S-a dezechilibrat şi a fost acroşată de autobuz
Monitorul de Neamț , 12 ianuarie 2026 15:50
O femeie în vârstă de 47 de ani a ajuns la spital în urma unui accident produs luni, 12 ianuarie, pe strada Orhei din Piatra Neamţ. Conform oamenilor legii, femeia mergea pe stradă şi s-a dezechilibrat fiind apoi acroşată de un autobuz. „La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul […] Articolul S-a dezechilibrat şi a fost acroşată de autobuz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Alte ştiri de Monitorul de Neamț
Acum 30 minute
16:00
O tânără în vârstă de 24 de ani a fost rănită în urma unui accident rutier produs duminică, 11 ianuarie, pe DN 15, în localitatea Bistriţa. „La data de 11 ianuarie, în jurul orei 11:30, în timp ce un bărbat de 40 de ani, din București, conducea un autoturism, pe DN15, în localitatea Bistrița, nu […] Articolul Tânără rănită în urma unui accident produs pe DN15 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum o oră
15:50
O femeie în vârstă de 47 de ani a ajuns la spital în urma unui accident produs luni, 12 ianuarie, pe strada Orhei din Piatra Neamţ. Conform oamenilor legii, femeia mergea pe stradă şi s-a dezechilibrat fiind apoi acroşată de un autobuz. „La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 13:50, polițiștii din cadrul […] Articolul S-a dezechilibrat şi a fost acroşată de autobuz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 2 ore
15:10
Două intervenții pentru acces în apartamente, la Roman și Piatra-Neamț: un caz medical și un deces # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit în 10 ianuarie la două solicitări privind deblocarea accesului în apartamente, în Roman și Piatra-Neamț. Pompierii au intervenit în data de 10 ianuarie la două solicitări privind deblocarea căilor de acces în apartamente, în municipiile Roman și Piatra-Neamț, în urma cărora un bărbat a fost transportat la spital, iar un alt bărbat […] Articolul Două intervenții pentru acces în apartamente, la Roman și Piatra-Neamț: un caz medical și un deces apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Mașină făcută scrum de un scurtcircuit, în comuna Negrești, după ce un incendiu a cuprins un autoturism aflat pe un teren viran, fără ca în interior să se afle persoane. Apelul la 112 și echipajele trimise În data de 11.01.2026, la ora 16:25, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Negrești pentru stingerea unui […] Articolul Mașină făcută scrum de un scurtcircuit: intervenție a pompierilor în Negrești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 4 ore
14:00
Pompierii au intervenit în satul Filioara, comuna Agapia, pentru stingerea unui incendiu produs într-o cameră a unei locuințe. Incendiu produs la o casă din satul Filioara, comuna Agapia, în seara zilei de 11 ianuarie. Flăcările s-au manifestat în interiorul unei camere, la nivelul unui perete pe care era amplasată soba. Apelul la 112 și forțele […] Articolul Intervenție pe timpul nopții în Filioara: incendiu localizat într-o cameră apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Incendiu la o casă din Topolița: o femeie a primit îngrijiri medicale, cauza probabilă coșul de fum # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit sâmbătă la prânz în satul Topolița, comuna Grumăzești, unde un incendiu a cuprins acoperișul unei locuințe. Incendiu produs la o casă din satul Topolița, comuna Grumăzești, în ziua de 10 ianuarie, pompierii intervenind pentru localizarea și lichidarea flăcărilor care se manifestau generalizat la acoperiș. Apelul la 112 și echipajele trimise În data […] Articolul Incendiu la o casă din Topolița: o femeie a primit îngrijiri medicale, cauza probabilă coșul de fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Simți cum nivelul de confort crește imediat ce ajungi acasă și te schimbi în haine lejere? Pentru mulți dintre noi, pantalonii de trening au devenit alegerea preferată pentru timpul petrecut acasă. Aceștia oferă libertate de mișcare, se simt bine pe piele și ajută la crearea unei atmosfere relaxante. În acest articol descoperi ce înseamnă, de […] Articolul Pantaloni de trening pentru acasă: confort și relaxare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
O angajată a unei săli de jocuri din Roman a fost agresată, iar o sumă de bani a fost sustrasă, polițiștii identificând și reținând o tânără bănuită de comiterea faptei. Tâlhărie într-o sală de jocuri din municipiul Roman, sesizată prin 112 în seara zilei de 11 ianuarie. O angajată ar fi fost agresată, iar o […] Articolul Tâlhărie într-o sală de jocuri din Roman: tânără reținută pentru 24 de ore apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acum 6 ore
12:10
Control CJPC Neamț la Carrefour Piatra-Neamț: retrageri de produse și oprirea agregatelor frigorifice FOTO # Monitorul de Neamț
CJPC Neamț a finalizat un control operativ la hypermarketul Carrefour din Piatra-Neamț, în urma căruia au fost confirmate abateri și aplicate sancțiuni. Control CJPC Neamț la Carrefour Piatra-Neamț a confirmat faptul că operatorul economic a expus spre vânzare și a comercializat un produs cu termenul de valabilitate depășit, fiind aplicate amenzi și măsuri de retragere […] Articolul Control CJPC Neamț la Carrefour Piatra-Neamț: retrageri de produse și oprirea agregatelor frigorifice FOTO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Incendiu puternic în Dragomirești: o locuință a ars în totalitate, un bărbat intoxicat cu fum # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit duminică seară în satul Vad, comuna Dragomirești, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință, proprietarul fiind transportat la spital cu intoxicație cu fum. Incendiu produs la o casă din satul Vad, comuna Dragomirești, în seara zilei de 11 ianuarie. Un bărbat de 72 de ani a fost evacuat și transportat la […] Articolul Incendiu puternic în Dragomirești: o locuință a ars în totalitate, un bărbat intoxicat cu fum apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Incendiu la o casă din Roman: bărbat de 69 de ani decedat, cauza probabilă fumatul # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit în timpul nopții pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din municipiul Roman, unde a fost găsit trupul carbonizat al unui bărbat. Un bărbat de aproximativ 69 de ani din municipiul Roman și-a pierdut viața într-un incendiu produs la o locuință de pe strada Albinelor, pompierii fiind solicitați să intervină în […] Articolul Incendiu la o casă din Roman: bărbat de 69 de ani decedat, cauza probabilă fumatul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
ANM: Alerte Cod galben de ger în aproape întreaga țară, până miercuri dimineața # Monitorul de Neamț
Adminstrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenționări Cod galben de vreme geroasă, ce vor viza treptat întreaga țară, până miercuri dimineața. INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat […] Articolul ANM: Alerte Cod galben de ger în aproape întreaga țară, până miercuri dimineața apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Telefon de 3.000 de lei recuperat de polițiști și returnat unei tinere din Roman # Monitorul de Neamț
Telefon de 3.000 de lei a fost recuperat de polițiștii din Roman și predat tinerei care a sesizat dispariția acestuia, după investigații desfășurate în cursul zilei de 9 ianuarie. Sesizarea și constatarea lipsei telefonului La data de 9 ianuarie a.c., în jurul orei 06:00, o tânără de 28 de ani s-ar fi deplasat de la […] Articolul Telefon de 3.000 de lei recuperat de polițiști și returnat unei tinere din Roman apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Un bărbat de 57 de ani a fost depistat în flagrant de polițiști, în timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au depistat în Roznov un autoturism condus de un bărbat aflat sub influența alcoolului, fiind deschis dosar penal. Depistare în flagrant în Roznov La data […] Articolul Șofer depistat băut la volan în Roznov: dosar penal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Trei persoane au fost implicate într-un accident produs pe DN 2 – E85, iar o victimă a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la CPU Roman. Accident rutier produs în comuna Botești, pe DN 2 – E85, anunțat prin apel la 112 în timpul nopții. În urma coliziunii dintre un autocamion cu remorcă și […] Articolul Accident rutier produs în comuna Botești: un bărbat a ajuns la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:40
Accident rutier în zona Bicaz–Grințieș: pasager rănit, conducător auto depistat la o pensiune # Monitorul de Neamț
Un pasager a fost rănit într-un accident produs pe DN 15, în zona Grințieș, iar conducătorul auto ar fi părăsit locul evenimentului, fiind ulterior identificat de polițiști. Accident rutier în zona Bicaz–Grințieș, sesizat prin 112 în seara de 9 ianuarie. În urma evenimentului, un pasager a fost rănit, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului, […] Articolul Accident rutier în zona Bicaz–Grințieș: pasager rănit, conducător auto depistat la o pensiune apare prima dată în Monitorul de Neamț.
9 ianuarie 2026
16:10
Reprezentanţii municipalităţii pietrene anunţă că e liber la plătit dările locale. Conform unui comunicat de presă „Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț informează contribuabilii că, începând din după amiaza zilei de joi, 8 ianuarie, impozitele și taxele locale pentru anul 2026 pot fi achitate prin următoarele modalități de plată: În numerar, la ghișeele situate în […] Articolul Liber la… plătit dările locale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Poliţiştii nemţeni au aplicat în doar 24 de ore amenzi însumând peste 60.000 de lei. Oamenii legii au intervenit la peste 40 de solicitări ale cetățenilor, fiind constatate peste 170 de fapte contravenționale. La cazurile de violență domestică semnalate au fost emise 8 ordine de protecție provizorii. La data de 8 ianuarie, polițiștii au acționat, […] Articolul Amenzi de 60.000 de lei aplicate de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un accident de muncă, soldat cu rănirea unui bărbat de 55 de ani, este anchetat de poliţiştii nemţeni. Accidentul s-a produs pe 8 ianuarie în Piatra Neamţ. „La data de 8 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 33 de ani despre faptul că, […] Articolul Accident de muncă anchetat de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un şofer care a pierdut controlul volanului şi a ieşit de pe şosea a lovit o ţeavă de gaz, joi seara, în satul Vaduri. „La ora 20:43, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs în satul Vaduri din comuna Alexandru cel Bun. Un autoturism în care se afla doar conducătorul auto […] Articolul A ieşit de pe şosea şi a lovit o ţeavă de gaz apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
Un TIR a lovit un stâlp de iluminat şi l-a doborât peste un autoturism aflat în mers # Monitorul de Neamț
Un TIR a lovit un stâlp de iluminat şi l-a doborât peste un autoturism aflat în mers, vineri, 9 ianuarie, pe o stradă din Târgu Neamţ. „La ora 11:08, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs pe strada Castanilor din orașul Târgu-Neamț. Un stâlp de iluminat stradal (ce ar fi fost […] Articolul Un TIR a lovit un stâlp de iluminat şi l-a doborât peste un autoturism aflat în mers apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:20
Două gospodării din comuna Rediu au fost cuprinse de flăcări, joi seara, din cauza unui coş de fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile. „La ora 20:18, prin apel la 122, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Rediu pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie de pe strada Rediului. La locul solicitării au […] Articolul Case cuprinse de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Un autoturism în care se aflau cinci persoane a rămas blocat în zăpadă, joi seara, pe un drum din satul Ungheni. „La ora 21:45, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că un autoturism în care se aflau cinci persoane a rămas blocat pe un drum (ce face legătura între județul Suceava și județul […] Articolul Autoturism în care se aflau cinci persoane blocat în zăpadă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ au emis recent o comunicare privind starea drumurilor din Neamţ. „La această oră, circulația se desfășoară pe toate drumurile județene în condiții de iarnă. În cursul nopții trecute, în unele zone s-au înregistrat ninsori viscolite, însă nu au fost semnalate probleme deosebite și nu a fost închis niciun drum județean. În […] Articolul Starea drumurilor din Neamţ. Comunicare CJ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
O maşină de gunoi s-a răsturnat, vineri, 9 ianuarie, pe DN2-E 85 în satul Traian. „În această dimineață, în jurul orei 07:20, prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment rutier produs pe DN 2- E 85 in satul Traian din comuna Săbăoani. Un autovehicul de colectare a deșeurilor a părăsit partea carosabilă și […] Articolul Maşină de gunoi răsturnată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
8 ianuarie 2026
18:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a făcut public recent un mesaj prin care îşi exprimă mulţumirea referitor la spectacolele şi manifestările găzduite la sfârşit de an de municipiul reşedinţă de judeţ. Edilul mulţumeşte participanţilor şi colaboratorilor şi îşi exprimă speranţa că noul an va fi unul al proiectelor frumoase. „În această perioadă, Piatra-Neamț a […] Articolul Primarul Adrian Niţă – mulţumit de petrecerile de sfârşit de an apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:40
Coliziune între două autoturisme. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Monitorul de Neamț
Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după o coliziune între două autoturisme produsă joi, 8 ianuarie, în comuna Borleşti. „La ora 15:22, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Borlești, unde au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane. La locul solicitării s-au deplasat […] Articolul Coliziune între două autoturisme. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:20
Incendiu într-un apartament din Piatra Neamţ. Un bărbat a suferit arsuri la cap şi mâini # Monitorul de Neamț
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a suferit arsuri la cap şi la mâini după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament din Piatra Neamţ, pe 8 ianuarie. „Prin apel la 112 a fost sesizat faptul că s-a produs o un incendiu într-un apartament situat într-un bloc de locuințe de pe Bulevardul Dacia […] Articolul Incendiu într-un apartament din Piatra Neamţ. Un bărbat a suferit arsuri la cap şi mâini apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost prins de poliţişti la volanul unui autoturism deşi avea permisul de conducere suspendat. „La data de 07 ianuarie, ora 20:38, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Neamț a oprit în trafic, pe DJ 155 J, în localitatea Topolița, un autoturism condus de un tânăr de […] Articolul La volan, cu permisul suspendat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Un accident rutier soldat cu trei victime, printre care şi un copil de 9 ani, a avut loc pe 7 ianuarie pe un drum judeţean din apropierea localităţii Dumbrava Deal. „La data de 7 ianuarie a.c., ora 18, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au intervenit la un eveniment rutier, produs pe DJ156A, în afara […] Articolul Accident cu trei victime. Un copil de 9 ani a fost rănit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
Zăporul de pe Bistriţa este monitorizat în această perioadă de reprezentanţii ISU Neamţ şi cei ai Apelor Române. „În această perioadă se desfășoară și misiuni de monitorizare a fenomenului de zăpor pe râul Bistrița, pe raza localităților Borca, Farcașa și Poiana Teiului. Fenomenul de zăpor pe râul Bistrița este monitorizat de către reprezentanții Sistemului de Gospodărire […] Articolul Zăporul de pe Bistriţa – monitorizat permanent apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Salvatorii nemţeni din cadrul ISU efectuează în această perioadă misiuni de patrulare pentru a identifica persoanele fără adăpost din oraşele judeţului. Dacă vor fi identificate astfel de persoane, dată fiind prognoza de vreme geroasă, acestea vor fi duse la centre special amenajate sau la spital. „Ca urmare a temperaturilor scăzute din timpul nopții, în această perioadă […] Articolul Salvatorii nemţeni – patrulări pentru identificarea persoanelor fără adăpost apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Articolul Expoziţia „Fauna Nemţeană”- ediţia a II-a apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:40
Meteorologii au emis coduri de ger şi viscol şi pentru judeţul Neamţ. Astfel, joi. 8 ianuarie, între orele orele 10-23, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, în centrul și sud-estul Munteniei și mai ales după-amiaza și seara local în Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și Orientali temporar va ninge […] Articolul Coduri de ger şi vicol peste Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7 ianuarie 2026
19:10
Vizită de lucru – chiar aşa a fost anunţată oficial – a preşedintelui Consiliului Judeţean, la începutul anului, la Spitalul Judeţean. Motivul – invocat tot oficial – pentru a discuta cu echipa de management și pentru a analiza stadiul proiectelor aflate în derulare. Ni se mai comunică faptul că au fost vizitate ambulatoriul – la […] Articolul „Semne bune anul are”? – Vizită de lucru la Spitalul Judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
ŞTIRE ÎNCURS DE ACTUALIUZARE: Accident cu şase victime printre care şi doi minori # Monitorul de Neamț
Un accident de circulaţie soldat cu şase victime, dintre care doi minori, s-a produs în urmă cu puţin timp în Roman, pe strada Bogdan Dragoş. Conform primelor informaţii oferite de instituţiile de ordine, au fost implicate trei autoturisme şi trei persoane au rămas încarcerate în urma impactului. Vom reveni. Articolul ŞTIRE ÎNCURS DE ACTUALIUZARE: Accident cu şase victime printre care şi doi minori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:20
Municipiul Piatra-Neamț, prin CMI Urban, va colecta brazii de Crăciun din oraș. Pietrenii care își despodobesc brazii naturali sunt rugați să îi lase la containerele de colectare a deșeurilor, fără a bloca accesul pietonal și rutier. Înainte de colectare, brazii trebuie să fie curățați de orice decorațiuni. Campania începe de joi, 8 ianuarie și se […] Articolul Primăria Piatra-Neamţ – campanie de colectare a brazilor de Crăciun apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
„Glasul celui ce strigă în pustie” – chemarea la pocăință a Sfântului Ioan Botezătorul # Monitorul de Neamț
Glasul profetic în iconomia mântuirii În istoria mântuirii, Dumnezeu nu Se face auzit prin zgomot, ci prin glasuri limpezi, neînduplecate. Între acestea, glasul Sfântului Ioan Botezătorul se ridică asemenea unei tăieturi de lumină: nu mângâie înainte de a vindeca și nu consolează înainte de a judeca. „Glasul celui ce strigă în pustie: gătiți calea Domnului” […] Articolul „Glasul celui ce strigă în pustie” – chemarea la pocăință a Sfântului Ioan Botezătorul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
6 ianuarie 2026
20:00
UPDATE: Accident pe E 85 – un bărbat a decedat. Copil salvat de un pompier aflat în timpul liber # Monitorul de Neamț
Accidentul produs marţi, 6 ianuarie, pe E 85, în satul Traian s-a soldat cu o victimă. Un bărbat de 41 de ani a decedat. Viaţa unui copil a fost salvată de un pompier aflat în afara orelor de serviciu. „În această după-amiază, în jurul orei 16:00 a fost anunțat un accident rutier produs pe E […] Articolul UPDATE: Accident pe E 85 – un bărbat a decedat. Copil salvat de un pompier aflat în timpul liber apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:50
VIDEO/ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE: Accident cu două victime încarcerate, pe E85 # Monitorul de Neamț
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în urmă cu puţin timp pe E 85 în satul Traian. Două persoane sunt încarcerate, traficul este blocat pe ambele sensuri. Intervenţia salvatorilor nemţeni este în desfăşurare. „În aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman intervin la […] Articolul VIDEO/ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE: Accident cu două victime încarcerate, pe E85 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Calendarul complet al zilelor nelucrătoare din 2026 arată câte sărbători pică în weekend și ce minivacanțe rămân pentru angajați Este 2026, anul zilelor libere „furate” de weekend? Anul acesta, angajații români vor beneficia de 17 zile libere legale, dintre care doar 11 vor fi efectiv zile nelucrătoare, restul de 6 fiind în weekend. În plus, […] Articolul 2026, anul zilelor libere „furate” de weekend? Lista completă a sărbătorilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
UAT COMUNA FARCAȘA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare și modernizare străzi comuna Farcașa, județul Neamț – str. Topilelor, str. Bursuni și str. Plutașului”, propus a fi amplasat în comuna Farcașa, județul Neamț. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Neamț din mun. […] Articolul Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie anunță precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și temperaturi scăzute în următoarele zile. Iarna se instalează serios în Moldova, vremea se schimbă radical, meteorologii anunță ninsori, polei, intensificări ale vântului și ger, fenomene ce vor afecta regiunea până vineri dimineață, 9 ianuarie. Informare meteorologică pentru Moldova În intervalul 6 ianuarie, ora […] Articolul Iarna se instalează serios în Moldova: ninsori, strat de zăpadă și ger apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:10
Rezultatele jandarmilor nemțeni în minivacanța de Revelion și măsurile pentru Bobotează # Monitorul de Neamț
Jandarmii nemțeni au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice în minivacanța de Revelion, iar în perioada următoare vor lua măsuri suplimentare cu prilejul sărbătorilor de Bobotează și Sfântul Ioan. Misiuni desfășurate în minivacanța de Revelion În perioada minivacanței de Revelion, jandarmii nemțeni au acționat cu efective mărite pentru asigurarea unui climat de […] Articolul Rezultatele jandarmilor nemțeni în minivacanța de Revelion și măsurile pentru Bobotează apare prima dată în Monitorul de Neamț.
5 ianuarie 2026
18:40
BOBOTEAZA 2026: Tradiții, obiceiuri, superstiții. Nu trebuie să te speli pe cap. Ce păţeşti dacă aluneci pe gheaţă # Monitorul de Neamț
BOBOTEAZA 2026 este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin-ortodox, marcată de sfințirea apelor, numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Sfințirea apelor și rolul agheasmei Potrivit tradiției, în fiecare an, pe 6 ianuarie, preoţii sfinţesc apele, iar cei care se stropesc sau se îmbăiază în apa sfinţită sunt feriţi […] Articolul BOBOTEAZA 2026: Tradiții, obiceiuri, superstiții. Nu trebuie să te speli pe cap. Ce păţeşti dacă aluneci pe gheaţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Botezul Domnului – Iordanul ca Epifanie a Luminii și Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii # Monitorul de Neamț
Botezul Domnului – Iordanul ca Epifanie a Luminii și Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii În adâncul iernii, când firea pare încremenită sub povara frigului, iar inimile oamenilor sunt adesea împovărate de propriile tăceri și rătăciri, Biserica lui Hristos prăznuiește una dintre cele mai cutremurătoare arătări ale lui Dumnezeu în istorie: Botezul Domnului […] Articolul Botezul Domnului – Iordanul ca Epifanie a Luminii și Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:40
Polițiștii vor acționa în sistem integrat pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere în perioada următoare. Polițiștii vor rămâne la datorie și în perioada următoare, caracterizată de două zile libere, prilejuite de sărbătorirea Bobotezei și a Sfântului Ioan, pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Măsuri pentru menținerea ordinii publice Activitățile polițiștilor vor fi desfășurate în […] Articolul Polițiștii, la datorie de Bobotează și Sfântul Ioan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:30
Polițiștii au fost prezenți zilnic în teren, intervenind la sute de sesizări și aplicând sancțiuni pentru neregulile constatate. Polițiștii au acționat în perioada 1–4 ianuarie pentru menținerea ordinii și siguranței publice, intervenind la peste 200 de sesizări și aplicând sute de sancțiuni contravenționale, în primele zile din 2026. Prezență constantă în teren În perioada 1–4 […] Articolul Peste 200 de intervenții ale polițiștilor, în primele zile din 2026 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Pompierii nemțeni au intervenit la 184 de evenimente, majoritatea fiind urgențe medicale asistate de echipajele SMURD. Misiuni desfășurate de pompierii nemțeni în perioada 31 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, interval în care echipajele au avut peste 180 de intervenții. Intervenții în zona de competență a ISU În perioada menționată, în zona de competență a […] Articolul Peste 180 de intervenții ale pompierilor nemțeni, la început de an apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Biciclist rănit la Almaș pe 4 ianuarie după ce starea lui s-a dovedit mai grea decât bicicleta. Bărbatul a ajuns la spital, iar etilotestul a lămurit rapid cauza dezechilibrului. Cum s-a produs accidentul În data de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, un bărbat de 34 de ani, din Gârcina, care se deplasa pe […] Articolul Biciclist rănit la Almaș, după ce a pierdut lupta cu echilibrul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.