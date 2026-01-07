Franţa colaborează cu aliaţii la un plan de răspuns, în cazul în care SUA încearcă să preia Groenlanda prin folosirea forței armate

19:30

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că republicanii „trebuie” să câştige alegerile parţiale din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democraţi, relatează Reuters. „Trebuie să câştigaţi alegerile midterm (de la jumătatea mandatului) pentru că, dacă nu le câştigăm noi, pur şi simplu – adică, vor găsi un motiv să mă pună sub […] © G4Media.ro.