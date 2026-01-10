OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar câteva luni
Sport.ro, 10 ianuarie 2026 13:20
Fotbalistul transferat cu surle și trâmbițe în vară a plecat din Superliga României după doar câteva luni.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
13:40
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: „Înainte nu aveai tupeu să faci așa ceva” # Sport.ro
Alex Chipciu, unul dintre cei mai experimentați jucători din Superliga, a lansat astăzi un atac dur la adresa hărțuitorilor din mediul online.
13:40
Avantajul pe care îl simțea Monica Roșu în competiții! Fosta gimnastă, sinceră: „Primeam o zecime în plus de la arbitri” # Sport.ro
Monica Roșu a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
Acum 30 minute
13:20
Fotbalistul transferat cu surle și trâmbițe în vară a plecat din Superliga României după doar câteva luni.
Acum o oră
13:10
Chelsea încearcă lovitura iernii! 150 de milioane € pentru două staruri de la Barcelona și AC Milan # Sport.ro
Chelsea a intrat într-o nouă eră, după ce Liam Rosenior a preluat banca tehnică a echipei.
13:00
Campioana României a oficializat despărțirea de mijlocașul Adrian Șut, transferat la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.
13:00
"De ce ai refuzat Dinamo?" Andrei Coubiș explică de ce a ales U Cluj și îi transmite un mesaj lui Lucescu # Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) va juca în premieră la o echipă din România, după ce și-a făcut junioratul la AC Milan.
Acum 2 ore
12:40
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
12:30
Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, a anunțat oficial achiziționarea mijlocașului Adrian Șut, de la FCSB.
12:30
"Bătrâna Doamnă" este aproape de transferul unui internațional argentinian.
12:20
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze # Sport.ro
FCSB vrea să aducă un jucător român de la o formație din Serie A.
12:00
Horațiu Moldovan (27 de ani) se îndreaptă către încheierea prematură a împrumutului la Real Oviedo. Portarul român va fi din nou cedat de Atletico Madrid.
11:50
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, în direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Galatasaray - Fenerbahce, de la 17:45, LIVE pe VOYO.
Acum 4 ore
11:40
Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare internațional, speră ca FCSB să nu prindă un loc în primele șase la finele sezonului regulat.
11:30
FCSB ar putea avea parte de o întărire neașteptată în a doua parte a sezonului din Superliga.
11:30
Încă un glonț în reputația lui Mouratoglou. Un fost finalist de Grand Slam i-a dat replica: „Nu ai fost tenismen, nu poți să îmi dai lecții” # Sport.ro
Schimb intens de replici între Patrick Mouratoglou și Jo-Wilfried Tsonga.
11:20
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.
11:20
Coubiș, fără ocolișuri: „Nu am mofturi, sunt un băiat calm”. Ce spune despre „șmecherii” de la AC Milan # Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), proaspăt sosit în cantonamentul Universității Cluj din Antalya, a oferit vineri primele reacții după semnarea contractului.
11:10
FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca „albaștrilor” # Sport.ro
Meciul Charlton - Chelsea, care va avea loc în FA Cup, va fi LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
10:50
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin în Anglia? # Sport.ro
Meciul dintre Tottenham și Aston Villa poate fi urmărit de la ora 19:45, LIVE pe VOYO în FA Cup!
10:40
Edi Iordănescu (47 de ani) a început sezonul ca antrenor al celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar trei luni.
10:40
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!" # Sport.ro
Cristi Chivu traversează o perioadă foarte bună la Inter și tocmai a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.
10:30
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! „Cetățenii” atacă o bornă veche de 70 de ani # Sport.ro
Manchester City se pregătește să o înfrunte în premieră absolută pe Exeter City în FA Cup, într-o partidă care va putea fi urmărită pe VOYO.
10:10
Dinamo încearcă să realizeze o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor în această iarnă prin aducerea lui Lisav Eissat (20 de ani).
10:00
Oțelul Galați, echipă cu pretenții la play-off în acest sezon, a oficializat transferul unui mijlocaș central angolez cu cetățenie portugheză.
10:00
Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul # Sport.ro
Barcelona își pregătește „terenul” pentru mutările din vara acestui an.
09:50
MM Stoica, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Cum de nu-i plătește nimeni clauza de reziliere?” # Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical al perioadei de pregătire din Antalya, scor 1-2 cu Beșiktaș, după ce a condus cu 1-0.
09:50
Universitatea Craiova a început cantonamentul de iarnă fără noutăți în lotul condus de Filipe Coelho.
Acum 6 ore
09:40
Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: „Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul” # Sport.ro
Gigi Becali (67 de ani) a lămurit, după aproape 13 ani, unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a Ligii 1: eșecul drastic al FCSB-ului, scor 2-5, în fața Viitorului, meci care a contribuit decisiv la salvarea echipei lui Gică Hagi de la retrogradare în primăvara lui 2013.
09:30
Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost „taxat” # Sport.ro
Unul dintre fotbaliștii de la AC Milan a fost suspendat după reacția de la ratarea lui Nicolae Stanciu.
09:10
Avertisment dur lansat de Victor Becali după transferul lui Șut: „Nu mai suntem atractivi pentru Europa!” # Sport.ro
Victor Becali, consilier în cadrul firmei de impresariat Becali Sport, a analizat mutarea lui Adrian Șut la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.
09:00
FCSB a pierdut singurul amical al iernii, scor 1-2 cu Beșiktaș. La o zi distanță după meci, antrenorul turcilor e gata să preia Manchester United
09:00
CSM CSU Raiffeisen Oradea şi CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii, vineri, pe teren propriu, în etapa a 16-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
09:00
Revelația sezonului din Superliga are șanse foarte mari să rămână în aceeași formulă și în prima jumătate din 2026.
08:50
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit recent după o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproape un an, iar în această perioadă poate schimba echipa.
08:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat următorul transfer pe care-l pregătește la echipa sa.
08:40
Dinamo și CFR Cluj se luptă pentru fotbalistul de la AC Milan! „Câinii” au intrat în cursă # Sport.ro
Dinamo și CFR Cluj concurează pentru semnătura unui jucător român care joacă pentru AC Milan.
08:30
Un tricolor face scut în jurul lui Nicolae Stanciu după coșmarul de pe San Siro: „De ce nu a bătut altcineva?” # Sport.ro
Cristi Manea, fundașul celor de la Rapid aflat în cantonament în Antalya, a sărit public în apărarea prietenului său Nicolae Stanciu, la scurt timp după ce căpitanul naționalei a ratat un penalty decisiv pentru Genoa în duelul de foc cu AC Milan, încheiat la egalitate (1-1).
08:20
Octavian Popescu (23 de ani) a avut parte de o primă jumătate de sezon sub așteptări la FCSB, iar Gigi Becali s-a arătat dispus să renunțe la serviciile sale.
08:00
Florin Manea anunță echipa la care vrea să meargă Radu Drăgușin: "Așteptăm ca Tottenham să își dea acordul" # Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) se îndreaptă către plecarea de la Tottenham, la exact doi ani după sosirea la Londra.
Acum 8 ore
07:40
Președintele lui Lazio și-a ieșit din minți: "Ce ar trebui să fac, să iau o mitralieră și să împușc toți arbitrii?" # Sport.ro
Lazialii vor protesta împotriva arbitrajelor nefavorabile în Parco dei Daini, locul unde a fost fondat clubul, în anul 1900.
07:40
Academia lui Gică Hagi produce în continuare jucători, dar într-un ritm încetinit.
Acum 24 ore
00:00
Un patron din Superliga României și-a manifestat interesul pentru un jucător de la campioana României.
00:00
Unul dintre cei mai în formă jucători ai lui Napoli va fi disponibil pentru derby-ul cu Inter.
00:00
„Decarul” s-a făcut de râs la prezentarea sa! Nu a putut să le paseze fanilor mingea din 3 încercări # Sport.ro
Un moment amuzant s-a petrecut la prezentarea mijlocașului ofensiv Damián Díaz.
9 ianuarie 2026
23:50
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, are o convingere cu privire la piața transferurilor din România.
23:40
Ce își dorește să facă Barcelona în privința lui Marcus Rashford din vară.
23:30
Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, este într-o relație cu un fost jucător de la FCSB.
23:20
Premii istorice, intimidante la Australian Open 2026: cât câștigă un jucător eliminat în primul tur și campionul # Sport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse vor reprezenta România pe tabloul principal al primului turneu de mare șlem al anului.
23:00
Suspendare suplimentară pentru Cristian Romero! Sancțiune dictată ciudat pentru căpitanul lui Radu Drăgușin # Sport.ro
O comisie independentă de reglementare din Premier League i-a stabilit o etapă de suspendare suplimentară lui Cristian Romero de la Tottenham.
22:40
Vladislav Blănuță poate reveni în Superliga: ”Împrumut cu opțiune de cumpărare! Am trimis oferta” # Sport.ro
Fotbalistul a plecat din România în toamnă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.