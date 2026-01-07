Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane

07:10

Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie”, argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult”, iar acest lucru „va duce la o nouă creştere de taxe”. Potrivit economistului, dacă românii vor „servicii edilitare mai bune”, atunci trebuie să plătească. „Ecuaţia este foarte simplă”, afirmă Negrescu, adăugând că taxele pe proprietate din România erau nesemnificative raportat la cheltuielile făcute de autorităţi pentru infrastructură. Analistul mai spune că 2026 va fi, „cu siguranţă”, un an „mai bun din punct de vedere economic decât 2025”.