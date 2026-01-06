Parchetul din Paris deschide o anchetă pentru a ”sprijini familiile franceze” afectate de incendiul de la subsolul barului "Le Constellation", la Crans-Montana, în Elveţia
News.ro, 6 ianuarie 2026 14:20
Parchetul din Paris a deschis o anchetă cu privire la incendiul sângeros de la Crans-Montana, în noaptea de Revelion, pentru a ”sprijini familiile franceze în investigaţia autorităţilor elveţiene”, a anunţat procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
14:30
Legendarul cineast maghiar Béla Tarr, care a regizat în 1994 filmul „Satantango” - o epopee de şapte ore despre prăbuşirea comunismului în Europa de Est - a murit marţi la vârsta de 70 de ani, a anunţat agenţia naţională de ştiri MTI. Cineastul a fost invitat special, în 2025, la Festivalul Internaţional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca unde i-a fost acordat Premiul pentru întreaga activitate.
14:30
Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului # News.ro
O persoană a murit într-un atac cu dronă la Tver, în vestul Rusiei, anunţă marţi Guvernul regional, iar forţe ruse au doborât 129 de drone ucrainene în noaptea de luni spre marţi, dintre care şase deasupra regiunii ruse Tver, potrivit Ministerului rus al Apărării.
Acum 30 minute
14:20
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 40 în etapa a treia a Raliului Dakar, disputată, marţi, la Alula (Arabia Saudită).
14:20
Parchetul din Paris deschide o anchetă pentru a ”sprijini familiile franceze” afectate de incendiul de la subsolul barului "Le Constellation", la Crans-Montana, în Elveţia # News.ro
Parchetul din Paris a deschis o anchetă cu privire la incendiul sângeros de la Crans-Montana, în noaptea de Revelion, pentru a ”sprijini familiile franceze în investigaţia autorităţilor elveţiene”, a anunţat procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
14:20
Compania americană Live Nation, liderul mondial în domeniul spectacolelor live, care produce, printre altele, show-urile Beyoncé, Dua Lipa, The Weeknd, Lady Gaga sau Coldplay, achiziţionează cea mai mare sală acoperită din Franţa şi Europa, Paris La Défense Arena situată în Nanterre (Hauts-de-Seine), scrie presa din Franţa.
14:20
Constanţa: Mai multe persoane, printre care şi Makaveli, au încercat să externeze o pacientă de la Spitalul Judeţean / Acestea sunt acuzate că au ameninţat personalul medical / Poliţiştii afirmă că situaţia a fost calmată fără incidente # News.ro
Mai multe persoane, printre care şi influencerul Makaveli, au intrat, în cursul nopţii de luni spre marţi, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, încercând să externeze o pacientă. Reprezentanţii unităţii medicale au afirmat că acestea au intrat abuziv în Secţia de Neurologie, unde era internată pacienta respectivă, au creat panică în rândul pacienţilor internaţi, au perturbat actul medical şi au ameninţat personalul. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa afirmă că nu ar fi fost încălcate normele de convieţuire socială şi nu a fost tulburată liniştea publică. Poliţiştii au menţionat că situaţia a fost soluţionată fără incidente.
14:20
Trei bărbaţi au încercat să dea o spargere la o mănăstire din judeţul Teleorman. Ei au renunţat când au fost prinşi şi au fugit cu o maşină, fiind reţinuţi # News.ro
Trei bucureşteni sunt cercetaţi penal pentru tentativă de furt, după ce au încercat să fure dintr-o mănăstire din judeţul Teleorman. Prinşi în timp ce încercau să ia bunuri şi bani, cei trei au fugit cu o maşină, fiind identificaţi şi reţinuţi de poliţişti.
Acum o oră
14:00
Ministrul Energiei: La ora 12:00, la nivel naţional erau 12.543 de consumatori temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate # News.ro
Un număr de 12.543 de consumatori din toată ţara erau, marţi la prânz, temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate, anunţă ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta dă asigurări că intervenţiile vor continua până la ultima reconectare.
14:00
Aglomeraţie la staţia de plecare de la gondola Sinaia, după câteva zile în care instalaţiile nu au funcţionat din cauza vântului. Mesajul administratorilor pârtiilor: ”Încercaţi şi alte staţiuni” - FOTO, VIDEO # News.ro
Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei care urcă din Sinaia în munţii Bucegi a devenit neîncăpătoare, marţi, numeroşi turişti alegând să urce pe munte, după ce în ultimele zile mijloacele de transport pe cablu au funcţionat cu intermitenţe, din cauza vântului puternic. ”Vă rugăm încercaţi alte opţiuni. Şi alte staţiuni...”, este mesajul administraţiei domeniului schiabil al staţiunii.
13:50
Proprietarul barului ”Le Constellation” de la Crans-Montana, francezul Jacques Moretti, originar din Corisca, condamnat în 2008, în Franţa, la închisoare cu privire la proxenetism # News.ro
Proprietarul barului ”Le Constellation” de la Crans-Montana, în Elveţia, în care au murit 40 de persoane într-un incendiu în noaptea de Anul Nou, a fost condamnat în Franţa, în 2008, cu privire la proxenetism,. relatează AFP.
Acum 2 ore
13:40
Pericol de viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării/ Avertismentul hidrologilor pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Olt - HARTA # News.ro
Hidrologii avertizează că până joi la prânz există risc de producere a unor viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării. Astfel, în intervalul 6 - 8 ianuarie, în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu şi Olt se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi viituri rapide pe râurile mici, fiind posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
13:40
Maşini distruse, pe străzi din Alba Iulia, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut - FOTO, VIDEO # News.ro
Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut peste ele. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe lângă blocuri.
13:20
UPDATE - Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc de zece etaje din Arad/ Cei doi purtau acelaşi nume de familie şi erau din judeţul Vaslui # News.ro
Doi bărbaţi cu vârste de 57, respectiv 27 de ani au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje din municipiul Arad. La faţa locului au intervenit de urgenţă pompierii, iar Poliţia a deschis o anchetă. Primele date arată că cei doi purtau acelaşi nume de familie şi erau din judeţul Vaslui.
13:20
Ceaţă densă pe aeroportul din Iaşi: Zborul Bucureşti-Iaşi şi retur a fost anulat, în timp ce alte două curse aeriene au fost redirecţionate la Suceava # News.ro
Traficul aerian pe Aeroportul din Iaşi este afectat marţi din cauza ceţii, două avioane fiind redirecţionate către Suceava, în timp ce un alt zbor a fost anulat.
13:20
Chelsea a anunţat oficial numirea lui Liam Rosenior în funcţia de antrenor. El a semnat un contract până în 2032 # News.ro
Chelsea Londra a anunţat numirea lui Liam Rosenior în funcţia de antrenor principal, la câteva ore după ce tehnicianul a părăsit formaţia franceză Strasbourg.
13:10
Pericol de viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării/ Avertismentul hidrologilor pentru judeţele Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş şi Olt HARTA # News.ro
Hidrologii avertizează că până joi la prânz există risc de producere a unor viituri rapide pe râuri din sud-vestul ţării. Astfel, în intervalul 6 - 8 ianuarie, în bazinele hidrografice Desnăţui, Jiu şi Olt se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi viituri rapide pe râurile mici, fiind posibile inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
13:00
Comuna Crans-Montana recunoaşte că nu s-au făcut controale periodice de siguranţă la incendiu, din 2020 şi până în 2025, în barul ”Le Constellation”, deţinut de doi francezi, devastat de un incendiu de Anul Nou, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi # News.ro
Comuna Crans-Montana recunoaşte marţi că nu s-au efectuat controale periodice de siguranţă la incendiu în barul devastat de un incendiu în noaptea de Anul Nou, în staţiunea elveţiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, relatează Le Monde.
13:00
Artmark a realizat în 2025 vânzări totale, prin licitaţii de artă, de 15,31 milioane de euro/ Recordurile anului: lucrări de Grigorescu, Tonitza şi Aman # News.ro
Casa Artmark a realizat în 2025 vânzări totale, prin licitaţii de artă, de 15,31 milioane de euro - prin 59 de evenimente de licitaţie. Este o creştere cu peste 11% faţă de 2024 (când s-a obţinut un total de 13,78 milioane de euro). În România, vânzările cumulate au însumat 12,8 milioane de euro (faţă de 12,7 milioane de euro în 2024). O evoluţie mică, dar pozitivă, constând într-o creştere de 0,8%, semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului 2025. Şi rata de adjudecare s-a menţinut robustă, la peste 70% din numărul loturilor puse în vânzare, ceea ce reconfirmă apetitul constant al publicului educat pentru bunuri culturale cu valoare patrimonială.
Acum 4 ore
12:40
Doi bărbaţi cu vârste aproximative de 50, respectiv 30 de ani au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje din municipiul Arad. La faţa locului au intervenit de urgenţă pompierii, iar Poliţia a deschis o anchetă.
12:20
Suceava - Autoturism în care se aflau doi adulţi şi patru copii, răsturnat în albia râului Bistriţa, în municipiul Vatra Dornei - FOTO, VIDEO # News.ro
Doi adulţi şi patru copii au fost transportaţi la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, în municipiul Vatra Dornei.
12:20
Manchester United l-a demis pe Ruben Amorim după 14 luni. Ce sumă trebuie să-i plăteasă englezii tehnicianului portughez # News.ro
Ajuns la cârma echipei Manchester United în noiembrie 2024, Ruben Amorim a fost demis luni, ca urmare a rezultatelor slabe şi a relaţiilor tensionate cu conducerea grupării. Între sosirea sa de la Sporting Lisabona şi demiterea sa, conducerea de la United a cheltuit o sumă importantă cu tehnicianul portughez.
12:10
Constanţa: Un tânăr de 22 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a provocat un incendiu în urma căruia au ars 3000 de baloţi de paie # News.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa, pentru 24 de ore, după ce, la sfârşitul anului trecut, a provocat un incendiu în localitatea Poarta Albă, în urma căruia au ars 3000 de baloţi de paie. Prejudiciul se ridică la peste 90.000 de lei.
12:00
Centrul Infotrafic - Traficul rutier se desfăşoară îngreunat pe DN 67C Novaci - Rânca, în condiţii de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile # News.ro
Traficul rutier se desfăşoară îngreunat marţi, pe DN 67C Novaci - Rânca, în condiţii de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR.
12:00
Ambasada Palestinei în Regatul Unit a fost inaugurată luni, la peste trei luni după ce Londra a recunoscut existenţa Palestinei ca stat, un eveniment salutat de către ambasadorul palestinian Husam Zomlot drept un ”moment istoric”, relatează AFP.
11:50
Suceava - Autoturism în care se aflau doi adulţi şi patru copii, răsturnat în albia râului Bistriţa, în municipiul Vatra Dornei - FOTO # News.ro
Doi adulţi şi patru copii au fost transportaţi la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, în municipiul Vatra Dornei.
11:50
Pacient internat cu sentinţă penală într-un spital de psihiatrie din Timiş evadat după ce a furat maşina unui angajat/ A fost prins în judeţul Caraş- Severin # News.ro
Un bărbat de 48 de ani, având sentinţă penală şi fiind internat în Spitalul de Psihiatrie din Jebel, judeţul Timiş, a furat maşina unui angajat şi a evadat. Bărbatul a fost depistat în judeţul Caraş- Severin. Poliţiştii fac cercetări.
11:50
Semyon Bychkov, dirijor de origine rusă naturalizat american, fost director muzical al Orchestrei din Paris, îi va succeda lui Gustavo Dudamel, a anunţat marţi Opera din Paris. El îşi va prelua funcţia la 1 august 2028 pentru patru sezoane.
11:40
Preşedintele CE răspunde solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră: Vă pot asigura că CE e pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens # News.ro
Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor Negrescu ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră, transmiţând că o decizie privind hubul revine statelor membre UE şi oferindu-i asigurări că CE e pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României, în acest sens.
11:30
Fundaţia „Brigitte Bardot” va ataca escrocii care vând produse derivate cu imaginea actriţei # News.ro
Fundaţia „Brigitte Bardot” avertizează persoanele rău intenţionate care fac afaceri pe seama actriţei de la moartea acesteia, survenită la 28 decembrie 2025. Într-un comunicat publicat vineri pe reţelele de socializare, asociaţia care luptă împotriva maltratării animalelor a denunţat „răspândirea pe internet a ofertelor de vânzare de fotografii, montaje asistate de inteligenţă artificială, suporturi de tot felul care reproduc imaginea Brigittei Bardot, singură sau cu animale, în situaţii fabricate din nimic”.
11:30
Hackeri amână plata unei răscumpărări de 60.000 $ pentru a-şi face o ”reputaţie bună”, după ce susţin că au piratat dosarele medicale ale peste 100.000 de neozeelandezi pe platforma online Manage My Health în Noua Zeelandă # News.ro
Hackeri care susţin că au obţinut un acces la dosarele medicale ale peste 100.000 de neozeelandezi pe o platformă online în domeniul sănătăţii, anunţă că au acceptat să amâne plata unei răscumpărări de 60.000 de dolari pe care au solicitat-o, pentru a-şi face o ”reputaţie bună”, relatează AFP.
11:20
Tehnicianul Liam Rosenior şi-a anunţat plecarea de la Strasbourg. El va prelua echipa Chelsea # News.ro
Aflat sub contract până în 2028, Liam Rosenior părăseşte Strasbourg şi va prelua conducerea echipei Chelsea, deţinută tot de BlueCo. Tehnicianul englez (41 de ani) a oficializat acest lucru marţi, într-o conferinţă de presă.
11:10
Doi morţi în Franţa, un şofer de ridesharig care a căzut cu maşina în râul Marna, din cauza zăpezii şi poleiului, şi o persoană moartă într-un accident rutier, ambele în Île-de-France # News.ro
Şoferul unui vehicul de închiriat a murit după ce a căzut, din cauza zăpezii şi poleiului, în râul Marne, în regiunea Île-de-France, anunţă marţi o sursă din cadrul poliţiei, după ce altă persoană a murit luni seara într-un accident rutier la Presles-en-Brie, în Seine-et-Marne, anunţă marţi Jandarmeria, relatează AFP.
11:10
Secretarul de stat Irinel Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din Republica Moldova: A fost lansată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8 # News.ro
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, care se va conecta cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova, a fost lansată, anunţă secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu. Valoarea estimată a contractului aferent lotului 4 al A8 este de 4,7 miliarde lei, iar sursa de finanţare va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe.
11:00
Meteorologii anunţă ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger în mai mult de jumătate de ţară, până vineri dimineaţă - HARTA # News.ro
Mai mult de jumătate de ţară este afectată de marţi până vineri dimineaţă de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
10:50
Opozanta venezueleană María Corina Machado anunţă la Fox News că vrea să se întoarcă ”cât mai repede” în Venezuela, fără să dezvăluie unde se află, pentru a o face ”centrul energetic” al Americilor, în pofida faptului că Trump nu o susţine # News.ro
Şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, anunţă că intenţionează să se întoarcă ”cât mai repede posibil” în Venezuela, după răpirea preşedintelui venezuelean Nicoals Maduro într-o operaţiune militară americană, relatează AFP.
Acum 6 ore
10:40
Opozanta venezueleană María Corina Machado anunţă la Fox News că vrea să se întoarcă cât mai repede în Venezuela, fără să dezvăluie unde se află, pentru a o face ”centrul energetic” al Americilor, în pofida faptului că Trump nu o susţine # News.ro
Şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, anunţă că intenţionează să se întoarcă ”cât mai repede posibil” în Venezuela, după răpirea preşedintelui venezuelean Nicoals Maduro într-o operaţiune militară americană, relatează AFP.
10:30
Real Madrid: Mbappe a revenit la antrenamente, dar nu va evolua în semifinala Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid # News.ro
Atacantul francez Kylian Mbappé va rata derbiul împotriva echipei Atletico Madrid din semifinala Supercupei Spaniei, de joi, deşi a reluat antrenamentele luni, anunţă cotidianul As.
10:20
Un urs polar atacă şi răneşte trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, în nordul Siberiei de Est # News.ro
Un urs polar a rănit trei membri ai unei familii, inclusiv un copil, într-o regiune polară, în nordul Siberiei, un atac rar, au anunţat autorităţile locale ruse, relatează AFP.
10:10
Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în optimi la Brisbane. Arina Sabalenka, următoarea adversară # News.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.
10:10
Jon Stewart l-a satirizat pe Trump pentru obsesia sa pentru petrol în timpul conflictului din Venezuela: „Este primul tău război?”/ VIDEO # News.ro
În episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, Jon Stewart l-a criticat pe Donald Trump pentru că s-a concentrat pe petrol după ce a lansat atacuri aeriene asupra capitalei Venezuelei şi l-a capturat pe preşedintele ţării, Nicolás Maduro, şi pe soţia sa, Cilia Flores.
09:40
Jimmy Kimmel îl critică pe Trump pentru că a prezentat „cel mai slab cotat program televizat Kennedy Center Honors din toate timpurile”: „A spus că va demisiona dacă se va întâmpla asta” # News.ro
Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l tachina pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors, scrie Variety.
09:30
Jimmy Kimmel îl critică pe Trump pentru că a prezentat „cea mai slabă audienţă din istorie a Kennedy Center Honors”: „A spus că va demisiona dacă se va întâmpla asta” # News.ro
Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l tachina pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors, scrie Variety.
09:30
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA), fără să declanşeze o alertă de tsunami, relatează AFP.
09:30
Gary Neville, mesaj către conducătorii de la Manchester United: Încetaţi cu experimentele şi aduceţi un antrenor care se potriveşte ADN-ului clubului # News.ro
Fostul fotbalist englez Gary Neville a îndemnat Manchester United să „înceteze experimentele” şi să numească un antrenor care „se potriveşte ADN-ului clubului” după ce Ruben Amorim a fost demis luni.
09:20
Inflaţia alimentată de inteligenţa artificială, cel mai subestimat risc pentru pieţe în 2026, avertizează investitorii # News.ro
Pieţele bursiere globale, aflate la începutul lui 2026 sub influenţa entuziasmului legat de inteligenţa artificială, ar putea ignora unul dintre cele mai mari riscuri capabile să schimbe radical sentimentul investitorilor: o revenire puternică a inflaţiei, alimentată parţial de boomul investiţiilor tehnologice, relatează Reuters.
09:20
Apple este aşteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor.
09:10
Dr. Ana-Maria Alexandra Moldovan, neonatolog MedLife: „Testarea genetică va completa screeningul neonatal clasic” # News.ro
Neonatologia este una dintre ramurile medicinei în care fiecare secundă poate rescrie un destin. Este spaţiul în care fragilitatea extremă coexistă cu forţa miraculoasă a începutului, iar medicii care o practică trăiesc zilnic la graniţa dintre risc, emoţie şi speranţă. „Fiecare copil, indiferent de provocările medicale cu care se confruntă, are un potenţial extraordinar de a lupta şi de a progresa”, e de părere dr. Anamaria Alexandra Moldovan, medic specialist neonatologie în cadrul MedLife Genesys Arad.
09:10
Ministerul Culturii are în vedere organizarea a două sesiuni de finanţare pe parcursul anului 2026 # News.ro
Ministerul Culturii are în vedere organizarea a două sesiuni de finanţare pe parcursul anului 2026, cu bugete definite, reguli şi criterii de acordare transparente, pentru proiectele din cadrul programului prioritar de finanţare. Prin urmare, va publica de Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, informaţiile privind finanţările care vor fi acordate anul acesta, calendarul estimativ şi regulile de accesare a fondurilor nerambursabile.
08:50
Interes în creştere pentru dispozitive portabile care analizează transpiraţia pentru detectarea bolilor # News.ro
Dispozitivele portabile au schimbat modul în care oamenii îşi urmăresc sănătatea zi de zi, de la puls la nivelul de activitate. Următorul pas, explorat de cercetători, ar putea fi monitorizarea unor semnale biologice direct din fluide produse de organism, fără recoltări invazive, cu date colectate în timp real.
Acum 8 ore
08:40
Marea Britanie cere platformei X a lui Elon Musk explicaţii privind imaginile sexualizate generate de chatbotul Grok # News.ro
Autorităţile britanice au cerut platformei de social media X, deţinută de Elon Musk, să explice cum chatbotul său de inteligenţă artificială, Grok, a putut genera imagini cu persoane dezbrăcate şi imagini sexualizate cu minori şi dacă platforma şi-a încălcat obligaţiile legale de protejare a utilizatorilor, relatează Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.