Elcen anunţă că a fost remediată avaria de la un cazan al CET Sud: Dacă agentul termic livrat chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi major

Elcen anunţă că a fost remediată avaria apărută la un cazan de la CET Bucureşti Sud, subliniind că ”incidentul tehnic recent nu a reprezentat o avarie majoră, ci o situaţie gestionată în limitele de siguranţă ale unui sistem energetic vechi”. Reprezentanţii Elcen afirmă că nu au oprit niciun moment furnizarea de agent termic, însă acesta a avut o temperatură mai mică decât cea solicitată de Termoenergetica. ”Dacă agentul termic livrat de Elcen chiar şi la temperaturi mai scăzute ar fi distribuit de Termoenergetica exact aşa cum îl primeşte, disconfortul termic resimţit la consumatori nu ar fi unul major”, susţine Elcen.
Echipa Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate marţi, în Antalya, scor 1-1, cu gruparea turcă Gaziantep.
Turişti străini au rămas blocaţi pe o insulă pustie din Yemen. Printre ei se numără şi o româncă # News.ro
Sute de cetăţeni străini care au călătorit pe o insulă îndepărtată din Oceanul Indian în căutare de aventură au rămas blocaţi acolo, deoarece tensiunile dintre părţile beligerante din Yemen şi susţinătorii acestora perturbă inclusiv călătoriile. Când Emiratele Arabe Unite şi-au retras trupele din Yemen săptămâna trecută, în urma unui termen-limită impus de Arabia Saudită, au lăsat în urmă insula yemenită îndepărtată Socotra şi aproximativ 600 de turişti care sosiseră cu avionul şi care nu au mai putut pleca. Printre ei se numără cel puţin o româncă, potrivit Reuters.
Belarusa Arina Sabalenka a apărat meciul „Bătălia Sexelor” împotriva lui Nick Kyrgios, după ce şi-a început sezonul 2026 cu o victorie în 47 de minute împotriva Cristinei Bucsa.
Treningul în care Maduro apare postat de Trump la bordul USS Iwo Jiwa devine viral în lume şi creşte căutările pe Google ale gamei Nike Tech. În top cinci la căutări, potrivit Google Trends, Chile, Albania, Jamaica, Franţa şi SUA # News.ro
Căutările pe Google ale unui trening al mărcii Nike au ”explodat” după ce preşedintele american Donald Trump a postat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, o imagine cu omologul său venezuelean răpit, încătuşat, cu ochii acoperiţi şi căşti pe urechi, la bordul navei de asalt amfibie de tip Wasp USS Iwo Jiwa.
Preşedintele Nicuşor Dan mizează pe stabilitatea coaliţiei, în formula actuală, în acest an: Categoric da! # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an.
Administraţia Trump mulţumeşte mass-media pentru că a păstrat tăcerea înainte de lovitura prin care Maduro a fost capturat # News.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a felicitat organizaţiile de ştiri care au aflat în avans despre atacul de sâmbătă care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro pentru că nu au pus în pericol misiunea prin relatarea publică a acesteia înainte de a avea loc, potrivit AP.
Nicuşor Dan, despre cum a petrecut sărbătorile: Tata e din Făgăraş, mama din Ileni, la vreo zece kilometri, şi am fost cu colinda vreo două zile în ambele locuri. Moş Crăciun a venit tot acolo, iar apoi am fost undeva la munte/ Ce i-a adus Moş Crăciun # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, întrebat cum a petrecut sărbătorile, că „vreo două zile” a fost cu colinda în ambele locuri de unde sunt părinţii săi, la Făgăraş şi Ilieni, iar Moş Crăciun „a venit tot acolo”, după care a mers „undeva la munte” împreună cu familia. Întrebat ce i-a adus Moş Crăciun, Nicuşor Dan a răspuns râzând că a primit mănuşi şi şosete. Declaraţiile au fost făcute la bordul avionului Spartan, cu care şeful statului se deplasa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de Voinţă, de la Paris.
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a obişnuit să se deplaseze cu un avion militar: Asta e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de care vorbeam/ Ce spune despre inconvenientul unei călătorii cu Spartan şi despre deplasările mai lungi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la bordul aeronavei Spartan cu care se deplasa la Paris, întrebat dacă s-a obişnuit să călătorească într-un avion militar, că asta „e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de lei” de care vorbea cu o zi în urmă, când a anunţat că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%. Şeful statului a vorbit şi despre inconvenientul unei deplasări cu un avion militar, precizând că, spre exemplu, de această dată, timp de patru ore şi jumătate nu a avut comunicaţii, fiind „deconectat de la realitatea din România”.
Cea mai bună copertă de album este o categorie care va fi premiată anul acesta pentru prima dată în peste 50 de ani, a anunţat Recording Academy, cea care desemnează premianţii Grammy.
Statele Unite vor oferi „sprijin” unei forţe multinaţionale europene în cazul unui atac al Rusiei # News.ro
„Coaliţia de Voinţă”, aliaţii în principal europeni ai Kievului, se pregăteşte să afirme că viitoarea sa „forţă multinaţională pentru Ucraina” va beneficia de „un angajament american de a sprijini forţa în cazul unui atac” rusesc după un eventual armistiţiu, potrivit unui proiect de declaraţie a summitului de la Paris obţinut marţi de AFP.
Primarul Craiovei: Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta / Ministerul Energiei a cerut un ajutor de 350 milioane lei, premierul Bolojan s-a opus # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă marţi că Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie. Ea mai spune că Ministrul Energiei a solicitat prin memorandum, în vară, un ajutor de 350 milioane lei, ca să se plătească din datoriile societăţii, dar premierul Bolojan s-a opus alocării acestei sume, astfel că nu s-au putut face reparaţii capitale la cele două grupuri energetice.
Constanţa: Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce au intrat într-o curte, au făcut scandal şi au spart mai multe geamuri ale locuinţei, în contextul unui conflict mai vechi # News.ro
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti după ce au intrat într-o curte din municipiul Constanţa, au făcut scandal şi au spart mai multe geamuri ale locuinţei. Poliţiştii au stabilit că totul s-a întâmplat pe fondul unui conflict mai vechi.
PNL Argeş cere demisia prefectului Ioana Făcăleaţă, după ce a fost acuzată de pacienţi că ar fi intrat „peste rând” la consult în Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti / Prefectul afirmă că a mers la spital în control # News.ro
PNL Argeş solicită marţi demisia imediată a prefectului Ioana Făcăleaţă, în urma incidentului grav petrecut la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, unde aceasta a fost acuzată de pacienţi că ar fi însoţit pe cineva şi i-ar fi facilitat accesul „peste rând” la consult. Ioana Făcăleaţă susţine însă că lucrurile au fost interpretate greşit şi că a primit sesizări de la cetăţeni privind timpul mare de aşteptare la UPU, motiv pentru care a fost să verifice care este situaţia.
Manchester City a anunţat, marţi, că fundaşul Ruben Dias va fi indisponibil între patru şi şase săptămâni.
Asociaţii franceze LGBT+ depun plângere la paris împotriva Meta şi Zuckerberg, pe care-i acuză de discriminare # News.ro
Asociaţii LGBT+ anunţă marţi că au depus o plângere la procurorul Parisului împotriva gigantului american al tehnologiei Meta şi patronului acestuia Mark Zuckerberg, pe care îi acuză de insultare şi discriminare homofobă şi transfobă, relatează AFP.
Mitch Guthrie a câştigat etapa a treia la Dakar, clasa auto. Pe ce locuri s-au clasat echipajele Dacia # News.ro
Pilotul american Mitch Guthrie a câştigat etapa a treia la Dakar, clasa auto, disputată, marţi, la Alula (Arabia Saudită).
Iaşi: 300 de cazuri pe zi tratate în UPU la Spitalul ”Sfântul Spiridon”. O cincime dintre pacienţi au ajuns cu traumatisme cauzate de căderi, loviri sau agresiuni. Au fost mai puţine accidente rutiere, la început de an # News.ro
Aproximativ 300 de pacienţi au ajuns în fiecare din ultimele trei zile în Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul ”Sfântul Spiridon”, o cincime dintre cazuri fiind cauzate de căderi, loviri şi agresiuni.
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru omor, el fiind suspectat că şi-a ucis fratele. Cadavrul victimei a fost găsit într-o locuinţă din comuna Floreşti, de către o persoană care a anunţat Poliţia.
Protest la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, după decesul unui tânăr de 25 de ani, rănit într-un accident rutier - VIDEO # News.ro
Zeci de persoane s-au adunat, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul unui tânăr de 25 de ani, care a murit în unitatea medicală, la trei zile după ce fusese rănit într-un accident rutier. Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, cer explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili.
Nicuşor Dan, la bordul avionului Spartan cu care s-a deplasat la Paris, întrebat ce îşi doreşte pentru România în acest an: Suntem într-un context internaţional dificil şi nu e momentul pentru revoluţii şi destabilizare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la bordul avionului Spartan cu care s-a deplasat la Paris, întrebat ce îşi doreşte pentru România în acest an, că este un context internaţional dificil şi că nu este momentul pentru „revoluţii şi destabilizare în România”, motiv pentru care pledează pentru „o schimbare graduală”. Nicuşor Dan participă la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de Voinţă, de la Paris.
SC Oţelul Galaţi anunţă transferul definitiv al atacantului Paulinho la gruparea poloneză Wieczysta Kraków.
Clubul CFR 1907 Cluj şi fundaşul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.
Macron, Merz, Meloni, Tusk, Sanchez, Starmer şi Frederiksen îşi exprimă într-o ”Declaraţie comună” susţinerea faţă de Danemarca împotriva revendicării Groenlandei a lui Trump. ”Danemarca face parte din NATO” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer îşi exprimă marţi, într-o ”Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca împotriva revendicării Groenlandei a preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
Peste 1.000 de credincioşi au participat la procesiunea de Bobotează pe malul râului Buzău - FOTO # News.ro
Peste 1.000 de credincioşi au participat, marţi, la procesiunea de Bobotează desfăşurată pe malul râului Buzău. Treisprezece bărbaţi au sărit în apă pentru a recupera crucea de lemn aruncată în rău de Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, IPS Ciprian.
FC Argeş anunţă oficial transferul definitiv al jucătorului brazilian Caio Martins la formaţia FC Riga, campioana en-titre a Letoniei.
Adrian Negrescu: Ideea de a boicota plata taxelor este o prostie. Dacă nu vom plăti, statul va fi nevoit să se împrumute şi mai mult, iar asta va duce la o nouă creştere de taxe/ Ce spune economistul despre anul 2026 din perspectivă economică # News.ro
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie”, argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult”, iar acest lucru „va duce la o nouă creştere de taxe”. Potrivit economistului, dacă românii vor „servicii edilitare mai bune”, atunci trebuie să plătească. „Ecuaţia este foarte simplă”, afirmă Negrescu, adăugând că taxele pe proprietate din România erau nesemnificative raportat la cheltuielile făcute de autorităţi pentru infrastructură. Analistul mai spune că 2026 va fi, „cu siguranţă”, un an „mai bun din punct de vedere economic decât 2025”.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi după amiaza la Palatul Élysée, la Paris, unde a fost primit de către omologul său francez Emmanuel Macron la un summit al ţărilor aliate Ucrainei, au constatat jurnalişti AFP.
Legendarul cineast maghiar Béla Tarr, care a regizat în 1994 filmul „Satantango” - o epopee de şapte ore despre prăbuşirea comunismului în Europa de Est - a murit marţi la vârsta de 70 de ani, a anunţat agenţia naţională de ştiri MTI. Cineastul a fost invitat special, în 2025, la Festivalul Internaţional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca unde i-a fost acordat Premiul pentru întreaga activitate.
Un mort şi doi răniţi la Tver, în Rusia, şi doi răniţi în Sevski, în atacuri ucrainene cu dronă. Moscova anunţă că a doborât 129 de drone, şase deasupra regiunii Tver, 28 deasupra Brianskului # News.ro
O persoană a murit într-un atac cu dronă la Tver, în vestul Rusiei, anunţă marţi Guvernul regional, iar forţe ruse au doborât 129 de drone ucrainene în noaptea de luni spre marţi, dintre care şase deasupra regiunii ruse Tver, potrivit Ministerului rus al Apărării.
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 40 în etapa a treia a Raliului Dakar, disputată, marţi, la Alula (Arabia Saudită).
Parchetul din Paris deschide o anchetă pentru a ”sprijini familiile franceze” afectate de incendiul de la subsolul barului "Le Constellation", la Crans-Montana, în Elveţia # News.ro
Parchetul din Paris a deschis o anchetă cu privire la incendiul sângeros de la Crans-Montana, în noaptea de Revelion, pentru a ”sprijini familiile franceze în investigaţia autorităţilor elveţiene”, a anunţat procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
Compania americană Live Nation, liderul mondial în domeniul spectacolelor live, care produce, printre altele, show-urile Beyoncé, Dua Lipa, The Weeknd, Lady Gaga sau Coldplay, achiziţionează cea mai mare sală acoperită din Franţa şi Europa, Paris La Défense Arena situată în Nanterre (Hauts-de-Seine), scrie presa din Franţa.
Constanţa: Mai multe persoane, printre care şi Makaveli, au încercat să externeze o pacientă de la Spitalul Judeţean / Acestea sunt acuzate că au ameninţat personalul medical / Poliţiştii afirmă că situaţia a fost calmată fără incidente # News.ro
Mai multe persoane, printre care şi influencerul Makaveli, au intrat, în cursul nopţii de luni spre marţi, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, încercând să externeze o pacientă. Reprezentanţii unităţii medicale au afirmat că acestea au intrat abuziv în Secţia de Neurologie, unde era internată pacienta respectivă, au creat panică în rândul pacienţilor internaţi, au perturbat actul medical şi au ameninţat personalul. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa afirmă că nu ar fi fost încălcate normele de convieţuire socială şi nu a fost tulburată liniştea publică. Poliţiştii au menţionat că situaţia a fost soluţionată fără incidente.
Trei bărbaţi au încercat să dea o spargere la o mănăstire din judeţul Teleorman. Ei au renunţat când au fost prinşi şi au fugit cu o maşină, fiind reţinuţi # News.ro
Trei bucureşteni sunt cercetaţi penal pentru tentativă de furt, după ce au încercat să fure dintr-o mănăstire din judeţul Teleorman. Prinşi în timp ce încercau să ia bunuri şi bani, cei trei au fugit cu o maşină, fiind identificaţi şi reţinuţi de poliţişti.
Ministrul Energiei: La ora 12:00, la nivel naţional erau 12.543 de consumatori temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate # News.ro
Un număr de 12.543 de consumatori din toată ţara erau, marţi la prânz, temporar deconectaţi de la reţeaua de electricitate, anunţă ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta dă asigurări că intervenţiile vor continua până la ultima reconectare.
Aglomeraţie la staţia de plecare de la gondola Sinaia, după câteva zile în care instalaţiile nu au funcţionat din cauza vântului. Mesajul administratorilor pârtiilor: ”Încercaţi şi alte staţiuni” - FOTO, VIDEO # News.ro
Parcarea de la staţia de plecare a telegondolei care urcă din Sinaia în munţii Bucegi a devenit neîncăpătoare, marţi, numeroşi turişti alegând să urce pe munte, după ce în ultimele zile mijloacele de transport pe cablu au funcţionat cu intermitenţe, din cauza vântului puternic. ”Vă rugăm încercaţi alte opţiuni. Şi alte staţiuni...”, este mesajul administraţiei domeniului schiabil al staţiunii.
Proprietarul barului ”Le Constellation” de la Crans-Montana, francezul Jacques Moretti, originar din Corisca, condamnat în 2008, în Franţa, la închisoare cu privire la proxenetism # News.ro
Proprietarul barului ”Le Constellation” de la Crans-Montana, în Elveţia, în care au murit 40 de persoane într-un incendiu în noaptea de Anul Nou, a fost condamnat în Franţa, în 2008, cu privire la proxenetism,. relatează AFP.
Maşini distruse, pe străzi din Alba Iulia, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut - FOTO, VIDEO # News.ro
Mai multe maşini parcate pe străzi din municipiul Alba Iulia au fost grav avariate, după ce bucăţi de gheaţă s-au desprins de pe acoperişuri şi au căzut peste ele. Autorităţile locale au emis o avertizare, solicitând şoferilor să acorde atenţie locurilor în care îşi lasă autovehiculele, dar şi pietonilor să evite să se deplaseze pe lângă blocuri.
UPDATE - Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc de zece etaje din Arad/ Cei doi purtau acelaşi nume de familie şi erau din judeţul Vaslui # News.ro
Doi bărbaţi cu vârste de 57, respectiv 27 de ani au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc cu zece etaje din municipiul Arad. La faţa locului au intervenit de urgenţă pompierii, iar Poliţia a deschis o anchetă. Primele date arată că cei doi purtau acelaşi nume de familie şi erau din judeţul Vaslui.
Ceaţă densă pe aeroportul din Iaşi: Zborul Bucureşti-Iaşi şi retur a fost anulat, în timp ce alte două curse aeriene au fost redirecţionate la Suceava # News.ro
Traficul aerian pe Aeroportul din Iaşi este afectat marţi din cauza ceţii, două avioane fiind redirecţionate către Suceava, în timp ce un alt zbor a fost anulat.
Chelsea a anunţat oficial numirea lui Liam Rosenior în funcţia de antrenor. El a semnat un contract până în 2032 # News.ro
Chelsea Londra a anunţat numirea lui Liam Rosenior în funcţia de antrenor principal, la câteva ore după ce tehnicianul a părăsit formaţia franceză Strasbourg.
Comuna Crans-Montana recunoaşte că nu s-au făcut controale periodice de siguranţă la incendiu, din 2020 şi până în 2025, în barul ”Le Constellation”, deţinut de doi francezi, devastat de un incendiu de Anul Nou, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi # News.ro
Comuna Crans-Montana recunoaşte marţi că nu s-au efectuat controale periodice de siguranţă la incendiu în barul devastat de un incendiu în noaptea de Anul Nou, în staţiunea elveţiană Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, relatează Le Monde.
Artmark a realizat în 2025 vânzări totale, prin licitaţii de artă, de 15,31 milioane de euro/ Recordurile anului: lucrări de Grigorescu, Tonitza şi Aman # News.ro
Casa Artmark a realizat în 2025 vânzări totale, prin licitaţii de artă, de 15,31 milioane de euro - prin 59 de evenimente de licitaţie. Este o creştere cu peste 11% faţă de 2024 (când s-a obţinut un total de 13,78 milioane de euro). În România, vânzările cumulate au însumat 12,8 milioane de euro (faţă de 12,7 milioane de euro în 2024). O evoluţie mică, dar pozitivă, constând într-o creştere de 0,8%, semnificativă raportat la climatul economic mai dificil al anului 2025. Şi rata de adjudecare s-a menţinut robustă, la peste 70% din numărul loturilor puse în vânzare, ceea ce reconfirmă apetitul constant al publicului educat pentru bunuri culturale cu valoare patrimonială.
