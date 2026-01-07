Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol”
Gândul, 7 ianuarie 2026 10:20
Conflictul verbal dintre președintele Columbiei, Gustavo Petro, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, escaladează. Petro l-a acuzat marți pe Trump că are un „creier senil”, după ce acesta ar fi sugerat că liderul columbian este implicat în traficul de droguri, într-un nou episod tensionat al relațiilor dintre cele două state. Președintele columbian a […]
Acum 5 minute
10:40
Turcii au pus banii pe masă pentru Alexandru Musi. Ce au decis șefii lui Dinamo când au văzut cât oferă bașkanii # Gândul
Alexandru Musi este cel mai curtat jucător din lotul lui Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a dezvăluit că mijlocașul adus de la FCSB are oferte de la mai multe echipe din Turcia. Totuși, cel puțin pentru moment, șefii din Ștefan cel Mare nu vor să renunțe la serviciile sale. „Musi nu e transferabil, la momentul ăsta” […]
10:40
Mihai Jurca, omul lui Bolojan, trece în fruntea comisiei care avizează investițiile sensibile – energie, transporturi, dar și bănci # Gândul
Guvernul pregătește un nou set de reguli care schimbă modul în care funcționează companiile din România, mai ales în sectoarele considerate sensibile pentru stat. Omul de încredere al premierului Ilie Bolojan va aviza schimbările de acționariat cu investitori străini în domenii strategice precum energia și transporturile, dar și în bănci, mass-media și zona de inteligență […]
10:40
Putin vorbește despre „lumina iubirii” la slujba de Crăciun pe stil vechi și salută „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse # Gândul
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări întregului popor rus cu ocazia sărbătorii Crăciunului pe rit vechi, transmite biroul de presă al Kremlinului. Putin a participat la o slujbă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul din regiunea Moscovei. Liderul rus a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra […]
10:40
Meteorologii anunță că ninsorile continuă. ANM a transmis, pentru Gândul, în ce zone ale României va ninge abundent # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis două coduri galbene care anunță precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, valabile până astăzi la ora 12.00. A nins în mai multe zone ale țării, iar traficul a fost îngreunat. La primele ore ale dimineții nu a lipsit nici ceața în […]
Acum 30 minute
10:20
Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la Paris. Avionul Spartan nu a putut decola din cauza viscolului. La aceasta oră, președintele și delegația așteaptă într-un salon al aeroportului # Gândul
Din cauza vremii nefavorabile de la Paris, președintele Nicușor Dan nu a putut decola cu aeronava militară Spartan către România, iar șeful statului și delegația care l-a însoțit în Franța au petrecut noaptea la un hotel. Acum, Nicușor Dan și membrii delegației au coborât din aeronavă și așteaptă într-un salon al aeroportului, potrivit unei fotografii […]
10:20
Președintele Columbiei îl atacă dur pe Trump: „Eticheta de traficant de droguri este o reflexie a creierului său senil, pentru că nu îi dăm cărbune sau petrol” # Gândul
Conflictul verbal dintre președintele Columbiei, Gustavo Petro, și liderul de la Casa Albă, Donald Trump, escaladează. Petro l-a acuzat marți pe Trump că are un „creier senil”, după ce acesta ar fi sugerat că liderul columbian este implicat în traficul de droguri, într-un nou episod tensionat al relațiilor dintre cele două state. Președintele columbian a […]
10:10
FCSB a început în forță campania de transferuri din această iarnă, dar între timp lucrurile s-au mai liniștit. După venirea lui Andre Duarte, campioana n-a mai făcut nicio achiziție, însă Gigi Becali anunță că se lucrează intens la strategia pe care „roș-albaștrii” o vor adopta. Finanțatorul FCSB nu mai pare decis să ia cu asalt […]
10:10
De ce riscă Putin să fie alungat din emisfera vestică după ieșirea din scenă a lui Maduro. „Se confruntă cu o dilemă geopolitică, nu este vorba de jocuri de noroc, ci de șah” # Gândul
Primele 72 de ore ale anului 2026 par a fi preludiul unui an memorabil. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost scos din scenariu printr-o misiune desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, care a pus capăt – în mai puțin de 30 de minute – unei „domnii” marcate de corupție și alimentate consistent de traficul de cocaină. […]
10:10
Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare la 84 de ani. Cine a fost spionul care a vândut Moscovei zeci de agenți americani # Gândul
Aldrich Ames, fost ofițer de contrainformații al CIA și considerat autorul celei mai grave trădări din istoria agenției, a murit în închisoare la vârsta de 84 de ani. Spionul care a furnizat Uniunii Sovietice și Rusiei informații secrete ce au dus la moartea a numeroși agenți americani a decedat pe 5 ianuarie 2026, potrivit autorităților […]
Acum o oră
09:50
Orașul românesc în care localnicii sunt amendați, dacă nu au afișat vizibil numărul casei. Sancțiunile sunt aplicate de Poliția Locală # Gândul
Localnicii dintr-un anumit oraș românesc pot fi sancționați de Poliția Locală, în condițiile în care nu au afișat vizibil numărul casei. Amenda ajunge la câteva sute de lei. Este o regulă cu un scop precis, și anume să ajute echipajele de urgență să ajungă mai rapid la intervenții. Regula trebuie să fie respectată de toți […]
09:40
O moștenire grea pentru copii și nepoți. Datoria publică a României a spart toate barierele și a depășit 1.000 de miliarde de lei, adică 200 de miliarde de euro. Cine deține datoria României # Gândul
Datoria publică a României a ajuns la 1.095 mld. lei, adică 59% din PIB-ul de 1.860 mld. lei, estimat de guvern pentru anul 2025. Datele publicate de Ministerul de Finanțe arată că în primele 9 luni din 2025, cele mai recente cifre disponibile, guvernele Ciolacu, Predoiu și Bolojan au adăugat la datoria publică a țării […]
Acum 2 ore
09:30
Fostul mare internațional, dar și legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, s-a aflat recent în mijlocul unor zvonuri legate de starea sa de sănătate. Presa britanică a scris că el ar fi fost diagnosticat cu o boală necruțătoare, iar acest lucru a stârnit îngrijorare în rândul fanilor lui. Pauza profesională pe care a luat-o, dar și […]
09:30
Război în Ucraina, ziua 1.413. Atac cu drone asupra unui depozit de petrol din regiunea Belgorod, Rusia # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 7 ianuarie 2026, în a 1.413-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un incendiu a izbucnit la depozitul de petrol Stari Oskol din regiunea Belgorod, Rusia, după ce acesta a fost atacat de drone ucrainene în noaptea de marți spre miercuri. Informația a fost confirmată […]
09:20
Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor # Gândul
Cea de-a 83-a ediție a Globurile de Aur marchează debutul sezonului de premii de la Hollywood și reunește unele dintre cele mai mari nume din industria filmului și televiziunii. Ceremonia va avea loc duminică seară, la celebrul Beverly Hilton din Beverly Hills, și aduce în prim-plan producții și interpretări care vor conta decisiv în cursa […]
09:20
Gigi Becali vrea ca FCSB să schimbe sistemul de joc din sezonul următor. FCSB joacă în formula 4-2-3-1 sau 4-3-3, dar omul de afaceri dorește ca echipa roș-albastră să joace în 3-4-3. S-a inspirat de la Universitatea Craiova, de pe vremea în care formația din Bănie era antrenată de Mirel Rădoi. FCSB vrea să schimbe […]
09:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 823. Protestele din Iran au cuprins și capitala Teheran. Poliția a dat cu gaze lacrimogene în Marele Bazar # Gândul
Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în Marele Bazar din Teheran, potrivit unor ONG-uri. Mai multe videoclipuri au fost postate pe rețelele de socializare, transmite AFP. „Pahlavi se va întoarce” Protestatarii au strigat „Pahlavi se va întoarce”, referindu-se la dinastia răsturnată de revoluția […]
09:10
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit la 7 ianuarie. Viața celui considerat Înaintemergătorul Fiului Domnului # Gândul
La 7 ianuarie, a doua zi după Bobotează, creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul, numit și Înaintemergătorul Domnului. Sărbătoarea poartă numele de „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” și este rânduită imediat după Botezul Domnului, ca omagiu adus celui care a slujit la taina botezului în Iordan. Potrivit tradiției consemnate în surse bisericești, Sfântul […]
09:10
Dan Dungaciu: „De la venirea lui Trump, China nu se mai regăsește pe lista NATO a amenințărilor” # Gândul
În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a analizat schimbarea de percepție globală asupra lui Donald Trump și impactul acesteia asupra relațiilor internaționale, cu accent pe poziția Chinei în noua arhitectură de securitate. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a explicat că, spre deosebire de perioada administrației […]
09:10
Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață” # Gândul
Arnaud Denis, dramaturg și actor francez, trăiește un adevărat calvar după o operație banală. În 2023 i-a fost implantată o proteză Medtronic pentru o hernie inghinală, iar de atunci se luptă cu complicațiile grave, dar și cu un sindrom inflamator rar. În lipsa unei soluții medicale, el a depus o cerere de eutanasiere în Belgia, […]
09:00
Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan, într-o postare pe X, marți, 6 ianuarie. Comentatorul a decedat duminică, 4 ianuarie, la Los Angeles, iar cauza morții sale nu a fost dezvăluită. Postarea l-a recunoscut pe Michael […]
09:00
Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde” # Gândul
După luni de negocieri secrete cu Venezuela și de concentrare a forțelor în Caraibe, SUA au lansat o campanie de atac și un raid pentru a decapita conducerea țării. Rezultatele au fost rapide. Până la sfârșitul scurtei operațiuni Absolute Rezolve, forțele americane i-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa și i-au […]
08:50
Carlo Ancelotti a ajuns ținta glumelor românului care a jucat la AC Milan, dar care a ajuns paznic la aeroport: „Te pup Carleto. Mai ții minte asta?” # Gândul
Carlo Ancelotti (66 de ani) a ajuns ținta glumelor românului care a jucat la AC Milan, dar care a ajuns paznic la aeroport. Reacția vine în urma mesajului postat de actualul selecționer al naționalei Braziliei de Anul Nou, pe o platformă de socializare. Cristian Daminuță, românul în vârstă de 35 de ani care a jucat […]
08:50
Misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris. Cum aterizează cursele de linie pe Aeroportul Otopeni, în condiții de ceață, dar nu poate ateriza aeronava militară Spartan # Gândul
Nicușor Dan – președintele României – a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință, alături de liderii europeni. Ulterior, șeful statului urma să revină în România la bordul unei aeronave militare Spartan. Totuși, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, avionul Spartan cu care Nicușor Dan și jurnaliștii români au ajuns la Paris nu a […]
Acum 4 ore
08:40
Ciorba de usturoi, preparatul tradițional care susține imunitatea în sezonul rece. Cum se prepară corect # Gândul
În plin sezon rece, când gripa și răcelile sunt tot mai frecvente, românii devin mai atenți la alimentație și la preparatele care pot susține organismul. Printre rețetele tradiționale apreciate nu doar pentru gust, ci și pentru beneficiile asupra sănătății, se numără și ciorba de usturoi, considerată un adevărat gardian al sistemului imunitar. Ciorba de usturoi […]
08:20
La început de 2026, un oraș din România a ajuns să fie comparat de localnici cu „mica Veneție”. Din păcate, nu din motive turistice, așa cum și-ar fi dorit mulți, ci din cauza străzilor care se transformă în adevărate lacuri după fiecare ploaie sau ninsoare. Este vorba despre Ploiești, unul dintre marile orașe ale României. […]
08:20
Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 s-a produs miercuri în largul coastelor Filipinelor, în apropiere de localitatea Baculin, provocând panică în rândul populației. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice. Seismul a avut loc la aproximativ 68 de kilometri est de Baculin, la o adâncime de 10 kilometri, conform datelor furnizate de […]
08:10
Dan Dungaciu: „Gorbaciov a venit și a zis că lumea nu mai poate arăta așa. S-a dus și a discutat cu americanii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum ceea ce face Trump în prezent se aseamănă cu acțiunile lui Gorbaciov. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Când Gorbaciov a început să discute cu americanii, a discutat […]
08:10
Andrei Caramitru a precizat, într-o nouă postare pe Facebook, că anul 2026 „va fi similar ca impact istoric cu 1989”. De altfel, a menționat că și alte personalități politice ar urma să „cadă”, după capturarea lui Nicolas Maduro. În primă instanță, a adus în discuție capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei în vârstă de 63 […]
07:50
Toată lumea îl știe mustăcios, dar cum arăta Marius Urzică fără celebra lui mustață. Concurentul Power Couple 2026 era cu totul alt om # Gândul
Marius Urzică este unul dintre concurenții de la Power Couple 2026. Deși toată lumea îl știe cu celebra lui mustață, puțini știu cum arăta campionul olimpic fără păr facial. Era cu totul alt om. Vezi mai jos, în articol, detaliile. Simona și Marius Urzică participă la Power Couple 2026, noul sezon debutând în cursul serii […]
07:40
Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe # Gândul
Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru un episod de iarnă severă, cu viscol crâncen și temperaturi care vor coborî până la -10 grade Celsius. Potrivit ultimei prognoze publicate de Accuweather, Capitala va fi lovită de un val de aer polar și ninsori puternice. Conform datelor afișate în prognoza pentru luna ianuarie 2026, cea mai rece […]
07:20
7 Ianuarie, calendarul zilei: Nicolas Cage împlinește 62 de ani. Screech ar fi împlinit 49 de ani. Atac armat asupra redacției Charlie Hebdo # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 7 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Nicolas Cage, născut pe 7 ianuarie 1964, în Long Beach, California, cu numele Nicolas Kim Coppola, este un actor american apreciat pentru energia sa neobișnuită și pentru capacitatea de a interpreta personaje […]
07:10
Valentin Stan: Marco Rubio a spus că nu au invadat Venezuela, iar americanii nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat reacția Statelor Unite în scandalul legat de Venezuela și acuzațiile de intervenție externă. Analiza a ajuns la tema nerecunoașterii regimului Maduro. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Americanii nu au invadat Venezuela Valentin Stan susține că americanii resping categoric ideea unei […]
07:10
Ștefan Popescu, analiza momentului: SUA pot obține controlul economic și strategic de facto al Groenlandei fără operațiuni militare. Reacțiile internaționale nu pot fi decât slabe. Imperiul SUA se retrage, de fapt # Gândul
Prin noile sale afirmații referitoare la Groenlanda, la importanța Groenlandei pentru securitatea națională a Statelor Unite ale Americii, Donald Trump nu face altceva decât să accentueze interesul pentru consolidarea controlului american asupra emisferei vestice. Groenlanda face parte, din punctul de vedere al geografiei fizice, din America de Nord, ea face parte deja din geografia strategică […]
06:40
Valentin Stan: Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat relația dintre Rusia și Venezuela, plecând de la o analiză postată de China Global South Project. Discuția a vizat o confruntare indirectă cu Statele Unite și modul în care Moscova transmite mesaje strategice în emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă […]
Acum 6 ore
06:10
Valentin Stan: Se încearcă să ni se spună că nu au crescut taxele și impozitele mult mai mult decât au anunțat # Gândul
În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarația recentă a lui Ilie Bolojan, premierul României, care a susținut că taxele și impozitele nu au crescut chiar și de două sau de trei ori. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan: Spune-mi cum […]
05:30
Cum arată în interior casa vandalizată a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. Filmare din vara anului 2025 # Gândul
Misterul morții fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu nu a fost, încă, elucidat. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov continuă cercetările, urmând să fie finalizate perchezițiile informatice la telefoanele și laptopurile ridicate din casa din Pipera-Tunari a Rodicăi Stănoiu. Surse judiciare au confirmat, pentru Gândul, că la dosar există mai multe declarații […]
05:10
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați sexual de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici # Gândul
Mai mulți băieți cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce polițiștii de penitenciare respectivi îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și […]
04:50
Un incident grav a avut loc, marți seară, în Ierusalim, Israel. Un autobuz a intrat într-o mulțime de protestatari ultra-ortodocși și, potrivit primelor informații, un adolescent ultraortodox, în vârstă de 18 ani, a murit și alte trei persoane au fost rănite. Dintre acestea, un minor de 16 ani a fost spitalizat în stare stabilă. După […]
Acum 8 ore
04:00
Nicușor Dan ar fi rămas blocat pe aeroportul din Paris. Aeronava Spartan nu ar mai poate ateriza, din cauza vremii nefavorabile # Gândul
03:20
Surse Reuters: Trump are o noi „ținte” în Venezuela. Primul vizat este temutul ministru de interne, Diosdado Cabello. Care sunt cererile SUA pentru liderul care controlează forțele de securitate din Caracas # Gândul
Administrația Trump l-ar fi avertizat pe ministrul de interne „intransigent” al Venezuelei că ar putea fi în fruntea listei sale de „ținte” dacă nu o ajută pe lidera interimară Delcy Rodriguez să îndeplinească cerințele SUA și să mențină ordinea după răsturnarea lui Nicolas Maduro, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters. Diosdado Cabello, […]
Acum 12 ore
02:20
Trump anunță primul acord cu Delcy Rodríguez: Venezuela dă Americii 50 de milioane de barili de petrol. Liderul interimar de la Caracas decretează 7 zile de doliu național # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat printr-un mesaj pe platforma Truth Social că a ajuns la o primă înțelegere cu Venezuela, condusă interimar de Delcy Rodriguez: Venezuela va livra „30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate, sancționat, Statelor Unite ale Americii”. Petrolul va fi vândut la prețul pieței iar banii vor […]
01:40
Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina” # Gândul
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat că Franța și Marea Britanie intenționează să stabilească baze militare în Ucraina în urma unui armistițiu. Cu toate acestea, Rusia trebuie mai întâi să se arate dispusă unui acord de pace, ceea ce nu s-a întâmplat încă, a menționat Starmer la Paris. Ucraina, Franța și Marea Britanie au semnat […]
00:40
Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei” # Gândul
Germania ar putea trimite forțe militare „pe teritoriul NATO învecinat”, după ce pacea va fi stabilită în Ucraina, a anunțat cancelarul federal Friedrich Merz. Declarațiile au fost făcute după ce oficialul a participat la reuniunea Coaliției de Voință, de la Paris, pe tema negocierilor de pace din Ucraina. „Dorim o încetare a focului, bazată pe […]
00:30
00:20
00:10
00:00
00:00
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe confirmă că „utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune”, în ceea ce privește Groenlanda # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că președintele Statelor Unite poate apela oricând la utilizarea forței militarea, în ceea ce privește anexarea Groenlandei. „Președintele Trump a declarat în mod clar că preluarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională pentru Statele Unite și că este vitală pentru a descuraja adversarii noștri […]
6 ianuarie 2026
23:40
Dan Dungaciu: „Venezuela nu face decât să amplifice imaginea de neputință emanată de Bruxelles” # Gândul
În ediția din 6 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă privind poziția slabă a României pe scena internațională, subliniind absența unor relații solide cu cercurile de putere din Statele Unite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a minimalizat presupusele contacte ale […]
23:30
Casa Albă anunță că Donald Trump discută „o serie de opțiuni” pentru preluarea Groenlandei, inclusiv prin utilizarea forțelor militare # Gândul
Într-un comunicat, Casa Albă a declarat pentru BBC că Trump a precizat clar că anexarea Groenlandei este o „prioritate de securitate națională”. „Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a atinge acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat […]
