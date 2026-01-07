TikToker-ul Makaveli și alte zeci de persoane au dat buzna în Spitalul Județean Constanța, au amenințat și au forțat transferul unei paciente / Reacția Consiliului Județean

09:10

Analiză Corriere Della Sera (Italia), via Rador: Indignată, îngrijorată, dar neputincioasă. Aceasta este poziția Chinei în urma raidului lui Trump asupra Venezuelei. Condamnările sale sunt vehemente, dar Xi Jinping nu poate merge mai departe de protestele diplomatice. Mai mult decât interesele Chinei în acea țară, îl îngrijorează amenințarea la adresa marelui său plan de expansiune […] © G4Media.ro.