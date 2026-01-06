Cel puțin cinci persoane au murit în Franța din cauza zăpezilor. Zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile pariziene. 26 regiuni sub avertizare
Gândul, 6 ianuarie 2026 11:20
Cinci persoane din regiunile Île-de-France și Landes și-au pierdut viața în accidente rutiere cauzate de ninsorile abundente care au lovit Franța încă de ieri. 26 de departamente rămân sub alertă portocalie, relatează BFMTV. Serviciul feroviar SNCF a anunțat, marți dimineață, că mai multe linii din vestul Franței se confruntau cu întreruperi de serviciu din cauza […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:40
Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale # Gândul
Cultivarea afinelor la ghiveci devine o afacere tot mai profitabilă în România, ea este adoptată de românii întorși din diaspora, cât și de investitorii străini. Culturile de nișă în sistem intensiv devin o alternativă tot mai profitabilă în agricultura românească. Un model care câștigă popularitate este cultivarea afinelor la ghiveci. Această metodă permite controlul riguros […]
11:40
Cum a cucerit-o chef Sorin Bontea pe soția sa. ”Pe vremea mea cu o savarină, o citronadă și o plimbare prin IOR dădeai pe spate o fată” # Gândul
Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit cum a curtat-o și cum a cucerit-o pe cea care îi este parteneră de viață. Chef Sorin Bontea este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta fost unul dintre cei trei jurați de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată […]
11:40
Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul susține că „UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă”. „În numele a 26 de state membre ale UE, printre […]
Acum 15 minute
11:30
Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ # Gândul
Pățania trăită în Filipine nu va fi uitată prea curând de un jurnalist britanic, care abia ulterior a realizat că a trecut pe lângă moarte fără să-şi dea seama. Aflat în vacanţă, bărbatul a luat în mână o caracatiţă cu inele albastre, una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ. Incidentul a avut loc […]
11:30
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci # Gândul
Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, a critică Guvernul Bolojan pentru că a crescut în 2026 taxele pe proprietate. Totuși, spune deputatul USR Claudiu Năsui, lipsește o parte esențială din discuție. „Clasa politică repetă încontinuu la televizor: ‘taxele pe proprietate trebuiau crescute pentru că erau mici’. Ce uită să spună este că taxele pe […]
11:30
Un cuplu din Alba au dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale # Gândul
Cultivarea afinelor la ghiveci devine o afacere tot mai profitabilă în România, ea este adoptată de românii întorși din diaspora, cât și de investitorii străini. Culturile de nișă în sistem intensiv devin o alternativă tot mai profitabilă în agricultura românească. Un model care câștigă popularitate este cultivarea afinelor la ghiveci. Această metodă permite controlul riguros […]
Acum 30 minute
11:20
Cel puțin cinci persoane au murit în Franța din cauza zăpezilor. Zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile pariziene. 26 regiuni sub avertizare # Gândul
Cinci persoane din regiunile Île-de-France și Landes și-au pierdut viața în accidente rutiere cauzate de ninsorile abundente care au lovit Franța încă de ieri. 26 de departamente rămân sub alertă portocalie, relatează BFMTV. Serviciul feroviar SNCF a anunțat, marți dimineață, că mai multe linii din vestul Franței se confruntau cu întreruperi de serviciu din cauza […]
Acum o oră
11:10
Meserii dispărute care astăzi par ciudate, dar altădată erau esențiale. Rolul lor în viața de zi cu zi # Gândul
Tehnologia și automatizarea au făcut să dispară meserii indispensabile comunităților și societății în ansamblu. În mileniul trei ele pot părea exotice sau chiar ridicole. Unde sunt omul sandviș, publicitar cu două picioare, geamgiul ambulant, centralista sau omul deșteptător? Dispariția lor nu a fost cauzată de lipsa de utilitate, ci de evoluția tehnologică. Evident, multe alte […]
11:10
România continuă să impresioneze la nivel mondial, cu peste 100 de recorduri confirmate de Guinness World Records. De la sportivi legendari și artiști de excepție, până la tradiții culturale și inițiative comunitare inovatoare, țara noastră se situează printre liderii mondiali la capitolul realizări remarcabile. Aceste performanțe dovedesc nu doar talentul și perseverența românilor, ci și creativitatea […]
11:00
Universitatea Craiova a anunțat, luni, pe pagina oficială de Facebook, că a semnat un contract cu jucătorul Alexandru Iamandache. Angajamentul va intra în vigoare din vara acestui an, și că tratează cu formația de ligă secundă CS Afumați, pentru transferul imediat al acestuia. Liderul Superligii de fotbal, transfer de la locul 12 din eșalonul secund! […]
11:00
„Fabrica” de spioni. O universitate din Franța îi pregătește pe studenți pentru serviciile secrete. Cât costă programul # Gândul
O universitate din Franța pune la dispoziție un curs special pentru formarea unor viitori spioni. În general, profesorii nu cunosc identitatea reală a studenților, iar programul unic de studii adună, de altfel, atât persoane „obișnuite”, cât și agenți care fac parte din structura serviciilor secrete franceze. Programul se întinde pe câteva luni. Universitatea Sciences Po […]
10:50
Meserii „indispensabile” dispărute. Centralista, omul sandviș, geamgiul ambulant sau deșteptătorul cu două picioare # Gândul
Tehnologia și automatizarea au făcut să dispară meserii indispensabile comunităților și societății în ansamblu. În mileniul trei ele pot părea exotice sau chiar ridicole. Unde sunt omul sandviș, publicitar cu două picioare, geamgiul ambulant, centralista sau omul deșteptător? Dispariția lor nu a fost cauzată de lipsa de utilitate, ci de evoluția tehnologică. Evident, multe alte […]
10:50
Credincioșii sărbătoresc anual, pe 6 ianuarie, Boboteaza. La data aceasta, cei mai mulți merg la biserică pentru a lua agheasma, dar și pentru a se ruga. Ce rugăciune este bine să rostim de Arătarea Domnului. Ziua de 6 ianuarie este foarte importantă pentru creștini și marchează un eveniment special: Botezul Mântuitorului. De asemenea, tot la […]
Acum 2 ore
10:40
Dacia, pe primul loc în Raliul Dakar pentru prima dată în istorie. Premieră absolută pentru Sandriders # Gândul
Dacia scrie istorie în Raliul Dakar. Pentru prima dată de la debutul în cea mai dură competiție off-road din lume, constructorul român se află pe primul loc în clasamentul general provizoriu, după primele două etape ale ediției din 2026. Performanța este semnată de Nasser Al-Attiyah și reprezintă o premieră atât pentru marcă, cât și pentru […]
10:40
Se întorc ninsorile în România. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră: „Se va depune strat de zăpadă consistent” # Gândul
România s-a aflat, până la ora 10:00, sub mai multe coduri – portocaliu, galben – emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Au fost anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului, în mai multe zone ale țării. „În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi […]
10:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 822. Atacuri puternice lansate de Israel asupra Libanului # Gândul
Armata israeliană a început să atace ceea ce a descris drept „ținte” aparținând grupărilor Hezbollah și Hamas din Liban. Au fost emise ordine de evacuare pentru patru sate din estul și sudul țării, transmite Reuters. Un purtător de cuvânt al IDF a declarat anterior că armata plănuiește atacuri asupra a ceea ce a calificat drept […]
10:20
Supraviețuire, modestie sau bogăție: Ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești # Gândul
Supraviețuire, modestie sau bogăție? Gândul.ro aduce în atenție un tabel (vezi mai jos) în care îți arată ce fel de trai duci în 2026, în funcție de salariul actual și de orașul în care locuiești. Au fost alese 20 cele mai mari orașe din România, precum și 7 scenarii salariale nete. Supraviețuire, modestie sau bogăție: […]
10:20
Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei la Catedrala Patriarhală. 10.000 de litri de Agheasmă Mare vor fi distribuiți # Gândul
Credincioșii ortodocși sărbătoresc azi Boboteaza, ziua în care este amintit Botezul Domnului Iisus Hristos în râul Iordan. La Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Capitală, slujba principală are loc sub conducerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Programul liturgic Programul a început cu Sfânta Liturghie, oficiată în interiorul catedralei. După slujbă, Patriarhul Daniel săvârșește Sfințirea […]
10:10
Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 3.500€, acum, la început de 2026 # Gândul
Într-unul dintre cele mai cunoscute orașe turistice din nordul României, o casă tradițională din lemn este scoasă la vânzare pentru doar 3.500 de euro. Anunțul, publicat la început de 2026, atrage atenția prin prețul extrem de redus, dar și printr-o condiție esențială pentru noul proprietar. Anul 2026 vine cu o ofertă de nerefuzat pentru cei […]
10:10
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) beneficiază de fonduri europene pentru cadastrarea a 660 de comune, derulând Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027 care vizează înregistrarea […]
10:10
Războaiele silențioase ale SUA. Drona stealth RQ-170 Sentinel, folosită de forțele americane în operațiunea de capturare a lui Maduro? Aripa zburătoare fără pilot, învăluită în mister # Gândul
În dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, o imagine open-source a ridicat semne de întrebare în legătură cu misterioasa dronă stealth americană RQ-170 Sentinel. Momentul aterizării la o bază din Puerto Rico a coincis cu misiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu atacurile „chirugicale” ale forțelor americane. Totuși, nu există, încă, dovezi certe […]
10:10
Autostrada care leagă România de Ungaria, denumită „miracol” de presa maghiară: „S-a întâmplat ceea ce era așteptat de la Trianon încoace” # Gândul
Un proiect de infrastructură din România a stârnit reacții neașteptate în presa din Ungaria. Jurnaliștii maghiari au descris deschiderea unei noi secțiuni de autostradă care ajunge până la granița dintre România și Ungaria ca pe un „miracol”. Tronsonul de autostradă A3, care face legătura între Târgu Mureș și Borș, a fost extins cu 68 de kilometri. […]
10:10
O româncă din Spania caută muncitori într-o fermă care are peste 1000 de hectare. Salariul oferit este 12,5 euro/oră pentru tăiat fistic # Gândul
Andreea Marinela, o tânără româncă din Spania, caută muncitori pentru a tăia fisticul într-o fermă de peste 1.000 de hectare din provincia Albacete. Anunțul a fost făcut într-un videoclip distribuit pe contul ei de TikTok, iar salariul oferit este de 12, 5 euro pe oră. În videoclipul care a devenit viral, Andreea explică că, în […]
10:00
Octavian Popescu ajunge împrumut la Al Okhdood, echipa preluată de Marius Șumudică. Jucătorul de 23 de ani va juca până la vară la formația din Arabia Saudită și șeicii vor plăti 150.000 de euro pentru împrumut. A fost dorit Thiam în primă fază, dar a jucat deja la două echipe în acest sezon, U Cluj […]
10:00
Ziua 4, după capturarea lui Maduro: María Corina Machado vrea să se întoarcă în Venezuela „cât mai curând posibil”. Trump anunță că el va conduce # Gândul
Liderul opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a acordat primul său interviu de la arestarea lui Maduro pentru postul de televiziune Fox News, unde i-a mulțumit lui Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la arestarea președintelui. Machado a declarat, de asemenea, că dorește să se întoarcă în Venezuela „cât […]
09:50
Data exactă la care se întorc ninsorile în București, potrivit meteorologilor BBC Weather. Se întâmplă mai repede decât ne așteptam # Gândul
Meteorologii BBC Weather au emis prognoza pentru luna ianuarie 2026 aferentă orașului București. Ninsorile se întorc în Capitală, potrivit prognozei, și se întâmplă mai repede decât ne așteptam. Gândul.ro vă arată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă. Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteo pentru luna ianuarie 2026 aferentă Capitalei. Potrivit acestora, vor […]
Acum 4 ore
09:40
Dinamo i-a stabilit prețul lui Cîrjan. „Asta ar fi suma pentru care acționarii ar spune da” # Gândul
Chiar dacă echipa este aproape de liderul Universitatea Craiova și are șanse reale la campionat, conducătorii lui Dinamo așteaptă oferte pentru vânzarea jucătorilor și spun că oricine poate fi cedat. Inclusiv căpitanul Cătălin Cîrjan, pentru care acționarii au stabilit și un preț. Așadar, până la performanța sportivă, șefii „câinilor” se gândesc mai întâi la cea […]
09:30
Decăderea lui Maduro de la palat la tribunal. Scene tensionate în sala de judecată la audierea liderului de la Caracas în fața justiției americane # Gândul
Audierea lui Nicolas Maduro într-un tribunal federal din New York a fost departe de o simplă procedură juridică. Atmosfera tensionată, gesturile ostentative ale fostului lider venezuelean și confruntarea verbală cu un opozant din public au transformat momentul într-o scenă cu puternic impact simbolic, descrisă la fața locului de jurnalista Martha Kelner de la Sky News. […]
09:20
Ce politică neobișnuită adoptă tot mai multe companii. Angajații preferă să lucreze desculți # Gândul
În Statele Unite un nou trend a început să ia amploare, deși poate să pară ciudat la prima vedere. Este vorba despre mersul desculț la birou, un obicei care poate părea excentric. Acum, el începe să fie adoptat tot mai des, mai ales în zona startup-urilor tech. Chiar dacă sună destul de neobișnuit, mersul desculț la […]
09:10
Cine este Ivan Tkachev, noul șef al Departamentului de Contrainformații Militare al FSB, și legătura sa cu atotputernicul Igor Sechin, CEO Rosneft # Gândul
Igor Sechin – șeful Rosneft și fost premier al Rusiei – a ieșit din nou victorios dintr-o luptă de culise pentru poziții cheie în conducerea FSB. Apropiatul său – generalul Ivan Tkachev, în vârstă de 55 de ani – a fost numit șef al Departamentului de Contrainformații Militare (DVKR) al FSB. La mijlocul anilor 2000, […]
09:10
Prognoza meteo actualizată pentru ianuarie 2026. ANM anunță un început de an rece, urmat de o încălzire a vremii peste normalul perioadei # Gândul
Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima lună din 2026 și anunță temperaturi ușor peste mediile climatologice în a doua jumătate a lunii ianuarie, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, debutul anului va fi marcat însă de o perioadă mai rece, însoțită de precipitații abundente la nivel național. Specialiștii ANM […]
09:10
Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi va pleca de la Alanyaspor. Ecoul a ajuns și la scoțieni: „Nu se așteaptă ca mijlocașul să rămână în Turcia” # Gândul
Ianis Hagi (27 de ani) s-ar afla pe picior de plecare de la Alanyaspor. Anunțul făcut de Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, nu a rămas fără ecou. Scoțienii au reacționat la scurt timp. Ianis Hagi ar urma să se despartă de Alanyaspor. Anunțul a fost făcut de Gică Popescu și a generat un ecou […]
09:00
Război în Ucraina, ziua 1.412. Lovituri de drone asupra mai multor instalații petroliere ruse și clădiri rezidențiale # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 6 ianuarie 2026, în a 1.412-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Dronele ucrainene au efectuat atacuri nocturne asupra mai multor regiuni rusești, în noaptea de luni spre marți, fiind raportate explozii și incendii în câteva localități, potrivit canalelor rusești Telegram. Atac la Tver, în […]
08:50
Cele 4 zodii care transformă haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Șansele ies în calea lor și vor lua decizii neașteptate # Gândul
Începutul anului 2026 vine cu decizii radicale pentru mai multe zodii. Acești nativi vor transforma haosul în oportunitate, până pe 11 ianuarie 2026. Veștile sunt surprinzătoare pentru ei, căci șansele ies în calea lor și vor avea momente cu decizii neașteptate, precum și trăiri intense. Iată mai jos, în articol, ce îi așteaptă pe acești […]
08:50
Siguranțele auto reprezintă componente mici, dar esențiale, ele asigură alimentarea cu energie a numeroaselor sisteme electrice importante ale mașinii. Dacă un dispozitiv sau un sistem al mașinii nu mai funcționează este foarte posibil ca problema să fie o siguranță arsă, care va trebui înlocuită. Ce este siguranța auto și rolul ei O siguranță auto reprezintă […]
08:30
Gesturile mici reprezintă „detalii” pe lângă care trecem zilnic fără să clipim. Ori împingi scaunul la loc ori pleci pur și simplu. Nu este un act de eroism, nu este nici o regulă scrisă, însă reprezintă o mică acțiune pe care dacă o pui cap la cap poate spune ceva despre felul în care te […]
08:30
Cristian Socol, despre sfârșitul lumii unipolare și revenirea sferelor de influență. Miza marilor puteri. Unde se află România în noua ordine globală # Gândul
Lumea traversează o perioadă de instabilitate globală fără precedent, generată de ciocnirea a două supercicluri economice și geopolitice. Marile puteri se află într-o competiție dură pentru supremație tehnologică, militară și pentru controlul resurselor-cheie, iar finalul acestui proces este estimat în jurul anului 2030, explică profesorul universitar Cristian Socol, într-o analiză exclusivă pentru Mediafax.ro. Profesorul Cristian […]
08:20
Scandal în familia Becali: Gigi, trădat chiar de vărul său. „ Ce mi s-a întâmplat în ultimul timp… Din cauza unui singur om” # Gândul
Gigi Becali a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, petrecut în neamul său, cu persoane foarte apropiat. Chiar unul dintre veri este implicat și din cauza lui finanțatorul FCSB afirmă că acum nu mai are încredere în oameni. Latifundiarul din Pipera s-a simțit trădat și nu a putut trece peste ce i […]
08:10
Rețeta de tocană mănăstirească pe care s-o pregătești de Bobotează. Este gata în 50 de minute # Gândul
Te-ai gândit care poate fi una dintre cele mai simple rețete de tocană mănăstirească? Vezi mai jos, în articol, o rețetă cu legume pe care să o pregătești în mai puțin de o oră, atât de Bobotează, cât și în orice perioadă a anului. Rețeta este perfectă și în cazul persoanelor care țin post sau […]
08:00
(VIDEO) Donald Trump anunță că el va conduce Venezuela iar în următoarele 30 de zile nu vor fi alegeri în țară. WSJ: CIA evaluează că doar membrii regimului Maduro pot asigura stabilitatea țării. Puternice focuri de armă raportate lângă Palatul Prezidențial din Caracas: facțiunile armate au început să se atace # Gândul
Nicolas Maduro și soția, Cilia Flores, sunt puși sub acuzare oficială astăzi în instanța din Manhattan. Cei doi se confruntă cu acuzații de trafic de droguri și arme.
Acum 6 ore
07:40
Valentin Stan: România lipsește de la cele mai importante întâlniri privind războiul din Ucraina # Gândul
În ediția de luni seară a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Valentin Stan a subliniat poziția strategică unică a României în contextul conflictului ruso-ucrainean, criticând absența țării noastre din marile discuții internaționale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început prin a evidenția că România deține cea mai lungă frontieră terestră […]
07:40
Azi, 6 ianuarie, este sărbătorită Boboteaza (Epifania) de către Biserica Ortodoxă și Catolică. Credincioșii respectă mai multe tradiții cu ocazia acestei sărbători, beneficiază de o zi liberă și, de altfel, merg la biserică pentru a se ruga și pentru a lua apă sfințită. Iată de ce astăzi este bine să bei Agheasma Mare. Patriarhul Daniel […]
07:40
Un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6.2, a lovit, marți, vestul Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există riscul producerii unui tsunami. Seismul s-a produs în prefectura Shimane, situată în nord-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Japoneză de Meteorologie. Nu există risc de tsunami Epicentrul cutremurului a fost localizat pe uscat, la o adâncime de […]
07:20
6 Ianuarie, calendarul zilei: Adriano Celentano împlinește 88 de ani, Rowan Atkinson 71. Ilie Dumitrescu face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 6 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Adriano Celentano este una dintre cele mai emblematice figuri ale culturii italiene, cunoscut ca interpret, actor, regizor și prezentator de televiziune. Născut la 6 ianuarie 1938, la Milano, el a devenit celebru […]
07:10
Valentin Stan: Primul ministru ar fi trebuit sa fie prrimul român care își plătește taxele și impozitele # Gândul
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a comentat cu ironie un moment din dezbaterea publică legată de plata taxelor locale prin aplicația ghișeul.ro. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la o replică a premierului, care a recunoscut că nu și-a instalat aplicația, […]
06:40
În ediția de luni, 5 ianuarie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a lansat o critică virulentă la adresa sistemului administrativ românesc, acuzând autoritățile de incompetență și lipsă de empatie față de cetățeni. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția, purtată cu gazda Marius Tucă, a pornit de la imaginea oamenilor […]
06:00
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la Palatul Élysée. Garanțiile de securitate, pe agendă # Gândul
Liderii din peste 30 țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai Uniunii Europene, Comisiei Europene și NATO, se întâlnesc marți, la Paris, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, în cadrul unui summit al „Coaliției de Voință”. Coaliția este formată din state […]
Acum 8 ore
05:10
Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri? # Gândul
Procedura de cameră preliminară – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile, potrivit articolului 343 din Codul de procedură penală. Camera preliminară poate fi considerată, pe bună dreptate, un adevărat „filtru” care elimină eventualele erori procesuale înainte ca judecata să înceapă […]
05:10
Crans-Montana și Colectiv, două tragedii identice. Pe noi ne-a dezbinat, pe ei i-a unit. Nimeni nu protestează, nu cade Guvernul, nu se strigă „Corupția ucide”. Lecția elvețienilor care n-au politizat suferința # Gândul
Două tragedii identice, două reacții total diferite. După 5 zile, elvețienii au identificat ultimele victime ale incendiului, iar societatea pare să fie mai unită ca niciodată. Acum 10 ani, la 5 zile după Colectiv, Victor Ponta își dădea demisia din fruntea Guvernului, în urma protestelor masive. În timp ce românii căutau vinovații, iar tragedia era […]
Acum 12 ore
23:40
Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB # Gândul
Curtea de Apel București a prezentat într-un comunicat oficial dovezile care contrazic acuzațiile din documentarul Recorder, în special cele cu privire schimbarea completelor de judecată și repartizarea cauzelor. CAB afirmă că își desfășoară activitatea în baza „principiului legalității”, a „independenței judecătorului” și a „repartizării aleatorii a cauzelor”, iar orice măsură administrativă are „unic scop asigurarea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.