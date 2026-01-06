Cel puțin cinci persoane au murit în Franța din cauza zăpezilor. Zboruri anulate și întârzieri pe aeroporturile pariziene. 26 regiuni sub avertizare

05:10

Procedura de cameră preliminară – în care instanțele analizează aspectele de ordin procedural înaintea începerii judecății pe fond – ar trebui să dureze 60 de zile, potrivit articolului 343 din Codul de procedură penală. Camera preliminară poate fi considerată, pe bună dreptate, un adevărat „filtru” care elimină eventualele erori procesuale înainte ca judecata să înceapă […]