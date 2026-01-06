O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul

12:20

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de Stat, Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, „cooperează cu SUA”, informează EFE, preluată de Agerpres. Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump l-a inclus şi pe vicepreşedintele său, JD Vance, în echipa responsabilă de Venezuela, deşi Vance a rămas în umbră de la desfăşurarea masivă de operaţiuni militare şi speciale de sâmbătă la Caracas pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores.