Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple
Digi24.ro, 7 ianuarie 2026 17:50
Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
18:20
Criză în economia Germaniei: numărul şomerilor a atins, în 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. Ce spun autoritățile locale # Digi24.ro
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană, transmite Reuters. Oficiul de Muncă (BA) a informat miercuri că numărul mediu de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a crescut anul trecut cu 161.000, la 2,984 milioane, cel mai ridicat nivel din 2013.
18:20
Cursuri suspendate joi și vineri, în școli din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj: câte unități de învățământ rămân închise și de ce # Digi24.ro
Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.
Acum 10 minute
18:10
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat” # Digi24.ro
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat miercuri că Statele Unite vor vinde petrolul venezuelean „pe termen nelimitat” după ce vor finaliza vânzarea țițeiului acumulat în prezent în depozitele din această țară. Wright a afirmat că veniturile obținute din aceste vânzări vor fi „depozitate în conturi controlate de guvernul SUA” și apoi „vor reveni în Venezuela în beneficiul poporului venezuelean”. Wright a făcut aceste declarații chiar în dimineața în care Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rus care avea legături cu Venezuela, anunță Politico.
18:10
Primarul Sectorului 2 își cere scuze pentru „bâlbâielile” Direcției de Impozite: E inacceptabilă. Calcularea a fost finalizată # Digi24.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a transmis, miercuri, că „bâlbâiala” Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Acesta și-a cerut scuze în numele instituției și a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili. Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope.
Acum 30 minute
18:00
Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii” # Digi24.ro
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
17:50
SUA au capturat un petrolier cu legături cu Venezuela în Caraibe: „Vom apăra patria și vom restabili securitatea” # Digi24.ro
Pe lânga preluarea controlului asupra navei Marinera, care ar face parte din flota fantomă a Rusiei, Statele Unite au anunțat miercuri, 7 ianuarie, capturarea unui petrolier legat de Venezuela în Caraibe.
17:50
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției de Voință: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia” # Digi24.ro
Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, propunerea statelor din Coaliția de Voință, care susțin Ucraina, de a stabili o prezență militară postbelică în țara măcinată de războiul declanșat de Rusia.
17:50
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei # Digi24.ro
Mesaj dur al lui Donald Trump la adresa aliaților din NATO. „Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără Statele Unite, și mă îndoiesc că NATO ar fi acolo pentru noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei”, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.
17:50
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal. Ce model american ar putea, totuși, da peste cap acest plan # Digi24.ro
România ar putea achiționa de la Airbus, cu care are relații de colaborare vechi, elicoptere H225M Caracal. Una din întrebările puse este dacă aceste elicoptere se vor asambla în România, scrie publicația franceză Zone Militaire.
17:50
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple # Digi24.ro
Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY.
Acum o oră
17:40
Majoritatea republicanilor din Camera Reprezentanților, pusă în pericol de moartea neașteptată a unui congresman # Digi24.ro
Doug LaMalfa, congresman republican din California, a murit neaşteptat la vârsta de 65 de ani, au anunţat colegii săi marţi. Decesul său reduce majoritatea republicană deja fragilă din Camera Reprezentanţilor la doar câteva locuri, după demisia, luni, a fostei aliate a lui Trump, Marjorie Taylor Greene, relatează BBC.
17:30
Incendiu la Postul de Poliție din Sărmaș, Harghita. Acoperișul și mansarda, afectate pe 200 de metri pătrați # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit miercuri la Postul de Poliție din localitatea Sărmaș, județul Harghita, fiind afectate acoperișul și mansarda clădirii pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, potrivit de Agerpres.
Acum 2 ore
17:20
Taxă pentru câinii fără stăpân într-o comună din Ilfov. Localnicii refuză să plătească: „Am salariul minim. Cum supraviețuim?” # Digi24.ro
Locuitorii din Corbeanca, județul Ilfov, vor plăti din acest an o taxă specială pentru câinii fără stăpân, adoptată de Consiliul Local la finalul anului trecut. Măsura a stârnit confuzie și nemulțumiri în localitate, după ce cuantumul taxei a fost comunicat de autorități.
17:10
Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Negociatorii americani și ucraineni vor reexamina problemele spinoase legate de teritoriu și de soarta centralei nucleare ocupate Zaporojie, a declarat miercuri președintele Volodimir Zelenski, cele mai problematice puncte din negocierile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei. Kievul se află sub presiunea SUA pentru a asigura pacea în conflictul care durează de aproape patru ani, dar respinge cererile Rusiei de a ceda regiunea Donețk din estul țării și de a renunța la controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, anunță Reuters.
17:10
Primele imagini cu operațiunea de capturare a navei din flota fantomă a Rusiei. Kristi Noem: „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde” # Digi24.ro
Au apărut primele imagini din timpul operațiunii SUA de capturare a navei „Marinera”, un petrolier sub pavilion rus, suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei.
17:10
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale # Digi24.ro
Liderul sondajelor din Ungaria, Peter Magyar, prezice un viitor sumbru pentru lucrătorii străini din această țară.
17:10
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului fiscal: unde au greșit autoritățile și ce ar trebui să facă românii acum # Digi24.ro
Creșterile mari ale impozitelor locale din 2026, suprapuse peste blocaje tehnice și informații afișate contradictoriu pe Ghișeul.ro, au dus la un început de an tensionat pentru mulți contribuabili. În unele cazuri, oamenii au aflat abia la început de ianuarie că au de plătit sume duble sau chiar triple față de anul trecut, iar în situații precum cea semnalată la Taxe și Impozite în Sectorul 2, sumele de plată afișate pe platformă s-au modificat de la o zi la alta pentru același contribuabil. Cornelia Năstase, consultant fiscal, a explicat pentru redacția Digi24.ro ce trebuia făcut diferit, unde s-a produs ruptura dintre autorități și contribuabili și ce pași concreți ar trebui să urmeze cei care se confruntă cu sume mult mai mari decât se așteptau.
17:00
„Act de răzbunare”: o femeie de afaceri columbiană a fost arestată în Marea Britanie pentru că a ucis două fete cu zmeură otrăvită # Digi24.ro
O femeie de afaceri columbiană, acuzată că a ucis două fete cu zmeură învelită în ciocolată otrăvită, în țara sa natală, a fost arestată în Marea Britanie, la câteva zile după ce a fost scoasă din râul Tamisa, potrivit The Times.
16:50
Caz șocant într-un centru educativ din Timiș. Doi gardieni acuzați că au constrâns minori la acte sexuale în schimbul țigărilor # Digi24.ro
Un scandal grav zguduie sistemul de reeducare a minorilor, după ce șase copii internați într-un centru educativ din județul Timiș ar fi fost victimele unor abuzuri comise chiar de angajați ai instituției. Acuzațiile vizează doi gardieni ai Centrului Educativ din Buziaș, care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ar fi constrâns mai mulți minori să întrețină raporturi intime, în schimbul unor chiștoace de țigări. Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, iar verificările sunt în desfășurare.
16:40
Patriarhul Rusiei, Kirill, a recunoscut că s-a gândit mult la motivul pentru care, în absența unor diferențe fundamentale, Occidentul s-a „înfuriat” atât de tare pe Rusia și a găsit câteva motive, printre care faptul că Rusia reprezintă o alternativă civilizațională la lumea occidentală. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat directorului general al TASS, Andrei Kondrashov, în direct la canalul de televiziune „Rusia-1”.
16:40
Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta” # Digi24.ro
Fostul ambasador al SUA la NATO, Kurt Volker, a respins marți, într-un interviu acordat DW, sugestiile potrivit cărora Statele Unite se pregătesc să abandoneze Kievul.
Acum 4 ore
16:20
Un bărbat din Cluj a lovit mortal cu maşina un pieton, apoi a fugit de la locul accidentului. # Digi24.ro
Un bărbat de 36 de ani din judeţul Cluj este cercetat de poliţişti după ce a lovit cu maşina un pieton în vârstă de 69 de ani, după care a plecat de la locul accidentului. Victima a murit. Şoferul a fost găsit ulterior de poliţişti, rezultatele la testele privind consumul de alcool şi de droguri fiind negative.
16:10
Trump, furios pe fotografii care-l însoțesc: „Mă faci să par puţin gras”. Replica: „Nu e vina fotografilor” # Digi24.ro
Un mesaj postat pe X de un cont cu legături cu democraţii a devenit viral, cu peste 225.000 de vizualizări, după ce a ironizat greutatea lui Donald Trump, care s-a plâns că unui fotografi îl facă să pară ”puţin gras”.
16:00
Cum au cumpărat Statele Unite o parte a lumii. Groenlanda este pe lista ambițiilor americane de peste un secol # Digi24.ro
Statele Unite şi-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziţii şi cesiuni care au modelat harta sa actuală, şi pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziţionarea Groenlandei.
15:30
Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va sesiza Colegiul Medicilor, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Marţi, mai multe persoane au protestat în curtea SJU Buzău, după ce tânărul, victima unui eveniment rutier, a decedat la scurt timp după ce a fost investigat, stabilizat şi internat în Secţia de Ortopedie.
15:20
Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT) # Digi24.ro
Companiile energetice americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat miercuri Financial Times.
15:20
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare # Digi24.ro
Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la data de 1 aprilie 2026. După această dată, consumatorii nu vor mai beneficia de un preț final impus de stat, ci vor plăti prețul prevăzut în contractele de furnizare, preț care va depinde direct de evoluția pieței gazelor naturale.
15:10
Franţa și aliaţii colaborează la un plan de răspuns, în cazul în care SUA încearcă să preia Groenlanda prin folosirea forței armate # Digi24.ro
Aliații, inclusiv Franța și Germania, colaborează îndeaproape la elaborarea unui plan privind modul de reacție în cazul în care Statele Unite ar pune în aplicare amenințarea de a prelua controlul asupra Groenlandei, în contextul în care Europa încearcă să facă față ambițiilor președintelui american Donald Trump în regiune. Preluarea controlului asupra Groenlandei de către armata americană de la un aliat de lungă durată, Danemarca, ar provoca un val de șoc în cadrul alianței NATO și ar adânci diviziunea dintre Trump și liderii europeni, scrie Reuters.
15:10
Funeraliile lui Brigitte Bardot: Mireille Mathieu a cântat a cappella. Omagiul adus de Gypsy Kings la finalul ceremoniei # Digi24.ro
Cântăreaţa Mirelle Matieu a cântat a cappella în faţa sicriului lui Brigitte Bardot, miercuri, la înmormântarea acesteia în oraşul mediteranean Saint-Tropez, unde celebra actriţă şi activistă pentru drepturile animalelor a murit pe 28 decembrie de cancer, la vârsta de 91 de ani, şi unde a trăit o mare parte din viaţă. La sfârşitul ceremoniei, trupa Gipsy Kings a interpretat „Djobi Djoba”.
14:50
Muzeul Luvru şi-a putut deschide porţile miercuri, după ce angajaţii săi au decis să nu mai continue greva pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, potrivit unor surse citate de AFP.
14:30
Președintele sud-coreean cere sprijinul omologului chinez pentru limitarea programului nuclear al Coreei de Nord # Digi24.ro
După discuțiile purtate la începutul acestei săptămâni, președintele Coreei de Sud Lee Jae Myung a declarat că i-a cerut omologului chinez Xi Jinping să ajute la limitarea programului nuclear al Phenianului, scrie Deutsche Welle.
14:30
Trafic intens pe DN1: se circulă greu pe sensul spre București. Care sunt rutele ocolitoare pentru a ajunge în Capitală # Digi24.ro
Traficul rutier este aglomerat, miercuri după-amiază, pe DN 1, pe sensul spre Ploieşti, unde se circulă în coloană la Predeal, Azuga, Buşteni şi între localităţile Posada şi Comarnic, dar şi pe sensul de urcare spre Braşov, între Nistoreşti şi Comarnic şi la Buşteni. Şoferii sunt sfătuiţi ca, la revenirea din vacanţă, să folosească rute alternative.
14:30
Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean # Digi24.ro
Noul șef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, fost șef al spionajului militar, a vorbit miercuri despre „rezultate concrete” în discuţiile de la Paris privind garanţiile de pace şi securitate pentru Ucraina. Potrivit lui Budanov, interesele naţionale ale Ucrainei vor fi protejate.
Acum 6 ore
14:10
Bulgarii au schimbat peste 30% din leva aflată în circulaţie în primele zile din an, în timp ce cursul euro accelerează # Digi24.ro
Bulgarii au schimbat aproximativ 3,5 milioane de leva în euro, în prima zi lucrătoare a anului 2026, 5 ianuarie, marcând un progres continuu în tranziţia monetară a ţării, scrie Novinite. La cursul oficial de schimb de 1 euro = 1,95583 leva, 3,5 milioane de leva schimbate reprezintă aproximativ 1,79 milioane de euro.
14:10
UE oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii de 18 ani prin noua rundă DiscoverEU # Digi24.ro
Comisia Europeană a lansat o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor născuți în 2007 peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în Europa. Cei selectați vor primi și un card de reduceri pentru activități culturale, transport, cazare și alte servicii, în cadrul unui program care promovează mobilitatea tinerilor și marchează 40 de ani de călătorii fără frontiere în spațiul Schengen.
14:00
Imagini impresionate din singura țară ortodoxă din Africa. Zeci de milioane de oameni au sărbătorit Crăciunul # Digi24.ro
Una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din lume este cea din Etiopia. Țara africană are a doua cea mai mare comunitate ortodoxă, cu zeci de milioane de creștini, după Rusia. Tradițiile sunt unele dintre cele mai vechi în singurul stat din Africa care are ortodoxismul ca religie oficială.
13:40
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă la proteste masive joi și vineri seară # Digi24.ro
Prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, care trăiește în exil, a lansat primul său apel direct la proteste, printr-un mesaj video în limba farsi difuzat marți seara pe platformele de socializare. El a lansat un apel la proteste masive în toată țara împotriva regimului islamic condus de ayatolahul Ali Khamenei, pe întreg teritoriul țării, începând de joi de la ora 20:00, transmite Jerusalem Post.
13:40
Bulgaria plătește primele pensii în euro. Polițiști și jandarmi au fost trimiși la bănci și oficiile poștale, oamenii stau la cozi # Digi24.ro
Plata primelor pensii în euro a început oficial astăzi în toată Bulgaria. Autoritățile au trimis polițiști și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale ca să-i ajute pe vârstnici cu informații și să-i ferească de eventuale fraude sau tâlhării, relatează Novinite.
13:20
Delcy Rodriguez anunță șapte zile de doliu în Venezuela pentru „tinerii martiri” uciși în operațiunea americană # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a decretat marţi şapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” care au murit apărând ţara, sâmbăta trecută, în timpul unui atac al trupelor americane asupra Caracasului şi a trei state învecinate, relatează EFE, potrivit Agerpres.
13:20
Începând de azi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces. Cât costă vizita # Digi24.ro
Începând de pe 7 ianuarie, vizitatorii Romei vor fi nevoiți să plătească o taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana di Trevi, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Italiei și un reper al patrimoniului artistic al țării. Măsura, inițiată de consilierul pentru turism, Alessandro Onorato, și aprobată de administrația municipală, face parte dintr-un plan de gestionare a fluxurilor de turiști și de protejare a monumentului împotriva degradării cauzate de aglomerație, relatează Euronews.
13:00
A murit unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat în râul Bistrița. Mama și doi dintre frați sunt în stare gravă # Digi24.ro
Unul dintre cei 5 copii aflați în mașina care a plonjat marți în râul Bistrița a murit. Mama și doi dintre frații lui sunt în continuare în stare foarte gravă.
13:00
Kim Jong Un s-a transformat în operator de stivuitor. Imagini hilare cu dictatorul din Coreea de Nord # Digi24.ro
Kim Jong-un a folosit un stivuitor pentru a-și ridica fiica adolescentă, în timp ce ajuta la construirea unui memorial pentru soldații căzuți la datorie.
13:00
Pentagonul evaluează „eficiența” femeilor în roluri de luptă terestră după aproape 10 ani de integrare # Digi24.ro
Pentagonul a inițiat o evaluare oficială a „eficienței” femeilor în pozițiile de luptă terestră, la aproape un deceniu după ce Departamentul Apărării a ridicat interdicția care le excludea din unitățile de infanterie, blindate și artilerie de pe linia întâi, potrivit Military Times.
12:50
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu cu date confidențiale în China # Digi24.ro
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu care conținea informații confidențiale în timpul unei călătorii personale în China, iar autoritățile nu pot confirma dacă datele au fost compromise. Incidentul survine în contextul eforturilor Japoniei de a relansa programul nuclear, blocat de peste un deceniu, relatează BBC.
12:40
Cine este cel mai scump fotbalist din lume. Valoarea uriașă la care este estimat transferul său # Digi24.ro
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
12:40
Administraţia Trump a încercat să şteargă înregistrările despre atacul de la Capitoliu din 2021 (NPR) # Digi24.ro
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să şteargă înregistrările evenimentelor din 6 ianuarie 2021, când, în urmă cu cinci ani, o mulţime de susţinători republicani au luat cu asalt Capitoliul pentru a încerca să împiedice ratificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, potrivit unei investigaţii a National Public Radio (NPR).
Acum 8 ore
12:20
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben și portocaliu de viituri în mai multe județe ale țării # Digi24.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, mai multe avertizări de inundații, fiind Cod galben pentru râurile din județul Bistrița-Năsăud, valabil până la miezul nopții, și Cod portocaliu pentru râurile din bazinul hidrografic Desnățui – amonte Acumularea Fântânele, în județele Mehedinți și Dolj, valabil până joi la prânz.
12:10
O tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, după ce i s-a făcut rău. Poliţia a deschis o anchetă # Digi24.ro
Poliţiştii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuinţa sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violenţă pe trupul victimei.
12:10
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China # Digi24.ro
Imaginea lui Nicolás Maduro în custodia SUA a readus inevitabil la viață fantomele politicii externe din trecut. Pentru observatorul cinic din reflex, povestea se scrie singură: o Casă Albă republicană, un om puternic din America Latină și cele mai mari rezerve de petrol dovedite din lume. A considera căderea dramatică a regimului venezuelean ca pe un raid asupra resurselor de petrol înseamnă a înțelege greșit schimbarea fundamentală a marii strategii americane. Washingtonul nu a decapitat statul venezuelean pentru că are nevoie de mai mult petrol, ci pentru că se pregătește pentru altceva, este ipoteza lansată de publicația The Spectator.
12:00
Soțul actriței Brigitte Bardot dezvăluie cauza morții acesteia. „A rezistat foarte bine celor două operaţii” # Digi24.ro
Înmormântarea fostei actriţe Brigitte Bardot are loc miercuri, la Saint-Tropez, în biserica Notre-Dame de l'Assomption. Înainte de acest moment solemn, ultimul soţ al actriţei, Bernard d'Ormale, s-a confesat revistei Paris Match şi a mărturisit că actriţa suferea de cancer. A fost internată de mai multe ori în spital.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.