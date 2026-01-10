Cum l-a descris Mario Balotelli pe Cristi Chivu » Ce spune despre lupta la titlu în Serie A
Gazeta Sporturilor, 10 ianuarie 2026 17:50
Mario Balotelli (35 de ani), fost coleg cu Cristi Chivu la Inter, a vorbit despre impactul antrenorului român la cârma liderului din Serie A.Mario Balotelli, fotbalist crescut de Inter, dar care a jucat și la rivala AC Milan, a vorbit și despre lupta pentru Scudetto din Serie A. Atacantul italian de 35 de ani, dat afară de Dan Șucu la Genoa, a fost chestionat cu privire la campionatul intern italian pe aeroport. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
18:10
Denis Drăguș (26 de ani) a fost prezentat oficial la Gaziantep. Atacantul a fost împrumutat de Trabzonspor la această formație până în luna iunie a anului 2026.Atacantul a mai evoluat pentru Gaziantep între septembrie 2023 și iulie 2024, perioadă în care a avut evoluții constante. Drăguș a jucat în prima parte a sezonului la Eyupspor, dar evoluțiile sale l-au împins spre găsirea unei noi echipe. ...
Acum 30 minute
17:50
Cum l-a descris Mario Balotelli pe Cristi Chivu » Ce spune despre lupta la titlu în Serie A # Gazeta Sporturilor
Mario Balotelli (35 de ani), fost coleg cu Cristi Chivu la Inter, a vorbit despre impactul antrenorului român la cârma liderului din Serie A.Mario Balotelli, fotbalist crescut de Inter, dar care a jucat și la rivala AC Milan, a vorbit și despre lupta pentru Scudetto din Serie A. Atacantul italian de 35 de ani, dat afară de Dan Șucu la Genoa, a fost chestionat cu privire la campionatul intern italian pe aeroport. ...
17:50
Farul Constanța, echipa antrenată de Ianis Zicu (42 de ani), a pierdut primul amical al iernii, în fața celor de la Cerno More Varna, scor 1-2.După o primă săptămână de pregătire la propria bază sportivă, de la Academia Hagi din Ovidiu, Farul Constanța a disputat sâmbătă primul meci amical al iernii. Constănțenii au primit vizita adversarului tradițional, Cherno More Varna, formație bulgară clasată pe locul 4 în prima ligă din țara vecină. ...
Acum o oră
17:40
Marele campion Francis Vaștag intervine în scandalul dintre Vasile Cîtea, președintele FR Box, și antrenorul Dorel Simion: „Asta ar fi soluția!” # Gazeta Sporturilor
Retras acasă, la Reșița, la clubul unde antrenează împreună cu Lazlo, fratele său geamăn, Francis Vaștag (56 ani) își petrece timpul între sala de box și partidele de vânătoare.Cele mai interesante și pline de adrenalină, dar și cele mai periculoase sunt cele la mistreț, pentru care sezonul se încheie pe 1 februarie. Mai are puțin timp pentru un trofeu mai special. ...
17:40
Vești bune pentru Arteta! Superstarul lui Arsenal își prelungește contractul până în 2031 # Gazeta Sporturilor
Bukayo Saka (24 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Arsenal în ultimele sezoane, a ajuns la un acord cu șefii grupării londoneze și va rămâne pe Emirates până în vara lui 2031.Programul complet din turul 3 în FA CupSezonul 2025/2026 pare să fie unul cu noroc pentru Arsenal. În momentul de față, „tunarii” sunt lideri în Premier League, având șanse mari de a câștiga primul titlul după nu mai puțin de 22 de ani de așteptare. ...
17:40
Gerard Pique (38 de ani), proprietarul clubului FC Andorra, a lansat o solicitare inedită către locuitorii din zonă, cerându-le ajutorul pentru a curăța terenul acoperit de zăpadă al echipei locale, înaintea meciului cu Leonesa.Partida dintre cele două formații trebuia să înceapă astăzi, de la ora 17:15, dar din cauza condițiilor meteo, startul a fost amânat până la ora 19:30. ...
17:40
Cândva unul dintre cei mai buni mijlocași din Europa, acum la 28 de ani nu-l mai vrea nimeni » Afacerea care s-a întors împotriva lui Juventus # Gazeta Sporturilor
Douglas Luiz, fost pilon al lui Aston Villa și considerat nu cu mult timp în urmă unul dintre cei mai compleți mijlocași din Premier League, traversează cel mai dificil moment al carierei. La doar 28 de ani, brazilianul a ajuns într-o situație paradoxală: nu este dorit nici de clubul care îl deține, nici de cel la care a fost împrumutat.Vara trecută, Juventus părea că a făcut o mutare inspirată, trimițându-l pe Douglas Luiz împrumut la Nottingham Forest. ...
17:30
PSV - Excelsior, primul meci din 2026 pentru Dennis Man » Echipe probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
PSV - Excelsior, în etapa 18 din campionatul Olandei, se joacă în această seară, de la ora 21:00. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e anunțat titular la prima partidă din 2026. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 3.S-a terminat vacanța și pentru campioana Olandei. Echipa lui Man a terminat 2025 pe primul loc, cu 46 de puncte, 11 în plus față de Feyenoord, principala contracandidată. ...
Acum 2 ore
17:10
Cristi Chivu, atitudine de lider înaintea derby-ului cu Napoli: „Dacă pierd, prefer să pierd în stilul meu! Însă am mai multe puncte decât cei care poate m-au învins” # Gazeta Sporturilor
Pe „Giuseppe Meazza”, se vor înfrunta duminică seară (ora 21:45, live pe GSP.ro, în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 1) antrenorii Cristi Chivu și Antonio Conte, în Inter - Napoli. Revanșa partidei din octombrie, 3-1 pentru azzurri, a fost prefațată astăzi, la conferința de presă, de tehicianul liderului din Serie A. ...
17:00
17:00
Evident că suporterii l-au pus la zid pe Nicolae Stanciu după ce a ratat un penalty, și victoria, în minutul 90+9 al meciului de pe "Meazza", terminat 1-1. Dacă „tricolorul" ar fi înscris în prelungiri, Genoa ar fi obținut un succes imens, ce ar fi ajutat-o în lupta pentru evitarea retrogradării. Așa însă, luându-i numai un punct lui AC Milan, și acela prețios, a rămas pe locul 17 din 20. ...
17:00
„Contactați-mă exclusiv prin avocați!” » „Dinastia” Beckham s-a rupt, David și Victoria au primit o avertizare legală de la fiul lor # Gazeta Sporturilor
Brooklyn Beckham (26 de ani), primul copil al familiei, le-a trimis părinților săi, David și Victoria, o notificare legală prin care îi avertizează că, pe viitor, îl pot contacta exclusiv prin avocați. Cu toate acestea, potrivit tabloidului britanic The Sun, el este încă în contact cu anumiți membri ai familiei sale. ...
17:00
„Cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei” » Deținătoarea trofeului, eliminată de echipa din liga a ȘASEA # Gazeta Sporturilor
Crystal Palace, deținătoarea trofeului în Cupa Angliei, trăiește un șoc, după ce a fost eliminată sâmbătă la prânz din competiție, Macclesfield, adversara din liga a șasea, producând „cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei” și impunându-se cu 2-1 în fața ocupantei locului 13 din Premier League. ...
17:00
16:20
Bântuiți de Mititelu și în Antalya » Ce i-a întâmpinat pe „juveți” la intrarea în vestiar # Gazeta Sporturilor
Cei de la Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, s-au ciocnit cu un tricou retro, din sezonul 2003-2004, al echipei FCU Craiova, cu care aceștia poartă un război pentru identitate de ani buni. ...
Acum 4 ore
16:00
Scandal înainte de Campionatul European de handbal masculin » Au falsificat înregistrări video # Gazeta Sporturilor
Cu cinci zile înainte de începerea Campionatului European de handbal masculin, Federația Europeană de Handbal a retras nominalizarea arbitrilor Gjorgji Nachevski și Slave Nikolov, acuzați că au falsificat înregistrările video privind testele fizice dinainte de turneul final. ...
16:00
Dă vina pe arbitru și pe Milan pentru ratarea lui Stanciu: „Dacă-i scandal acasă, întreb nevasta ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost apărat imediat după ratarea penalty-ului, care putea aduce victoria lui Genoa joi, în meciul cu Milan de pe San Siro. Astăzi, antrenorul Daniele De Rossi a revenit și acuză arbitrul și pe jucătorii rossoneri pentru că au întârziat mult executarea loviturii de la 11 metri la ultima fază: „Inadmisibil. Nu suntem proștii satului”. ...
15:50
Elveția s-a calificat în premieră în finala United Cup » Revelația din echipa helvetă e un necunoscut de pe locul 81 mondial # Gazeta Sporturilor
Prima finalistă a United Cup, ediția 2026, este Elveția, care s-a impus cu 2-1 în fața Belgiei în penultimul act și va întâlni Polonia în disputa pentru trofeu. Jucătorul-surpriză este Jakub Paul (26 de ani, locul 81 mondial la dublu), care a câștigat toate meciurile de dublu mixt alături de Belinda Bencic pe parcursul competiției. ...
15:40
A revenit pe teren după 4 luni în care s-a luptat cu depresia, în primul meci jucat de Slobozia pe stadionul modernizat # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia și Oțelul Galați au remizat, 0-0, în amicalul de azi, primul meci disputat pe Stadionul Municipal „1 Mai”.Cele două formații au ales să rămână în România în perioada de pregătire de iarnă, iar acestea au disputat amicalul care a consemnat revenirea Sloboziei acasă, după un an și jumătate de așteptare. Aproximativ 2.000 de spectatori au fost prezenți la meci.GALERIE FOTO. ...
15:30
Universitatea Craiova, absenți importanți la ultimul amical din Antalya, în frunte cu vedeta Ștefan Baiaram # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a susținut astăzi a doua partidă de pregătire din cantonamentul de iarnă, cu cei de la VFB Stuttgart 2, însă câteva nume importante au absentat de pe foaia de joc a lui Filipe Coelho.În primul amical al iernii, oltenii s-au impus cu 1-0 împotriva turcilor de la Konyaspor, grație reușitei din lovitură liberă a lui Anzor. Absenți de marcă pentru olteni cu echipa secundă a lui StuttgartÎn primul rând, Ștefan Baiaram. ...
15:20
Ognjen Ugresic (19 ani, mijlocaș) a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Partizan în această jumătate de sezon. Tânărul a atras atenția mai multor cluburi importante, iar 4 dintre ele plănuiesc să îl oferteze.Ugresic a avut o jumătate de sezon excelentă în tricoul lui Partizan. „Alb-negrii” au realizat că este vorba despre un potențial foarte mare, așa că i-au prelungit contractul până în 2030. ...
15:00
Chivu vs Conte și derby-ul pentru titlu Inter - Napoli de la A la Z » „David contra Goliat în Războiul Lumilor” # Gazeta Sporturilor
Nici că se putea un afiș mai tare pentru startul returului în Serie A decât un duel între liderul Seriei A și campioana en-titre. Pe „Giuseppe Meazza”, se vor înfrunta duminică seară (ora 21:45, live pe GSP.ro, în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 1) antrenorii Cristi Chivu și Antonio Conte, în Inter - Napoli. Revanșa partidei din octombrie, 3-1 pentru azzurri. ...
14:50
Andre Duarte, dezvăluiri din cantonamentul FCSB. Ce alt sport ar fi putut practica # Gazeta Sporturilor
Andre Duarte (28 de ani, fundaș central), singurul fotbalist transferat în această iarnă de FCSB, a spus ce alt sport ar fi practicat dacă ar fi renunțat la fotbal.Andre Duarte a spus că a fost la un pas să se lase de fotbal chiar la începutul carierei, însă părinții au fost cei care l-au încurajat să continue. Dacă s-ar fi lăsat, avea pregătită și o altă alternativă, s-ar fi apucat de tenis.VIDEO. ...
14:50
Audi a scos pe circuit noul monopost cu care debutează în Formula 1 » Primele imagini oficiale # Gazeta Sporturilor
Audi a devenit prima echipă care a publicat imagini oficiale cu monopostul său pentru sezonul 2026 din Formula 1, deși acestea nu dezvăluie detalii tehnice despre mașină.Echipa germană a testat monopostul cu care debutează în F1, R26, utilizând una dintre cele două zile de filmare permise anual. FOTO. ...
14:20
Flick i-a propus lui Deco atacantul ideal pentru Barcelona » Costă 65 de milioane de euro! # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, i-a propus conducerii clubului „numărul 9” pe care îl vrea. Este vorba despre Serhou Guirassy (29 de ani, Borussia Dormtund), un atacant a cărui valoare este estimată la 65 de milioane de euro și pe care tehnicianul german îl cunoaște foarte bine din perioada în care a lucrat în Bundesliga. ...
14:20
Oltenii își pot pierde „giuvaierul” » În ce condiții ar putea pleca Ștefan Baiaram: „Am avut ofertă clară” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, cel care a împlinit 23 de ani în ultima zi din 2025, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor în Antalya, din cantonamentul Universității Craiova.Cotat la 4,5 milioane de euro pe transfermarkt, cel mai valoros jucător al oltenilor, Baiaram a recunoscut că a avut o ofertă concretă, așa cum afirmase și patronul Mihai Rotaru. A ales totuși să rămână în Bănie, cu gândul la titlu. ...
14:20
Carlos Alcaraz a câștigat demonstrativul stelar cu Jannik Sinner în fața a 15.000 de spectatori » Ambii au primit câte 2,3 milioane de dolari # Gazeta Sporturilor
Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz (22 de ani), l-a învins pe Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) în două seturi, 7-5, 7-6 (6) într-un meci demonstrativ disputat în Coreea de Sud, cei doi cei mai buni jucători de tenis masculin oferind un spectacol captivant cu o săptămână înainte de startul Australian Open. ...
14:20
Zi compromisă în Antalya? Furtuna dă peste cap planurile echipelor din Superliga: decizia de urgență luată # Gazeta Sporturilor
Meciurile amicale de duminică, 11 ianuarie, ale echipelor din Superliga, din cantonamentul din Antalya, sunt în pericol, din cauza avertizărilor meteorologice. Cluburile implicate încearcă să rezolve situația, astfel încât jocurile să nu fie afectate. ...
Acum 6 ore
14:10
Chivu, model și pentru fostul coleg campion european: „M-așteptam la acest impact la Inter. Nimeni nu-i ca el” # Gazeta Sporturilor
Goran Pandev (42 de ani), o legendă a fotbalului nord-macedonean, l-a elogiat pe Cristi Chivu, înaintea derby-ului pe care Inter îl va disputa duminică seară, contra campioanei Napoli. Atacantul, care a jucat la ambele echipe în Serie A, e de părere că „Chivu a avut un impact la care mă așteptam. Spre deosebire de Inzaghi, ce se baza doar pe 13 jucători ai lui, Cristian îi folosește pe toți”. ...
14:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat care este starea medicală a lui Mihai Popescu (32), fundașul central care a suferit o accidentare gravă în luna octombrie. Mihai Popescu suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng în meciul România - Austria, 1-0, iar cei de la FCSB estimau că nu îl vor mai putea folosi pe stoper în acest sezon. ...
13:50
Horațiu Moldovan (27 de ani) este în căutarea unei echipe, după ce a încheiat împrumutul la Oviedo, la care nu a jucat decât un singur meci în Cupa Spaniei. Portarul revenit la Atletico, care discuta cu Gil Vicente, ocupanta locului 4 din prima ligă portugheză. Ar fi însă mai aproape de un transfer la Arouca, de pe a 16-a poziție în același campionat!Răsturnare de situație în posibilul transfer al lui Horațiu Moldovan în Portugalia. ...
13:40
Tesla a introdus în România modelul Y Standard Long Range începând cu acest an. Comenzile pot fi deja plasate pe site-ul oficial, iar românii vor începe să-și primească mașinile începând cu luna februarie.Prețul unui autovehicul electric din această gamă începe de la 46.990 de euro. E al doilea cel mai ieftin Tesla Y disponibil în România, după Tesla Y Standard simplu, care costă 39.990 de euro. ...
13:40
Stop-cadru! Cine este personajul misterios alături de care a apărut Mihai Stoica la FCSB - Beșiktaș # Gazeta Sporturilor
În timpul partidei de pregătire dintre FCSB și Beșiktaș, încheiată cu victoria „vulturilor negri”, scor 2-1, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei ultimelor două sezoane din Superligă, a apărut conversându-se cu o figură necunoscută.Este vorba despre Ernesto Applefield-Alvarez, om cu multiple conexiuni în lumea fotbalului din Europa și Africa, care intermediază și transferuri de jucători. FOTO. ...
13:20
Kurt Zouma (31 de ani), fundașul central sosit ca o mare vedetă la CFR Cluj, și-a reziliat contractul cu echipa din Gruia.Kurt Happy Zouma semna cu CFR Cluj în luna septembrie, din postura de jucător liber de contract, și era văzut de ardeleni drept o mare lovitură, ținând cont de CV-ul francezului. Acesta are în palmares, printre altele, o Ligă a Campionilor (2021) și două titluri în Premier League (2015, 2017), toate obținute cu Chelsea. ...
13:20
Orașul Slobozia sărbătorește! Așteptarea a luat sfârșit, iar Stadionul Municipal „1 Mai” a fost inaugurat sâmbătă la prânz, cu meciul amical dintre formația gazdă și Oțelul Galați. Circa 2.000 de fani au venit pe noua arenă într-o zi care va rămâne în istoria orașului ialomițean. ...
13:10
Abia ajuns în Superligă, Andrei Coubiș surprinde: „Sunt un băiat simplu, nu-mi trebuie șmecherie prin oraș” » De ce a refuzat Dinamo # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu oferit direct din cantonamentul celor de la Universitatea Cluj din Antalya, Andrei Coubiș, 22 de ani, noul transfer al „studenților”, a discutat despre interesul celor de la Dinamo și Universitatea Craiova, susținând că singura ofertă concretă a venit doar din partea „șepcilor roșii”. Nu neagă negocierile cu „haita” din vara, dezvăluind că a preferat să-și încerce norocul tot în Italia, la Sampdoria. ...
13:10
„E clar că nu mai există o limită” » Alex Chipciu, discurs cu ecouri, după ce Nicolae Stanciu a primit amenințări în online: „Pe rețele sunt cei mai șmecheri. Câte amenințări am primit și eu...” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, după antrenamentul de dimineață, Alex Chipciu,36 de ani, a susținut o conferință de presă, din sala de conferințe de la „Sueno”, hotelul unde sunt cazați cei de la Universitatea Cluj pe durata cantonamentului din Antalya. ...
13:00
Horațiu Moldovan, deturnat din drumul spre Gil Vicente » A Bola anunță: „Discuțiile sunt într-un stadiu avansat” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) este în căutarea unei echipe, după ce a încheiat împrumutul la Oviedo, la care nu a jucat decât un singur meci în Cupa Spaniei. Portarul revenit la Atletico, care discuta cu Gil Vicente, ocupanta locului 4 din prima ligă portugheză, ar fi însă mai aproape de un transfer la Arouca, de pe a 16-a poziție în același campionat!Răsturnare de situație în posibilul transfer al lui Horațiu Moldovan în Portugalia. ...
12:20
Adrian Șut (26 de ani) nu mai este jucătorul celor de la FCSB. Campioana României a anunțat sâmbătă la prânz despărțirea de unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria clubului. Mijlocașul defensiv va merge din această iarnă la Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Suma de transfer, după cum a susținut Gigi Becali, patronul FCSB, este în jurul a 1,5 milioane de euro. ...
Acum 8 ore
12:10
Excentricul Salvador Dali a jucat fotbal cu legendele Barcelonei. Artistul a sponsorizat o echipă întreagă printr-o semnătură # Gazeta Sporturilor
Personaj-adjectiv, excentric consacrat, cu mustața nebună și ceasurile topite, a fost cândva și portarul care plonja fără minge pe maidanele catalane. Gazeta continuă seria „Artă și Sport”, serial care scoate la suprafață legătura mai multor artiști cu sportul. Episodul de azi: Salvador Dali (1904-1989). ...
12:10
„Cine face așa ceva să plătească!” » Strigăt vehement din cantonamentul lui Metaloglobus, club anchetat pentru pariuri # Gazeta Sporturilor
George Gavrilaș, 35 de ani, este un nume cunoscut în fotbalul românesc de mai bine de un deceniu. Portarul are nu mai puțin de șase trofee în palmares, între care și titlul de campion câștigat cu Astra în 2016. În Antalya, acolo unde Metaloglobus își desfășoară cantonamentul de iarnă, Gavrilaș a vorbit pentru GSP despre un obiectiv care, la începutul sezonului, părea imposibil: salvarea de la retrogradare. ...
12:00
Edoardo Bove își ia adio de la Roma și revine în fotbal » Cu cine semnează mijlocașul cu defibrilator implantat! # Gazeta Sporturilor
Pe 1 decembrie 2025 s-a împlinit un an de când Eduardo Bove a intrat în stop cardio-respirator pe teren, într-un meci Fiorentina - Inter, fiind resuscitat în ambulanță în drumul spre spital. Mijlocașul italian de 23 de ani, care a dat numele pentru noua „Lege a Primului Ajutor”, este tot mai aproape să revină pe gazon. S-a despărțit de AS Roma și-și va relua cariera în fotbalul englez.Calvarul se apropie de sfârșit pentru Edoardo Bove. ...
11:50
Al Akhdoud - Al Ahli, în Arabia Saudită » Debut infernal pentru Marius Șumudică # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică debutează diseară la Al Akhdoud, împotriva lui Al Ahli, în etapa 14 din campionatul Arabiei Saudite. Meciul va începe la 19:30, liveTEXT pe GSP.ro.Debutul lui Șumudică la noua echipă se anunță infernal. Al Ahli vine după victoria cu Al Nassr, scor 3-2, și îi are în lot pe Mahrez, Ivan Toney, Kessie, Demiral și Edouard Mendy. ...
11:50
Armistițiu istoric între Dinamo și FCSB: „E cumplit. Nu voi mai striga niciodată asta” # Gazeta Sporturilor
DDB Italia, o cunoscută pagină a suporterilor dinamoviști, a dat un semn de normalitate în relația cu marea rivală FCSB, pornind de la momentul extrem de greu prin care a trecut Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ al clubului roș-albastru. În luna aprilie, Mihai Stoica vorbea cu lacrimi în ochi despre cel mai greu moment din viața lui, acela în care Teodora, fiica lui, a trecut printr-o boală cruntă. ...
11:40
Cel mai cunoscut om al străzii din NBA » Arestat pentru droguri și alcool, cerșea pe stradă, iar acum vin vești încurajatoare # Gazeta Sporturilor
După o luptă cu dependența de droguri și alcool, lipsa adăpostului și problemele de sănătate mintală, fostul baschetbalist din NBA, Delonte West (42 de ani), pare să încerce să-și readucă viața pe drumul cel bun. Acum sosesc semnale încurajatoare, este abstinent de 30 de zile.Cu toate acestea, povestea vieții lui West este plină de dezamăgiri.FOTO. Delonte West, cel mai cunoscut om al străzii din NBA+1 FOTODestinul său a avut un curs tragic de-a lungul anilor. ...
11:40
Minaur Baia Mare, una dintre cele trei echipe românești calificate în grupele EHF European League, a doua competiție din punct de vedere valoric de pe continent, după Liga Campionilor, debutează astăzi. Meciul din deplasarea de la Larvik (Norvegia) este programat de la ora 19:00, va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. ...
11:00
Tottenham - Aston Villa, în Cupa Angliei » Joacă Radu Drăgușin înainte de transfer? # Gazeta Sporturilor
Tottenham va primi vizita lui Aston Villa, în turul 3 din Cupa Angliei. Meciul va avea loc de la ora 19:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe voyo, platformă de streaming contracost.Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, ar putea juca ultimul meci pentru Spurs. Internaționalul român a primit o ofertă scrisă de la AS Roma și ar putea reveni în Serie A, potrivit experților în mercato Gianluca Di Marzio și Nicolo Schira. ...
11:00
Rapid va juca azi primul dintre cele două amicale din cantonamentul din Antalya. Elevii lui Costel Gâlcă o vor întâlni de la ora 15:00 pe Wisla Plock (Polonia). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului, și pe canalul de Youtube FC Rapid 1923.Giuleștenii au terminat anul pe locul 2, la un punct în spatele Universității Craiova, asta după ce în ultimele trei meciuri au luat doar un punct. ...
11:00
Veste de ultimă oră din Antalya: cât absentează golgheterul campionatului » Alte trei informații de impact de la U Cluj: vor să urmeze exemplul Craiovei # Gazeta Sporturilor
În această dimineață, la baza de antrenament a hotelului „Sueno” din Antalya, Universitatea Cluj a susținut un antrenament deschis reprezentanților mass-media.„Studenții”, în frunte cu Andrei Coubiș, noua achiziție, s-au încălzit timp de 15 minute, apoi au intrat pe mâna preparatorilor fizici pentru exerciții mai complexe, după ce au fost strânși de Cristiano Bergodi la centrul terenului, ascultând scursul discurs al italianului. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.