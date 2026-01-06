O nouă reacție dură a Chinei față de operațiunea specială a SUA în Venezuela. Ce avertisment transmite Beijingul
Digi24.ro, 6 ianuarie 2026 12:50
China a acuzat, marţi, Statele Unite că acordă prioritate legilor interne în detrimentul dreptului internaţional în cazul Venezuelei, afirmând că nicio ţară nu se poate autoproclama arbitru al ordinii juridice globale, informează EFE, potrivit Agerpres.
Acum 5 minute
13:10
Tragedia din Crans-Montana. Barul elvețian unde au murit 40 de persoane nu a mai fost verificat de 5 ani pentru siguranța la incendiu # Digi24.ro
Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranţei la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, a declarat marţi primarul localităţii, Nicolas Feraud, citat de dpa, potrivit Agerpres.
13:10
Un scandal sexual în care este implicat președintele Columbiei reapare online pe fondul amenințărilor sale la adresa SUA # Digi24.ro
Președintele columbian Gustavo Petro este bântuit de o istorie de alcov veche din 2024, care a reapărut în mediul online. El este acuzat că în 2024 ar fi fost surprins înșelându-și soția cu o femeie transgender. Liderul columbian, căsătorit, ar fi fost filmat ținându-se de mână cu modelul transgender Linda Yepes în timpul unei întâlniri în Panama, scrie NEXTA.
Acum 15 minute
13:00
Tradiții de Bobotează 2026. Ce nu au voie credincioșii să facă după slujba de sfințire a apei. Ce simbolizează aruncarea crucii # Digi24.ro
Boboteaza, celebrată anual pe 6 ianuarie, ocupă un loc esențial în calendarul creștin, fiind una dintre cele mai importante sărbători religioase. Aceasta mai este cunoscută sub denumirile de „Arătarea Domnului” sau „Epifania” și amintește de momentul biblic în care Iisus Hristos a fost botezat în apele râului Iordan de către Sfântul Ioan Botezătorul. Sărbătoarea simbolizează începutul activității publice a lui Iisus și revelarea Sfintei Treimi, fiind asociată cu ritualuri religioase și tradiții păstrate cu sfințenie în România.
13:00
Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje din Arad. Poliţia a deschis o anchetă # Digi24.ro
Doi bărbaţi cu vârste aproximative de 50, respectiv 30 de ani au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu 10 etaje din municipiul Arad. La faţa locului au intervenit de urgenţă pompierii, iar Poliţia a deschis o anchetă.
Acum 30 minute
12:50
O mașină cu 4 copii și 2 adulți s-a răsturnat în albia râului Bistriţa. Intervenție în forță pentu salvarea victimelor # Digi24.ro
O mașină în care se aflau doi adulţi şi patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.
12:50
Acum o oră
12:30
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic” # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că demersul său privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România a primit sprijinul Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti trebuie să vină acum cu un proiect concret în acest sens, mai spune europarlamentarul.
12:20
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea lansa a doua operațiune militară # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de Stat, Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, şi consilierul pe teme de securitate naţională şi migraţie, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziţiei în Venezuela, afirmând totodată că preşedintele interimar al ţării, Delcy Rodriguez, „cooperează cu SUA”, informează EFE, preluată de Agerpres. Într-un interviu telefonic acordat NBC News, Trump l-a inclus şi pe vicepreşedintele său, JD Vance, în echipa responsabilă de Venezuela, deşi Vance a rămas în umbră de la desfăşurarea masivă de operaţiuni militare şi speciale de sâmbătă la Caracas pentru capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores.
12:20
Fundația „Brigitte Bardot” va ataca în justiție escrocii care vând produse cu imaginea actriței, sub pretextul unor donații false # Digi24.ro
Fundaţia „Brigitte Bardot” avertizează persoanele rău intenţionate care fac afaceri pe seama actriţei de la moartea acesteia, survenită la 28 decembrie 2025. Într-un comunicat, asociaţia care luptă împotriva maltratării animalelor a denunţat „răspândirea pe internet a ofertelor de vânzare de fotografii, montaje asistate de inteligenţă artificială, suporturi de tot felul care reproduc imaginea Brigittei Bardot, singură sau cu animale, în situaţii fabricate din nimic”.
Acum 2 ore
12:10
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ironizează sistemul de apărare aeriană al Rusiei în Venezuela # Digi24.ro
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană rusești, care nu au funcționat în timpul operațiunii speciale a SUA în capitala Venezuelei, Caracas, relatează RBC Ukraine.
11:50
Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Licitaţie pentru ultimul lot din tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni # Digi24.ro
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova, a fost lansată, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Irinel Scrioşteanu. Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanţare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe.
11:40
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial # Digi24.ro
CIA a estimat, într-o evaluare prezentată preşedintelui american Donald Trump, că loialiştii de rang înalt ai lui Nicolas Maduro, inclusiv vicepreşedinta Delcy Rodriguez, erau cel mai bine poziţionaţi pentru a menţine stabilitatea în cazul în care liderul venezuelean pierde puterea, au declarat luni două surse informate despre această chestiune, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
11:40
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei # Digi24.ro
Valoarea totală a alocațiilor de stat pentru copii achitate în luna noiembrie 2025 s-a ridicat la aproape 1,19 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Suma medie plătită pentru fiecare beneficiar a fost de 335,32 lei.
11:40
Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă # Digi24.ro
Adjunctul şefului de cabinet al preşedintelui american Donald Trump, Stephen Miller, a descris luni pretenţiile SUA de a controla Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, drept „poziţia oficială a guvernului SUA”, respingând în acelaşi timp perspectiva unui conflict militar din cauza insulei arctice.
11:20
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier # Digi24.ro
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis după ce s-a urcat băut la volan. Agentul de 31 de ani a fost implicat într-un accident rutier care l-a adus față în față cu colegii săi.
Acum 4 ore
11:10
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la turneul de la Brisbane. În sferturi o așteaptă un meci de coșmar # Digi24.ro
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari. Românca a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5), și va juca mai departe cu Arina Sabalenka, liderul mondial, care a trecut de spanioloaica Cristina Bucsa.
11:10
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede proiectul de lege și ce s-ar schimba pentru angajați # Digi24.ro
Angajații din România ar putea beneficia, pentru prima dată, de concediu plătit pentru epuizare profesională, fără a fi obligați să prezinte documente medicale. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament la finalul anului 2025, la inițiativa senatorului USR Irineu Darău, actual ministru al Economiei, și susținut în Senat de Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei pentru muncă și solidaritate socială. Inițiativa urmărește prevenirea burnout-ului și introduce obligații clare pentru angajatori, într-un domeniu care nu este reglementat distinct în prezent.
11:00
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin # Digi24.ro
Politologul Abbas Gallyamov susține că succesul americanilor în a demonstra cum arată de fapt „o operațiune militară specială”, folosind Venezuela ca exemplu, a dat o lovitură puternică imaginii președintelui Vladimir Putin. Una dintre cele mai importante consecințe ar putea fi schimbarea atitudinii elitei ruse față de liderul de la Kremlin, a explicat specialistul, potrivit The Moscow Times.
10:50
Cine a scos din apa înghețată crucea aruncată de Regele Mihai de Bobotează. Imagini de arhivă # Digi24.ro
Arhivele Naționale ale României au publicat marți, pe rețelele sociale, o fotografie de arhivă, în care apare Regele Mihai aruncând crucea de Bobotează în apa Dâmboviței. Familia regală era o bună păstrătoare a tradițiilor românești, potrivit sursei menționate.
10:50
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.
10:50
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace îi mulțumește lui Trump pentru capturarea lui Maduro # Digi24.ro
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulţumit preşedintelui american Donald Trump pentru „acţiunile curajoase” care, a spus ea, au dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, într-un interviu acordat luni prezentatorului Sean Hannity la Fox News.
10:20
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști # Digi24.ro
Spioni ruși s-au deghizat în pescari și turiști în încercarea de a desfășura activități de spionaj în regiunea de frontieră dintre Norvegia și Rusia, a declarat un oficial militar norvegian. Comandantul John Olav Fuglem, care conduce Brigada Finnmark a forțelor armate norvegiene, a declarat că agenții au fost descoperiți intrând în orașul portuar Kirkenes din nordul țării și că spionajul rus și războiul hibrid sunt în creștere în regiunea de frontieră, relatează TVPWorld.
10:20
SUA vor fi exceptate de la acordul global de impozitare care vizează profiturile marilor multinaționale din paradisuri fiscale # Digi24.ro
Aproape 150 de țări au agreat un plan OCDE pentru a opri mutarea profiturilor marilor companii în paradisuri fiscale, dar SUA vor fi exceptate după negocierile administrației Trump cu G7. Decizia elimină multinaționalele americane din schema taxei minime globale de 15% stabilite în 2021, provocând critici din partea ONG-urilor pentru transparență fiscală, care avertizează asupra continuării „parcării” profiturilor în jurisdicții cu taxe reduse.
10:10
Orașul surpriză în care s-au mărit prețurile la locuințe. Specialiștii anunță schimbări pe piața imobiliară în 2026 # Digi24.ro
Anul 2025 a fost dificil pentru piața imobiliară, cu majorări de taxe, creșteri de prețuri și multe incertitudine. Specialiștii se așteaptă ca primele luni ale lui 2026 să fie marcate de o stagnare. Craiova a urcat pe locul patru în topul orașelor din România cu cele mai scumpe locuințe.
10:00
O vedetă îi aduce aminte lui Trump de un pariu mai vechi și îi cere să-și dea demisia. „O înţelegere e o înţelegere” # Digi24.ro
Comediantul american Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte de la postul ABC, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l ironiza pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors.
10:00
Sute de zboruri anulate, trenuri oprite și camioane blocate: Zăpada perturbă transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda # Digi24.ro
Zboruri întârziate sau anulate în principalele aeroporturi europene, trenurile Eurostar oprite, camioane blocate - zăpada, căzută abundent luni, a perturbat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda şi ameninţă să o facă şi marţi, relatează AFP şi Reuters.
10:00
Manifestările digestive la copil necesită o abordare atentă, adaptată vârstei. Interpretarea corectă a simptomelor previne investigațiile inutile sau întârzierile diagnostice. Despre durerea de burtă la copii și contextul în care aceasta poate apărea aflăm mai mult de la Dr. Corina Cîlcic, medic primar pediatrie.
09:40
Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză. Nu a fost declanşată alertă de tsunami.
09:30
Nvidia lansează AI cu „raționament” pentru mașinile autonome. Jensen Huang: „Conduce natural pentru că a învățat direct de la oameni” # Digi24.ro
Nvidia a anunțat luni, la CES în Las Vegas, lansarea Alpamayo, o tehnologie AI cu „raționament” care ajută mașinile autonome să proceseze „scenarii rare”, să conducă în medii complexe și să explice deciziile de condus. Compania a început deja producția modelului Mercedes-Benz CLA fără șofer, echipat cu platforma sa, urmând ca lansarea să aibă loc în SUA în lunile următoare, apoi în Europa și Asia.
09:20
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină # Digi24.ro
Un furt spectaculos, desprins parcă dintr-un film de acțiune, a avut loc în stațiunea austriacă Fieberbrunn, din districtul Kitzbühel, în Tirol. Doi cetățeni români au fost arestați după ce au furat un seif dintr-un local de apres-ski și l-au transportat târându-l pe o pârtie de schi, până la mașina pregătită pentru a fugi de la locul faptei, relatează ORF Tirol.
Acum 6 ore
09:00
Selfie cu Xi Jinping și resetarea relațiilor cu China: Prima vizită a unui lider sud-coreean la Beijing după 2019 # Digi24.ro
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut resetarea relațiilor cu China, luni, la Beijing, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Xi Jinping. Vizita pune pe agendă securitatea regională, cooperarea economică și ridicarea restricțiilor chineze neoficiale asupra K-pop și K-drama. Momentul a fost marcat și de un gest simbolic: un selfie făcut cu un telefon Xiaomi primit cadou de la președintele chinez.
09:00
Ce urmăresc investitorii după intervenţia americană în Venezuela. Cele cinci semnale care contează pentru pieţe # Digi24.ro
Pieţele financiare evaluează dacă operațiunea americană de capturare a lui Nicolas Maduro în Venezuela marchează un punct de cotitură în modul în care riscul politic este reflectat în preţurile activelor sau dacă va rămâne un nou şoc de tip „headline”, cu impact limitat şi temporar asupra portofoliilor de investiții.
08:50
De la Groenlanda la Iran: Ce ţări a mai ameninţat Trump după lovitura din Venezuela și capturarea lui Maduro # Digi24.ro
De la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forţele americane, în weekend, preşedintele american Donald Trump şi membri ai administraţiei sale au emis avertismente către mai multe alte guverne - cele din Columbia, Cuba, Mexic, Iran şi Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei - că ar putea urma la rând, relatează CNN.
08:40
Au fost identificate toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din Crans-Montana # Digi24.ro
Poliţia elveţiană a anunţat, luni, că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, relatează France24.
08:40
Generalul Ben Hodges: „SUA nu mai sunt considerate de încredere. Europa să fie fermă împotriva lui Trump în privința Groenlandei” # Digi24.ro
Statele Unite au nevoie ca Europa să „rămână fermă” împotriva administrației Trump, a afirmat generalul american în retragere Bon Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, pe fondul noilor temeri că Washingtonul ar putea cuceri Groenlanda cu forța. Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul-locotenent în retragere Ben Hodges a mai spus că trimiterea trupelor americane pentru a cuceri Groenlanda ar fi un ordin „ilegal” și că speră ca armata americană să fie de acord cu acest lucru.
08:30
Estimări meteo pe 4 săptămâni. După o perioadă cu vreme rece, temperaturile cresc mai mult decât în mod normal # Digi24.ro
Meteorologii se așteaptă la o vreme mai caldă decât de obicei în mai multe zone ale țării, în a doua jumătate a lunii ianuarie. Totuși, această încălzire va fi precedată de o săptămână cu temperaturi mai coborâte și cu cantităţi mari de precipitaţii, arată estimările pentru următoarele patru săptămâni, publicate de ANM.
08:30
Alertă la Caracas, forțele venezuelene au tras focuri de armă lângă palatul prezidenţial. Ce spune Casa Albă # Digi24.ro
Există informaţii că luni seara s-au tras focuri de armă în apropierea palatului prezidenţial din Venezuela, au declarat martori, dar o sursă apropiată guvernului a adăugat că situaţia este sub control, relatează AFP, potrivit News.ro.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie
08:20
O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer, identificată în corpul uman # Digi24.ro
Îmbătrânirea este însoţită frecvent de declin cognitiv şi scăderea treptată a performanţelor mintale, iar în unele cazuri, de boli neurodegenerative, precum Alzheimer. Un nou studiu sugerează că o moleculă prezentă în mod natural în organism ar putea ajuta la refacerea unor funcţii ale memoriei afectate în această boală, oferind o posibilă direcţie de cercetare pentru menţinerea sănătăţii creierului la vârste înaintate.
08:00
La Paris se reunesc membrii Coaliției de Voință, pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. România, reprezentată de Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de la Paris, Palatul Elysee, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.
07:50
Slujbă de Bobotează la Catedrala Patriarhală din București, ținută de PF Daniel. Se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare # Digi24.ro
Credincioşii ortodocşi sărbătoresc, marţi, Botezul Domnului. În București, la Catedrala Patriarhală, Patriarhul Daniel va ține Slujba Sfinţirii Mari și se vor distribui 10.000 de litri de Agheasmă Mare.
Acum 8 ore
07:10
Pierderea în greutate nu are același traseu pentru toată lumea, iar specialiștii spun că voința joacă un rol mult mai mic decât credem. Genele, hormonii și mediul alimentar pot transforma slăbitul într-o luptă inegală, chiar și pentru cei motivați și disciplinați.
07:10
Estul Europei ar putea obține un post la vârful Băncii Centrale Europene, după aderarea Bulgariei la zona euro # Digi24.ro
Aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie înseamnă că o treime din cele 21 de state membre care au adoptat moneda unică europeană provin din Estul fost comunist, transmite Bloomberg.
07:10
Analiștii sunt surprinși că Rusia nu a trimis încă tancul T-14 Armata pe front. Ce se ascunde în spatele „riscurilor reputaționale” # Digi24.ro
Încă de la începutul anului 2024, Rusia a recunoscut că tancurile Armata, care beneficiează de cele mai noi tehnologii, nu vor fi trimise la război. Explicația oficială a fost că vehiculul este prea scump și că fondurile ar fi mai bine cheltuite pentru achiziționarea de tancuri T-90.
07:10
Delcy Rodríguez era văzută ca șefă a unei conduceri post-Maduro încă de anul trecut, în cadrul unor discuții secrete cu SUA (FT) # Digi24.ro
Operațiunea americană de capturare a președintelui Nicolás Maduro în weekend și de scoatere a acestuia din Venezuela pentru a fi judecat la New York a lăsat la conducere o femeie pe care Washingtonul o cunoștea deja bine, potrivit Financial Times: vicepreședinta Delcy Rodríguez.
07:10
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știri false și imagini create de AI # Digi24.ro
În fața valului tot mai mare de deepfake-uri și dezinformare online, Finlanda a introdus în programa școlară cursuri de alfabetizare media și AI încă de la grădiniță, pentru a-i învăța pe cei mici să distingă realitatea de conținutul generat artificial.
07:10
Marco Rubio se confruntă brusc cu cea mai dificilă provocare din cei 28 de ani de carieră politică. „Viceregele” Venezuelei # Digi24.ro
07:10
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre Beijing și Caracas: O „prietenie de fier” # Digi24.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro reprezintă un pas înapoi pentru strategia Chinei în America Latină, complicând planurile acesteia de a crește investițiile în regiune, notează Bloomberg.
07:10
Raidul SUA în Venezuela a expus slăbiciunea sistemelor rusești de apărare antiaeriană. De ce armele primite de la Putin au fost inutile # Digi24.ro
Sistemele de apărare antiaeriană rusești, pe care Venezuela a cheltuit miliarde de dolari, nu l-au protejat deloc pe Nicolas Maduro de forțele americane. Scuturile „impenetrabile” primite de la Moscova au fost puse la pământ în doar câteva minute, în timp ce elicopterele Statelor Unite au zburat triumfător pe deasupra capitalei Caracas.
07:10
„Iulia, uită-te la expresia idioată a lui Gherasimov”. O rusoaică ironizează conducerea lui Putin într-un apel interceptat de ucraineni # Digi24.ro
O convorbire telefonică interceptată și publicată duminică de Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) oferă o imagine rară asupra neîncrederii tot mai mari din interiorul Rusiei. În înregistrare, o rusoaică ridiculizează deschis conducerea militară și politică a țării și pune la îndoială propaganda oficială despre război, relatează Kyiv Post.
