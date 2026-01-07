“Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei
Antena Sport, 7 ianuarie 2026 10:20
Răzvan Lucescu (56 de ani) a reacţionat, la finalul partidei dramatice pe care PAOK a disputat-o cu Atromitos în Cupa Greciei. PAOK s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, dar mai greu decât se aştepta oricine. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus la loviturile de departajare. După timpul regulamentar, a fost 1-1. Atromitos a deschis […] The post “Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
10:20
“Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei # Antena Sport
Răzvan Lucescu (56 de ani) a reacţionat, la finalul partidei dramatice pe care PAOK a disputat-o cu Atromitos în Cupa Greciei. PAOK s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, dar mai greu decât se aştepta oricine. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a impus la loviturile de departajare. După timpul regulamentar, a fost 1-1. Atromitos a deschis […] The post “Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei appeared first on Antena Sport.
10:10
Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY # Antena Sport
WTT Champions Doha, primul mare turneu de tenis de masă din 2026, se va desfăşura în perioada 7-11 ianuarie şi va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY. Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt cele două jucătoare din România care participă la turneul cu premii totale de 500.000 de dolari. Cele două vor debuta miercuri, live în […] The post Eliza Samara – Kuai Man (16:30) şi Bernadette Szocs – Sabine Winter (17:40), la WTT Champions Doha, în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
10:00
George Puşcaş e liber de contract, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, dar pentru atacantul de 29 de ani lucrurile se pot schimba în viitorul apropiat, el având o ofertă spectaculoasă din China. Dalian Yingbo e echipa la care ar putea ajunge în această iarnă Puşcaş, iar salariul ar fi unul uriaş pentru el. Dacă […] The post George Puşcaş, aproape să dea o lovitură uriaşă appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:40
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu la DC United şi a dezvăluit că oferta cea mai mare pe care i-a făcut-o amicului Neluţu Varga a fost de 4.5 milioane de euro. Ţinând cont că Munteanu nu a mai ajuns la FCSB, Florinel Coman a rămas cel mai scump jucător transferat vreodată de […] The post Gigi Becali a anunţat care e cel mai scump transfer pe care l-a făcut la FCSB appeared first on Antena Sport.
09:40
Starul brazilian Neymar (33 de ani) şi-a prelungit contractul cu Santos până la finalul acestui an. Santos şi Neymar au anunţat oficial prelungirea înţelegerii, pe reţelele de socializare. Neymar şi-a prelungit contractul cu Santos „2025 a fost un an special și plin de provocări pentru mine, o perioadă de bucurie și de depășire a obstacolelor […] The post Neymar a semnat! Anunţul momentului despre starul brazilian appeared first on Antena Sport.
09:10
Cote d’Ivoire, campioana en titre, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, după ce a învins Burkina Faso la scor de forfait, 3-0 (2-0), marţi seara, la Marrakech. Cote d’Ivoire, calificare lejeră în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni “Elefanţii” s-au impus prin golurile marcate de Amad […] The post Cum arată sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni appeared first on Antena Sport.
09:00
Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027 # Antena Sport
Marcus Coco (29 de ani), jucător care s-a despărţit de CFR Cluj, şi-a găsit echipă. Fotbalistul este cotat la 850.000 de euro, iar la echipa patronată de Neluţu Varga ar fi avut un salariu de 40.000 de euro pe lună! Hapoel Tel Aviv a anunţat pe site-ul oficial că Marcus Coco ar urma să semneze […] The post Jucătorul cedat de CFR Cluj s-a înţeles cu noua echipă! Contract până în vara lui 2027 appeared first on Antena Sport.
09:00
“Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter # Antena Sport
Cristi Chivu şi Inter vor avea o misiune dificilă pe Stadio Ennio Tardini, unde vor întâlni Parma, miercuri de la 21:45, într-un meci ce va conta pentru etapa a 19-a. Meciul va fi unul special pentru Chivu, care va întâlni prima echipă de seniori la care a fost antrenor. Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport […] The post “Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:30
Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” # Antena Sport
Robert Sălceanu (21 de ani) este dorit intens de Rapid. Giuleştenii sunt gata să îi cedeze, în schimbul lui, împrumut la Petrolul pe Cristian Ignat (22 de ani), Rareş Pop (20 de ani) şi Claudiu Micovschi (26 de ani). Pentru a-l ceda definitiv în Giuleşti, Petrolul vrea şi o sumă de bani, cerinţă cu care […] The post Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:30
Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher” # Antena Sport
Gigi Becali a fost lăudat de Dumitru Dragomir, după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Fostul șef de la LPF s-a declarat convins de faptul că patronul campioanei are o strategie pusă la punct în privința jucătorului. Gigi Becali a dezvăluit că Marius Șumudică îl vrea pe Octavian Popescu la noua lui echipă, […] The post Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher” appeared first on Antena Sport.
23:30
Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen # Antena Sport
Erik ten Hag a fost prezentat oficial la noua echipă! Olandezul nu va fi de această dată antrenor, ci director tehnic. Ten Hag revine în fotbal la 4 luni după ce a fost demis de Bayer Leverkusen. Echipa germană l-a concediat după numai 3 meciuri oficiale, în care a adunat o victorie, o remiză şi […] The post Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen appeared first on Antena Sport.
23:00
Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK # Antena Sport
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins marţi seara, la lovituri de departajare, scor 5-4, formaţia Atromitos, în play-off-ul Cupei Greciei. După 90 de minute scorul a fost 1-1. Cu această victorie PAOK s-a calificat în sferturi. Răzvan Lucescu și PAOK, în sferturile Cupei Greciei Cele două echipe au încheiat la egalitate prima repriză, fără gol […] The post Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK appeared first on Antena Sport.
23:00
Andrei Coubiş (22 de ani) vine în Liga 1, dar nu la Dinamo, echipă care l-a dorit şi acum, şi în trecut. Fotbalistul lui AC Milan a semnat cu U Cluj. El este aşteptat să se alăture cantonamentului din Antalya al “Şepcilor roşii”. Andrei Coubiş a semnat cu U Cluj Potrivit fanatik.ro, U Cluj l-a […] The post Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
22:40
Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League # Antena Sport
Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. Manchester City e gata să plătească suma de 75 de milioane de euro în schimbul starului din Premier League, Antoine Semenyo (25 de ani). Mijlocașul din Ghana, care evoluează la Bournemouth, a impresionat în acest sezon. Semenyo, cotat la suma de 65 de milioane de euro, mai avea contract […] The post Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League appeared first on Antena Sport.
22:30
The post Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează appeared first on Antena Sport.
22:20
Mario Tudose (20 de ani) a oferit declarații despre viitorul său, după ce a fost dorit de FCSB și Dinamo. Cele două rivale din Liga 1 l-au pus pe lista de transferuri pe tânărul fundaș de la FC Argeș. Gigi Becali a fost aproape să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB în vară, însă mutarea […] The post „Ai oferte de la FCSB sau Dinamo?” Răspunsul tranșant oferit de Mario Tudose appeared first on Antena Sport.
22:20
Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani) la FCSB. Patronul campioanei mărturisea că nu au mai avansat discuţiile cu tânărul fotbalist, având în vedere că nu a mai fost căutat de tatăl jucătorului. Totuşi, Becali nu a spus încă nu unui posibil transfer. Şi Kevin Ciubotaru ar […] The post Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB appeared first on Antena Sport.
22:00
The post Jurnal Antena Sport | Aris Eram a acceptat provocarea Survivor appeared first on Antena Sport.
21:50
Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: “Umilinţă” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: “Umilinţă” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:40
Algeria, calificare dramatică în sferturile Cupei Africii. Gol de senzație în minutul 119 # Antena Sport
Selecţionata de fotbal a Algeriei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie găzduită de Maroc, în urma unei victorii cu RD Congo, scor 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, marţi, la Rabat. Unicul gol al partidei a fost înscris de Adil Boulbina (119), cu o execuţie superbă din afara careului, la care portarul advers nu a avut nicio șansă. Algeria a […] The post Algeria, calificare dramatică în sferturile Cupei Africii. Gol de senzație în minutul 119 appeared first on Antena Sport.
21:40
“Îţi dai seama ce «bou»?” Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse # Antena Sport
Cătălin Zmărăndescu şi soţia sa, Luiza, participă la Power Couple. În cadrul emisiunii de la Antena 1, Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit că, la scurt timp după ce a cunoscut-o pe Luiza, i-a promis acesteia că în 6 luni se vor căsători. Cei doi s-au cunoscut la Londra, acolo unde Cătălin Zmărăndescu, fostul campion la arte […] The post “Îţi dai seama ce «bou»?” Ce i-a promis Cătălin Zmărăndescu soţiei sale, Luiza, după ce abia o cunoscuse appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: “Era să mă fure americanii” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: “Era să mă fure americanii” appeared first on Antena Sport.
21:10
Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești # Antena Sport
Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Giuleștenii sunt la un pas să se despartă de Rareș Pop, jucător care ar putea ajunge la o altă echipă din Liga 1, Petrolul. Rapid l-a transferat în această iarnă pe Daniel Paraschiv, sub formă de împrumut de la Real Oviedo. Giuleștenii l-au pus pe lista de transferuri și pe […] The post Rapid continuă „curățenia” de iarnă. Jucătorul care e la un pas să plece din Giulești appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Costel Gâlcă cere de urgență transferuri appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Becali e gata să-l trimită pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Şumudică appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu primește vești bune din Turcia appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB appeared first on Antena Sport.
20:50
Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională # Antena Sport
Aflat în staff-ul FRF care urmăreşte echipele româneşti în Antalya, Marius Niculae (44 de ani) îl aşteaptă în Turcia şi pe selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani). Niculae a subliniat că “Il Luce” se simte mai bine, aşa că ar putea să li se alăture celor de la FRF în Antalya. Marius Niculae: “Sperăm să […] The post Marius Niculae îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya! Ce a spus despre varianta Alex Maxim la naţională appeared first on Antena Sport.
20:30
Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta” # Antena Sport
Cesc Fabregas a vorbit despre Cristi Chivu, după ce s-a apropiat de liderul Inter în Serie A. Echipa antrenorului spaniol, Como, a învins-o cu 3-0 pe Pisa, în etapa a 19-a. Grație succesului, Como a urcat provizoriu pe locul patru în Serie A și s-a apropiat la șase puncte de liderul Inter. Trupa lui Cristi Chivu are însă un meci […] The post Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta” appeared first on Antena Sport.
20:00
Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya # Antena Sport
Leo Grozavu (58 de ani) a explicat de ce echipa lui, FC Botoşani, a preferat să rămână în ţară, în timp ce contracandidatele la play-off din Liga 1 au plecat în Antalya. Grozavu a explicat că perioada care ar fi fost petrecută pe drum a putut astfel să fie folosită pentru recuperarea jucătorilor. Totodată, FC […] The post Leo Grozavu a spus de ce echipa lui a rămas în ţară în timp ce contracandidatele la play-off s-au dus în Antalya appeared first on Antena Sport.
20:00
Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament # Antena Sport
Daniel Pancu a luat o decizie de urgență la CFR Cluj. Antrenorul l-a sunat pe Damjan Djokovic (35 de ani) pentru ca mijlocașul să-și facă bagajele și să vină în cantonamentul clujenilor de la Oliva Nova. Djokovic a fost lăsat acasă, inițial, de Daniel Pancu. Croatul s-a pregătit la Cluj în aceste zile, alături de Ciprian Deac, care de […] The post Daniel Pancu, decizie de urgență la CFR Cluj. Jucătorul sunat să-și facă bagajele pentru cantonament appeared first on Antena Sport.
19:30
„Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală # Antena Sport
Dan Nistor a răbufnit și a transmis un mesaj dur, după ce Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu. Veteranul de la CFR Cluj nu a făcut deplasarea alături de echipă în cantonamentul de iarnă. Dan Nistor a declarat că rivalul de la CFR Cluj a fost „umilit”, ținând cont de performanțele sale […] The post „Are trofee cât n-au mâncat alții cartofi prăjiți”. Dan Nistor a răbufnit, după ce a văzut ce se întâmplă la o rivală appeared first on Antena Sport.
19:20
Reacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani! # Antena Sport
Antrenorul lui FC Botoşani, Leo Grozavu (58 de ani), a vorbit despre varianta împrumutului lui Denis Alibec (35 de ani) la echipa moldoveană. Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a lansat această ipoteză. El preciza însă că vrea să ştie dacă Alibec ar fi dispus să meargă la echipa moldoveană. Leo Grozavu, […] The post Reacţia lui Leo Grozavu după ce Valeriu Iftime a vorbit despre varianta Denis Alibec la Botoşani! appeared first on Antena Sport.
19:10
Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament # Antena Sport
Hansi Flick a primit o veste proastă înainte ca Barcelona să se dueleze cu Athletic Bilbao, în semifinalele Supercupei Spaniei. Lamine Yamal (18 ani) a lipsit de la antrenamentul echipei, cu o zi înaintea meciului. Lamine Yamal nu s-a putut antrena normal, alături de ceilalți coechipieri ai săi. Starul catalanilor s-a pregătit separat, în sala de forță. […] The post Panică la Barcelona, înainte de Supercupa Spaniei. Lamine Yamal a lipsit de la antrenament appeared first on Antena Sport.
18:50
Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Internaționalul român a reușit să puncteze pentru prima dată după o pauză de aproape un an. Florinel Coman a înscris în duelul câștigat de Al Gharafa cu Umm-Salal, scor 3-2, din etapa a 12-a a primei ligi din Qatar. „Mbappe” a punctat în minutul 79, la nouă minute după ce a fost […] The post Florinel Coman a marcat pentru Al Gharafa. Primul gol după aproape un an appeared first on Antena Sport.
18:20
Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit ce îi aduce bucurie. Patronul lui FC Botoşani, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, mărturisea în trecut că, deşi una dintre companiile sale deţine un avion privat, el preferă să circule cu metroul şi autobuzul în Capitală. Iftime a mărturisit că în 2025 nici nu şi-a luat […] The post Ce îi aduce bucurie milionarului român care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul appeared first on Antena Sport.
18:10
Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a oferit declarații, după ce Daniel Paraschiv, jucător dorit de Dinamo, a semnat cu Rapid. Atacantul a fost împrumutat de Real Oviedo la formația din Giulești, până la finalul sezonului. Daniel Paraschiv (26 de ani) este primul transfer al iernii de la Rapid. Giuleștenii vor avea opțiunea unui transfer definitiv, la vară. Anunțul […] The post Anunțul lui Andrei Nicolescu, după ce jucătorul dorit de Dinamo a ajuns la Rapid: „Nu intrăm în licitații” appeared first on Antena Sport.
18:00
Valeriu Iftime (65 de ani) a dezvăluit, pentru AntenaSport, de unde au plecat toate glumele pe care Gigi Becali (67 de ani) le face despre el şi consumul de şampanie. Iftime a subliniat că totul a plecat de la o discuţie a lui cu Gigi Becali, în care îi mărturisise patronului FCSB-ului că băuse puţină […] The post Valeriu Iftime a dezvăluit de unde a plecat gluma lui Gigi Becali cu şampania appeared first on Antena Sport.
17:40
“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională. Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar […] The post “Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim după ce staff-ul lui Lucescu l-a văzut “la lucru” cu românii appeared first on Antena Sport.
17:40
Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” # Antena Sport
Hansi Flick a oferit prima reacție despre revenirea lui Joao Cancelo (31 de ani) la Barcelona. Fundașul portughez s-a înțeles cu formația catalană, după ce a fost dorit cu insistență și de Cristi Chivu la Inter. Fabrizio Romano a fost cel care a anunțat că Joao Cancelo a ales să revină pe Camp Nou. Fundașul a mai îmbrăcat tricoul blaugrana și în sezonul 2023-2024. Hansi Flick, reacție fermă după ce […] The post Hansi Flick, reacție fermă după ce i-a „furat” jucătorul lui Cristi Chivu: „Are multă calitate” appeared first on Antena Sport.
17:30
“Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim, după ce staff-ul României l-a văzut “la lucru” cu românii # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a fost întrebat, la sfârşitul amicalului lui Gaziantep cu Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1, dacă se mai gândeşte la echipa naţională. Maxim a subliniat că nu a renunţat niciodată la echipa naţională. Chiar dacă realizează că sunt şanse mici să fie convocat, Maxim a dat de înţeles că ar […] The post “Te mai gândeşti la naţională?” Răspunsul lui Maxim, după ce staff-ul României l-a văzut “la lucru” cu românii appeared first on Antena Sport.
17:20
Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr” # Antena Sport
Deian Sorescu (28 de ani) a jucat într-un amical dintre Gaziantep şi Petrolul, încheiat cu scorul de 1-1. La finalul jocului, fotbalistul naţionalei a dat declaraţii. El a dezvăluit că şi-a amânat nunta pentru că speră să meargă cu echipa naţională la Campionatul Mondial din 2026. World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena. […] The post Motivul pentru care Deian Sorescu şi-a amânat nunta! Viitoarea soţie nu a fost de acord: “Nu mai am păr” appeared first on Antena Sport.
17:20
Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului # Antena Sport
Oțelul și-a vândut golgheterul. Paulinho (26 de ani) s-a despărțit de gălățeni în această pauză de iarnă și a semnat cu Wieczysta Cracovia, formație din a doua ligă din Polonia. Paulinho a avut evoluții solide la Oțelul, în prima parte a sezonului. Atacantul portughez a reușit să marcheze șapte goluri în cele 21 de etape disputate din Liga 1, fiind […] The post Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului appeared first on Antena Sport.
17:10
Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o veste excelentă în cantonamentul de iarnă din Antalya. Mihnea Rădulescu (20 de ani) a revenit pe teren după accidentarea gravă suferită. Tânărul mijlocaș al oltenilor s-a „rupt” după partida cu FCSB din octombrie. Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație. Veste bună pentru […] The post Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație appeared first on Antena Sport.
17:00
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie, de la reacția lui Mircea Lucescu legată de transferul lui Louis Munteanu până la noul antrenor al lui Chelsea. 1. Verdictul lui Lucescu Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la DC United: “Poate […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 6 ianuarie appeared first on Antena Sport.
16:40
Atacantul vedetă al echipei Real Madrid, Kylian Mbappe, a fost nevoit să declare forfait pentru Supercupa Spaniei, care are loc săptămâna aceasta în Arabia Saudită, a anunţat clubul spaniol într-un comunicat emis marţi. Căpitanul echipei Franţei, golgheterul clubului spaniol (18 goluri în campionat şi nouă în Liga Campionilor în acest sezon), nu se află pe lista jucătorilor selecţionaţi pentru competiţia de la Jeddah. Kylian Mbappe, OUT din […] The post Kylian Mbappe, OUT din Supercupa Spaniei. Lovitură uriașă pentru Real Madrid appeared first on Antena Sport.
16:30
Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), dorea să meargă în Turcia, să vadă la lucru echipele româneşti în Antalya, încă din data de 4 ianuarie. Problemele de sănătate l-au făcut însă pe selecţioner să amâne plecarea în Turcia. Mircea Lucescu vrea să meargă la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se simte […] The post Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi appeared first on Antena Sport.
16:20
Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul # Antena Sport
Italienii au dezvăluit motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să accepte oferta primită din Serie A. Fundașul român este dorit de Fiorentina, formație care a avut un sezon de coșmar și ocupă ultimul loc în Italia. În această iarnă, trupa „Viola” l-a adus ca director sportiv pe Fabio Paratici, de la Tottenham. Italianul a fost cel care l-a pus […] The post Motivul pentru care Radu Drăgușin ezită să se transfere în Serie A. Italienii au dezvăluit totul appeared first on Antena Sport.
16:10
O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro # Antena Sport
O nouă plecare de la CFR Cluj. Formația din Gruia continuă „curățenia” de iarnă, iar Daniel Pancu a renunțat la Marcus Coco (29 de ani). În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit și de doi jucători de bază, Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Atacantul român a semnat cu DC United, echipă din MLS. O nouă plecare de la CFR […] The post O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro appeared first on Antena Sport.
16:00
Sorana Cîrstea are un început senzaţional de an 2026, în care s-a calificat în optimile de la Brisbane, după o victorie spectaculoasă în faţa letonei Jelena Ostapenko, 6-2, 7-6. Pentru sportiva care a anunţat deja că 2026 e ultimul ei sezon în circuitul profesionist urmează o partidă care se anunţă infernală cu Aryna Sabalenka, cea […] The post Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.