula arctică vrea să restabilească comunicarea cu SUA # Digi24.ro
Groenlanda vrea să restabilească comunicarea cu Statele Unite, iar cetățenii săi nu ar trebui să se teamă de o preluare iminentă a puterii de către americani, a transmis luni prim-ministrul Jens-Frederik Nielsen, după ce Donald Trump și-a exprimat din nou interesul pentru insula arctică.
23:00
Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore.
23:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că intenţionează să introducă plata pentru performanţă în sistemul de sănătate, deoarece sunt medici care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat sau care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor privat, iar această practică ar trebui să înceteze.
22:50
Nicușor Dan a anunțat cu cât a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025: „Mai mult decât m-am angajat” # Digi24.ro
După ce în iulie 2025 a anunțat că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere a bugetului propriu cu 20%, Nicușor Dan a transmis luni, 5 ianuarie, suma economisită, punctând faptul că obiectivul anunțat în vara anului trecut a fost depășit.
