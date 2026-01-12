„La o răscruce de drumuri”. Premierul danez, despre amenințările lui Donald Trump: „Miza este mai mare decât se vede”

12:50

La o ceremonie fastuoasă în noiembrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a prezidat ceremonia de punere a chilei pentru nava Stalingrad în Sankt Petersburg, o tradiție ce a reprezentat și primul pas în construcția celui mai nou spărgător de gheață cu propulsie nucleară al Rusiei. Poate că nu a fost o coincidență faptul că, la doar o săptămână după aceea, președintele Donald Trump a anunțat un ordin de construire a 11 noi spărgătoare de gheață pentru Statele Unite, remarcând discrepanța uriașă dintre flotele de spărgătoare de gheață ale SUA și Rusiei. „Noi avem unul, Rusia are 48. Este ridicol”, a spus el, potrivit The Christian Science Monitor, care analizează interesul Kremlinului pentru Arctica și nevoia rușilor de parteneri pentru a profita de resursele nordului înghețat.