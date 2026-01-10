OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar câteva luni

09:40

Gigi Becali (67 de ani) a lămurit, după aproape 13 ani, unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a Ligii 1: eșecul drastic al FCSB-ului, scor 2-5, în fața Viitorului, meci care a contribuit decisiv la salvarea echipei lui Gică Hagi de la retrogradare în primăvara lui 2013.