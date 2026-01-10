Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte
Antena Sport, 10 ianuarie 2026 13:20
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP. Durant (37 ani), a înscris 30 de puncte şi a reuşit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-a pierdut pe parchetul formaţiei Portland Trail […] The post Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte appeared first on Antena Sport.
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă # Antena Sport
Englezii au aflat care a fost decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, deţine o avere fabuloasă, după mai multe afaceri de succes cu care a dat lovitura, de-a lungul timpului. Ion Ţiriac are o avere estimată la suma de 2,3 miliarde de dolari. El […] The post Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă appeared first on Antena Sport.
Andrei Coubiş a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj şi i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: “Aştept convocarea” # Antena Sport
Andrei Coubiş (22 de ani) a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj, în această iarnă, şi i-a transmis un mesaj direct lui Mircea Lucescu. Tânărul fundaş a declarat că aşteaptă convocarea în naţionala României. Andrei Coubiş, născut la Milano, dar cu părinţi român, a evoluat pentru naţionalele U19, U20 şi U21 ale României. […] The post Andrei Coubiş a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj şi i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: “Aştept convocarea” appeared first on Antena Sport.
Kurt Zouma nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Adus în luna septembrie la echipă, fostul câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea a avut un parcurs mult sub aşteptări la fosta campioană a României. Venirea lui Daniel Pancu la echipă a fost decisivă în privinţa fundaşului francez de 31 de ani, […] The post Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă. Se luptă cu Xavi Hernandez pentru a prelua echipa # Antena Sport
Edi Iordănescu (47 de ani) e aproape de revenirea pe banca unei echipe. Fostul selecţioner se luptă cu Xavi Hernandez pentru a o prelua pe Al Shabab. Edi Iordănescu e lider de contract de la finalul lunii octombrie, după ce s-a despărţit de Legia Varşovia. Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă: e dorit de […] The post Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă. Se luptă cu Xavi Hernandez pentru a prelua echipa appeared first on Antena Sport.
Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB # Antena Sport
Adrian Şut a semnat cu Al Ain şi a fost prezentat oficial. Clubul din Emiratele Arabe Unite a postat un clip spectaculos cu fostul jucător de la FCSB. Campioana a încasat suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui Adrian Şut. Mijlocaşul va încasa suma de un milion de euro pe an la liderul […] The post Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă # Antena Sport
FCSB a primit o veste uriaşă în cantonament. Mihai Stoica a dezvăluit că Mihai Popescu ar putea reveni pe teren într-un mod miraculos, mai repede decât se preconiza iniţial. Stopperul campioanei s-a accidentat grav în meciul naţionalei cu Austria, din octombrie, el suferind o ruptură de ligament încrucişat. Popescu a fost supus unei operaţii şi […] The post Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă appeared first on Antena Sport.
Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat # Antena Sport
Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a susţinut conferinţa de presă dinaintea primului El Clasico din 2026. Catalanii o întâlnesc pe Real Madrid în finala Supercupei Spaniei. La meciul cu Atletico Madrid din semifinale, Kylian Mbappe a fost indisponibil, din cauza unei accidentări, dar francezul a fost recuperat înaintea marelui duel cu Barcelona. Hansi […] The post Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali vrea să-i aducă înlocuitor lui Adrian Şut. Mijlocaşul de 26 de ani e pe punctul de a semna cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Ţinând cont de plecarea iminentă a lui Adrian Şut de la FCSB, Gigi Becali vrea să aducă întăriri în lotul condus de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. […] The post Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron # Antena Sport
Două acţiuni defensive uriaşe pe final ale lui Giannis Antetokounmpo, cel mai bun apărător al ligii în urmă cu şase sezoane, au decis meciul de la Crypto.com Arena, acesta reuşind un capac şi apoi o minge scoasă din dribling pe două atacuri consecutive ale lui LeBron James. LeBron a fost cel mai bun marcator al […] The post Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron appeared first on Antena Sport.
“Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc” # Antena Sport
Mihai Stoica s-a declarat surprins de situaţia lui Darius Olaru (27 de ani) de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei nu înţelege cum căpitanul roş-albaştrilor nu prinde un transfer în străinătate. Darius Olaru, care mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028, are o clauză de reziliere în valoare de cinci […] The post “Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc” appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka, calificată în finala turneului de la Brisbane pentru al doilea an consecutiv. Victorie clară în semifinale # Antena Sport
Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), după ce a învins-o cu 6-3, 6-4, pe Karolina Muchova din Cehia, sâmbătă, în penultimul act al acestei competiţii, dotată cu premii totale de 691.602 dolari. Sabalenka, deţinătoarea trofeului, care a eliminat-o în optimile […] The post Aryna Sabalenka, calificată în finala turneului de la Brisbane pentru al doilea an consecutiv. Victorie clară în semifinale appeared first on Antena Sport.
Maroc s-a calificat în semifinalele Cupei Africii! Capăt de drum pentru naţionala fotbalistului de la Dinamo # Antena Sport
Selecţionata de fotbal a Marocului s-a calificat, vineri seara, în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni 2025, competiţie pe care o găzduieşte, după ce a învins formaţia Camerunului cu scorul de 2-0 (1-0), la Rabat, în al doilea sfert de finală. Brahim Diaz, starul lui Real Madrid, a marcat al cincilea său gol consecutiv pentru Maroc […] The post Maroc s-a calificat în semifinalele Cupei Africii! Capăt de drum pentru naţionala fotbalistului de la Dinamo appeared first on Antena Sport.
“Şi-a adus rezervă”. Gigi Becali a râs de primul transfer al iernii făcut de Dan Şucu la Rapid # Antena Sport
Gigi Becali a ironizat transferul făcut de Dan Şucu la Rapid. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că Daniel Paraschiv (26 de ani) va fi rezervă la formaţia din Giuleşti. Atacantul este primul transfer al iernii efectuat de Rapid. Paraschiv a ajuns în Giuleşti sub formă de împrumut, de la Real Oviedo. […] The post “Şi-a adus rezervă”. Gigi Becali a râs de primul transfer al iernii făcut de Dan Şucu la Rapid appeared first on Antena Sport.
„Șoc autentic!” Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul” # Antena Sport
Echipa națională speră să revină la vară în Statele Unite, unde cu 32 de ani în urmă bătea la porțile semifinalelor și generația lui Hagi devenea, cel puțin pentru noi, una de aur. Aventura americană a „tricolorilor” lui Anghel Iordănescu a început într-o după-amiază caniculară de iunie, pe stadionul Rose Bowl, din Pasadena. Pe 18 […] The post „Șoc autentic!” Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul” appeared first on Antena Sport.
Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…” # Antena Sport
Adrian Ilie s-a declarat convins de faptul că alţi doi titulari ar putea pleca de la FCSB, după ce Adrian Şut a fost vândut la Al Ain. Fostul internaţional a transmis că şi Daniel Bîrligea (25 de ani) şi Darius Olaru (27 de ani) s-ar putea despărţi de campioană. “Cobra” a declarat că în cazul […] The post Doi titulari ar putea pleca de la FCSB. Adrian Ilie e convins: “Pentru suma corectă…” appeared first on Antena Sport.
“Nu e frumos!” Andrei Nicolescu a răbufnit! Dinamo a negociat o lună, dar totul a picat: “Explicaţii puerile” # Antena Sport
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, nu i-a menajat pe cei din conducerea lui Oţelul Galaţi, după ce împrumutul lui Adrian Caragea, jucător dorit de gălăţeni, a picat. Nicolescu a declarat că cei de la Oţelul au insistat pentru împrumutul lui Adrian Caragea, jucătorul de 20 de ani cu 11 meciuri în acest sezon, dar tot […] The post “Nu e frumos!” Andrei Nicolescu a răbufnit! Dinamo a negociat o lună, dar totul a picat: “Explicaţii puerile” appeared first on Antena Sport.
Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac. Neluţu Varga, mesaj categoric după decizia lui Daniel Pancu # Antena Sport
Neluţu Varga a oferit declaraţii după ce Daniel Pancu l-a lăsat acasă pe Ciprian Deac. Veteranul de la CFR Cluj nu a făcut deplasarea alături de restul lotului în cantonamentul de iarnă din Spania. Neluţu Varga a transmis că decizia i-a aparţinut în totalitate lui Daniel Pancu, însă crede că antrenorul ar fi trebuit să […] The post Două oferte oficiale pentru Ciprian Deac. Neluţu Varga, mesaj categoric după decizia lui Daniel Pancu appeared first on Antena Sport.
Manchester United pregăteşte o surpriză! Conducerea a început negocierile cu fostul antrenor # Antena Sport
Numirea unui antrenor interimar până la sfârşitul sezonului de către Manchester United se apropie de final, Ole Gunnar Solskjaer urmând să aibă sâmbătă discuţii cu oficialii despre revenirea la club, anunţă BBC. Fostul mijlocaş şi ex-antrenor al echipei Middlesbrough, Michael Carrick, celălalt favorit pentru acest post, s-a întâlnit deja cu şefii clubului United. Ole Gunnar […] The post Manchester United pregăteşte o surpriză! Conducerea a început negocierile cu fostul antrenor appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a venit cu propuneri pentru înlocuirea lui Adrian Şut, după transferul mijlocaşului de 26 de ani în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain. Cu toate acestea, el s-a lovit de refuzurile lui Mihai Stoica şi Mihai Pintilii. Becali s-a gândit la cei doi jucători de […] The post Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii l-au refuzat: “Nu vor ei” appeared first on Antena Sport.
Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: “Aştept OK-ul” # Antena Sport
Radu Drăguşin e ca şi plecat de la Tottenham. AS Roma e la un pas să ajungă la o înţelegere cu Spurs pentru a obţine semnătura fundaşului român de 23 de ani. Italienii au anunţat, la miezul nopţii, faptul că AS Roma a înaintat o ofertă concretă pentru a-l împrumuta pe Radu Drăguşin de la […] The post Radu Drăguşin, ca şi plecat de la Tottenham. Vestea dată de impresar la miezul nopţii: “Aştept OK-ul” appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: “Trebuie să demonstreze” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a dezvăluit că mijlocaşul de 23 de ani va rămâne la echipă şi după această perioadă de mercato de iarnă. Gigi Becali anunţa că e dispus să renunţe la Octavian Popescu. Marius Şumudică îl dorea […] The post Mihai Stoica, anunţ despre plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: “Trebuie să demonstreze” appeared first on Antena Sport.
Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România # Antena Sport
Oțelul Galați a încheiat prima parte a sezonului în Liga 1 pe poziția a șasea, iar formația antrenată de Laszlo Balint își propune să rămână implicată în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off. Din acest motiv, conducerea s-a mișcat pe piața transferurilor și a convins un jucător „școlit” de portughezii de la Sporting […] The post Transfer de play-off făcut de Oțelul! Jucătorul format de Sporting Lisabona vine în România appeared first on Antena Sport.
Franţa va amâna cu câteva zile următorul summit al liderilor G7 din acest an pentru a evita o neconcordanţă cu agenda lui Donald Trump, a anunţat vineri un responsabil al Casei Albe, relatează Le Figaro. Emmanuel Macron „a modificat cu amabilitate datele pentru a ţine cont de agenda” lui Donald Trump, precizează aceeaşi sursă. Prevăzut […] The post Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani appeared first on Antena Sport.
Alexandru Enache (24 de ani), fotbalist care a aparținut de FCSB timp de 3 ani, şi-a anunţat oficial relaţia cu Elena Ionescu (37 de ani), solista trupei Mandinga. ”Sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită și de aici înainte vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu!”, a recunoscut cântăreaţa relaţia. Cei doi au postat imagini cu ei […] The post Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj și Dinamo București se luptă pe piața transferurilor pentru aducerea unui fotbalist de perspectivă din Italia, care a confirmat și la selecționata sub 21 de ani a României. Este vorba despre Matteo Duțu, căpitan la echipa de tineret a celor de la AC Milan. Puștiul este cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro. […] The post CFR Cluj și Dinamo, în luptă directă pentru transferul jucătorului de la AC Milan appeared first on Antena Sport.
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au îmbrâncit la Survivor Rmânia: “Ai dat în mine!” # Antena Sport
Moment tensionat la Survivor România între Cristian Boureanu şi Călin Donca. Nervii s-au întins, iar între cei doi a avut un clinci, iar fetele au sărit să-i despartă. Ce s-a întâmplat? Boureanu şi Donca au ajuns la cuţite în momentul în care echipa ridica o constrcuţie în care pe parcursul competiţiei echipa trebuie să doarme. […] The post Cristian Boureanu și Călin Donca s-au îmbrâncit la Survivor Rmânia: “Ai dat în mine!” appeared first on Antena Sport.
Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” # Antena Sport
Vladislav Blănuță pare să fie într-o situație fără ieșire la Dinamo Kiev, asta în condițiile în care s-a transferat acum câteva luni la gruparea din prima ligă ucraineană. Dinamo București și-a manifestat interesul pentru aducerea atacantului trecut și pe la Universitatea Cluj, iar Andrei Nicolescu a făcut un anunț important în această privință. Dinamo îl […] The post Andrei Nicolescu a făcut anunțul în legătură cu Vladislav Blănuță: „Am făcut ofertă scrisă” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a vrut să-l dea afară, acum îl laudă: “Mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el” # Antena Sport
Chiar dacă nu s-a uitat la meciul cu Beșiktaș, pierdut de FCSB, scor 1-2, Becali a avut câţiva remarcaţi, printre care şi Chiricheș, jucător la care intenţiona să renunţe în această iarnă. ”Am înțeles că și Chiricheș a jucat bine, mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el, se antrenează […] The post Gigi Becali a vrut să-l dea afară, acum îl laudă: “Mi-a zis și Mihai că este bine că nu am renunțat la el” appeared first on Antena Sport.
Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR # Antena Sport
Daniel Pancu a pierdut câțiva jucători importanți la CFR Cluj, însă tehnicianul ardelenilor a anunțat după primul amical, cel pierdut cu belgienii de la Gent, că vin întăriri la echipă. Un fotbalist cu nouă apariții în cupele europene în acest sezon este pe punctul de a semna cu formația din Gruia, după ce și-a reziliat […] The post Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR appeared first on Antena Sport.
Oeţlul Galaţi a ajuns la un acord cu jucătorul Luan Campos, ultima dată la Sivasspor. El va avea un salariu de 15.000 de euro. Luan Campos este cotat la 600.000 de euro, este atacant, iar ultima experienţă în Turcia pentru el s-a sfârşit cu scandal. Ce s-a întâmplat? Potrivit turkiyetoday.com, jucătorul ar fi fugit din cantonamentul […] The post Oţelul Galaţi transferă un fotbalist trecut pe la Sivasspor appeared first on Antena Sport.
După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray # Antena Sport
Gigi Becali nu mai vrea să dea nume de fotbalişti cu care se află în negocieri, dar pe lista FCSB de achiziţii s-ar afla şi Umit Akdag, jucător de care s-a interesat inclusiv Galatasaray. Întrebat de el, Becali s-a rezumat să spună: “Când spun eu ceva, a doua zi, pac-pac. Nu este ăla”, evitând să […] The post După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro” # Antena Sport
FCSB l-a pierdut în această iarnă pe Adrian Șut, mijlocașul român fiind transferat de către Al-Ain. Malcom Edjouma și-a reziliat și el contractul cu campioana României, iar acum Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Ștefan Târnovanu. Concret, patronul grupării antrenate de Elias Charalambous a transmis care este suma pentru care se poate despărți […] The post Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
Nicolae Stanciu putea aduce victoria celor de la Genoa în meciul contra AC Milan, însă a ratat un penalty în prelungirile partidei. Mijlocaşul se află în ultimele şase luni de contract cu clubul patronat de Dan Şucu, iar prestaţiile de până acum nu l-ar recomanda să mai rămână şi din vară. După ce a ratat […] The post Gigi Becali a anunţat clubul din Liga 1 la care se duce Stanciu: “Eu aşa cred” appeared first on Antena Sport.
Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan # Antena Sport
Genoa a fost pe punctul de a produce o surpriză uriașă în etapa cu numărul 19 din Serie A. Formația patronată de Dan Șucu a scos un rezultat de egalitate pe terenul celor de la AC Milan, asta deși a condus până în minutul 90+2. Nicolae Stanciu putea fi erou pentru „grifoni”, dar fotbalistul român […] The post Dan Șucu și comunicatul dat după ce Nicolae Stanciu a ratat un penalty în partida cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
FK Csíkszereda a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Răzvan Trif, în vârstă de 29 de ani. Jucător de picior stâng, Răzvan Trif a evoluat de-a lungul carierei în principal pe postul de fundaş stânga, dar poate fi utilizat şi ca fundaş central. El a ajuns la FK Csíkszereda din postura de fotbalist liber […] The post Transfer la Csikszereda. Au luat un fundaş cu experienţă în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului pe care a plătit o avere pentru a-l aduce la FCSB: „Nu mai contează” # Antena Sport
Plecarea lui Adrian Șut a adus o sumă importantă în conturile celor de la FCSB, însă conducerea campioanei se concentrează acum pe aducerea unui înlocuitor pe măsură pentru mijlocașul român. Gigi Becali a dat detalii despre noul fotbalist care va ajunge sub comanda lui Elias Charalambous, dar a vorbit printre altele și despre situația lui […] The post Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului pe care a plătit o avere pentru a-l aduce la FCSB: „Nu mai contează” appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj a disputat vineri primul amical al iernii, iar formația antrenată de Daniel Pancu a suferit un eșec în fața belgienilor de la KAA Gent. Imediat după meci, tehnicianul din Gruia a anunțat primele transferuri. Golurile echipei din Belgia au fost marcate de Wilfried Kanga (min. 30) și Atsuki Ito (min. 41). Daniel Pancu […] The post Daniel Pancu anunță transferurile la CFR Cluj! Ce a declarat tehnicianul din Gruia appeared first on Antena Sport.
Meteorologii au blocat o echipă din România, în Antalya. Nu mai revine în ţară, din cauza vremii # Antena Sport
Meteorologii dau veşti proaste echipelor din România, iar Universitatea Craiova a decis să nu mai revină în ţară şi să-şi continue perioada de pregătire tot în Antalya. Măsura vine după ce în România a fost anunţată vreme rea. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi sub normalul perioadei în săptămâna 12-19 ianuarie, la nivel național. “Existând […] The post Meteorologii au blocat o echipă din România, în Antalya. Nu mai revine în ţară, din cauza vremii appeared first on Antena Sport.
Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB – Beşiktaş 1-2 # Antena Sport
The post Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB – Beşiktaş 1-2 appeared first on Antena Sport.
Ciprian Deac e gata de un nou transfer, după ce nu mai face parte din planurile lui Pancu la CFR Cluj. Lăsat acasă de antrenor, Neluţu Varga a decis să-i ofere lui Ciprian Deac un post în conducerea clubului. Patronul CFR-ului a subliniat că mijlocaşul nu va fi abandonat niciodată de echipa la care a […] The post Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac appeared first on Antena Sport.
Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş # Antena Sport
Mamadou Thiam (30 de ani) a deschis scorul în amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş, dar campioana României a pierdut amicalul “de lux” cu echipa turcă. Thiam a înscris în minutul 68, cu un şut din careu, după o pasă excelentă a lui Tavi Popescu. Beşiktaş a marcat în minutele 70 şi 75. Thiam a mărturisit, la […] The post Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş appeared first on Antena Sport.
Situația de la Tottenham a devenit destul de tensionată, după seria de rezultate nefavorabile din ultima perioadă. Clubul din Premier League ia chiar în calcul să cedeze mai mulți jucători, printre care se află și Radu Drăgușin. Fundașul român are numeroase oferte din Anglia și Italia, însă nu este singurul fotbalist din echipa lui Thomas […] The post De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank appeared first on Antena Sport.
Pe data de 13 martie 2025, Joyskim Dawa juca ultima oară pentru FCSB, înainte de a suferi o accidentare foarte gravă în momentul în care era prezent în lotul selecționatei din Camerun. De atunci, fundașul a trecut printr-un lung proces de recuperare, iar după aproape un an de zile, a revenit în cele din urmă […] The post Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB appeared first on Antena Sport.
Petrolul Ploieşti a decis să-l lase sub formă de împrumut pe Denis Radu (22 de ani). Fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești a semnat cu formația turcă Eyupspor până în vară, iar turcii au prima opţiune la transfer definitiv din vară. Fotbalistul a părăsit cantonamentul „lupilor galbeni” din Antalya și s-a dus să semneze cu […] The post Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial appeared first on Antena Sport.
