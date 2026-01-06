Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
6 ianuarie 2026
Influencerul Makaveli, împreună cu mai multe persoane, au intrat, în cursul nopții de luni spre marți, în Spitalul Județean de Urgență Constanța și au încercat să externeze o pacientă. Potrivit reprezentanților instituției medicale, Makaveli și celelalte persoane au intrat în mod abuziv în Secția de Neurologie, unde aceasta era internată și au generat panică printre […]
• • •
Suedezii merg cu schiurile pe străzi. Iarna i-a determinat pe locuitorii din Stockholm să găsească metode inedite de deplasare # Gândul
Locuitorii din Stockholm au ieșit la schi în mijlocul orașului. După o lună de pământ gol și întuneric, zăpada a sosit în sfârșit în oraș. În acest weekend, mulți oameni și-au scos schiurile și au pornit la plimbare prin pădure sau pe străzi. Printre ei s-a numărat și Frida Löfqvist, care locuiește în Örnsberg. În […]
Câți lei plătește impozit un bucureștean pentru o garsonieră acum, în 2026? Suma este exorbitantă # Gândul
Impozitete pentru locuințe și proprietăți au explodat de l ianuarie 2026. De exemplu, în Sectorul 6, din București impozitul pentru o garsonieră cu suprafața de 36,31 m² s-a dublat în anul 2026 (346 lei) față de anul 2025 (169 lei). Pentru un pensionar cu pensia minimă de 1.281 lei, acest impozit reprezintă 27% din venitul […]
Categoria de pensionari din România care rămâne fără pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia e finală # Gândul
Mai multe drepturi sociale prevăzute de legislația specială sunt amânate, ca urmare a deciziilor bugetare recente. Indemnizațiile și facilitățile pentru anumite categorii de beneficiari vor fi acordate începând cu 1 ianuarie 2027. În urma deciziilor economice adoptate prin așa-numita „ordonanță trenuleț” din decembrie 2025, numeroase facilități și drepturi sociale au fost eliminate, restrânse sau amânate, […]
Claudia Pavel dă detalii despre fiul ei. ”Consider că am făcut o tranziție naturală înspre Miami, unde Noah îl are pe tatăl lui” # Gândul
Cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, a oferit detalii despre fiul său, Noah, și despre relația pe care acesta o are cu tatăl său. Claudia Pavel, alias Cream, este una dintre cele mai sexy vedete de pe scena muzicală din România. La vârsta de 15 ani, Claudia Pavel și-a făcut debutul pe scena muzicală din […]
Caramitru a deschis globul de cristal din nou: „Federalizarea Europei se va întâmpla, că vrem asta sau nu” # Gândul
Recunoscut pentru mesajele sale puțin ortodoxe pe cele mai diverse teme, mesaje care fac deliciul unui segment al opiniei publice, economistul Andrei Caramitru revine cu un alt comentariu controversat. Fiul actorului Ion Caramitru abordează o temă încă puțin discutată în România, federalizarea Europei. Proiectul federalist european a primit susținere, de-a lungul timpului, iar în ultimul […]
Scandal la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață acuză jocuri politice după ce a fost admonestată că ar fi sărit peste rând # Gândul
La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș a izbucnit, luni seară, un scandal de proporții, din cauza aglomerației create. Ioana Făcăleață – prefectul județului Argeș – a fost acuzată că ar fi „sărit peste rând” și ar fi beneficiat de privilegiile funcției pe care o deține, în detrimentul celorlalți pacienți. Prefectul județului Argeș […]
Cum a petrecut Nicușor Dan în noaptea de Revelion: „Asta mi-a perturbat somnul până în ziua de azi” # Gândul
Nicuşor Dan participă la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” de la Palatul Elysee. Președintele a plecat spre capitala Franţei cu un avion militar Spartan, unde a stat de vorbă cu jurnaliştii în uşa avionului. El a precizat că se simte nevoia unei aeronave prezidenţiale, însă contextul socio-economic din România nu […]
Parteneriatele de orice fel sunt promițătoare. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 7 ianuarie 2026. Berbec Relațiile cu vecinii, frații sau alte rude ar putea primi un impuls acum. Pentru unii, recentele tale succese în afaceri îi determină să se alăture mișcării. Pentru alții, dezvoltarea ta personală ar putea spori admirația pe […]
Președintele Emmanuel Macron i-a invitat, luni, la Palatul Élysée, pe cei mai pricepuți brutari artizani din Franța să sărbătorească Boboteaza alături de el. Elevi de licee profesionale și cofetari talentați s-au adunat pentru a tăia tradiționala Galette des Rois sau Tarta Regelui. Galette des Rois (cunoscută și ca Gogoașa/Plăcinta Regilor n.r.) este un desert tradițional […]
Judecător CSM denunță ipocrizia lui Cristi Dănileț: „Grila demisiei pentru cei care apără statul se aplică doar unora?” # Gândul
Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii, a reacționat public, într-un amplu mesaj pe Facebook, la acuzațiile formulate de fostul judecător Cristi Dănileț. Judecătorul CSM a răspuns inclusiv la cererile de demisie apărute după hotărârea Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dănileț împotriva României, care i-a dat câștig de cauză magistratului pensionar […]
O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine # Gândul
O femeie din București a fost găsită decedată pe Aleea Imașului din Sesctorului 5. Victima avea urma unei mușcături de câine. Conform unor surse judiciare, rana nu sângera, ceea ce duce la supoziția că a fost mușcată ulterior decesului. Marți, pe Aleea Imașului nr9 din Sectorul 5 din București o femeie a fost găsita decedată. […]
Statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Domeniile cu cea mai mare cerere de angajați # Gândul
Norvegia este statul european în care lucrează circa 27.000 de cetățeni ucraineni refugiați, la începutul lui 2026. Cererea de angajați încă există, iar numărul cetățenilor refugiați este în creștere. Până la momentul actual, peste 100.000 de ucraineni beneficiază de protecție temporară sau colectivă pe teritoriul statului norvegian. Datele făcute publice de postul NRK arată că […]
Anul Sfânt Catolic, decretat de Vatican, a atras 33,5 milioane de pelerini. Roma, vizitată de turiști din 185 de țări # Gândul
Aproximativ 33,5 milioane de pelerini au venit la Roma în 2025 pentru Anul Sfânt Catolic, au anunțat oficiali ai Vaticanului, marcând un număr record de vizitatori anuali și un avantaj pentru magazinele, muzeele și restaurantele turistice locale. Anii sfinți (sau jubileele) au loc la fiecare 25 de ani și sunt considerați un moment de pace, […]
Emmanuel Macron va solicita recunoașterea de către UNESCO a „cafenelelor și bistrourilor franceze” # Gândul
Emmanuel Macron a ținut și anul acesta tradiționala ceremonie de Bobotează desfășurată la Palatul Élysée din Paris. Președintele francez și-a anunțat intenția ca UNESCO să recunoască cafenelele și bistrourile din Franța. „Această magnifică echipă franceză, care a luptat pentru a obține recunoașterea UNESCO pentru baghetă, vrea să lupte pentru cafenelele și bistrourile franceze și pentru […]
Papa Leon a încheiat Anul Sfânt Catolic prin închiderea Uşilor Sfinte de la Vatican, un gest solemn # Gândul
Papa Leon XIV a încheiat oficial Anul Sfânt Catolic prin închiderea Porții Sfinte de la Bazilica Sfântul Petru, într-o ceremonie desfășurată marți, de Bobotează. Evenimentul a adunat mii de credincioși în Piața Sfântul Petru și a marcat finalul unuia dintre cele mai importante momente ale catolicilor din ultimii ani. După rugăciune, Suveranul Pontif a tras cele […]
Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, a vorbit despre stilul de viață pe care îl are. ”Nu apuc să mănânc așa cum trebuie”, a spus artista. Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are doi copii […]
Vacanța de Revelion s-a transformat într-un coșmar pentru cel puțin 400 de turiști din Europa și Statele Unite, blocați pe insula Socotra, teritoriu care aparține Yemenului. Autoritățile locale au decis ca spațiul aerian să fie închis în urma declarării stării de urgență la nivel național, pe fondul escaladării conflictului regional. Turiștii au rămas fără opțiuni, […]
Viktor Orbán la munca de jos. Poza cu premierul Ungariei dând zăpada face furori pe rețelele sociale # Gândul
Unul dintre cei mai controversați politicieni europeni, Viktor Orbán, știe să se mențină în centrul atenției. Premierul Ungariei nu a ezitat să posteze, pe contul său de socializare, o poză care îl prezintă într-o postură inedită: dând zăpada cu lopata. Liderul de la Budapesta a dorit să împărtășească cu urmăritorii săi un moment în care […]
Regizorul Bela Tarr a murit la 70 de ani. Cineastul ungar, premiat la Festivalul Internaţional de Film Transilvania # Gândul
Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia. Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea „Satantango” – cu o durată de peste şapte ore – în 1994, după romanul […]
Amenințările lui Trump readuc în scenă infidelitățile liderului Columbiei. Deși căsătorit, Gustavo Petro s-a cuplat cu un transgender # Gândul
Un vechi scandal sexual care l-a avut în centru pe președintele columbian Gustavo Petro revine în atenția internauților, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Columbia și Statele Unite. Controversa datează din 2024, când președintele Petro a fost acuzat că și-a înșelat soția, Prima Doamnă Veronica Alcocer, cu o femeie transgender în timpul unei călătorii în străinătate. […]
7 state NATO răspund dur amenințărilor lui Trump: „Groenlanda aparține poporului său! Regatul Danemarcei este membru NATO” # Gândul
Liderii principalelor puteri europene au emis marți o declarație comună prin care își reafirmă susținerea pentru suveranitatea Danemarcei și a Groenlandei asupra insulei arctice. Liderii din Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca au declarat ferm că „Groenlanda aparține poporului său” și că doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra viitorului lor. Declarația […]
O interdicție strictă asupra reclamelor la mâncare nesănătoasă intră în vigoare în Regatul Unit. De luni, posturile de televiziune nu au mai avut voie să difuzeze reclame pentru alimente și băuturi nesănătoase, iar publicitatea online a fost interzisă complet. Guvernul britanic dorește să reducă obezitatea infantilă și să ajute părinții „să crească cea mai sănătoasă […]
Sondaj Avangarde: Peste jumătate dintre români vor relații economice mai apropiate cu Federația Rusă. Istoria relațiilor economice cu Rusia # Gândul
Un nou sondaj Avangarde arată o Românie divizată când vine vorba de relațiile economice cu Federația Rusă. Întrebarea a fost directă: „Ținând cont de modul în care arată astăzi Federația Rusă, economic vorbind, credeți că România ar trebui să aibă relații mai apropiate, economice, cu aceasta?”. În urban, 55% dintre respondenți spun „da”, în timp ce […]
Județul din România care ține impozitul la minimum permis de lege: „Nu au avut loc majorări de taxe în ultimii ani” # Gândul
Autoritățile locale din Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc au anunțat că impozitele pe locuințe vor fi menținute la nivelul minim permis de lege în 2026, în timp ce taxele pentru mașini vor fi ajustate conform noilor reglementări fiscale, se arată pe site-ul primăriei, conform Libertatea. Noile prevederi ale Codului Fiscal introduc diferențieri bazate pe norma […]
În fiecare ianuarie, în orașul Harbin din nord-estul Chinei un eveniment spectaculos atrage mulțimi din întreaga lume. În „orașul de gheață”, deschis pe 17 decembrie în capitala provinciei Heilongjiang, are loc Festivalul anual al Gheții și Zăpezii. Sculptori în gheață din toate părțile lumii se adună în orașul aflat nu departe de granița Chinei cu […]
Ce a răspuns ChatGPT atunci când a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Activitățile alese de chatbot au surprins: „Te-aș găsi” # Gândul
ChatGPT a fost întrebat, recent, de către un utilizator ce ar face dacă ar fi om pentru o singură zi. Activitățile alese de chatbot au surprins. Printre ele se numără privitul cerului, dar și alte experiențe umane care implică emoții. Vezi mai jos cele 6 răspunsuri ale chatbotului. „Hei, ChatGPT, dacă ai deveni om pentru […]
De la cine a primit Mihai Trăistariu loc de veci. ”Eu visez că mă voi criogena și că voi trăi în viitor” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit că primit un loc de veci de la fostul primar din Piatra Neamț. Mihai Trăistariu a primit, în urmă cu mulți ani, un loc de veci în cimitirul din Piatra Neamț. Cel care i l-a dat a fost primarul de la acea vreme – […]
Bobotează și Sfântul Ilie încheie ciclul sărbătorilor de iarnă din calendarul creștin ortodox. Regulile bisericești explică foarte clar la câte zile după 6 și 7 ianuarie 2026 se pot spăla rufele, de fapt. Botezul Domnului se sărbătorește azi, 6 ianuarie, în timp ce Sfântul Proroc Ilie este prăznuit miercuri, pe 7. La câte zile după […]
Un celebru economist face recensământul creșterilor de taxe ale Guvernului Bolojan: „Nu este o avalanșă cu creșteri de taxe. Este o operațiune specială a Guvernului” # Gândul
Politicile fiscale extreme decise de guvernul Bolojan, menite teoretic să evite intrarea României în recesiune, sunt aspru criticate de unul dintre cei mai cunoscuți economiști. Radu Georgescu avertizează că, în cei 25 de ani de când profesează în calitate de contabil, nu a mai observat o asemenea avalanșă de creșteri de taxe și impozite. În […]
Protestatarii din Iran au incendiat benzinării și simboluri ale regimului de la Teheran în valul masiv de revolte anti-guvernamentale # Gândul
Iranul se confruntă în continuare cu un val masiv de proteste violente, declanșate pe 28 decembrie din cauza colapsului monedei naționale și a inflației galopante. Deși au început ca o revoltă a comercianților din Marele Bazar din Teheran, demonstrațiile s-au extins rapid în cel puțin 78 de orașe și au căpătat un caracter politic anti-regim. […]
Sondaj Avangarde, despre securitatea regională: Jumătate dintre români vor reintroducerea serviciului militar obligatoriu # Gândul
Un nou sondaj Avangarde, „Securitate Regională – percepții și așteptări”, arată o stare generală de neliniște în rândul românilor. Majoritatea respondenților cred că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar temele de securitate și politică externă provoacă tot mai multă îngrijorare. Rezultatele sondajului Dacă pacea dintre Rusia și Ucraina ar fi negociată în condițiile impuse de […]
O mașină în care se aflau doi adulți și patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava. Potrivit instituției, accidentul a avut loc în municipiul Vatra Dornei, iar cele șase persoane au fost preluate de ambulanță și transportate la spital. O mașină […]
Episod de iarnă severă provoacă haos în Franța, Olanda, UK, Irlanda și alte 6 state. Zboruri anulate, trafic oprit, școli închise, ninsori abundente # Gândul
Cinci persoane din regiunile Île-de-France și Landes și-au pierdut viața în accidente rutiere cauzate de ninsorile abundente care au lovit Franța încă de ieri. 26 de departamente rămân sub alertă portocalie, relatează BFMTV. Serviciul feroviar SNCF a anunțat, marți dimineață, că mai multe linii din vestul Franței se confruntau cu întreruperi de serviciu din cauza […]
Viața în Kaliningrad. O jurnalistă poloneză a traversat Belarus și Lituania pentru a ajune la Kaliningrad, cel mai occidental oraș din Rusia, situat în cel mai vestic punct al teritoriului. În cadrul unui reportaj, jurnalista stabilită la Moscova a adus în atenție traiul zilnic al cetățenilor, precum și alte detalii relevante legate de modul în […]
Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat # Gândul
Familia adolescentului român care a murit în incendiul din Crans-Montana este îndoliată, însă cel mai greu lovită este mama băiatului, care l-a crescut singură. Aceasta este originară din Gorj. Inițial, Guillaume a fost dat dispărut după incendiu, iar cea care i-a dat viață și-a pus toate speranțele că fiul său este în viață, internat în […]
Marius Şumudică a revenit în ANTRENORAT! A fost primit cu flori. „E mult peste nivelul Superligii” # Gândul
Şumudică a semnat cu Al-Akhdoud, echipă din Saudi Pro League. Va antrena până la finalul sezonului și dacă își îndeplinește obiectivul contractul se va prelungi pentru un an. Şumudică va câștiga 600.000 de euro și va lua o primă de 150.000 de euro dacă va salva echipa de la retrogradare. Bonusul acesta se va împărți […]
Angela Gheorghiu, dezvăluiri din mariajul cu Roberto Alagna. ”Acest lucru a fost mai puternic, chiar dacă gelozia excesivă a acaparat viața noastră” # Gândul
Soprana Angela Gheorghiu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre mariajul pe care l-a avut cu celebrul tenor Roberto Alagna. Angela Gheorghiu este o cunoscută soprană, una dintre cele mai renumite cântărețe de operă din lume. Elevă a Miei Barbu, Angela Gheorghiu a absolvit Conservatorul din București în anul 1990. În străinătate […]
Cea mai mică graniță terestră din lume este de aproximativ 85 de metri, o linie atât de scurtă, încât poate fi parcursă în doar câțiva pași, dar care separă două continente și două lumi diferite. Vorbim de o linie de doar 85 de metri care separă Marocul de mica enclavă spaniolă Peñón de Vélez de […]
Incredibila odisee a lui Annie Wilkins și Tarzan. O americancă a călărit 4.000 de kilometri pentru a vedea Pacificul înainte de moarte # Gândul
Annie Wilkins, o femeie în vârstă de 63 de ani din statul Maine, se afla într-un moment critic al vieții sale. Bolnavă și fără resurse, pierduse în 1954 aproape tot ce avea: ferma îi fusese pusă sub sechestru, nu mai avea bani și nici familie apropiată care să o sprijine. Medicii fuseseră categorici: mai avea, […]
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume poate fi făcută în Italia și costă doar 15 euro. Traseul feroviar trece prin cinci sate de pe malul mării și oferă peisaje superbe călătorilor. De altfel, întreaga zonă a fost declarată Parc Național. Cinque Terre, sit UNESCO Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume pare […]
Ce a înțeles o americancă din Oradea din ritualul de Bobotează: „Văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită” # Gândul
O experiență autentic românească a devenit virală pe rețele de socializare: Tatum Nzekwesi, soția jucătorului de baschet Emmanuel Nzekwesi, stabilită în Oradea, a trăit un moment neașteptat când un preot a venit să sfințească cu apă locuința lor în preajma sărbătorii Bobotezei. Tatum Nzekwesi, soția pivotului de la CSM Oradea, Emmanuel Nzekwesi, a povestit pe […]
Sunt zile de foc pentru salvamontiști. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 73 de apeluri la Dispeceratul Național Salvamont prin intermediul cărora s-a solicitat intervenție de urgență. Potrivit datelor furnizate de reprezentanți, 76 de persoane au fost salvate. Treizeci de turiști au ajuns la spital. Salvamontișii au avut zile de foc, încă de […]
Tragedia din Crans-Montana, ziua 6: Tinerii foloseau o intrare separată și un cod PIN cunoscut de mulți pentru a se furișa în barul Le Constellation # Gândul
Tragedia de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana arată noi nereguli pe care administratorii acestei locații le-au ignorat de-a lungul timpului. Pentru a intra în bar, minorii se foloseau de o ușă de acces din spate, de care puteau trece cu ajutorul unui cod de acces cunoscut de multă lume, arată publicația Blick. […]
Un cuplu din Alba a dat lovitura după 17 ani de muncă în afară. Au dezvoltat o cultură la ghiveci ce le aduce venituri substanțiale # Gândul
Cultivarea afinelor la ghiveci devine o afacere tot mai profitabilă în România, ea este adoptată de românii întorși din diaspora, cât și de investitorii străini. Culturile de nișă în sistem intensiv devin o alternativă tot mai profitabilă în agricultura românească. Un model care câștigă popularitate este cultivarea afinelor la ghiveci. Această metodă permite controlul riguros […]
Cum a cucerit-o chef Sorin Bontea pe soția sa. ”Pe vremea mea cu o savarină, o citronadă și o plimbare prin IOR dădeai pe spate o fată” # Gândul
Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit cum a curtat-o și cum a cucerit-o pe cea care îi este parteneră de viață. Chef Sorin Bontea este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta fost unul dintre cei trei jurați de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată […]
Ion Cristoiu: Penibil fără limite! UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție operațiunea de răpire a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Publicistul susține că „UE se vâră în poză în cazul Maduro pentru a arăta că există și ea pe planetă”. „În numele a 26 de state membre ale UE, printre […]
Gest inconștient al unui turist aflat în vacanță în Filipine. A ținut în mână una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ # Gândul
Pățania trăită în Filipine nu va fi uitată prea curând de un jurnalist britanic, care abia ulterior a realizat că a trecut pe lângă moarte fără să-şi dea seama. Aflat în vacanţă, bărbatul a luat în mână o caracatiţă cu inele albastre, una dintre cele mai veninoase creaturi de pe Pământ. Incidentul a avut loc […]
Claudiu Năsui, fostul ministru USR al Economiei, explică de ce românii, deși muncesc, sunt tot săraci # Gândul
Fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui, a critică Guvernul Bolojan pentru că a crescut în 2026 taxele pe proprietate. Totuși, spune deputatul USR Claudiu Năsui, lipsește o parte esențială din discuție. „Clasa politică repetă încontinuu la televizor: ‘taxele pe proprietate trebuiau crescute pentru că erau mici’. Ce uită să spună este că taxele pe […]
