Farul Constanța a pierdut primul amical al iernii

Rapid va juca azi primul dintre cele două amicale din cantonamentul din Antalya. Elevii lui Costel Gâlcă o vor întâlni de la ora 15:00 pe Wisla Plock (Polonia). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului, și pe canalul de Youtube FC Rapid 1923.Giuleștenii au terminat anul pe locul 2, la un punct în spatele Universității Craiova, asta după ce în ultimele trei meciuri au luat doar un punct. ...