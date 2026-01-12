Crizele din Venezuela și Iran ar putea prăbuși economia Rusiei? Ce urmează
PSNews.ro, 12 ianuarie 2026 15:50
Prăbușirea regimurilor din Venezuela și Iran (aproape) ar putea influența prăbușirea economiei Rusiei, dar trebuie subliniat acest „ar putea”, pentru că nu toți specialiștii cred în această teorie. În 2022, Rusia s-a confruntat cu cele mai dure sancțiuni economice din istorie și totuși a reușit să supraviețuiască, ba chiar să aibă o creștere economică în […] Articolul Crizele din Venezuela și Iran ar putea prăbuși economia Rusiei? Ce urmează apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
15:50
Forumul Judecătorilor critică dur liderii din sistem: limbajul defăimător în locul dialogului este inacceptabil # PSNews.ro
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice, standarde duble şi frică generalizată în rândul corpului magistraţilor”. Membrii asociaţiei afirmă că în ultimele zile spaţiul […] Articolul Forumul Judecătorilor critică dur liderii din sistem: limbajul defăimător în locul dialogului este inacceptabil apare prima dată în PS News.
15:50
Parlamentarii propun legalizarea prostituției. „Statul trebuie să reglementeze realitatea, nu să o ignore” # PSNews.ro
Un grup de deputați, condus de liberalul Ion Iordache, a depus în Parlament un proiect de lege care propune legalizarea și impozitarea prostituției în România. Inițiativa urmărește reglementarea acestei activități, introducerea unor controale sanitare obligatorii și oferirea de protecție juridică persoanelor care practică prostituția, dar și eliminarea influenței rețelelor de proxenetism. Potrivit inițiatorilor, activitatea ar […] Articolul Parlamentarii propun legalizarea prostituției. „Statul trebuie să reglementeze realitatea, nu să o ignore” apare prima dată în PS News.
15:50
Tezaur 2026 – Prima emisiune din acest an. Cum poţi cumpăra titluri de stat şi ce dobânzi au # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor a lansat luni prima ediție din 2026 a Programului TEZAUR, destinată persoanelor fizice care doresc să investească în titluri de stat, potrivit unui comunicat oficial al instituției. În perioada 12 ianuarie – 6 februarie 2026, românii pot subscrie titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, care oferă dobânzi anuale […] Articolul Tezaur 2026 – Prima emisiune din acest an. Cum poţi cumpăra titluri de stat şi ce dobânzi au apare prima dată în PS News.
15:50
Coaliția, sub presiune: Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe pachetul 3 și blocarea cumulului pensie-salariu # PSNews.ro
Întâlnirea de luni a premierului Ilie Bolojan cu cei cinci vicepremieri s-a încheiat, discuțiile având loc pe fondul tensiunilor generate de creșterea taxelor și impozitelor locale, dar și în contextul stabilirii principalelor priorități guvernamentale. Potrivit știripesurse.ro, în această săptămână premierul va avea întâlniri separate cu fiecare ministru pentru a analiza execuția bugetară a fiecărui ordonator […] Articolul Coaliția, sub presiune: Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe pachetul 3 și blocarea cumulului pensie-salariu apare prima dată în PS News.
15:50
Orașul din România care nu are decât 7 adăposturi de protecție civilă complet funcționale. În tot județul sunt 206 # PSNews.ro
Autoritățile din județul Galați au finalizat evaluarea adăposturilor de protecție civilă, realizată de o comisie mixtă la solicitarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În total, au fost verificate 206 adăposturi, dintre care 204 în municipiul Galați și două în municipiul Tecuci, potrivit Mediafax. Concluziile sunt îngrijorătoare: doar șapte adăposturi sunt complet funcționale, 168 pot […] Articolul Orașul din România care nu are decât 7 adăposturi de protecție civilă complet funcționale. În tot județul sunt 206 apare prima dată în PS News.
15:50
Petrişor Peiu, acuzații la adresa lui Bolojan: „În plină austeritate, a mai angajat 16.000 de oameni la stat!” # PSNews.ro
Liderul grupului AUR din Senat, Petrişor Peiu, atrage atenţia că, în plină austeritate, numărul angajaţilor din sectorul public a continuat să crească, ajungând în luna noiembrie la aproape 1,28 milioane bugetari, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Senatorul acuză coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR că a împovărat românii prin majorări de taxe şi impozite pentru a-şi angaja […] Articolul Petrişor Peiu, acuzații la adresa lui Bolojan: „În plină austeritate, a mai angajat 16.000 de oameni la stat!” apare prima dată în PS News.
15:50
Prăbușirea regimurilor din Venezuela și Iran (aproape) ar putea influența prăbușirea economiei Rusiei, dar trebuie subliniat acest „ar putea”, pentru că nu toți specialiștii cred în această teorie. În 2022, Rusia s-a confruntat cu cele mai dure sancțiuni economice din istorie și totuși a reușit să supraviețuiască, ba chiar să aibă o creștere economică în […] Articolul Crizele din Venezuela și Iran ar putea prăbuși economia Rusiei? Ce urmează apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:50
Ungaria i-a acordat azil fostului ministru al Justiţiei din Polonia, Zbigniew Ziobro, care încearcă astfel să evite acuzaţii de abuz de putere, pe care le consideră motivate politic. Ziobro a fost unul dintre principalii autori ai reformelor din justiţie care au dus la ani de dispute între Polonia şi Uniunea Europeană, relatează Reuters. Cazul evidenţiază deteriorarea relaţiilor dintre […] Articolul Fostul ministru al Justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, a primit azil în Ungaria apare prima dată în PS News.
14:50
Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Suma pe care a strâns-o un român care a contribuit din 2008 neîntrerupt # PSNews.ro
Un participant la Pilonul II care contribuie neîntrerupt din 2008 are în prezent în cont peste 55.000 de lei, după ce fondurile de pensii private au obținut în 2025 cel mai ridicat randament din istoria sistemului, potrivit Profit. Anul 2025 s-a dovedit a fi unul excepțional pentru Pilonul II de pensii private obligatorii, fondurile raportând […] Articolul Câștiguri record la Pilonul II în 2025: Suma pe care a strâns-o un român care a contribuit din 2008 neîntrerupt apare prima dată în PS News.
14:50
Haos în urma protestelor din Iran: Peste 500 de oameni au fost uciși și peste 10.000 au fost arestați # PSNews.ro
Iranul se confruntă cu o criză de proporții, după ce represiunea violentă a autorităților a dus, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, la sute de victime în rândul protestatarilor. Peste 500 de persoane ar fi fost ucise până în prezent, iar numărul arestărilor se apropie de 11.000, potrivit Mediafax. Accesul la internet rămâne sever restricționat, ceea […] Articolul Haos în urma protestelor din Iran: Peste 500 de oameni au fost uciși și peste 10.000 au fost arestați apare prima dată în PS News.
14:50
Transnistria, izolată complet: Republica Moldova și Ucraina taie liniile de aprovizionare ale Rusiei # PSNews.ro
Începând cu 1 ianuarie, toate rutele de aprovizionare către regiunea separatistă Transnistria, aflată sub control rusesc, au fost închise, lăsând Moscova cu opțiuni extrem de limitate, relatează presa ucraineană. Kievul a introdus controale stricte pe întreaga frontieră de aproximativ 450 de kilometri cu Transnistria, iar orice deplasare de persoane sau mărfuri este supusă unor inspecții […] Articolul Transnistria, izolată complet: Republica Moldova și Ucraina taie liniile de aprovizionare ale Rusiei apare prima dată în PS News.
14:50
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur și ce pași urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud # PSNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, a anunțat duminică Bruxellesul, potrivit AFP. Decizia vine după ce, vineri, Consiliul UE a dat undă verde documentului, în pofida opoziției unor țări precum Franța și Polonia. Un acord negociat […] Articolul Când va fi semnat acordul UE-Mercosur și ce pași urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud apare prima dată în PS News.
14:50
Prima reacție a viceprimarului Timişoarei, după ce ANI a anunţat că a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor # PSNews.ro
Viceprimarul municipiului Timişoara, Paula Romocean, a reacţionat, luni, după ce Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat că a încălcat regimului juridic al incompatibilităţilor, întrucât a deţinut funcţie în structura de partid în tip ce era membru în CA al Spitalului Municipal Timişoara. Romocean spune că cele două posturi ocupate nu au fost remunerate, având […] Articolul Prima reacție a viceprimarului Timişoarei, după ce ANI a anunţat că a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor apare prima dată în PS News.
14:50
Circa 3.500 de blocuri din București nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă # PSNews.ro
În timp ce meteorologii anunță temperaturi tot mai scăzute, mii de bucureșteni stau în frig. Peste o treime din blocurile din Capitală au probleme cu apa caldă și căldura de mai bine de o săptămână, transmite ProTV. În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, […] Articolul Circa 3.500 de blocuri din București nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:40
De ce exclude AUR fuziunea cu SOS și POT: Dan Dungaciu vorbește despre cooperare fără contopire # PSNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu discută despre fuziuni cu SOS și POT, preferând, în schimb, convergențe de acțiune, parlamentară și civică, explică Dan Dungaciu, la Puterea Știrilor. Deși SOS și POT sunt frecvent invocate în ecuația „unificării suveraniste”, AUR spune că fuziunea nu este o temă reală. În legătură cu acestt lucru, prim-vicepreședinte AUR, […] Articolul De ce exclude AUR fuziunea cu SOS și POT: Dan Dungaciu vorbește despre cooperare fără contopire apare prima dată în PS News.
13:40
ANALIZĂ. Cristian Socol: Următorii 10 ani – risc extrem, tranziție dureroasă și o lume la limita conflictului global # PSNews.ro
Următorul deceniu va fi marcat de incertitudine ridicată, risc sistemic și tensiuni geopolitice majore, avertizează profesorul universitar Cristian Socol într-o amplă analiză pentru Mediafax dedicată ciclurilor economice superlungi Kondratieff. Potrivit acestuia, lumea se află într-un moment de coliziune istorică între sfârșitul vechiului superciclu economic și debutul unuia nou, iar tranziția va fi „bruscă, forțată și dureroasă”, […] Articolul ANALIZĂ. Cristian Socol: Următorii 10 ani – risc extrem, tranziție dureroasă și o lume la limita conflictului global apare prima dată în PS News.
13:40
Olguţa Vasilescu, șefa primarilor, îi taie elanul lui Bolojan pe tema taxelor: Este exclus să se întâmple aşa ceva,! # PSNews.ro
Preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că sumele în plus care vor fi colectate de administraţiile financiare locale în urma majorării cuantumului impozitelor pe terenuri, imobile şi autovehicule nu vor merge în bugetele locale, aşa cum susţine Guvernul, ci în bugetul naţional. ”Tot ceea ce se va colecta în plus faţă de […] Articolul Olguţa Vasilescu, șefa primarilor, îi taie elanul lui Bolojan pe tema taxelor: Este exclus să se întâmple aşa ceva,! apare prima dată în PS News.
13:40
ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic peste România. La noapte va fi cel mai frig: -19 grade! # PSNews.ro
România se pregătește pentru un val de frig sever în următoarele două zile. Potrivit prognozei actualizate a ANM, în intervalul 12–14 ianuarie sunt așteptate temperaturi extrem de scăzute, mai ales pe timpul nopților și dimineților. Minimele vor coborî, în noaptea de luni spre marți, până la minus 19 grade Celsius. În zonele montane înalte și […] Articolul ANM a actualizat prognoza: ger năprasnic peste România. La noapte va fi cel mai frig: -19 grade! apare prima dată în PS News.
13:40
PSD anunţă luni că îl susţine fără rezerve pe ministrul Justiţiei Radu Marinescu şi ”condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunţat că numirile şefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”. Potrivit PSD, este în mod evident un atac politic menit să […] Articolul Primele reacții din PSD după ce ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat apare prima dată în PS News.
13:40
Olguţa Vasilescu: Problema nu este cu PNL sau USR, ci cu domnul Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine # PSNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai influenţi social-democraţi, spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, „nici măcar cu USR”, transmite News.ro. „Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel […] Articolul Olguţa Vasilescu: Problema nu este cu PNL sau USR, ci cu domnul Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine apare prima dată în PS News.
13:40
Alina Gorghiu, deputat PNL de Argeș, a solicitat Prefecturii Argeș să răspundă cu documente în contextul scandalului de la UPU Argeș. „Dacă Prefectura Argeș, instituție condusă de PSD Argeș, nu are nimic de ascuns, să răspundă astăzi, cu documente, nu cu atacuri”, scris Alina Gorghiu, luni, pe pagina sa de Facebook. Prefectul PSD, Ioana Făcăleață, […] Articolul Alina Gorghiu: Dacă Prefectura Argeș nu are nimic de ascuns să răspundă cu documente apare prima dată în PS News.
12:40
Acordul UE-Mercosur. Victor Negrescu, interpelare în regim de urgență către CE: „România încă poate!” # PSNews.ro
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a trimis o interpelare în regim de urgență către Comisia Europeană cu privire la acordul UE-Mercosur și va continua să aibă în următoarea perioadă mai multe întâlniri menite să îmbunătățească cel puțin anexa acordului. Potrivit eurodeputatului social-democrat, anexa acordului încă mai poate fi modificată în folosul agricultorilor care ar putea […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Victor Negrescu, interpelare în regim de urgență către CE: „România încă poate!” apare prima dată în PS News.
12:40
Clasamentul vitezelor de internet din România în 2025: concurență strânsă și performanțe tot mai ridicate # PSNews.ro
O analiză recentă realizată de compania franceză independentă nPerf oferă o imagine de ansamblu asupra performanțelor internetului din România. Potrivit raportului, Orange își păstrează poziția de lider al pieței pentru al patrulea an consecutiv, oferind cele mai bune rezultate atât la internetul fix, cât și la cel mobil în 2025, arată Economica. Potrivit nPerf, piața […] Articolul Clasamentul vitezelor de internet din România în 2025: concurență strânsă și performanțe tot mai ridicate apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:20
Centralele de apartament rămân permise în clădirile noi până în 2030. Clădirile vechi, emisii zero până în 2050 # PSNews.ro
Până la 1 ianuarie 2030, nu există nicio prevedere legală care să poată fi interpretată ca limitând utilizarea centralelor individuale de apartament alimentate cu gaz în clădirile rezidențiale noi, arată Ministerul Dezvoltării într-un document oficial consultat de Profit.ro. În ceea ce privește fondul construit existent, autoritățile precizează că renovarea energetică și transformarea clădirilor în imobile […] Articolul Centralele de apartament rămân permise în clădirile noi până în 2030. Clădirile vechi, emisii zero până în 2050 apare prima dată în PS News.
12:10
Acuzații de plagiat la vârful Justiției. Avocatul Toni Neacşu explică miza scandalului: „Poate fi și Bolojan!” # PSNews.ro
Avocatul Adrian Toni Neacşu explică miza scandalului generat de acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiţiei, Radu Marinescu. Odată cu plecarea acestuia, Ilie Bolojan ar putea să devină şi interimar la Justiţie. Însă, procedura de numire a procurorilor-şefi va continua. Totodată, Toni Neacşu aminteşte cum ministrul Marinescu, în procedura de numire a şefilor de parchete, […] Articolul Acuzații de plagiat la vârful Justiției. Avocatul Toni Neacşu explică miza scandalului: „Poate fi și Bolojan!” apare prima dată în PS News.
12:10
Viceprimarul Timișoarei, găsit în stare de incompatibilitate de către ANI. Paula Romocean a fost 2 ani și șef în USR # PSNews.ro
Viceprimarul Timișoarei, Paula-Ana Romocean (USR), găsită în incompatibilitate de ANI. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, în perioada 2021-2023, Paula Romocean a fost membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal, în timp ce avea și funcție de conducere în partid. “S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 – 22 mai 2023, […] Articolul Viceprimarul Timișoarei, găsit în stare de incompatibilitate de către ANI. Paula Romocean a fost 2 ani și șef în USR apare prima dată în PS News.
11:30
„România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE, cu depozitele pline 100%”, spune ministrul # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan. Ministrul a subliniat că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023. „Suntem […] Articolul „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE, cu depozitele pline 100%”, spune ministrul apare prima dată în PS News.
11:30
Conflict între Justiție și Cotroceni: Șefa Curții de Apel București acuză un plan politic de control al magistraților # PSNews.ro
Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București (CAB), avertizează asupra existenței unui „plan matematic” prin care puterea politică ar încerca să preia controlul asupra sistemului judiciar. Aceasta i-a reproșat direct președintelui Nicușor Dan că aduce prejudicii grave justiției prin declarațiile sale referitoare la existența unor presiuni și persecuții în sistem. Reacția vine după ce, luna […] Articolul Conflict între Justiție și Cotroceni: Șefa Curții de Apel București acuză un plan politic de control al magistraților apare prima dată în PS News.
11:30
Scandalul plagiatului ministrului Justiției. Victor Ponta: „Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a reacționat, luni dimineața, la dezvăluirile făcute de PressOne, care arată că teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, conține fragmente copiate din alte lucrări științifice. Ponta afirmă că USR vrea să „pună mâna pe Ministerul Justiției”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ponta a criticat dezvăluirile făcute de […] Articolul Scandalul plagiatului ministrului Justiției. Victor Ponta: „Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției” apare prima dată în PS News.
11:30
Ministerul Educației din România a anunțat că, pe 12 ianuarie, elevii și preșcolarii din șase județe vor desfășura cursuri online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv ninsori și ger. Județele afectate sunt Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș, unde aproximativ 2.200 de elevi și preșcolari vor rămâne acasă. De asemenea, în alte trei unități […] Articolul Elevii din șase județe, cursuri online din cauza ninsorilor apare prima dată în PS News.
11:30
Eugen Rădulescu, consilier la Banca Națională a României, a declarat că reducerea cheltuielilor din administrație cu 10% nu este suficientă pentru a aborda problemele financiare ale țării. El a subliniat că subiectul reorganizării administrativ-teritoriale este ignorat, ceea ce contribuie la risipa resurselor. Rădulescu a comparat situația actuală cu România anilor ’60, afirmând că nu există […] Articolul Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Care e marea problemă apare prima dată în PS News.
10:30
Adrian Câciu denunță „naționalizarea veniturilor” de către Guvernul Bolojan: O lovitură dată investițiilor locale # PSNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu lansează critici dure la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând Executivul de o tentativă de „naționalizare a veniturilor” prin preluarea impozitului pe venit de la autoritățile locale către bugetul central. Fostul ministru al Finanțelor avertizează că această manevră contabilă este ineficientă pentru reducerea deficitului bugetar, fiind doar o mutare a […] Articolul Adrian Câciu denunță „naționalizarea veniturilor” de către Guvernul Bolojan: O lovitură dată investițiilor locale apare prima dată în PS News.
10:30
Alertă la graniță: Peste 110.000 de păsări sacrificate în R. Moldova din cauza furajelor toxice din Ucraina # PSNews.ro
Un scandal de proporții a izbucnit la granița României, după ce R. Moldova a fost nevoită să sacrifice peste 110.000 de păsări din cauza unor furaje contaminate importate din Ucraina. Alerta a fost declanșată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din R. Moldova, care, în urma testelor de laborator efectuate pe probe de ser […] Articolul Alertă la graniță: Peste 110.000 de păsări sacrificate în R. Moldova din cauza furajelor toxice din Ucraina apare prima dată în PS News.
10:30
Florin Manole explică blocajul recalculării pensiilor: Deficit de personal, salarii mici și fonduri înghețate de guvern # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că procesul anevoios de recalculare a pensiilor este cauzat de o criză severă de personal în cadrul caselor de pensii, unde salariile mici nu mai atrag noi angajați. Oficialul a făcut apel la înțelegere față de întârzierile apărute, subliniind totodată că pachetul 1, adoptat de Guvernul Bolojan, a dus […] Articolul Florin Manole explică blocajul recalculării pensiilor: Deficit de personal, salarii mici și fonduri înghețate de guvern apare prima dată în PS News.
10:30
PressOne: Peste jumătate din teza de doctorat a lui Radu Marinescu e plagiată. Reacţia ministrului Justiţiei # PSNews.ro
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată, relatează PressOne. La rândul său, ministrul respinge acuzaţiile, spunând că nu consideră că a plagiat şi că şi-a elaborat teza de doctorat „în conformitate cu normele timpului şi sub coordonarea unui profesor academician reputat”. Potrivit unei analizate realizate […] Articolul PressOne: Peste jumătate din teza de doctorat a lui Radu Marinescu e plagiată. Reacţia ministrului Justiţiei apare prima dată în PS News.
10:30
Propunere istorică la Bruxelles: Europa are nevoie de o armată proprie care să înlocuiască trupele americane # PSNews.ro
Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, a lansat o propunere ambițioasă privind constituirea unei forțe militare comune a Uniunii Europene, capabilă să înlocuiască trupele americane staționate pe continent. Fostul premier lituanian susține că Europa are nevoie de o forță permanentă de 100.000 de oameni pentru a-și asigura protecția, singurul mod în care continentul ar putea […] Articolul Propunere istorică la Bruxelles: Europa are nevoie de o armată proprie care să înlocuiască trupele americane apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
RAPORT Jumătate din populaţia urbană a României va fi afectată de valuri extreme de căldură până în 2040 # PSNews.ro
Ediţia a II-a a raportului „Starea Climei România 2025: Unde suntem şi încotro mergem”, arată că jumătate din populaţia urbană a României (50%) va fi afectată de valuri extreme de căldură până în anul 2040. Conform raportului, diferenţa de temperatură dintre centrul Bucureştiului şi zonele rurale adiacente, cauzată de efectul Insulei de Căldură Urbană (ICU) este cuprinsă între +3 şi +8 grade. „Anul […] Articolul RAPORT Jumătate din populaţia urbană a României va fi afectată de valuri extreme de căldură până în 2040 apare prima dată în PS News.
18:30
Patronul barului din Crans-Montana, dezvăluiri în fața anchetatorilor. Ușa de serviciu era încuiată # PSNews.ro
Managerul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion a avut loc un incendiu soldat cu moartea a 40 de persoane, a recunoscut în fața anchetatorilor că ușa de serviciu de la parterul localului era încuiată din interior în noaptea tragediei. Bărbatul a precizat că el însuși înlocuise spuma de pe tavan care […] Articolul Patronul barului din Crans-Montana, dezvăluiri în fața anchetatorilor. Ușa de serviciu era încuiată apare prima dată în PS News.
18:30
Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri” # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea acuză USR de ipocrizie și oferă o serie de precizări după ce, în țară, s-a vehiculat ideea că reprezentanții social-democraților la Bruxelles au votat, în decembrie, Acordul UE – Mercosur, iar acum nu mai admit acest lucru. Fostul primar al Capitalei denunță zvonurile că social-democrații ar fi votat împotriva romîânilor și […] Articolul Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri” apare prima dată în PS News.
18:30
Ce zile sunt libere de la stat în 2026? Vorbim despre un calendar ”generos” de sărbători legale, dar și minivacanțe. Ce zile sunt libere de la stat în 2026 În anul 2026 sunt 17 sărbători legale, iar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe zile libere în […] Articolul Zile libere în 2026. O parte dintre ele se pierd apare prima dată în PS News.
18:30
Ministrul Apărării Radu Miruță a anunțat duminică pe Facebook că a participat la comemorarea victimelor tragediei din Crans Montana. „Gândurile mele s-au îndreptat și către tânărul de 18 ani din Gorj și către familia sa”. Radu Miruță a scris duminică pe Facebook că a participat la comemorare împreună cu Raed Arafat. „A fost un moment de emoție profundă […] Articolul Ministrul Miruţă a participat la ceremonia de comemorare a victimelor din Crans-Montana apare prima dată în PS News.
18:30
Spor de noapte la Administrația Prezidențială. Cât câștigă angajații din subordinea lui Nicușor Dan # PSNews.ro
Administrația Prezidențială a României oferă, pe lângă salariile de bază și indemnizațiile aferente funcției, o serie de sporuri și bonificații pentru personalul angajat. Inclusiv pentru munca de noapte și condiții de muncă vătămătoare. În cazul funcțiilor de demnitate publică, indemnizațiile lunare sunt conform responsabilității funcției. Președintele României primește 24.960 de lei, consilierii prezidențiali 21.840 de […] Articolul Spor de noapte la Administrația Prezidențială. Cât câștigă angajații din subordinea lui Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
18:30
Regiunea arctică ar trebui să se supună în continuare principiilor dreptului internațional! Într-o rezoluție recentă, deputații din Parlamentul European au condamnat militarizarea în creștere a zonei arctice. Ei au îndemnat UE să consolideze cooperarea cu aliații săi din NATO. De asemenea, au respins revendicările teritoriale unilaterale și concurența geopolitică de-a lungul rutelor maritime arctice. În […] Articolul Parlamentul European: Regiunea arctică nu ar trebui să fie militarizată apare prima dată în PS News.
18:30
Bill Gates avertizează că lumea „a făcut un pas înapoi”. „Următorii cinci ani vor fi dificili” # PSNews.ro
Anul trecut nu a decurs așa cum spera Bill Gates. În calitate de filantrop care a dedicat miliarde pentru îmbunătățire oricărui lucru, Gates nu a putut decât să urmărească cum administrația Trump a redus drastic contractele de ajutor extern. Cofondatorul Microsoft a criticat regimul de reducere a costurilor. O mare parte din acesta a fost […] Articolul Bill Gates avertizează că lumea „a făcut un pas înapoi”. „Următorii cinci ani vor fi dificili” apare prima dată în PS News.
18:30
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani # PSNews.ro
Evenimentele recente de pe plaja Matalascañas, unde zona de promenada a fost distrusă, demonstrează că efectele schimbărilor climatice nu sunt un simplu avertisment. Fenomenele extreme devin tot mai vizibile. Dacă nu se intervine, multe dintre cele mai populare plaje din sudul Spaniei ar putea dispărea în câteva decenii. Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, […] Articolul 33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani apare prima dată în PS News.
18:30
PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu. O acuză că a trădat interesele fermierilor români în acordul UE–Mercosur # PSNews.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită demiterea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu. O acuză că a poziționat România împotriva propriilor fermieri în contextul negocierilor privind acordul comercial Uniunea Europeană-Mercosur. Reprezentanții PUSL susțin că mandatul exprimat de România la nivel european, fără garanții clare pentru protejarea agriculturii autohtone, echivalează cu o abandonare a interesului național. În […] Articolul PUSL cere demiterea ministrului Oana Țoiu. O acuză că a trădat interesele fermierilor români în acordul UE–Mercosur apare prima dată în PS News.
17:10
Copii în moarte cerebrală după operaţii la Spitalul Județean Constanța. Familiile acuză erori medicale grave # PSNews.ro
Două familii acuză Spitalul Județean de Urgență Constanța de erori medicale grave. Copiii lor – un băiețel de doi ani și o fetiță de șase ani – au ajuns în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale efectuate în unitatea medicală. Ambii copii au fost aduși inițial la camera de gardă cu dureri abdominale. Potrivit […] Articolul Copii în moarte cerebrală după operaţii la Spitalul Județean Constanța. Familiile acuză erori medicale grave apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Avionul Apocalipsei la Los Angeles. Premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA # PSNews.ro
Avionul istoric al Comandamentului Strategic al SUA a aterizat pe un aeroport civil aglomerat. Este un eveniment fără precedent care a atras atenția analiștilor, observatorilor și a presei internaționale. Pentru prima dată în peste o jumătate de secol de serviciu, avionul E-4B Nightwatch, cunoscut sub numele de „Avionul Apocalipsei”, a aterizat pe un aeroport civil […] Articolul VIDEO Avionul Apocalipsei la Los Angeles. Premieră istorică pentru Comandamentul Nuclear al SUA apare prima dată în PS News.
17:10
Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede # PSNews.ro
Un bărbat a ales o formă neobișnuită de protest față de majorările de taxe și impozite locale. S-a prezentat la ghișeul de plată cu o pungă de aproximativ cinci kilograme, plină cu monede. Scena a fost filmată și publicată pe rețelele de socializare, în două părți. Bărbatul avea de achitat suma de 903 lei, bani adunați […] Articolul Protest inedit la plata impozitelor. Un român a venit cu o pungă de 5 kilograme de monede apare prima dată în PS News.
17:10
Şase candidaţi sunt în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene # PSNews.ro
Şase candidaţi au depus cereri pentru funcţia de vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană. Va fi înlocuit spaniolul Luis de Guindos, al cărui mandat expiră la finalul lunii mai. Miniştrii de Finanţe din zona euro vor nominaliza un candidat pe 19 ianuarie. Cei şase candidaţi sunt: Mario Centeno din Portugalia, Martins Kazaks din Letonia, Madis Müller […] Articolul Şase candidaţi sunt în cursa pentru funcţia de vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.