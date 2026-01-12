România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina
Veridica.ro, 12 ianuarie 2026 09:50
Finanțarea lucrărilor este asigurată prin mecanismul european SAFE.
• • •
Acum 5 minute
Acum 30 minute
09:50
Acum 24 ore
18:20
Volodimir Zelenski și Maria Zaharova vorbesc, amândoi, despre „cinismul” adversarului.
14:00
Guvernul de la Berlin denunță acuzațiile Washingtonului ca fiind „complet nefondate și eronate din punct de vedere factual”.
13:00
Trupele Moscovei ar fi efectuat atacuri ce au vizat o întreprindere militar-industrială ucraineană, precum și instalații energetice.
11:30
E un record pentru actualul sezon hibernal.
11:00
Nicio cursă nu este anulată din cauza ninsorii.
10:30
Victima „nu a fost încă identificată oficial”.
Ieri
10:10
Washingtonul acuză prezența „grupurilor de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos, care instalează bariere rutiere și percheziționează vehiculele, în căutare de dovezi ale cetățeniei americane sau de sprijin pentru Statele Unite”.
10:10
Protestele din Iran: răspuns dur al regimului. Trump ia în calcul o intervenție militară # Veridica.ro
Criză majoră în Iran, unde continuă protestele anti-guvernamentale. Medici: spitalele sunt copleșite de numărul mare de victime. Regimul spune că se confruntă cu „teroriști” și „vandali”. Trump, informat cu privire la opțiunile militare pe care le are la dispoziție. Poate reveni dinastia Pahlavi la putere?
08:40
Numeroase clădiri ar fi fost avariate.
08:20
Sute de oameni ar fi fost uciși, iar arestările ar fi de ordinul miilor.
07:40
Ministerul român de Externe reaminteşte că pentru Iran este în vigoare un avertisment de nivel 8/9 - Evitaţi orice călătorie # Veridica.ro
Numărul de telefon al ambasadei României la Teheran funcţionează doar prin apel GSM, iar apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie e imposibilă, din cauza lipsei accesului la internet.
10 ianuarie 2026
20:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar susține „pe deplin” protestele în masă din Iran # Veridica.ro
La Londra, la ambasada iraniană, steagul republicii islamice a fost înlocuit, pentru scurt timp, de către un protestatar, cu un drapel al fostei monarhii.
19:30
Proteste și în Irlanda față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur # Veridica.ro
Fermierii sunt îngrijorați de concurența creată de importurile de carne de vită, la prețuri mai mici.
18:50
Președinta Xiomara Castro a criticat decizia lui Trump de a-l grația pe Juan Orlando Hernández, fostul lider hondurian condamnat pentru trafic de droguri.
16:20
Grupul Pace - Întâi România va depune o moțiune simplă împotriva ministrului de externe # Veridica.ro
Oana Țoiu este acuzată că a reprezentat „defectuos și ideologizat” interesele României în negocierea acordului UE - Mercosur.
14:00
Marile companii aeriene au modificat sau anulat zeci de zboruri.
13:40
Și în Rusia, 600.000 de locuitori n-au curent electric.
13:10
Fiul fostului șah le cere iranienilor să intensifice protestele împotriva actualului regim de la Teheran # Veridica.ro
Armata iraniană promite să protejeze proprietatea publică, pe fondul escaladării manifestațiilor în întreaga țară.
12:20
Președintele Nicușor Dan afirmă că acordul prevede „elemente de protejare a producătorilor români”.
10:30
Tensiunile dintre SUA și restul aliaților din NATO pe tema Groenlandei devin tot mai accentuate.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Pentru prima dată de la declanșarea invaziei rusești, primarul Vitali Kliciko le-a cerut locuitorilor să părăsească „temporar” orașul.
13:30
O sută de mii de militari ruși au murit în 2025 pentru a captura un teritoriu neglijabil, scrie presa rusă independentă. Tot de acolo aflăm că patriarhul Kirill, un susținător înfocat al războiului de agresiune, justifică acum și represiunile politice ale regimului Putin.
13:10
Oficialii din Republica Moldova condamnă lansarea de către armata rusă a unei rachete balistice Oreşnik asupra Ucrainei # Veridica.ro
„Acest război se apropie de Europa şi reprezintă un pericol pentru noi toţi” - a scris președinta Maia Sandu.
10:00
Capturarea unui petrolier „rusesc” de SUA: rușii descoperă, brusc, dreptul internațional # Veridica.ro
Presa, blogerii, dar și unii oficiali ruși acuză SUA de piraterie și încălcarea dreptului internațional după ce un petrolier venezuelean sub pavilion rusesc a fost capturat de forțele americane. Cu toții par să fi uitat de războiul de tip imperial și crimele de război din Ucraina, care reprezinta doar cele mai recente dintr-o lungă serie de violări ale dreptului internațional comise de Rusia.
07:30
Guvernul a mărit taxele locale pentru că are nevoie de bani pentru Ucraina, potrivit unei narațiuni false promovate și de actrița Manuela Hărăbor, care nu pare să știe diferența între buget local și buget de stat.
8 ianuarie 2026
21:30
Are 33 de ani și a fost reținut de poliție duminică.
20:50
17:00
China acuză, la rândul său, o „acțiune arbitrară” a Statelor Unite.
15:20
Statul polonez se confruntă cu riscul apariției bandelor ucrainene înarmate după încheierea războiului, fiind în așteptarea unui val de criminalitate în creștere, potrivit presei pro-Kremlin.
13:00
Valoarea IRCC este, în acest trimestru, de 5,68% pe an.
12:10
Numărul șomerilor estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 persoane.
10:40
Liderul AUR a făcut și un apel către membrii formațiunii să-și achite urgent cotizația pe anul în curs.
7 ianuarie 2026
21:40
În timpul survolului Elveției, aeronava prezidențială a fost escortată de două avioane ale forțelor aeriene elvețiene.
19:50
Tânăra de 16 ani este acuzată de colaborare cu forțele Rusiei pentru un atac cu rachete asupra unei termocentrale.
15:40
Nava a evitat inițial blocada SUA și a respins eforturile anterioare ale Gărzii de Coastă americane de a-l aborda în largul Venezuelei.
14:10
„De obicei, aici nu ninge” - spune șeful statului, bursier, în tinerețe, la Paris.
13:50
12:20
Republica Moldova se pregătește de acțiuni militare ofensive deoarece își modernizează armata și renunță la automatele Kalașnikov, susține un canal de Telegram antiguvernamental de la Chișinău.
12:10
Acesta ar urma să fie coordonat direct de președintele României.
11:20
Singurul punct al discuțiilor ar urma să fie declarațiile tot mai dese ale lui Donald Trump legate de anexarea insulei arctice.
10:50
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
07:30
Acțiunea SUA în Venezuela se înscrie în logica sferelor de influență și rezonează cu eforturile lui Putin de a demantela arhitectura internațională post-belică. E, totodată, un semnal că Ucraina și Europa sunt pe cont propriu împotriva Rusiei.
6 ianuarie 2026
22:00
Șeful statului a ținut să precizeze, în context, că România nu va trimite trupe în Ucraina.
18:00
Anulările de zboruri sunt necesare pentru operațiunile de deszăpezire a pistei și de degivrare a aeronavelor.
17:10
Ministrul Apărării în guvernul de la Chişinău, Anatolie Nosatîi: Republica Moldova și-a consolidat cooperarea cu partenerii din Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-Atlantică # Veridica.ro
El afirmă că a creat „o armată care poate să răspundă mai eficient provocărilor şi care oferă cetăţenilor siguranţă”.
16:50
Aproximativ trei sferturi din români sunt convinși că NATO va apăra România, în cazul unui atac al Rusiei.
13:40
La conducerea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a fost numit un lider terorist, pentru a intensifica atacurile împotriva Federației Ruse, potrivit presei pro-Kremlin.
10:40
O persoană a fost ucisă și două au fost rănite în urma unui atac ucrainean cu drone în regiunea Tver din Rusia # Veridica.ro
Tot dronele au perturbat traficul feroviar și au avariat ușor o instalație de infrastructură din regiunea Voronej.
