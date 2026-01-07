“Am avut un sentiment foarte ciudat” Reacţia lui Răzvan Lucescu după calificarea dramatică în sferturile Cupei

16:10

O nouă plecare de la CFR Cluj. Formația din Gruia continuă „curățenia" de iarnă, iar Daniel Pancu a renunțat la Marcus Coco (29 de ani). În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit și de doi jucători de bază, Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Atacantul român a semnat cu DC United, echipă din MLS.