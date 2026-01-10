Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ la Seul. Câţi bani au încasat cei doi jucători - VIDEO
Anul 2026 începe foarte bine pentru conturile bancare ale lui Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner. Cele două vedete ale tenisului au disputat, sâmbătă, încă un meci demonstrativ foarte profitabil, care a servit drept pregătire pentru Openul Australiei.
Mureş: Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc. Nu sunt victime. Pasagerii, transferaţi cu ajutorul autorităţilor - FOTO, VIDEO # News.ro
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. Datele transmise de echipajele de salvare de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime. Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.
Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ la Seul. Câţi bani au încasat cei doi jucători - VIDEO # News.ro
Sezonul 4 al serialului „The White Lotus” va fi filmat într-un castel din secolul al XIX-lea din Saint-Tropez - FOTO # News.ro
Sezonul 4 al antologiei de succes "The White Lotus" va fi filmat într-un palat din secolul al XIX-lea transformat în hotel de lux, numit Château de La Messardière, situat în Saint-Tropez, pe Coasta de Azur, potrivit Variety.
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că e mândru că a contribuit la dezvoltarea oraşului Craiova în echipa primarului Lia Olguţa Vasilescu. Cât despre colaborarea cu Lia Savonea, preşedintele Curţii Supreme, Radu Marinescu spune că ”nu are foarte multe relaţii instituţionale”. Pus să aleagă între cele două, Radu Marinescu a răspuns: ”Orice doamnă care îşi exercită mandatul instituţional, în mod profesionist, demn şi în interesul cetăţenilor”.
Dacă eraţi avocat în SUA, l-aţi fi apărat pe Nicolas Maduro? Cum răspunde ministrul Justiţiei - VIDEO # News.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu afirmă, întrebat dacă l-ar fi apărat, ca avocat, pe dictatorul Nicolas Maduro, că ”un client vizibil poate să fie un client bun pentru un avocat”. Radu Marinescu a profesat ca avocat timp de 30 ani în Baroul Dolj, iar din decembrie 2024 a devenit ministru al Justiţiei. Nicolas Maduro a fost extras din Venezuela în urma unei operaţiuni militare a SUA şi este acuzat de narcoterorism. Avocatul său este Barry Pollack, care l-a apărat şi pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks.
A încălcat Nicuşor Dan Constituţia când a anunţat referendum în rândurile magistraţilor? Răspunsul ministrului Justiţiei # News.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că preşedintele Nicuşor Dan are ”toată îndreptăţirea” să cunoască problemele din sistemul public, prin urmare declanşarea unui referendum intern în rândurile magistraţilor nu poate fi catalogată drept o încălcare a Constituţiei. ”Simpla utilizare a termenului referendum nu mă poate conduce la concluzia că acolo ar fi ceva în neregulă”, a spus Radu Marinescu, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.
Cazul tânărului de 25 de ani cu fractură de femur, decedat în SJU Buzău - Colegiul Medicilor: Fractura de diafiză femurală este o leziune severă, cu risc vital, asociată cu hemoragie masivă şi complicaţii imprevizibile # News.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat în SJU Buzău, după un accident rutier. Opinia a fost formulată de Comisia de Ortopedie şi Traumatologie a CMR, coordonată de prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu, şi are caracter general.
Ministrul Justiţiei, întrebat dacă în opinia sa există corupţie în justiţie: Eu cred că există corupţie în societatea românească. Eu cred că un fenomen de corupţie nu ocoleşte anumite zone # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că în societatea românească există corupţie, iar acest fenomen „nu ocoleşte anumite zone”. El subliniază că, în ceea ce priveşte corupţia din justiţie, magistraţii trebuie să ia atitudine şi să nu dea dovadă de solidaritate cu colegii lor corupţi.
Diplomaţi americani poartă sâmbătă discuţii la Caracas cu scopul de a restabili relaţiile dintre Statele Unite şi Venezuela, rupte din 2019, întâlnire care are loc după căderea preşedintelui Nicolas Maduro şi primele eliberări ale opozanţilor, relatează AFP.
Marinescu: Legea privind pensiile magistraţilor e iniţiată de Ministerul Muncii, co-iniţiată de Ministerul Justiţiei, de miniştri ai PSD-ului. Şi atunci retorica asta legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD pare puţin paradoxală # News.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu consideră „puţin paradoxal” discursul potrivit căruia judecători propuşi de PSD ca membri ai Curţii Constituţionale a României (CCR) ar fi blocat o decizie cu privire la legea care modifică pensiile magistraţilor, Radu Marinescu amintind că legea blocată este propusă de ministere conduse de PSD. Ministrul susţine că cei patru judecători constituţionali au fost propuşi în cadrul unui „algoritm politic” şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă în completul de la CCR.
Ministrul Sănătăţii, după întâlnirea cu comunitatea medicală românească din Madrid: Mulţi dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu idei şi expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România şi Spania - FOTO # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că a discutat cu reprezentanţii comunităţii medicale româneşti din Madrid despre schimbările din România, despre reforme, despre ce funcţionează şi despre ceea ce încă trebuie corectat şi că mulţi dintre ei şi-au exprimat dorinţa de a contribui cu idei şi expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România şi Spania.
FCSB anunţă transferul lui Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.
Radu Marinescu: Până acum, nici o investigaţie făcută de către Inspecţia Judiciară, de către parchete, de către o altă entitate, nu a revelat acele elemente care să justifice un demers pentru o revocare a şefului DNA # News.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiţiei, este de părere că, deşi „vocea străzii” trebuie auzită, o procedură de revocare a procurorului şef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul „Justiţie capturată” realizat de Recorder, se poate face doar pe bază de probe şi de „elemente concrete”. Marinescu aminteşte, de altfel, că Voineag este la finalul mandatului în fruntea DNA şi că nu ar fi timp suficient pentru o eventuală procedură de revocare.
Ministrul Justiţiei, despre conducerile DNA şi DIICOT: Vă asigur că nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut. Încurajez orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concurs # News.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT, Marinescu dând asigurări că „nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut”. ”Încurajez orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concurs”, este mesajul ministrului.
Bijuterii, ceasuri şi sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite la Aeroportul ”Henri Coandă” în bagajele a două femei care veneau din Dubai # News.ro
Poliţiştii de frotnieră au descoperit în bagajele a două femei care veneau din Dubai 19 coliere, 34 de brăţări, 5 inele şi 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, precum şi 5 ceasuri de lux de diferite mărci. De asemenea, în bagaje se aflau şi 2.718.500 de dirhami, respectiv 73.400 euro, în acest caz având loc cercetări privind săvârşirea infracţiunii de tentativă la contrabandă.
Siria - Armata anunţă că acum controlează şi ultimul cartier kurd din Alep însă kurzii neagă # News.ro
Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul asupra ultimului cartier din Alep aflat în mâinile luptătorilor kurzi, care au negat însă acest lucru şi afirmă că luptele continuă.
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia este închis, sâmbătă. Administratorii acestuia anunţă că telescaunele nu au fost pornite şi nu se vând cartele de tip schi-pass # News.ro
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis, sâmbătă, unele dintre instalaţiile de transport pe cablu neputând fi pornite din acuza gheţii depuse pe bateriile de role de pe piloni.. Administratorii domeniului staţiunii anunţă că nu se vând cartele de tip schi-pass, însă se poate urca cu telecabina de la cota 1.400 până la cota 2000.
Arina Sabalenka, în finală la Brisbane pentru al treilea an consecutiv. Adversara belarusei va fi ucraineanca Marta Kostiuk # News.ro
Numărul 1 mondial Arina Sabalenka a învins-o pe sportiva cehă Karolina Muchova (locul 20 WTA), scor 6-3, 6-4, sâmbătă, şi s-a calificat în finală la Brisbane.
Helen Mirren a mulţumit Globurilor de Aur pentru „două bile mari care, după cum vă puteţi imagina, m-au ajutat foarte mult în cariera mea” - VIDEO # News.ro
Dame Helen Mirren a fost onorată cu prestigiosul Premiu "Cecil B. DeMille" în cadrul galei Golden Eve de joi seară, un spectacol-avanpremieră a ceremoniei Globurilor de Aur de duminică.
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la căminul cultural din localitatea Pietriş, judeţul Mureş. Focul s-a manifestat în camera tehnică a imobilului şi a fost stins rapid de către pompieri, fără a se înregistra victime.
Un cetăţean bulgar căutat de autorităţile din Austria în vederea predării sau extrădării şi un belarus evadat din închisoare, prinşi la punctele de frontieră Giurgiu şi Albiţa # News.ro
Un cetăţean bulgar care figura ca „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării” într-o alertă emisă de Austria a fost depistat la punctuld e frotnieră Giurgiu. De asemenea, un belarus de 36 de ani vizat de o alertă Interpol pentru că evadase din închisoare a fost prins la Vama Albiţa.
La 37 de ani şi în cel de-al 19-lea sezon NBA, Kevin Durant a devenit al şaptelea cel mai bun marcator din istorie în sezonul regulat, dar nu a putut împiedica înfrângerea Houston Rockets la Portland, scor 111 - 105.
Iran - „Întreruperea internetului la nivel naţional” încă în vigoare, potrivit ONG-ului Netblocks # News.ro
Întreruperea conexiunii la internet decisă joi de autorităţile iraniene din cauza protestelor împotriva puterii este încă în vigoare, a indicat sâmbătă ONG-ul de supraveghere a securităţii cibernetice Netblocks.
Iran - Fiul şahului detronat îndeamnă protestatarii să se pregătească să preia controlul asupra centrelor urbane # News.ro
Fiul fostului şah şi figura opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat sâmbătă manifestanţii din Iran să „se pregătească să ocupe” centrele oraşelor, în cea de-a treisprezecea zi a unei importante mişcări de contestare a puterii.
Un atac cu drone din Ucraina a provocat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Volgograd a Rusiei, spun autorităţile # News.ro
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, în partea de sud a regiunii Volgograd din Rusia, au declarat sâmbătă autorităţile regionale, notează Reuters.
Real Madrid: Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian # News.ro
După un sezon 2023-2024 excepţional, Vinicius Junior trece printr-o perioadă dificilă la Real Madrid. Cu performanţe în scădere, brazilianul a trecut de la statutul de idol al Bernabéu la cel de jucător fluierat în mod regulat de publicul madrilen.
ANM - De sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade / Mai mult de jumătate de ţară, sub atenţionare cod galben de ger - HARTA # News.ro
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară întră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.
Meloni exclude intervenţia militară a SUA în Groenlanda şi solicită un rol mai puternic al NATO în Arctica # News.ro
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, solicitând un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA, potrivit AP.
Tânără reţinută pentru înşelăciune, după ce a comandat haine online, a refuzat că le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie - FOTO, VIDEO # News.ro
O tânără de 18 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune, după ce a fost reclamată că a comandat haine online, a refuzat că le plătească, pe motiv că nu i se potrivesc, dar a refuzat şi să le restituie. Ea a returnat hainele, în valoare de aproape 20.000 de lei, după ce ancheta în privinţa sa a demarat.
„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa insulă arctică, potrivit AFP.
Statele Unite califică acuzaţiile Iranului de amestec în treburile interne drept „delirante” # News.ro
Washingtonul a calificat acuzaţiile iraniene de amestec ca fiind „delirante”, după ce ministrul iranian de Externe a afirmat că Statele Unite alimentează mişcarea de protest în creştere care zguduie Republica Islamică.
„One Battle After Another”, „Sinners” şi „Weapons”, printre nominalizaţii la premiile Sindicatului Producătorilor Americani # News.ro
„One Battle After Another”, „Sinners” şi „Marty Supreme” au obţinut o altă nominalizare importantă din partea Producers Guild/ Sindicatul Producătorilor Americani.
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au acces în ultimul tur al calificărilor la Adelaide # News.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse au acces, sâmbătă, în ultimul tur al calificărilor la Adelaide (Australia), turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
Opera Naţională din Washington părăseşte Centrul Kennedy în urma schimbării numelui de către Trump # News.ro
Opera Naţională din Washington a anunţat vineri că părăseşte Centrul Kennedy, unde a susţinut spectacole timp de zeci de ani, în urma eforturilor preşedintelui Donald Trump de a remodela acest loc emblematic, informează NBC care citează The New York Times.
Ziua Culturii Naţionale - Artiştii Ştefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Ştirbăţ, Damian Drăghici şi Alexandru Tomescu, pe scena Operei Naţionale Bucureşti # News.ro
Artiştii Ştefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Ştirbăţ, Damian Drăghici şi Alexandru Tomescu, alături de Orchestra Metropolitană Bucureşti, participă la un eveniment dedicat Zilei Culturii Naţionale, în 15 ianuarie, la Opera Naţională Bucureşti.
Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii, avertizează experţii care cer schimbarea recomandărilor OMS # News.ro
Experţi internaţionali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate pentru a se proteja împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19.
Ole Gunnar Solskjaer va avea discuţii cu şefii de la Manchester United pentru preluarea echipei până la finalul sezonului # News.ro
Numirea unui antrenor interimar până la sfârşitul sezonului de către Manchester United se apropie de final, Ole Gunnar Solskjaer urmând să aibă sâmbătă discuţii cu oficialii despre revenirea la club, anunţă BBC.
Consiliul Concurenţei din Turcia a anunţat vineri că a lansat o investigaţie împotriva companiei franceze de software Dassault Systèmes, în legătură cu presupuse practici anticoncurenţiale în cadrul sistemului său de distribuţie, relatează Reuters.
Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran: Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran. ”Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”, a declarat el într-un interviu pentru The Economist, cotat de Jerusalem Post.
Medic: În contextul actual, văd un colaps total al sistemului public de sănătate. Nu o să mai fie medici, nu există niciunde în România cineva care să calculeze peste 5 ani câţi medici vor rămâne în unitatea medicală/ Ce spune despre sistemul de gărzi # News.ro
Dr. Andrei Dumitrescu, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi purtător de cuvând al unităţii sanitare, a vorbit, într-un interviu acordat News.ro, despre modul în care sunt organizate în acest moment gărzile medicilor, aducând în atenţie plata neactualizată a acestora, în condiţiile în care garda este plătită raportat la salariul medicului din 1 ianuarie 2018, dar şi supraaglomerarea camerelor de gardă şi a serviciilor de urgenţă cu pacienţi care nu reprezintă urgenţe. Dr. Andrei Dumitrescu a vorbit şi despre ideea gărzilor cu durată de 12 ore, despre care a spus însă că nu poate fi o măsură implementată în toate unităţile medicale din cauza lipsei de medici din sistemul public de sănătate. Medicul vede în viitorul apropiat un colaps al sistemului public de sănătate din cauza lipsei medicilor şi a unei predictibilităţi legate de necesarul de personal medical din spitale. „Nu o să mai fie medici, nu există niciunde în România cineva care să stea să calculeze peste 5 ani câţi medici vor mai rămâne în unitatea medicală, noi facem lucrurile acestea de sine stătător, noi nu avem o platformă unde putem să înregistrăm lucrurile acestea”, spune Dr. Andrei Dumitrescu.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu: Doresc să reduc treptat ajutorul militar american în următorii ani # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netnyahu a declarat, într-un interviu acordat săptămânalului britanic The Economist, că doreşte să reducă treptat ajutorul militar american în următorii ani.
Acţiunile Intel au urcat cu 7% după întâlnirea CEO-ului cu Trump; participaţia SUA şi-a dublat valoarea # News.ro
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump, prelungind o creştere care a dus la mai mult decât dublarea valorii titlurilor de când guvernul SUA a intrat în acţionariatul companiei, în luna august, transmite CNBC.
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri că solicită introducerea unui plafon de un an care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la 10%.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit programului modificat al Consiliului, publicat vineri seară.
Zelenski, după ce Rusia a fosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina: Din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi - Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale # News.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, după ce Rusia a fosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, aceasta reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale, el pledând pentru necesitatea unui ”sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă - unul care să funcţioneze cu adevărat”. ””Dacă ruşii nici măcar nu se mai obosesc să găsească un pretext plauzibil pentru folosirea unor asemenea arme, atunci nicio relaţie personală şi nicio retorică nu vor proteja pe nimeni”, a avertizat el.
Zelenski: Ruşii exploatează vremea - valul de frig - încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile noastre energetice # News.ro
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zeenski acuză, după recentele atacuri ruseşti, că Rusia exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalaţiile energetice ucrainene. ”Principala tactică a Rusiei este să încerce să paralizeze complet oraşele”, a afirmat el.
Creditorii Venezuelei aşteaptă autorizaţie pentru a începe discuţiile privind restructurarea datoriei # News.ro
Un grup important de deţinători de obligaţiuni venezuelene a anunţat vineri că este pregătit să înceapă negocieri pentru restructurarea datoriei statului sud-american, imediat ce va primi autorizaţia necesară pentru astfel de discuţii, transmite Reuters.
Startupul xAI al lui Elon Musk a introdus restricţii asupra funcţiei de generare şi editare de imagini a chatbotului Grok pe platforma de social media X, după ce utilizarea inteligenţei artificiale pentru crearea şi publicarea de imagini sexualizate a provocat un val de critici, relatează Reuters.
Curtea Supremă americană amână verdictul privind tarifele lui Trump. Miza: comerţul, bugetul şi pieţele financiare # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite nu a pronunţat vineri o decizie privind legalitatea tarifelor vamale extinse impuse de administraţia lui Donald Trump, menţinând incertitudinea pe pieţe într-un dosar cu implicaţii majore pentru politica comercială şi situaţia fiscală a SUA. Deşi existau aşteptări ca hotărârea să fie publicată, instanţa a emis o singură opinie, fără legătură cu tarifele. Următorul val de decizii este programat pentru miercuri, relatează CNBC.
Coreea de Nord denunţă o încălcare a spaţiului său aerian de către Coreea de Sud, care ar fi trimis o dronă # News.ro
Coreea de Nord a declarat sâmbătă că Seulul a trimis o nouă dronă în spaţiul aerian nord-coreean duminică, 4 ianuarie, încălcându-i astfel suveranitatea, a anunţat agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA, preluată de AFP.
