Stare de catastrofă în sud-estul Australiei, afectat de incendii de vegetaţie

Singurul locuitor al unui sat din județul Alba a rămas izolat din cauza zăpezii din ultimele zile, transmite Mediafax. Pentru că avea nevoie de medicamente pentru tensiune, polițiștii au străbătut pe jos doi kilometri ca să îl ajute. Este vorba de polițiștii din cadrul Postului din Mogoș, care au fost sesizați joi că singurul cetățean […] © G4Media.ro.