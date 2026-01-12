S-a dezechilibrat şi a fost acroşată de autobuz

12:30

Biciclist rănit la Almaș pe 4 ianuarie după ce starea lui s-a dovedit mai grea decât bicicleta. Bărbatul a ajuns la spital, iar etilotestul a lămurit rapid cauza dezechilibrului. Cum s-a produs accidentul În data de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, un bărbat de 34 de ani, din Gârcina, care se deplasa pe […] Articolul Biciclist rănit la Almaș, după ce a pierdut lupta cu echilibrul apare prima dată în Monitorul de Neamț.