„Stop comenzi pe internet!” Lecția dură învățată de Mioara Velicu
AntenaStars, 6 ianuarie 2026 19:00
O experiență aparent banală s-a transformat într-o lecție usturătoare pentru Mioara Velicu. După o comandă online care a ieșit complet pe dos, artista a ajuns să primească „interdicție” de la propria fiică atunci când vine vorba de cumpărături pe internet.
• • •
Alte ştiri de AntenaStars
Acum 10 minute
19:10
Un dialog aparent banal s-a transformat într-un moment de comedie pură. Vizita lui Cătălin Bordea la bunica Aspazia a scos la iveală un schimb de replici savuros, după ce aceasta a aflat cât costă ceasul purtat de nepotul ei.
Acum 30 minute
19:00
18:50
Emilia Ghinescu a revenit în prim-plan cu o nouă poveste de iubire, iar aparițiile alături de partenerul ei au stârnit rapid curiozitatea publicului. Diferența de vârstă dintre cei doi a devenit subiect de discuție, după ce detalii despre trecutul lui Viorel au ieșit la iveală.
18:50
Adi Vasile, pregătire la intensitate maximă pentru Survivor: cum se antrenează în Dominicana # AntenaStars
Cu doar câteva zile înainte de startul noului sezon Survivor, Adi Vasile se află deja în Republica Dominicană și tratează experiența cu maximă seriozitate. Prezentatorul își adaptează antrenamentele la condițiile locale, conștient că show-ul presupune un efort fizic și mental extrem.
Acum o oră
18:40
După săptămâni de speculații și negocieri discrete, Diana Bart își pregătește revenirea pe micul ecran. Jurnalista a semnat cu Antena Stars și va putea fi urmărită într-un format de seară consacrat.
18:40
Cu un al cincilea copil pe drum, Laura Cosoi vorbește deschis despre realitatea din spatele imaginilor perfecte de familie. Actrița explică cine este, de fapt, pilonul principal care o ajută să facă față vieții cu patru fetițe.
18:30
Laura Cosoi a vorbit deschis despre o perioadă delicată din viața ei, marcată de anxietate și atacuri de panică. Prezentatoarea spune că maternitatea i-a schimbat complet perspectiva, iar fricile de altădată nu mai au loc în prezentul ei.
18:30
După zile tensionate și o vizită de urgență la spital, Oana Roman a revenit cu informații noi despre starea fiicei sale. Vedeta spune că Isa se simte mult mai bine, iar intervenția rapidă a medicilor a făcut diferența.
18:20
Ramona Olaru, dorință sinceră pentru 2026: „Aș vrea să nu mai fiu nevoită să fiu puternică” # AntenaStars
La început de an, Ramona Olaru a ales sinceritatea în locul rezoluțiilor clasice. Asistenta de la Neatza a mărturisit că, după ani în care a fost nevoită să fie mereu puternică, își dorește ca 2026 să vină cu mai multă liniște și mai puțină luptă.
18:20
Irina Columbeanu a intrat în noul an cu gânduri clare și o dorință care spune multe despre cine o inspiră. Fiica Monicăi Gabor a vorbit deschis despre rezoluția ei pentru 2026, una strâns legată de relația apropiată pe care o are cu mătușa sa, Ramona Gabor.
18:20
La ceva timp după divorțul de CRBL, Elena Vîșcu vorbește deschis despre procesul de vindecare. Fosta soție a artistului a explicat de ce despărțirea a fost atât de greu de gestionat și când a simțit, în sfârșit, că și-a recăpătat echilibrul.
Acum 2 ore
18:10
Anul a început cu stângul pentru Bianca Purcărea. Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva a povestit deschis că, după o gripă puternică în decembrie, organismul ei pare să cedeze din nou, chiar în timpul vacanței.
18:00
După o perioadă în care și-a protejat viața personală, Ilinca Vandici a ales să vorbească fără cuvinte. Un gest simplu, făcut chiar la început de 2026, a fost suficient pentru a confirma că prezentatoarea trăiește un nou capitol, unul în care echilibrul și liniștea par să fie prioritare.
18:00
Un singur cuvânt a fost suficient pentru a stârni controverse în online. Theo Rose a povestit cum a ajuns să fie „corectată” pentru că a numit Ploieștiul „acasă”, iar reacția ei, spontană și directă, a făcut rapid turul rețelelor sociale.
17:50
Reapare triunghiul amoros de pe TikTok: Alin, surprins la Revelion alături de Dana Badea # AntenaStars
Povestea tensionată din jurul lui Alin, supranumit „Regele TikTok-ului”, pare departe de a se fi încheiat. Imagini apărute de Revelion îl arată din nou într-o ipostază apropiată cu Dana Badea, reaprinzând controversele legate de relația sa cu Sibel.
17:40
Deranjată de insistența tot mai mare din mediul online, Lora a ales să spună lucrurilor pe nume. Artista a transmis un mesaj scurt și clar, prin care a pus capăt abordărilor nepotrivite, fără a lăsa loc de interpretări.
17:40
Drumul spre scenă s-a transformat într-o cursă contracronometru pentru Vlăduța Lupău. Artista a rămas blocată pe traseu, după ce mașina în care se afla a suferit o avarie chiar înainte de concertul programat.
17:30
Departe de agitația de acasă, Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o vacanță diferită în Bali. Dincolo de peisaje și relaxare, cei doi au ales o experiență care le-a oferit mai mult decât fotografii: un obiect creat chiar de ei.
17:20
Un live aparent obișnuit s-a transformat într-un discurs tăios. Andreea Bostănică a reacționat dur la o întrebare primită online și a lansat afirmații care au stârnit controverse, vizând direct industria muzicală din România și Republica Moldova.
17:20
Ileana Lazariuc, început de an fără liste și presiuni: „Nu o cursă, ci un drum deschis” # AntenaStars
Discretă și rar prezentă în spațiul public, Ileana Lazariuc a ales să înceapă anul cu o reflecție profundă. Fără promisiuni grandioase sau obiective bifate în grabă, vedeta a vorbit deschis despre felul în care vrea să trăiască 2026.
Acum 4 ore
17:10
Dragoste fără pauză: ce a făcut Ronald Gavril cât timp Anamaria Prodan e în Dominicana # AntenaStars
Distanța și filmările intense nu au fost suficiente ca să-i țină separați. Ronald Gavril a făcut un pas care spune totul despre relația cu Anamaria Prodan, aflată în Republica Dominicană pentru Survivor.
17:10
La doar câteva luni după ce a devenit mamă pentru a doua oară, Cristina Cioran vorbește deschis despre un nou început. Actrița spune că se simte pregătită, atât fizic, cât și emoțional, pentru o posibilă a treia sarcină.
17:00
Ritualul de miezul nopții ales de Alina Eremia: „Cine și-a mai aruncat cu linte în cap?” # AntenaStars
Noaptea de Revelion a venit cu un moment neașteptat din partea Alina Eremia. Artista a ales să respecte o superstiție mai puțin obișnuită și le-a arătat fanilor, fără rețineri, ce ritual a pus în practică la miezul nopții, cu gândul la un an plin de împliniri.
17:00
Leonard Miron, experiență șocantă în aeroporturi: „Am rămas fără bijuterii și ceasuri” # AntenaStars
Leonard Miron a povestit recent o serie de episoade care i-au schimbat complet modul de a călători. Fostul prezentator TV a fost victima mai multor furturi, petrecute chiar în aeroporturi importante din Europa, pierzând bijuterii și ceasuri de mare valoare.
16:50
După ani în care a fost mereu imprevizibil, Fulgy de la Clejani spune că a luat o hotărâre importantă. Pianistul a anunțat public că se va căsători în vara lui 2026, iar motivul din spatele deciziei este unul profund emoționant.
16:50
Povestea dureroasă spusă în premieră la Power Couple: de la fractură de coloană la aur olimpic! # AntenaStars
Un moment de maximă intensitate emoțională a marcat începutul sezonului 3 din Power Couple. Unul dintre concurenți și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada în care a fost la un pas de paralizie, o experiență care i-ar fi putut curma definitiv cariera.
16:40
Vacanța mult așteptată în Thailanda s-a transformat rapid într-o experiență dificilă pentru Jorge. Artistul a ajuns de urgență la spital și a fost nevoit să rămână izolat în camera de hotel timp de două zile, din cauza problemelor de sănătate apărute pe neașteptate.
16:40
Întrebată direct despre viața ei amoroasă, Mădălina Ghenea a oferit un răspuns care a surprins pe toată lumea. Vedeta a spus clar că nu mai vrea să audă de întâlniri romantice și că, pentru ea, capitolul bărbați pare definitiv închis.
16:30
Marea premieră a sezonului 3 din Power Couple a adus emoții intense, decizii strategice și o primă probă care a scos cuplurile din zona de confort. Show-ul difuzat la Antena 1 a fost lider de audiență și promite surprize majore chiar din a doua seară.
Acum 24 ore
19:40
Adela Popescu, confesiune sinceră din Thailanda: „Acolo unde rămâi doar cu ce ești tu” # AntenaStars
Aflați în vacanța mult așteptată din Thailanda, Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales liniștea și timpul petrecut în familie. Din acest context, prezentatoarea TV a transmis un mesaj profund despre echilibru, asumare și adevărul din spatele unei familii fericite.
19:30
Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea după Revelionul din Dubai: ce spune despre întâlnirea cu Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu # AntenaStars
Revelionul petrecut în Dubai de mai multe vedete din România a stârnit rapid speculații în mediul online. Claudia Pătrășcanu a decis să lămurească situația și să spună lucrurilor pe nume, după ce s-a vehiculat ideea unei întâlniri cu fostul soț și actuala lui parteneră.
19:30
Noapte albă pentru Oana Roman: fiica ei a ajuns la spital la 3 dimineața, cu febră mare # AntenaStars
Oana Roman a trecut prin momente de panică, după ce fiica ei s-a simțit rău în miez de noapte. Vedeta a ajuns de urgență la spital, iar diagnosticul pus de medici a confirmat temerile mamei.
19:20
Un nou început pentru Emilia Ghinescu: relația pe care artista a decis să o facă publică # AntenaStars
După o perioadă lungă în care a ales să-și țină viața personală departe de ochii publicului, Emilia Ghinescu începe anul cu un pas important. Artista și-a asumat o nouă relație și a apărut pentru prima dată alături de bărbatul care îi aduce din nou zâmbetul pe buze.
19:20
Cu doar o zi înainte de aniversare, Loredana Chivu a primit o veste care ar fi putut să-i umbrească complet începutul de an. Fosta asistentă TV a aflat că a pierdut procesul cu fostul iubit, însă reacția ei a fost una neașteptat de lucidă și reținută.
Ieri
17:00
Deși despărțirea părea inevitabilă, Ilie și Ioana Năstase au fost surprinși împreună de sărbători. Faptul că fostul tenismen continuă să o prezinte drept „soția mea” ridică multe semne de întrebare despre viitorul relației lor.
17:00
Întrebare neașteptată din partea fiicei Laurei Cosoi: „De unde a scos copilul meu asta?” # AntenaStars
Laura Cosoi a povestit recent o întâmplare care a lăsat-o fără replică și care i-a ridicat multe semne de întrebare. O întrebare pusă de fiica ei cea mare, Rita, într-un context aparent banal, a făcut-o să realizeze cât de atent preiau copiii informațiile din jur.
16:50
Laura Cosoi a dat vestea momentului în showbiz chiar de ziua ei de naștere. Prezentatoarea a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară și a împărtășit primele imagini cu burtica de gravidă, direct din vacanța petrecută alături de familie.
16:50
Prima zi din noul an a venit cu emoții puternice pentru Larisa Udilă. Însărcinată în ultimul trimestru, influencerița a ajuns la spital, convinsă că momentul nașterii este iminent.
16:50
La doar câteva zile după o noapte grea petrecută la spital alături de fiica ei, Oana Roman a decis că e momentul pentru o pauză. Vedeta a ales o destinație cu valoare sentimentală, unde spune că se simte „ca acasă”.
16:30
Chiar dacă formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz, Adda și Cătălin Rizea nu scapă de micile „scântei”. De data aceasta, noaptea de Revelion a venit cu nervi, ironii și fotografii care au pus la încercare răbdarea artistei.
16:30
Loredana Chivu, obligată să plătească aproape 18.000 de euro după pierderea procesului # AntenaStars
Cu doar câteva zile înainte de a-și aniversa ziua de naștere, Loredana Chivu primește o veste care îi poate schimba radical viața. Instanța a decis în favoarea fostului logodnic, iar consecințele financiare sunt extrem de serioase.
16:20
Relația dintre Cornel Păsat și soția sa traversează o perioadă de tranziție, fără concluzii definitive. Cei doi trăiesc separat, analizează următorii pași și încearcă să vadă dacă mai există loc pentru reconstrucție.
16:10
Marina Almășan si a regasit liniștea alături de Sorin Mărcuș: „Postările vorbesc de la sine” # AntenaStars
După un an complicat, Marina Almășan pare că a intrat într-o etapă a vieții în care lucrurile sunt mai simple și mai așezate. Relația cu Sorin Mărcuș este trăită fără grabă, fără demonstrații publice forțate și cu multă asumare.
16:00
Marina Almășan și Sorin Mărcuș și-au asumat relația și au pus capăt speculațiilor. Cei doi formează unul dintre cele mai comentate cupluri ale momentului, iar declarația de dragoste a afaceristului a atras imediat atenția.
16:00
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a intrat în 2026 cu o energie complet diferită. După un an de reconstrucție și discreție, dansatoarea confirmă că există cineva special în viața ei.
15:50
Laura Cosoi a făcut unul dintre cele mai emoționante anunțuri chiar de ziua ei de naștere. Aflată în vacanță, în Thailanda, vedeta a dezvăluit că este însărcinată pentru a cincea oară și a vorbit deschis despre reacția fiicelor sale și despre bucuria întregii familii.
15:40
Pentru Deea Maxer, trecerea în 2026 a avut loc într-un cadru cu totul special. Vedeta a petrecut Revelionul alături de noul iubit, dar și de copiii lor, într-o atmosferă care a semănat mai mult cu o reuniune de familie decât cu o simplă petrecere.
15:20
Revelion de lux pentru Oana Marica, într-un colț exclusivist din Caraibe: cine a fost invitatul-surpriză # AntenaStars
După un Crăciun petrecut în Elveția, Oana Marica a ales să înceapă noul an sub soarele Caraibelor. Vedeta a bifat un Revelion exclusivist, într-o locație frecventată de staruri internaționale, unde a atras toate privirile.
15:20
Emilia Ghinescu din nou intr o relatie: ce spune despre Viorel, iubitul cu 20 de ani mai tanar! FOTO # AntenaStars
După o perioadă în care a ales discreția totală, Emilia Ghinescu a făcut primele declarații despre noul bărbat din viața ei. Artista a vorbit deschis despre cum a ales să își petreacă sărbătorile și despre motivul pentru care preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor.
14:50
Jador schimbă strategia pentru casa visurilor: de ce a spus „stop” cumpărării unei vile la Snagov # AntenaStars
După luni de căutări și planuri atent făcute, Jador a tras linie și a schimbat complet direcția. Artistul a explicat de ce a renunțat la ideea de a cumpăra o casă și ce plan are, de fapt, pentru viitorul familiei sale.
