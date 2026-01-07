Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24.ro, 7 ianuarie 2026
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au suferit leziuni în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze, reiese dintr-o informare pe care administrația SUA a transmis-o către mai mulți congresmeni americani. De asemenea, mai mulți membri ai trupelor de elită Delta Force au fost răniți în timpul operațiunii.
O tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, după ce i s-a făcut rău. Poliţia a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China # Digi24.ro
Imaginea lui Nicolás Maduro în custodia SUA a readus inevitabil la viață fantomele politicii externe din trecut. Pentru observatorul cinic din reflex, povestea se scrie singură: o Casă Albă republicană, un om puternic din America Latină și cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume. A considera căderea dramatică a regimului venezuelean ca pe un raid asupra resurselor de petrol înseamnă a înțelege greșit schimbarea fundamentală a marii strategii americane. Washingtonul nu a decapitat statul venezuelean pentru că are nevoie de mai mult petrol, ci pentru că se pregătește pentru altceva, este ipoteza lansată de publicația The Spectator.
Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii” # Digi24.ro
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
Proiect: Electrocasnicele vor avea o etichetă nouă, care va arăta cât sunt de greu de reparat # Digi24.ro
Etichetă nouă pentru electrocasnice: este un proiect de lege depus la Senat care prevede că aparatura ar trebui să aibă un nou marcaj, care să informeze clienții dacă este ușor de reparat sau nu. Măsura ar urma să încurajeze repararea produselor și reducerea deșeurilor electronice.
Deși au plătit taxele și impozitele, unii bucureșteni s-au trezit că trebuie să dea bani în plus. Sumele s-au schimbat peste noapte # Digi24.ro
Taxele și impozitele pentru 2026 au fost calculate și recalculate, fiind inclusiv situații în care unii români au avut surpriza să aibă taxe mult mai mari decât s-au așteptat. Alții nu au putut să vadă cât au de plătit pentru că primăriile nu au terminat calculele. Sunt probleme și la taxele la locuințe calculate greșit. O parte dintre bucureștenii care stau în Sectorul 2 s-au trezit că, după ce au plătit impozitele, sunt încă datori la stat.
Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România (Politico) # Digi24.ro
Donald Trump vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei și majoritatea groenlandezilor nu doresc să devină parte a Statelor Unite. Politico arată într-o analiză care sunt pașii prin care liderul de la Casa Albă ar putea să-și îndeplinească dorința.
Fiul cineastului Rob Reiner, acuzat de uciderea părinților, ajunge în faţa instanţei din Los Angeles # Digi24.ro
Nick Reiner, fiul regizorului de film Rob Reiner, urmează să fie adus, miercuri, în faţa unui tribunal din Los Angeles, unde ar putea pleda nevinovat pentru uciderea părinţilor săi.
ANAF a publicat noul formular pentru Declarația Unică. Cum se va depune formularul și ce obligații au fost eliminate # Digi24.ro
Declarația Unică 212, utilizată de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, intră într-o nouă etapă de digitalizare și simplificare. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un nou formular pentru perioada 2025–2026, care poate fi completat direct în browser, într-un format mai intuitiv și mai ușor de utilizat.
Trump a trimis un ultimatum Venezuelei după ce l-a capturat pe Maduro. Dacă solicitarea va fi îndeplinită va înfuria Rusia și China # Digi24.ro
Administrația lui Donald Trump a cerut președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, să „expulzeze” din țară Rusia, China, Iranul și Cuba, precum și să rupă legăturile economice cu acestea, au declarat surse bine informate pentru ABC News.
Mesajul pe care Trump l-a trimis directorilor din industria petrolieră cu o lună înainte de capturarea lui Maduro: „Pregătiţi-vă!” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a trimis un mesaj vag unui grup de directori din industria petrolieră americană, cu aproximativ o lună înainte de operaţiunea militară care a culminat cu capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, cărora le-a transmis doar atât: „Pregătiţi-vă!”, a relatat marţi The Wall Street Journal (WSJ), citat de EFE.
Cefaleea recurentă nu trebuie ignorată, mai ales atunci când interferează cu activitățile zilnice. Diagnosticul diferențial al durerii de cap este esențial. Despre un anumit tip de cefalee, mai exact despre migrenă, aflăm mai mult de la Dr. Cristina Mărgărit, medic specialist neurologie.
Parlamentul chavist de la Caracas pune o garoafă roșie pe scaunul deputatei Cilia Flores, până la întoarcerea ei. Ce simbolizează # Digi24.ro
Locul deputatei Cilia Flores, soţia preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturată alături de acesta în timpul unui atac al trupelor americane din 3 ianuarie, va fi împodobit cu o garoafă roşie până când „prima combatantă” se va întoarce în Venezuela, a anunţat marţi legislativul cu majoritate chavistă.
Reacția Institutului Nobel după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să împartă premiul cu Donald Trump # Digi24.ro
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat, marţi, că un premiu Nobel nu poate fi transferat către terţi, după ce lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a declarat luni că doreşte să „împartă” premiul Nobel pentru Pace cu preşedintele american Donald Trump.
Franța, puternic afectată de ninsori și polei. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene sunt serios bulversate # Digi24.ro
Regiunea Île-de-France se pregătește pentru un nou episod de ninsoare miercuri. Toate departamentele din zona pariziană au fost plasate în alertă de cod portocaliu de ninsoare și polei de către Météo-France. Transportul în comun, traficul rutier și zborurile aeriene vor fi semnificativ afectate, anunță BFM TV. De altfel, aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă. Plecarea preşedintelui României, programată iniţial marţi seară, a fost amânată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits” în care şi-a propus să urce pe cei mai înalţi şapte munţi din lume, a anunţat miercuri managerul sportivului, Adrian Ştefan Jurca.
Protestatarii iranieni au lansat marți un apel direct pentru ajutor către președintele american Donald Trump, în timp ce tulburările continuă să se extindă în toată țara pentru a zecea zi consecutiv. Apelul, distribuit pe X, arăta o femeie ținând o pancartă pe care scria „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”. Strigătul de ajutor al femeii a venit pe fondul relatărilor care indicau cel puțin 29 de morți și peste 1.200 de arestări, potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), relatează Fox News.
Gustavo Petro îl face „senil” pe Donald Trump. Ce l-a înfuriat pe președintele columbian # Digi24.ro
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că preşedintele american Donald Trump este „senil”, după ce republicanul l-a numit „haiduc al traficului de droguri”, într-un nou episod al escaladării disputelor verbale dintre cei doi, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Un fost înalt oficial european, acuze grave la adresa lui Trump. „Spre ce fel de lume ne îndreptăm?” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump „doreşte un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina şi pe care îl are deja în Belarus”, a declarat marţi fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, într-un interviu.
România traversează o perioadă meteo contrastantă, pe care directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, o descrie drept manifestarea a două anotimpuri simultane, dacă sunt luate în calcul regimul termic și fenomenele de iarnă active.
Revenirea președintelui Nicușor Dan în țară se amână din nou. Avionul său nu poate decola din cauza condițiilor meteorologice, în condițiile în care Franța se confruntă cu ninsori puternice. Și alte zboruri au fost amânate.
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă # Digi24.ro
În timpul primei administrații Trump (2017–2021), oficiali ruși ar fi transmis Washingtonului că ar fi dispuși să lase Statele Unite să-și urmărească interesele în Venezuela, dacă SUA ar permite Moscovei același lucru în Ucraina, potrivit declarațiilor fostei consiliere prezidențiale Fiona Hill într-o audiere din Congres, în 2019, citată de Kyiv Independent.
Curtea Supremă a Braziliei respinge cererea lui Bolsonaro de a merge la spital după ce s-a lovit la cap # Digi24.ro
Judecătorul Curții Supreme a Braziliei, Alexandre de Moraes, a respins marți o cerere a fostului președinte Jair Bolsonaro de a părăsi imediat închisoarea pentru a efectua investigații medicale într-un spital din Brazilia, după ce a căzut și s-a lovit la cap, potrivit deciziei instanței, relatează US News.
Calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026. Pro Infrastructură: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni” # Digi24.ro
Asociaţia Pro Infrastructură preconizează „un an record” pentru reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres în România în 2026, estimând că 244 de km vor fi daţi în trafic și oferă un calendar „realist-optimist” al inaugurărilor din 2026.
Furtul tezaurului dacic. Fostul director al Muzeului Național de Istorie aduce acuzații grave: „Olandezii au mințit” # Digi24.ro
Fostul director al Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander, a povestit într-un interviu pentru presa internațională prin ce a trecut după furtul obiectelor dacice din aur de la muzeul Drents din Țările de Jos, căruia îi fuseseră împrumutate. El spune că partea olandeză „a mințit” în ceea ce privește măsurile de securitate de la muzeu.
Noi detalii despre atacul armat de la Universitatea Brown. Ce a descoperit FBI în videoclipurile agresorului # Digi24.ro
Bărbatul identificat de forțele de ordine drept atacatorul care a ucis doi studenți ai Universității Brown și un profesor de la MIT plănuia atacul de luni de zile și a lăsat în urmă videoclipuri în care a mărturisit crimele, potrivit informațiilor făcute publice marți de Departamentul de Justiție al SUA, scrie Politico.
Groenlanda și Danemarca solicită „cu insistență” o întâlnire cu Marco Rubio, după declarațiile belicoase ale SUA # Digi24.ro
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de Stat american Marco Rubio. Ministrul de Externe al Danemarcei a declarat că a solicitat o întâlnire cu Rubio, urmat de omologul său din Groenlanda. Scopul este de a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională, relatează Sky News.
Adolescent ucis de un autobuz care a intrat în mulțime, la protestul evreilor ultraortodocși din Ierusalim # Digi24.ro
Un adolescent a murit strivit de un autobuz în Ierusalim, în timpul protestului evreilor ultraortodocși împotriva legii recrutării militare. Șoferul a fost reținut, iar poliția investighează circumstanțele în care autobuzul a intrat în mulțimea de manifestanți care blocase traficul. Demonstrațiile de amploare împotriva legii serviciului obligatoriu au loc în timp ce armata Israelului încearcă să rezolve deficitul de personal.
25 de oameni au ajuns la spital după ce au fost salvați de pe munte în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont # Digi24.ro
83 de persoane au fost salvate, în ultimele 24 de ore, de salvamontişti, iar 25 dintre acestea au ajuns la spital, anunță Salvamont România.
Michael Reagan, fiul cel mare al fostului preşedinte Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani # Digi24.ro
Michael Reagan, fiul cel mare al fostului preşedinte Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan, relatează Associated Press, potrivit News.ro.
Trump spune că Venezuela va ceda SUA între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol și anunță ce va face cu banii # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor fi controlate de SUA, transmite CNN.
O reţea complicată de creditori şi un impas politic profund. Noi date ies la iveală după înlăturarea lui Maduro din Venezuela # Digi24.ro
Creşterea puternică a obligaţiunilor Venezuelei, alimentată de înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, dă impresia că o restructurare a datoriei este, în sfârşit, la îndemână. În realitate, investitorii şi analişti avertizează că optimismul pieţelor maschează una dintre cele mai complexe şi riscante situaţii de datorie suverană din lume, marcată de incertitudine politică, sancţiuni şi un hăţiş de creditori.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 7 ianuarie
Putin a salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina, la slujba de Crăciun pe stil vechi # Digi24.ro
Președintele Vladimir Putin a participat la slujba de Crăciun pe stil vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, combinând ceremonia cu un discurs de sărbătoare despre unitate, caritate și sprijin pentru forțele armate, relatează Reuters.
Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării # Digi24.ro
Cel mai mare trădător din istoria CIA a murit în închisoare. Câți agenți au murit pentru că Ames „voia o casă mai mare şi un Jaguar” # Digi24.ro
Aldrich Ames, ofiţer de contrainformaţii al CIA, care a spionat în favoarea Uniunii Sovietice şi, ulterior, a Rusiei, a murit în închisoare, la vârsta de 84 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor din SUA. El ispăşea o pedeapsă pe viaţă fără posibilitate de eliberare condiţionată.
Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, anunță Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.
Statele Unite ar studia posibilitatea confiscării navei „Marinera”, o navă sub pavilion rus, suspectată că transportă ţiţei venezuelean. Surse din cadrul serviciilor de informaţii americane, citate de CNN, spun că SUA au în vedere interceptarea armată a navei suspectate că aparţine flotei-fantomă ruse, care încearcă în prezent să scape de urmărirea pe mare. Ar fi o operaţiune fără precedent, care ar intensifica presiunea dintre Washington şi Moscova, scrie News.ro.
Mesaje de Sfântul Ion 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie # Digi24.ro
Ziua închinată Sfîntului Ioan reprezintă un prilej special de bucurie pentru toți cei care îi poartă numele și își serbează ziua onomastică. Cu această ocazie, am pregătit o selecție de felicitări și urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 7 ianuarie.
Costuri irecuperabile pentru Putin și Xi. Strategia lui Trump privind petrolul din Venezuela ar putea dezavantaja major Rusia și China # Digi24.ro
După operațiunea președintelui american Donald Trump de a-l aresta pe președintele venezuelean Nicolas Maduro sâmbăta trecută, Washingtonul a început rapid să ceară accesul companiilor americane la piața petrolieră a țării. Nu este încă clar dacă această presiune va da rezultate concrete. Dar un lucru este sigur: noua asertivitate a Americii a schimbat deja așteptările - și nu în favoarea Beijingului sau Moscovei, se arată într-o analiză publicată de Meduza.
SUA elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA) pentru Groenlanda. Ce le-ar oferi acesta americanilor (The Economist) # Digi24.ro
Apetitul lui Donald Trump în emisfera vestică pare insațiabil. La doar o zi după ce l-a răpit pe Nicolas Maduro, liderul autoritar al Venezuelei, Trump și-a îndreptat atenția către următoarea țintă: Groenlanda. „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, a declarat președintele reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One pe 4 ianuarie. Groenlanda, Danemarca și o mare parte a Europei sunt în stare de șoc, scrie The Economist. Publicația scrie că Administrația Donald Trump elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA) pentru Groenlanda, similar cu cele existente între SUA și state insulare din Pacific (Micronesia, Insulele Marshall, Palau).
Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru Rusia. Impactul operațiunii americane asupra deciziilor lui Putin # Digi24.ro
Operațiunea SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Kremlinului, reprezintă o lovitură pentru influența Rusiei în America Latină. Cu toate acestea, Rusia ar putea beneficia și de pe urma intervenției neprovocate a președintelui american Donald Trump. Vladimir Putin ar putea folosi operațiunea americană drept justificare pentru războiul său ilegal de agresiune împotriva Ucrainei, scriu jurnaliștii Kyiv Independent.
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin # Digi24.ro
Cel puțin 2.000 de agenți din grupul proucrainean de rezistență Atesh desfășoară misiuni de sabotaj în spatele liniilor inamice ca să împiedice operațiunile armatei ruse în zonele ocupate din Ucraina. Această „armată invizibilă” este inamicul pentru care Vladimir Putin s-ar putea să nu fie pregătit, chiar și după o posibilă încetare a focului, în cazul în care Kievul va fi forțat de Donald Trump să cedeze teritorii pentru a se ajunge la un acord de pace cu Moscova.
Crăciunul pe rit vechi. Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. Pe ce dată este Anul Nou # Digi24.ro
Pe 7 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din România și din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi, o zi încărcată de semnificații religioase și tradiții transmise de-a lungul timpului. Această sărbătoare marchează Nașterea Domnului Iisus Hristos conform calendarului iulian.
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen # Digi24.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat luni că l-a numit pe fiul său în vârstă de 20 de ani, Akhmat Kadîrov, în funcția de vicepremier interimar al republicii.
Cum ar putea boicotarea plății taxelor să ducă la o nouă creștere. Economist: „Statul va fi nevoit să se împrumute şi mai mult” # Digi24.ro
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie”, argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult”, iar acest lucru „va duce la o nouă creştere de taxe”. Potrivit economistului, dacă românii vor „servicii edilitare mai bune”, atunci trebuie să plătească. „Ecuaţia este foarte simplă”, afirmă Negrescu, adăugând că taxele pe proprietate din România erau nesemnificative raportat la cheltuielile făcute de autorităţi pentru infrastructură. Analistul mai spune că 2026 va fi, „cu siguranţă”, un an „mai bun din punct de vedere economic decât 2025”.
Ce nume își serbează onomastica de Sfântul Ion: Cui recomandă preotul să-i urezi „La mulți ani” pe 7 ianuarie # Digi24.ro
Sfântul Ioan Botezătorul 2026: Tradiții de 7 ianuarie care aduc protecție și binecuvântare în casă, explicate de preot # Digi24.ro
Pe 7 ianuarie, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ioan Botezătorul, cunoscut și ca „Întâimergătorul” lui Hristos. Această zi marchează încheierea ciclului sărbătorilor de iarnă, început pe 6 decembrie 2025, de Sfântul Nicolae, și aduce cu sine tradiții și obiceiuri menite să asigure noroc.
Semnal de alarmă: „Ghețarul Apocalipsei” începe să se topească. Climatolog: „Nu avem ce să facem tehnologic, doar să ne adaptăm” # Digi24.ro
Antarctica trimite un nou semnal de alarmă: așa-numitul „Ghețar al Apocalipsei", unul dintre cei mai periculoși de pe planetă, a început să se miște, spun oamenii de știință. Este vorba despre un colos de gheață a cărui topire ar putea schimba harta lumii, prin creșterea dramatică a nivelului mărilor și oceanelor. Bogdan Antonescu, climatolog, a explicat la Digi24 ce înseamnă aceste date, cât de real este pericolul și dacă mai poate fi oprit acest scenariu.
„Poate că e timpul să începem să angajăm generali americani”. Ce au scris bloggerii militari ruși despre operațiunea SUA din Venezuela # Digi24.ro
Pe 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară împotriva Venezuelei, cel mai important aliat al Moscovei în America de Sud. Președintele țării, Nicolás Maduro, a fost capturat de forțele speciale americane și scos din țară. Nu a durat mult până când bloggerii ruși pro-război au început să-și împărtășească opiniile cu privire la operațiune – de la plângeri privind standardele duble până la admirație reticentă. Publicația rusă online Meduza a compilat unele dintre cele mai notabile reacții din blogosfera rusă pro-război.
