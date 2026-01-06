Parchetul din Paris deschide o anchetă pentru a ”sprijini familiile franceze” afectate de incendiul de la subsolul barului "Le Constellation", la Crans-Montana, în Elveţia

13:00

Casa Artmark a realizat în 2025 vânzări totale, prin licitaţii de artă, de 15,31 milioane de euro - prin 59 de evenimente de licitaţie. Este o creştere cu peste 11% faţă de 2024 (când s-a obţinut un total de 13,78 milioane de euro). În România, vânzările cumulate au însumat 12,8 milioane de euro (faţă de 12,7 milioane de euro în 2024). O evoluţie mică, dar pozitivă, constând într-o creştere de 0,8%, semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului 2025. Şi rata de adjudecare s-a menţinut robustă, la peste 70% din numărul loturilor puse în vânzare, ceea ce reconfirmă apetitul constant al publicului educat pentru bunuri culturale cu valoare patrimonială.