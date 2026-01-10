Euro doar cu buletinul în oficiile poștale din Bulgaria. Autoritățile introduc reguli stricte pentru schimburile de leva
StirileProtv.ro, 10 ianuarie 2026 11:50
Oficiile poștale din Bulgaria nu mai pot schimba leva în euro în mod anonim, indiferent de sumă. Oricine utilizează serviciul gratuit de schimb valutar oferit trebuie să prezinte un act de identitate valid.
• • •
Acum 15 minute
12:00
Orașul din Europa care vrea restricții „comuniste” de circulație. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile # StirileProtv.ro
O capitală europeană ia în considerare introducerea unei măsuri drastice de reducere a ambuteiajelor din trafic. Este vorba despre sistemul comunist „par–impar”.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
Orașele din lume unde turiștii trebuie să plătească o taxă în 2026. O noapte poate costa și peste 26 de euro # StirileProtv.ro
Multe țări se confruntă cu efectele supraturismului, de la creșterea prețurilor locuințelor până la impactul asupra mediului.
11:40
Vreme deosebit de rece în România. Zonele cu ger năprasnic și temperaturi de -11 grade Celsius. HARTĂ # StirileProtv.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade.
11:20
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie # StirileProtv.ro
O tânără de 18 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune.
Acum 2 ore
11:10
Horoscop săptămâna 12-18 ianuarie 2026. Schimbări, surprize și noi începuturi sub influența Lunii Noi și a lui Venus # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 12-18 ianuarie 2026 aduce o combinație de energii astrologice care invită la reflecție, schimbări și noi începuturi.
11:00
„Cadoul” pe care Bill Gates i l-a făcut fostei sale soții la patru ani de la divorț # StirileProtv.ro
Bill Gates a făcut o plată de divorț de 7,88 miliarde de dolari (5,9 miliarde de lire sterline) către fosta sa soție, Melinda French Gates.
10:30
Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu” # StirileProtv.ro
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea integrității NATO.
10:30
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră de la Vama Albița au descoperit și reținut un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa.
10:30
Nina Dobrev, vedeta din The Vampire Diaries, și-a sărbătorit ziua de naștere. Mesajul postat pe social media | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Nina Dobrev, actrița principală din serialul Vampires Diares, a împlinit 37 de ani, vineri. Ea a marcat momentul cu un videoclip amuzant, pe fundalul piesei „Feeling Good”, în interpretarea lui Michael Bublé.
Acum 4 ore
10:00
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți # StirileProtv.ro
Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.
09:50
Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO # StirileProtv.ro
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite.
09:40
Netanyahu neagă că Israelul ar plănui intervenții în protestele din Iran: „Revoluţiile se fac cel mai bine din interior” # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran.
09:20
Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați. Unul ar fi fugit cu încasările în noaptea tragediei # StirileProtv.ro
Proprietarii francezi ai barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit de Revelion, au fost audiați. Unul dintre ei ar fi fugit, atunci, cu casa de marcat plină de bani.
09:10
Țara care alocă 230 de milioane de euro pentru pregătirea trupelor sale în vederea desfăşurării în Ucraina # StirileProtv.ro
Marea Britanie va aloca 230 de milioane de euro pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul Apărării.
09:10
Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență # StirileProtv.ro
Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, și-a asumat un risc angajând un candidat cu un CV aproape gol. Unul dintre motive a fost comportamentul tinerei față de un paznic.
09:00
Persoanele fără adăpost sunt extrem de vulnerabile în nopțile friguroase. Autoritățile din Iași, unde vineri noapte s-au înregistrat minus 7 grade Celsius, au mers pe străzi în căutarea lor.
08:50
Piloții ucraineni sunt nevoiți să inventeze noi tactici de luptă pentru F-16: NATO i-a pregătit pentru alt război # StirileProtv.ro
Piloții ucraineni de avioane F-16 au fost nevoiți să-și dezvolte propriile tactici de luptă pentru că antrenamentul inițial urmat în cadrul NATO s-a bazat pe războaie „total diferite” de cel din Ucraina.
08:40
Cum trec animalele exotice iarna geroasă la Grădina Zoologică din Craiova: „Nu rezistă la temperaturi cu minus” # StirileProtv.ro
În aceste zile geroase, animalele din grădinile zoo au nevoie de ceva mai multă grijă și atenție. Unele dintre ele nu sunt obișnuite cu temperaturi atât de scăzute. Și ca să le protejeze de frig, îngrijitorii le creează condiții speciale.
08:30
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni # StirileProtv.ro
Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.
08:30
Petreceri și voie bună în Capitală chiar și după sărbătorile de iarnă. Cum s-au distrat bucureștenii # StirileProtv.ro
Deși s-au încheiat sărbătorile de iarnă, mulți oameni încearcă să prelungească atmosfera festivă. În Capitală, continuă distracția și petrecerile.
08:20
Slănic Moldova a devenit „capitala distracției” și a gustului în acest weekend. Oamenii au dansat în horă: „E fantastic” # StirileProtv.ro
În acest weekend, Slănic Moldova devine capitala distracției și a gustului. La un nou festival, oamenii sunt ademeniți cu vițel gătit la foc domol, ciolan afumat și caracatiță la grătar.
08:20
Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori # StirileProtv.ro
În diminețile de iarnă din Harbin, un oraș din nord-estul Chinei, unde aerul de afară îți poate îngheța genele, temperaturile de iarnă scad frecvent până la -30°C, iar în ianuarie chiar și cele mai calde zile depășesc rareori -10°C.
Acum 6 ore
08:00
Două mașini au luat foc la Alba Iulia. Unul dintre autoturisme a ars în întregime. Care a fost cauza producerii incendiului # StirileProtv.ro
Două mașini au ars vineri pe o stradă din Alba Iulia. Incendiul a izbucnit la unul dintre autoturisme, după ce șoferul a pornit motorul și a observat că ieșea fum de sub capotă.
08:00
Vremea azi, 10 ianuarie. Ger și ninsoari în mare parte din țară. Zonele unde temperaturile ajung la -11 grade # StirileProtv.ro
Sâmbătă avem vreme foarte rece în jumătatea nordică a țării și precipitații în regiunile sudice. La început o să plouă sau o să fie lapoviță, dar apoi vor domina ninsorile.
07:40
Polonia atacă acordul UE–Mercosur în instanță. Varșovia promite „o bătălie legală” pentru a-și proteja agricultura # StirileProtv.ro
Ministrul polonez al Agriculturii a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că „va utiliza toate căile legale" pentru a proteja sectorul agricol naţional.
07:40
Incendiu într-un bloc din județul Sibiu. Zeci de persoane au fost evacuate: „Agitație mare, bubuitură și flăcări” # StirileProtv.ro
Zeci de persoane au fost evacuate vineri seară dintr-un bloc din Cisnădie, județul Sibiu, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament.
07:30
Consiliul de Securitate ONU se reunește de urgenţă după noi atacuri asupra Kievului. O parte din oraș a rămas fără încălzire # StirileProtv.ro
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.
07:30
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreșnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toate capitalele.
Acum 24 ore
22:40
Averea lui Brigitte Bardot, miza unui proces exploziv. Fiul și soțul contestă testamentul de aproape 70 de milioane de euro # StirileProtv.ro
Fiul și soțul lui Brigitte Bardot contestă testamentul actriței. Averea de aproape 70 de milioane de euro a actriței, lăsată fundației pentru animale.
22:30
Drone rusești au atacat două nave în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis. „Este un crimă de război îngrozitoare!” # StirileProtv.ro
Un atac cu dronă al Rusiei a vizat nave civile aflate în apropierea porturilor ucrainene, soldându-se cu avarierea a două vase comerciale și moartea unui membru al echipajului, cetățean sirian.
22:30
Reactorul EAST de fuziune nucleară, supranumit "Soarele" artificial al Chinei, a reuşit să menţină stabilă plasma superfierbinte la densităţi extreme.
22:30
Regimul de la Teheran amenință cu moartea protestatarii din Iran. Comunicațiile, în blackout de peste 24 de ore # StirileProtv.ro
Iranienii se află de mai bine de 24 de ore într-un blackout aproape total al internetului, pe fondul protestelor antiguvernamentale care se extind în toată țara. Regimul de la Teheran amenință protestatarii cu pedeapsa capitală.
22:00
Risc mare de avalanșe în mai multe zone montane din țară. Salvamontiști: „Nu vă aventurați.” Unde vor fi pericolele # StirileProtv.ro
Meteorologii avertizează că este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu, Godeanu, unde troienele de zăpadă au depășit doi metri.
21:40
Reacția USR în scandalul din coaliție: Mercosur aduce României câştiguri clare. Când guvernarea era PSD, acordul era bun # StirileProtv.ro
Radu Miruţă (USR), a răspuns acuzațiilor lansate de PSD în coaliție în cazul votului pentru tratatul comercial UE-Mercosur. Social-democrații condamnă votul și-l consideră o „trădare a intereselor fermierilor români”.
21:20
Medvedev, triumfător: atacul cu Oreșnik, o injecție împotriva unor „psihopaţi periculoşi”. Alternativa era „cămașa de forță” # StirileProtv.ro
Dmitri Medvedev a justificat vineri atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei cu racheta hipersonică „Oreşnik”, descriindu-l drept un exemplu de acțiune necesară împotriva unor „psihopaţi periculoşi”.
21:20
Familia unui copil de doi ani și cinci luni acuză Spitalul Județean Constanța. Minorul este în moarte cerebrală după operație # StirileProtv.ro
Familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.
21:10
Restricții temporare de circulație în Bulgaria din cauza condițiilor meteorologice. Avertisment MAE # StirileProtv.ro
MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, din cauza condițiilor meteorologice, au fost introduse restricții temporare de circulație pe mai multe sectoare de drum.
21:00
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste # StirileProtv.ro
Horoscop 10 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu surprize plăcute. O să ne adunăm un pic după atâtea petreceri și mai ieșim puțin la aer curat, ca să luăm forțe proaspete și să ne revigorăm.
21:00
Fiul fostului șah al Iranului i-a cerut lui Trump să intervină rapid în Republica islamică: „Timpul presează” # StirileProtv.ro
Fiul fostului şah al Iranului şi figură a opoziţiei în exil i-a cerut vineri lui Donald Trump să intervină fără întârziere în Republica islamică, unde o mişcare de contestare a regimului ia amploare, relatează AFP.
20:50
„Evitați orice călătorie”. MAE, avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran. Mesaj pentru cetățenii români # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță, vineri, că pentru Republica Islamică Iran este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE.
20:40
Descoperirea dezgustătoare făcută de o femeie în laptele cumpărat de la supermarket. „Am crezut că era un liliac mort” # StirileProtv.ro
O femeie australiană a făcut o descoperire dezgustătoare în laptele de migdale pe care urma să-l pună în cafea și a postat pe rețelele sociale, oripilată.
20:40
Explicația oficială pentru pensionarii care nu și-au primit încă banii: „Nu sunt întârzieri, e pur și simplu un decalaj” # StirileProtv.ro
Distribuirea pensiilor a început cu întârziere în ianuarie spre deosebire de lunile anterioare. Dorectorul Poștei Române susține că, de fapt, este vorba despre „un decalaj”.
20:30
De ce își dorește Trump cu ardoare ca Statele Unite să controleze Groenlanda: „Pentru mine contează” # StirileProtv.ro
Donald Trump spune că Statele Unite ar putea avea de ales între anexarea Groenlandei și menținerea integrității NATO.
20:30
O bătrână din Germania a rănit o vecină aruncând bradul de Crăciun de la balcon. Femeia a suferit o fractură la braț # StirileProtv.ro
O femeie vârstnică din sudul Germaniei şi-a rănit o vecină în timp ce încerca să scape de bradul de Crăciun aruncându-l de la balconul său aflat la etajul şase, a anunţat vineri poliţia bavareză, citată de agenţia DPA.
20:10
Noi proteste în SUA. Împușcarea mortală a unei americance de 37 de ani de către Serviciul de Imigrație a scos lumea în stradă # StirileProtv.ro
La Minneapolis și în alte mari orașe americane au continuat protestele după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație.
20:00
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. Cinci persoane au murit, iar altele au fost grav rănite. VIDEO # StirileProtv.ro
Patru bărbaţi şi o femeie au murit din cauza unei furtuni care a lovit Turcia în ultimele 48 de ore. Mai multe persoane sunt, de asemenea, grav rănite, a relatat vineri presa locală, care menţionează, de asemenea, pagube importante, scrie AFP.
20:00
În ritm lent încep să apară și pe calea ferată din România trenuri modernizate cu servicii de restaurant.
20:00
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei” # StirileProtv.ro
După mai bine de 25 de ani de negocieri, controversatul acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul „Mercosur” a fost aprobat, în ciuda furiei fermierilor și a opoziției vehemente a Franței.
20:00
Hotelierii de la munte se plâng de încasări mai mici după sărbători: „Noi nu am scumpit direct proporţional cu inflaţia” # StirileProtv.ro
Muntele a atras mai puțini turiști de sărbători, iar stațiunile au fost mai libere decât în anii trecuți.
