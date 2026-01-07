Franţa colaborează cu aliaţii la un plan de răspuns, în cazul în care SUA încearcă să preia Groenlanda prin folosirea forței armate
G4Media, 7 ianuarie 2026 10:20
Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Barrot a declarat că subiectul va fi […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
10:30
Ploaia și ceața încurcă schiorii în Sinaia și Poiana Brașov / Instalațiile pe cablu și pârtiile, afectate de condițiile meteo dificile # G4Media
Condițiile meteo dificile din ultimele ore au afectat funcționarea instalațiilor pe cablu și starea pârtiilor din cele mai frecventate stațiuni montane, Sinaia și Poiana Brașov, transmite Mediafax. Operatorul instalațiilor de transport din Sinaia a anunțat miercuri, încă de la primele ore ale dimineții, mai multe probleme cauzate de ploaia înghețată din cursul nopții. În zona […] © G4Media.ro.
10:30
Ce afaceri au proprietarii clubului din Crans-Montana unde a avut loc masacrul de Revelion în urma incendiului de proporții # G4Media
Jacques Moretti (49 de ani) și Jessica Maric (39 de ani), proprietarii clubului Constellation din Crans-Montana unde a avut loc masacrul de Revelion, provocat de un incendiu de proporții, au patru companii în Elveția și una pe Riviera Franceză, transmite Mediafax. Cei doi sunt anchetați pentru multiple omoruri, vătămări corporale și incendiu premeditat. Au un […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
10:20
Franţa colaborează cu aliaţii la un plan de răspuns, în cazul în care SUA încearcă să preia Groenlanda prin folosirea forței armate # G4Media
Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Barrot a declarat că subiectul va fi […] © G4Media.ro.
Acum o oră
10:00
Judecătoarea Dana Gârbovan îl contrazice pe fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu și susține că nu a participat la întâlniri pentru modificarea legilor justiției în epoca Dragnea. Gârbovan a fost propusă ministru al Justiției de premierul PSD Viorica Dăncilă # G4Media
Judecătoarea Dana Gârbovan l-a contrazis joi pe fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu și a susținut că nu a participat la întâlniri pentru modificarea legilor justiției în epoca Dragnea. Rădulescu declarase într-un interviu că Dana Gârbovan a fost printre autorii legilor Justiției din epoca Dragnea, alături de Răzvan Savaliuc, fosta judecătoare Viorica Costiniu și fostul procuror […] © G4Media.ro.
09:50
Președintele Columbiei îl face „senil” pe Donald Trump și convoacă o mare manifestație pentru suveranitate, miercuri, la Bogota # G4Media
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat că Donald Trump are un „creier senil” deoarece, potrivit acestuia, republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, relatează EFE citată de Agerpres. „Titulatura pe care Trump mi-o atribuie, de haiduc al traficului de droguri, este o reflectare a creierului său senil. El îi vede pe adevăraţii adepţi ai […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
09:30
Carl Bildt, fostul premier suedez și figură influentă pe scena internațională: Pentru administrația Trump, dreptul internațional este lipsit de valoare, iar democrația este irelevantă # G4Media
Fostul prim-ministru suedez Carl Bildt, o figură respectată pe scena internațională, a declarat într-un interviu pentru publicația italiană Corriere Della Sera că „UE nu ar trebui să se amăgească în privința lui Trump. Continentul nostru este o prioritate foarte scăzută pentru el: vine după America Latină și Asia. Pentru administrația sa, dreptul internațional este lipsit […] © G4Media.ro.
09:30
Brigitte Bardot va fi înmormântată lângă mare în stațiunea Saint-Tropez de pe Riviera Franceză / Marine Le Pen este așteptată să participe la înmormântare # G4Media
Brigitte Bardot, imaginea simbol a cinematografiei franceze, care a murit luna trecută la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântată miercuri lângă mare, în stațiunea Saint-Tropez de pe Riviera Franceză. Marine Le Pen este așteptată să participe la înmormântare, transmite Mediafax. Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc la ora 10:00 GMT la biserica […] © G4Media.ro.
09:20
POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli / „Ar putea fi vorba de cinci elicoptere, nu ar avea nevoie de multe trupe” / O posibilă înțelegere Groenlanda pentru Ucraina # G4Media
Donald Trump vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei și majoritatea groenlandezilor nu doresc să devină parte a Statelor Unite, notează POLITICO într-o analizează care radiografiază situația și cum ar putea SUA să facă rost de steaua cu numărul 51 de pe steag. Deși ideea de a invada […] © G4Media.ro.
09:20
Lider în Italia, Interul lui Cristi Chivu va juca miercuri un meci important în Serie A pe terenul celor de la Parma. Duelul face parte din cadrul etapei cu numărul XIX din campionat. Meciul Parma – Inter poate fi urmărit în direct pe Digisport 2 și Prima Sport 2 începând cu ora 21:45. Serie A, […] © G4Media.ro.
09:10
Atacul american din Venezuela este o lovitură grea pentru China și subminează planul său pentru „marele Sud” # G4Media
Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Indignată, îngrijorată, dar neputincioasă. Aceasta este poziția Chinei în urma raidului lui Trump asupra Venezuelei. Condamnările sale sunt vehemente, dar Xi Jinping nu poate merge mai departe de protestele diplomatice. Mai mult decât interesele Chinei în acea țară, îl îngrijorează amenințarea la adresa marelui său plan de expansiune […] © G4Media.ro.
09:10
Olanda se retrage din misiunile antidrog ale SUA în Caraibe, după ce operațiunile militare americane au dus la moartea a zeci de persoane # G4Media
După ce operațiunile militare americane din Caraibe au dus la moartea a zeci de persoane, Olanda a decis să facă un pas înapoi din misiunile antidrog conduse de Statele Unite. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Ruben Brekelmans. Acesta a precizat că Olanda va continua să combată traficul de droguri doar în apele teritoriale […] © G4Media.ro.
09:10
Nicușor Dan: Angajamentele României pentru Ucraina vor fi trecute prin Parlament. România nu va trimite soldați # G4Media
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanţiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a anunțat marţi seară la Paris preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres. „România şi-a asumat cam acelaşi lucru – adică nu trupe în Ucraina şi suport logistic, training pentru militari ucraineni în România sau în alte ţări europene în colaborare cu armate din […] © G4Media.ro.
09:00
Cazul coifului de aur furat din Muzeul Drents: Acuze grave ale fostului director al Muzeului Național de Istorie / ”Olandezii au mințit în privința securității” / ”Mă recuperez încet, datorită medicamentelor” # G4Media
Ernest Oberländer, fost director al Muzeului Național de Istorie din București, a împrumutat la începutul anului 2025 Muzeului Drents din Assen valoroase artefacte dacice din aur și argint, unele datând dinainte de anul. După jaful în urma căruia au fost furate, Oberländer s-a trezit într-o furtună politică și mediatică în țara sa, simțindu-se trădat de […] © G4Media.ro.
08:40
Liderul separatiștilor din Yemen a fugit spre o destinaţie necunoscută, în timpul întârzierii unui zbor ce urma să îl ducă la Riad # G4Media
Liderul Consiliului Sudic de Tranziţie din Yemen (STC), Aidarous al-Zubaidi, nu s-a urcat în avionul care urma să-l ducă la Riad, în Arabia Saudită, şi a fugit în schimb către o destinaţie necunoscută, a declarat miercuri coaliţia susţinută de Arabia Saudită din această ţară, potrivit Reuters, citată de Rador. Declaraţia a fost făcută în contextul […] © G4Media.ro.
08:40
Analiză a publicației Efimerida Ton Syntakton, via Rador: Partidele de extremă dreapta din Europa nu au reacții comune față de acțiunea provocatoare a lui Trump de capturare a lui Maduro și față de amenințările sale la adresa Groenlandei. Unele partide tac, altele urmăresc o apropiere de președintele SUA. Pentru George Simion, candidat la conducerea României […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
08:30
O companie europeană promite o revoluție a ochelarilor de vedere: O pereche de ochelari inteligenți pentru toate afecțiunile # G4Media
Compania finlandeză de ochelari IXI se pregătește să lanseze ochelari inteligenți care arată exact ca ochelarii obișnuiți, dar sunt capabili să „focalizeze automat” în funcție de nevoile percepute ale purtătorului, transmite CNN citat de Mediafax. Ochelarii conțin senzori de urmărire a ochilor, precum și cristale lichide în lentile, care sunt utilizate pentru a modifica instantaneu […] © G4Media.ro.
08:30
Sebastian Stan, în discuții pentru un rol în „The Batman Part II”, alături de Robert Pattinson # G4Media
Actorul român stabilit în SUA, Sebastian Stan, ar putea face pasul din universul Marvel în cel DC. Starul cunoscut pentru rolul Winter Soldier este în discuții pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II”, sequelul regizat și scris de Matt Reeves, transmite Mediafax. Deși detaliile despre personajul pe care l-ar putea interpreta nu […] © G4Media.ro.
08:20
Mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional din Budapesta ar putea fi anulate, din cauza ninsorilor abundente / Granița dintre Ungaria și Sovenia, închisă pentru camioane # G4Media
Mai multe zboruri sunt în așteptare pe Aeroportul Internaţional „Liszt Ferenc” din Budapesta, din cauza ninsorilor abundente, astfel că în următoarele ore pot apărea întârzieri sau anulări de zboruri, au precizat reprezentanţii aeroportului, într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI, citată de Rador. Aeroportul se află în prezent la cel mai înalt nivel de alertă […] © G4Media.ro.
08:10
Analiză Fortune Greece, via Rador: O piață cu dimensiuni semnificative, cu rate de creștere ridicate și cu o importanță geopolitică evidentă se afirmă ca un pilon fundamental pentru următorii pași ai unor grupuri grecești precum PPC, Aktor, Helleniq Energy, Fourlis sau Hellenic Dairies. România ocupă deja o poziție constantă în planurile de investiții ale companiilor […] © G4Media.ro.
08:00
Ce se întâmpla dacă Maduro va fi achitat de justiția americană? Experții explică pentru G4Media “scenariul de coșmar pentru Trump” # G4Media
Dacă fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro va fi achitat de către justiția din Statele Unite, acest lucru va reprezenta un “scenariu de coșmar” pentru Administrația de la Washington, în condițiile în care Donald Trump a făcut eforturi majore, inclusiv prin lansarea unei blocade militare costisitoare, pentru aducerea fostului lider socialist de la Caracas în fața […] © G4Media.ro.
08:00
Mărturia unui urmărit internațional: ”Refuz ideea că trebuie să fiu distrus la infinit” / Radu Adrian Stavrache a fost condamnat pentru înșelăciune la 19 ani, acum, la 29 de ani, are firme în Anglia și 70 de angajați și nu se mai poate întoarce în țară # G4Media
Radu Adrian Stavrache, ploieștean de 29 de ani, este urmărit internațional și condamnat în România la 8 ani și 3 luni de închisoare pentru 80 de fapte de înșelăciune comise în 2015, când avea 19 ani, relatează Observatorul Prahovean. Posta anunțuri fictive cu piese auto, lua bani în avans și nu livra marfa, cu un […] © G4Media.ro.
07:50
Majoritatea republicană din Camera Reprezentanților e tot mai fragilă înaintea alegerilor din noiembrie, după ce Doug LaMalfa a murit (Reuters) # G4Media
Reprezentantul republican Doug LaMalfa din California a murit, a declarat marți un coleg legislator, reducând și mai mult majoritatea restrânsă a republicanilor în Camera Reprezentanților înaintea alegerilor din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului, transmite Mediafax care citează Reuters. „Doug era un conservator cu principii și un susținător neobosit al locuitorilor din nordul Californiei”, […] © G4Media.ro.
07:50
Marco Rubio le-a spus congresmanilor SUA că Trump vrea să cumpere Groenlanda și a minimalizat posibilitatea unei acțiuni militare – WSJ # G4Media
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio le-a transmis congresmanilor americani că amenințările administrației Trump la adresa Groenlandei nu semnalează o invazie iminentă și că scopul este cumpărarea insulei de la Danemarca, au declarat pentru Wall Street Journal persoane familiare cu discuțiile. Declarațiile lui Rubio, făcute luni în cadrul unei ședințe cu ușile închise din […] © G4Media.ro.
07:40
Crăciunul pe rit vechi în Banat: Sârbii au ars Badnjak-ul! Srećan Božić! / Care sunt tradițiile lor # G4Media
Creștinii de rit vechi sărbătoresc Ajunul și Crăciunul pe 6 și 7 ianuarie 2026, respectiv marți și miercuri, conform calendarului iulian, notează Radio Reșița. În Banat, comunitățile sârbe, ucrainene, lipovene și rute tradițional marchează această perioadă cu ritualuri religioase, colinde și mese festive, păstrate din generație în generație. Obiceiuri tradiționale în Ajunul Crăciunului Potrivit părintelui […] © G4Media.ro.
07:40
Un fost agent CIA care a spionat pentru Rusia a murit în închisoare, după 31 de ani de detenție / Acțiunile lui au dus la moartea mai multor agenți dubli care lucrau pentru americani # G4Media
Aldrich Ames, un fost agent CIA condamnat pentru spionaj în favoarea Moscovei, a murit, luni, în închisoare, la vârsta de 84 de ani, potrivit autorităților americane. Analist în contrainformații pentru CIA, serviciile secrete ale Statelor Unite, timp de 31 de ani, el a fost condamnat în 1994 la închisoare pe viață pentru că a vândut […] © G4Media.ro.
07:30
Un bărbat a fost executat în Iran pentru spionaj în favoarea Israelului / Execuțiile din acest motiv s-au înmulțit în utimul an # G4Media
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, a raportat miercuri agenția de presă Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian, numindu-l pe acuzat Ali Ardestani, scrie Reuters. Implicat într-un război secret de zeci de ani cu Israelul, Iranul a executat multe persoane acuzate de legături cu serviciile secrete israeliene și de facilitarea operațiunilor […] © G4Media.ro.
07:20
Echipele care intervin în Apuseni vor fi suplimentate cu peste 200 de electricieni şi specialişti / ”E cea mai amplă mobilizare din istoria DEER” / Marţi seara nu erau alimentaţi cu energie peste 2.500 de utilizatori # G4Media
Peste 200 de electricieni şi specialişti din alte sucursale vor interveni suplimentar miercuri în Alba, pentru a remedia defecţiunile provocate de ninsorile abundente, a anunţat, marţi seara, prefectul judeţului, Nicolae Albu, transmite Agerpres. „În cursul zilei de mâine (miercuri – n.r.) vor interveni suplimentar 220 de electricieni şi specialişti, sosiţi în această seară în zona […] © G4Media.ro.
07:20
Caracas și Washington discută reluarea exporturilor de petrol venezuelean către SUA, potrivit surselor agenției Reuters citate de Mediafax. Oficiali guvernamentali din Caracas și Washington poartă discuții privind exportul de țiței venezuelean către rafinării din Statele Unite, potrivit mai multor surse guvernamentale și din industrie citate de Reuters. Un posibil acord ar putea redirecționa o parte […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:30
Antena 3: Nicușor Dan, blocat la Paris / Aeronava președintelui nu ar putea ateriza la București din cauza ceții # G4Media
Președintele Nicușor Dan și jurnaliștii care l-au însoțit marți la Paris nu se pot întoarce în România în această noapte, așa cum ar fi trebuit, din cauza condițiilor meteo nefavorabile din țara noastră, transmite Antena 3, care are un reporter în delegația de jurnaliști care îl însoțește pe șeful statului. Șeful statului a participat astăzi […] © G4Media.ro.
6 ianuarie 2026
23:30
Președintele Donald Trump a discutat „o serie de opțiuni” pentru a prelua Groenlanda, inclusiv utilizarea armatei americane, a declarat Casa Albă # G4Media
Casa Albă a comunicat într-o declarație președintele Donald Trump a precizat clar că obținerea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”, transmiteBBC. „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a transmis […] © G4Media.ro.
23:00
Atenţionare de călătorie pentru Franța: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei. Se preconizează perturbări importante în transporturi # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei pentru miercuri, 7 ianuarie, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis marţi AGERPRES, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, […] © G4Media.ro.
22:30
Un mare număr de evrei ar putea părăsi Germania dacă vin la putere extremiștii de la AfD, afirmă o organizație evreiască # G4Media
Un număr mare de evrei ar putea pleca din țară dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devine parte a unui viitor guvern, a declarat marţi Josef Schuster, preşedintele Consiliului central al evreilor din Germania, transmite Agerpres citând dpa. Schuster, care a participat în Seeon, Bavaria, la o reuniune a Uniunii Creştin-Sociale (CSU), […] © G4Media.ro.
22:30
Marea Britanie și Franța au declarat că sunt gata să trimită trupe în Ucraina în urma unui acord de pace, un angajament major care a fost discutat timp de luni de zile, dar pe care Rusia va încerca probabil să-l blocheze prin orice mijloace, scrie The Guardian. Anunțul a fost făcut după summitul de la […] © G4Media.ro.
22:20
Preşedintele Nicuşor Dan: Detaliile referendumului privind CSM vor fi stabilite în următoarele zile # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seara, că în zilele următoare vor fi stabilite detaliile despre referendumul privind Consiliul Superior al Magistraturii, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă” (Coalition of the Willing), […] © G4Media.ro.
22:10
Numărul utilizatorilor din Munţii Apuseni nealimentaţi cu energie electrică s-a redus la circa 2.500, a informat, marţi seara, Distribuţie Energie Electrică România (DEER), transmite Agerpres. „După mai bine de 100 de ore de intervenţii neîntrerupte, peste 40 de echipe DEER, mai mult de 300 de oameni, sunt şi acum pe teren, în Munţii Apuseni, în […] © G4Media.ro.
21:50
Zelenski anunță semnarea la Paris a declarației privind desfăşurarea unor forţe multinaţionale ca garanţie de securitate pentru Ucraina / Macron anunță că după încetarea războiului efectivul armatei ucrainene va fi de aproximativ 700.000 de persoane # G4Media
La summit-ul „Coalition of the Willing” (coaliția țărilor care vor să ajute Ucraina), desfășurat la Paris, liderii Franţei, Marii Britanii şi Ucrainei au semnat o declaraţie de intenţie privind desfăşurarea unor forţe multinaţionale, ca garanţie de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistiţiu, informează Reuter. Volodimir Zelenski a transmis pe contul […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:20
Parchetul din Venezuela cere justiţiei americane „să-şi recunoască lipsa de jurisdicţie” în a-l judeca pe Maduro şi acuză SUA de terorism # G4Media
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marţi justiţia americană să „recunoască lipsa de jurisdicţie” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri şi terorism preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării sale de către Statele Unite, relatează Agerpres conform AFP. Operaţiunea militară americană din Caracas şi alte trei state din 3 […] © G4Media.ro.
20:50
Ce este târgul de tehnologie CES 2026 din Las Vegas care a atras toată atenția din domeniu # G4Media
Consumer Electronics Show sau CES este unul dintre cele mai mari și influente târguri de tehnologie din lume, organizat de Consumer Technology Association (CTA), în care marii jucători din domeniu își prezintă cele mai noi și inovatoare produse pe care urmează (sau nu) să le lanseze. Ediția de anul acesta are loc în Las Vegas, […] © G4Media.ro.
20:40
Premierul ungar Viktor Orbán afirmă că Uniunea Europeană se va destrăma singură din cauza haosului din conducere # G4Media
Premieru Ungariei Viktor Orbán a respins posibilitatea ca Ungaria să părăsească UE, susținând că țara nu are dimensiunea necesară pentru ca o astfel de decizie să fie rațională. Totuși, el a subliniat că viitorul Ungariei se află în cadrul blocului european și al NATO, dar cu „politică externă și politică economică suverană”, informează Mediafax, citânf […] © G4Media.ro.
20:30
Procesul lui Marine Le Pen: președintele tribunalului din Paris, îngrijorat de o eventuală „ingerință” americană # G4Media
Președintele tribunalului judiciar din Paris, Peimane Ghaleh-Marzban, a avertizat marți cu privire la o eventuală „ingerență inacceptabilă și intolerabilă”, după informațiile apărute în presă cu privire la amenințări cu sancțiuni americane împotriva magistraților care au instrumentat dosarul penal al RN, scrie Le Figaro. Potrivit săptămânalului german Der Spiegel, administrația Trump ar fi luat în considerare […] © G4Media.ro.
20:30
O fregată germană se alătură forţei NATO din zona Mării Nordului, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # G4Media
O fregată a marinei germane a plecat marţi pentru a se alătura forţelor NATO care monitorizează culoare strategice în Marea Nordului şi Marea Baltică, precum şi în Atlanticul de Nord, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Danemarca cu privire la controlul Groenlandei, relatează Agerpres citând dpa. Nava Sachsen a părăsit portul Wilhelmshaven de la […] © G4Media.ro.
20:30
Președintele Nicușor Dan, care participă marți la reuniunea aliaților Ucrainei din cadrul Coaliției de Voință, la Paris, va susține declarații de presă în jurul orei 21,00. G4Media va transmite LIVE cele mai importante declarații de presă ale șefului statului. © G4Media.ro.
20:10
Este legal să hrănești pisicile fără stăpân pe stradă? Află ce este permis și cum le poți proteja eficient (FOTO) # G4Media
Pisicile fără stăpân nu sunt „problema lor” – ci a noastră, a oamenilor. În București și Ilfov, mulți iubitori de animale se confruntă cu dilema: „Dacă hrănesc pisicile de pe stradă, ar trebui să le iau acasă?” Protecția Animalelor Ilfov ne explică de ce răspunsul nu este atât de simplu și cum putem ajuta eficient. Hrănește pisicile […] © G4Media.ro.
20:00
Protest spontan în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Buzău, după ce un pacient de 25 de ani a decedat la secţia de ortopedie # G4Media
Mai multe persoane au protestat spontan, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la secţia de ortopedie a unităţii medicale, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Buzău, conform Agerpres. Pacientul ar fi […] © G4Media.ro.
20:00
Razer combină mai multe accesorii pentru scaune de gaming – boxe, iluminare RGB și feedback haptic – într-un singur concept demonstrativ: Project Madison. Acesta are două benzi de lumină RGB în colțurile superioare, o pereche de boxe certificate THX cu sunet spațial (care pot funcționa ca boxe spate într-un sistem audio 5.1 sau 7.1) și […] © G4Media.ro.
19:40
Capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA a avut ca scop, printre altele, reafirmarea brutală de către Washington a faptului că Venezuela și America Latină în general depind de sfera de influență a Statelor Unite. Un mesaj adresat în special Chinei, care riscă să întâmpine dificultăți în protejarea intereselor sale în regiune, potrivit France 24. […] © G4Media.ro.
19:40
Elcen anunță că avaria de la CET București Sud a fost remediată / „Mare parte din apa care pleacă din CET se pierde în pământ prin conductele vechi ale Termoenergetica” # G4Media
Avaria produsă în weekend la CET București Sud nu a fost una majoră și nu a avut un impact major asupra consumatorilor, au transmis, marți, la finalizarea intervenției, oficialii companiei Electrocentrale București (ELCEN), citați de agenția Mediafax. ELCEN a informat marți după-amiază, într-un document detaliat remis presei, că intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. […] © G4Media.ro.
19:30
Trump către aleşii republicani: Dacă nu câştigăm alegerile parțiale din noiembrie 2026 voi fi pus sub acuzare # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că republicanii „trebuie” să câştige alegerile parţiale din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democraţi, relatează Reuters. „Trebuie să câştigaţi alegerile midterm (de la jumătatea mandatului) pentru că, dacă nu le câştigăm noi, pur şi simplu – adică, vor găsi un motiv să mă pună sub […] © G4Media.ro.
19:20
Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra, pe fondul unei escaladări a luptelor din Yemen / Printre turiști se află și o româncă # G4Media
Sute de turişti sunt blocaţi pe insula Socotra din Yemen, după ce reluarea luptelor din sudul Yemenului a determinat suspendarea zborurilor, relatează marţi Agerpres citând Reuters. Pe insulă se află și o româncă, Bianca Cus, care a spus că încearcă să se bucure de timpul petrecut pe insulă până la sosirea unui zbor. Aproximativ 600 […] © G4Media.ro.
19:00
POLITICO Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia # G4Media
Potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO, Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia. Planul, care trebuie aprobat de Washington și de liderii reuniți marți la Paris, prevede garanții de […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.