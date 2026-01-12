Înțelegerea corifeilor, o minciună!
National.ro, 12 ianuarie 2026 16:10
Înțelegerea corifeilor, o minciună!

Dă pe dinafară, precum laptele uitat pe aragaz, numărul „formatorilor de opinie", al „experților" în politică externă și internă, al generalilor instruiți pe asfalt care-și varsă, pe toate suporturile media, părerile… părelnice privind arestarea președintelui venezuelean de către americani. Acestora li se alipesc și unii… stimulați să propage ideea clamată de omniprezenții părerologi, anume că […]
• • •
Taxe și mai mari pe proprietate. Planul lui Bolojan pentru o nouă creștere a impozitelor imobiliare
Anul 2026 ar putea aduce o recalculare a taxelor locale. Proprietarii de apartamente și case fiind vizați de o nouă posibilă creștere a impozitelor. Deși noile impozite abia au intrat în vigoare, de la 1 ianuarie. Mai exact, autorităţile plănuiesc trecerea la un sistem care va taxa proprietăţile la valoarea lor de piaţă, nu în […]
Criză politică în Bulgaria. După ce a trecut la euro, țara s-ar putea pregăti din nou de alegeri anticipate
Cel mai mare partid din Bulgaria a refuzat propunerea de a forma un nou guvern. Lipsa unei majorități stabile ar putea duce țara spre noi alegeri anticipate. Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni o solicitare din partea președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea […]
Anul riscurilor pentru Europa

Presiunea externă din partea Rusiei asupra Ucrainei este în creștere, China subminează baza industrială a UE, iar SUA – care amenință acum să anexeze teritoriul unui aliat NATO – subminează regulamentul multilateral al blocului comunitar, din ce în ce mai depășit într-o lume mult mai tranzacțională și puțin cooperantă. Privind în perspectivă, cele mai mari […]
Care sunt opțiunile Americii în Iran?

„Iranul se îndreaptă spre Libertate, poate ca niciodată până acum", a anunțat Donald Trump pe rețelele de socializare. „SUA sunt gata să ajute". Ceea ce a început ca o grevă a comercianților din Teheran s-a transformat într-o profundă criză de legitimitate a regimului, care i-a determinat pe unii din interior să se întrebe dacă se […]
Uniunea Europeană trebuie să meargă pe cont propriu, nu să urmeze dictatele SUA

UE s-a confruntat în repetate rânduri cu aceeași alegere: să accepte o altă cerere scandaloasă a președintelui american Donald Trump sau să-și folosească puterea pentru a impune sancțiuni asupra încălcărilor comise de Washington. De fiecare dată, liderii europeni au ales prima opțiune, în convingerea că, dacă vor căuta să-i intre în grații lui Trump, vor […]
Mario Iorgulescu rupe tăcerea: „Am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri"/Cum a început tânărul să consume substanțe interzise
După o perioadă îndelungată în care a păstrat tăcerea, despre Mario Iorgulescu s-a aflat, la început de 2026, că a făcut câteva declarații după accidentul pe care l-a provocat, în toamna anului 2019, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit. La peste șase ani de la accidentul mortal pe care l-a […]
Noi alerte meteo. Ger năprasnic în România: Temperaturile vor coborî până la minus 19 grade în unele zone/Vremea în Capitală
Vin informații actualizate de la meteorologi, cu privire la vremea din intervalul următor. Specialiștii atrag atenția că urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă îndeosebi noaptea și dimineața, dar și cu ninsori în mai multe zone ale țării. Specialiștii ANM au emis o informare meteo și mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele […]
Impozitele din 2026 sunt un bobârnac. Bâta în cap o vom lua în 2027

1. Românii sunt striviți de impozite, iar trotinetarii au început atacul pe care l-am anticipat în șapte din ultimele zece texte publicate în "Național". Nici nu era greu. Sunt previzibili, armele lor s-au tocit înainte de pandemie și război. Oengiștii au scos-o la joacă pe Emilia Șercan și îl acuză pe ministrul Justiției de plagiat. […]
Schimbare totală de vreme în Europa. Cum va fi iarna 2026-2027

Schimbare totală de vreme în Europa. Cum va fi iarna 2026-2027? Iată ce spun specialiștii! În timp ce deja iarna an a adus, la început de 2026, precipitații sub formă de ninsoare, dar și temperaturi foarte scăzute, în țări din Europa, inclusiv în România, apar informații de ultimă oră, ce conturează date cu privire la […]
Cutremur în România, luni dimineață. Magnitudinea seismului din 12 ianuarie

A fost cutremur, în primele ore ale dimineții de luni, 12 ianuarie, în România. Primele informații făcute publice de către specialiști indică faptul că mișcarea telurică a avut loc în zona seismică Vrancea. Mai precis, din câte a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la ora 05:39, în zona seismică […]
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another" și „Hamnet", marii câștigători. Lista completă a premiilor – VIDEO
S-au aflat numele marilor câștigători ai premiilor Globul de Aur, în cadrul ediției cu numărul 83 a galei. Globurile de Aur ocupă un loc important în seria premiilor cinematografiei, precedând Premiile Oscar, gală ce va avea loc peste câteva săptămâni, în luna martie. „One Battle After Another", o satiră despre politica radicală, şi „Hamnet", o […]
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe, luni, din cauza vremii
Vremea rea continuă să dea bătăi de cap în unele județe din țară, motiv pentru care cursurile se vor desfășura luni, 12 ianuarie, fie online, fie vor fi suspendate, în unele școli. Elevii de la șase școli din țară vor desfășura luni, 12 ianuarie, cursuri online, din cauza vremii nefavorabile, iar în trei unități școlare […]
Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO
După ce au văzut cât au de plătit la Fisc pe 2026, românii au trecut la nivelul următor: rugăciunea. La Oradea, premierul Ilie Bolojan a urcat pe scena unei biserici baptiste, unde i s-a cerut oficial „înțelepciune de sus" — semn că jos, pe fluturașul de salariu și pe ghiseul.ro, lucrurile nu mai pot fi […]
Horoscop 12 ianuarie 2026 – Maturizarea este un proces glorios

BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, vă supărați […]
Când partidul începe să-ți numere zilele – Bolojan, pe urmele lui Ciucă

În PNL, liniștea este primul semn că se pregătește o execuție. Iar în jurul lui Ilie Bolojan, liniștea a cam dispărut și de la o vreme se aud tot mai clar vocile liderilor liberali care nu mai înghit direcția impusă de la Palatul Victoria. Sau de la „gașca din Oradea"? Ultima, dar cu siguranță nu […]
România, "proasta satului". Ca să nu dea bani, statul și-a asumat să primească și să întrețină 660 de imigranți
După Germania și Franța, România și-a asumat cei mai mulți imigranți relocați începând din luna iunie a acestui an. Dacă celelalte state au preferat să accepte simbolic ceva imigranți, să dea bani sau pur și simplu să spună "pas" Comisiei Europene, țara noastră s-a angajat să primească și să întrețină nu mai puțin de 660 […]
Trump joacă Monopoly geopolitic cu Groenlanda

În funcție de ziua săptămânii, atenția lui Donald Trump se concentrează alternând pe Canada, Venezuela, Canalul Panama – și, în ultimele luni, pe Groenlanda. Poate că motivul cel mai plauzibil pentru care Trump vizează Groenlanda este politica ego-ului. Un președinte dornic să facă America din nou măreață și să ducă la bun sfârșit misiunea începută […]
A semnat cu Bayern până în 2030, dar gândul îi este la Real Madrid

Dayot Upamecano nu a renunțat definitiv la visul de a ajunge la Real Madrid. Cotidianul L'Equipe dezvăluie că fundașul francez a acceptat prelungirea contractului cu Bayern Munchen, dar a introdus o clauză care îi poate deschide drumul spre „galactici". După luni de negocieri, Upamecano va semna cu Bayern până în 2030, cu opțiune de prelungire […]
Zlatan și „haita arctică"

Zlatan Ibrahimovic, unul dintre cei mai carismatici fotbaliști din istorie, și-a surprins din nou fanii cu o apariție spectaculoasă pe rețelele de socializare. Retras din activitate în 2023, fostul atacant al lui AC Milan a lăsat pentru câteva zile confortul de la Milano și s-a întors într-un loc apropiat sufletului său: nordul înghețat al Suediei. […]
America devine spaima Europei?

Europa a intrat într-o nouă stare de alertă în fața semnalelor din ce în ce mai explicite că Statele Unite nu mai doresc să suporte povara garantării securității continentului și manifestă ostilitate deschisă în domenii care ating esența problemelor de securitate. La începutul lunii decembrie, SUA au publicat noua Strategie de Securitate Națională, lansând un […]
Orientul Mijlociu, din nou în schimbare

Orientul Mijlociu a fost mult timp organizat în jurul alinierilor pragmatice și ideologice. Înainte de atacul Hamas asupra Israelului (7 octombrie 2023), au dat naștere la două blocuri regionale care au structurat majoritatea comportamentelor politice, diplomatice și de securitate. Alianțele pragmatice se bazau pe interese ce puteau fi negociate, evaluate și aplicate. Cooperarea în domeniul […]
Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor # National.ro
După ce a strigat în gura mare prin toată mass-media și pe toate rețele sociale că cei de la Apele Române au pierdut banii din PNRR, Diana Buzoianu, de la USR, este pusă la colț chiar de fostul ministru al Mediului, liberalul Mircea Fechet. Acesta spune că, în realitate, Diana Buzoianu este cea care a […] The post Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor first appeared on Ziarul National.
Când secretarul de stat american John Kerry a deplâns faptul că Vladimir Putin se comporta „în stilul secolului al XIX-lea” după invadarea Crimeei în 2014, probabil nu anticipa cât de precisă era remarca sa în descrierea politicii externe actuale a Statelor Unite. Dar perioada care rezonează cel mai mult astăzi este epoca în care au […] The post SUA – Noua Epocă Imperială first appeared on Ziarul National.
A existat vreun an în istorie care să fi început precum 2026? În puțin peste șapte zile, America lui Donald Trump l-a capturat pe Nicolas Maduro, a declarat controlul asupra Venezuelei și a lansat noi amenințări că va prelua Groenlanda de la Danemarca. Lumea se confruntă cu Trump fără limite: un președinte care se simte […] The post Donald Trump nelimitat: fără constrângeri acasă, aventurier în străinătate first appeared on Ziarul National.
Este dezbaterea care a dominat industria tehnologică în 2025 și nu va dispărea prea curând. Liderii din domeniul IA, precum OpenAI și Nvidia, au creat o rețea impresionantă de acorduri uimitoare cu firme de infrastructură cloud, în timp ce hiper-scalerii, inclusiv Amazon, Microsoft și Google, continuă să pompeze miliarde de dolari pentru construirea de centre […] The post Ne aflăm într-o bulă a inteligenței artificiale? first appeared on Ziarul National.
Fermierii, țepuiți de autorități. Banii destinați despăgubirilor, transferați, șmecherește, în contul Ministerului Agriculturii # National.ro
Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole, prevăzut în Planul Național Strategic al României, a fost implementat doar pe jumătate. Mai exact, APIA a luat câte 3% din sumele destinate subvențiilor la hectar de la fiecare fermier și i-a pus, ca din greșeală, într-un cont destinat Ministerului Agriculturii, să li se […] The post Fermierii, țepuiți de autorități. Banii destinați despăgubirilor, transferați, șmecherește, în contul Ministerului Agriculturii first appeared on Ziarul National.
O explicație detaliată a articolului precedent este necesară. 2008 un an crucial, cu două întâlniri Putin Bush la București și Soci, an care a devoalat războiul de astăzi din Ucraina! Întâlnirea bilaterală dintre George W. Bush și Vladimir Putin de la București a avut loc la 4 aprilie 2008, în marja summitului NATO de la București (desfășurat între 2–4 aprilie 2008). Aceasta a fost o […] The post Războiul din Ucraina a început în 2008 (II) first appeared on Ziarul National.
Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot # National.ro
1. În 2022, când Rusia a atacat Ucraina, mulți români cu oarecare stare își făceau planuri să fugă din țară. În Grecia, în Portugalia. Îmi aduc aminte că Portugalia era varianta cea mai bună. Chirii mici, mâncare ieftină, stres zero. N-a plecat nimeni. Putin nu ne-a atacat. Nu a fost în stare să ia trei […] The post Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot first appeared on Ziarul National.
Apare vaccinul administrat prin bere. Ce s-a întâmplat cu Virologul care l-a inventat după ce a băut 5 halbe # National.ro
Un om de ştiinţă american a vrut să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul, în general, și se pare că a reușit. A creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere. Chris Buck, virusolog la Institutul Național pentru Cancer din Maryland, a inventat primul vaccin din lume […] The post Apare vaccinul administrat prin bere. Ce s-a întâmplat cu Virologul care l-a inventat după ce a băut 5 halbe first appeared on Ziarul National.
Ţeapa “Curierul” de pe WhatsApp te lasă fără contul din aplicaţia de mesagerie. Cum funcţionează înşelăciunea # National.ro
O nouă metodă de înșelăciune face victime în România, prin intermediul aplicației WhatsApp. Oamenii primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și sunt îndemnați să acceseze un link legat de un colet. Persoanele care cad în capcana infractorilor cibernetici rămân fără contul din aplicaţia de mesagerie. De fapt, linkul duce către o pagină […] The post Ţeapa “Curierul” de pe WhatsApp te lasă fără contul din aplicaţia de mesagerie. Cum funcţionează înşelăciunea first appeared on Ziarul National.
România se află sub alertă de ninsori, ger și viscol până marți, 13 ianuarie. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente. Meteorologii transmit că până marți, 13 ianuarie, este valabilă o avetizare meteo de vreme deosebit de rece și ninsori în toată țara. Cele mai afectate zone vor fi Banat, […] The post România, sub alertă de ninsori și ger. Harta zonelor afectate și prognoza ANM first appeared on Ziarul National.
O ţară din sud-estul Europei, vecină cu România, este considerată una dintre cele mai sigure destinații turistice din Europa, fiind inclusă în Nivelul 1 de risc, cea mai scăzută categorie de avertizare pentru călătorii. Conform acestei categorii, vizitatorii trebuie doar să adopte măsuri de precauție obișnuite. Bulgaria, o ţară sigură în Europa Acel vecin al […] The post Harta securităţii în Europa. Cât de sigură este România pentru turiştii străini first appeared on Ziarul National.
Şoferii din România pot circulta pe mai mulţi kilometri de autostradă, dar cam atât. Benzinăriile şi spaţiile de servicii sunt o raritate # National.ro
Şoferii din România beneficiază de mai mulţi kilometri de autostradă, odată cu livrarea loturilor din A7 (Autostrada Moldovei). În 2025, România a depășit borna de 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marcând al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. Autostrăzile și drumurile […] The post Şoferii din România pot circulta pe mai mulţi kilometri de autostradă, dar cam atât. Benzinăriile şi spaţiile de servicii sunt o raritate first appeared on Ziarul National.
Acuzaţii grave aduse medicilor de la Spitalul din Constanţa, după ce un copil a intrat în moarte cerebrală! # National.ro
O fetiţă de 2 ani se află în moarte cerebrală după ce a fost operată la Spitalul Județean Constanța. Părinții reclamă erori grave ale personalului medical. După operație, fetița a fost dusă la terapie intensivă, unde starea ei s-ar fi agravat în doar zece minute. Conform unor surse la curent cu acest caz, buzele Anei […] The post Acuzaţii grave aduse medicilor de la Spitalul din Constanţa, după ce un copil a intrat în moarte cerebrală! first appeared on Ziarul National.
Gestul unui bărbat după ce a văzut noile taxe din 2026: s-a prezentat la ghișeu cu 5 kilograme de monede VIDEO # National.ro
O oră le-a trebuit funcționarelor de la Direcția Taxe și Impozite Locale Suceava să numere banii cu care un cetățean și-a achitat dările fiscale la stat. Bărbatul a găsit o modalitate inedită să se „răzbune” pe Ilie Bolojan, pentru majorarea impozitelor pe locuințe. Majorările semnificative ale dărilor fiscale i-au scos pe suceveni în stradă, la […] The post Gestul unui bărbat după ce a văzut noile taxe din 2026: s-a prezentat la ghișeu cu 5 kilograme de monede VIDEO first appeared on Ziarul National.
Horoscop 11 ianuarie. Este o zi bună pentru economii și reevaluarea priorităților financiare # National.ro
Ziua de duminică vine cu o energie axată pe organizare, responsabilitate și clarificări importante. Influențele astrale favorizează analiza lucidă, deciziile practice și dorința de a pune ordine atât în viața personală, cât și în cea profesională. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi! Horoscop zodia Berbec Simțiți nevoia să fiți utili și implicați […] The post Horoscop 11 ianuarie. Este o zi bună pentru economii și reevaluarea priorităților financiare first appeared on Ziarul National.
Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului # National.ro
Denisa Scripcariu, psiholog clinician în supervizare, a adresat o scrisoare deschisă Parlamentului României în care avertizează că noua lege privind exercitarea profesiei de psiholog riscă să agraveze abandonul profesional și migrația tinerilor specialiști. Din interiorul sistemului, aceasta descrie un parcurs profesional construit aproape exclusiv pe autofinanțare, în care costurile formării, supervizării și acreditării sunt suportate […] The post Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului first appeared on Ziarul National.
Recentele scandaluri din întreaga mass-media, provocate de situația generată de zborul președintelui României la Paris, fac necesară lămurirea aspectului legat de avionul prezidențial, pentru a se putea înțelege corect situația reală, dincolo de contrele dintre Putere și Opoziție. România are, sau nu, nevoie de un avion prezidențial? Unul din modurile de reprezentare publică a unui […] The post Avionul prezidențial, între mit și realitate first appeared on Ziarul National.
Anul 2026 se prefigurează a fi unul al contrastelor în gastronomie, iar redescoperirea unor ingrediente clasice va transforma mesele și feed-urile sociale, aducând mai multă creativitate și conștientizare în obiceiurile noastre alimentare. BBC a identificat șase tendințe cheie care vor domina mesele și feed-urile digitale anul viitor. Arome „fricy”: fructat și picant într-o singură farfurie […] The post Șase tendințe alimentare care vor defini bucătăria în 2026 first appeared on Ziarul National.
Scumpirile din 2026 afectează și prețurile înmormântărilor. Cum cât s-au majorat taxele din cimitire și la capelă # National.ro
Noul an aduce majorări și în sectorul serviciilor funerare. Mai multe orașe au actualizat taxele pentru înhumări, deshumări, utilizarea capelelor și întreținerea cimitirelor, în timp ce alte localități au menținut tarifele la nivelul din 2025. Tarifele, majorate în funcţie de rata inflaţiei Începând cu 1 ianuarie 2026, au crescut mai multe taxe din România. Odată […] The post Scumpirile din 2026 afectează și prețurile înmormântărilor. Cum cât s-au majorat taxele din cimitire și la capelă first appeared on Ziarul National.
Militar american, găsit fără suflare într-un apartament din Otopeni. A fost deschis un dosar de moarte suspectă # National.ro
Polițiștii ilfoveni au deschis un dosar de moarte suspectă, după ce s-a descoperit cadavrul unui bărbat în locuința sa din Otopeni. Individul era un militar american aflat în rezervă, care a luptat în mai multe teatre de operațiuni. Potrivit gandul.ro, militarul a fost găsit fără suflare miercuri. Cea care a alertat autoritățile despre moartea cetățeanului […] The post Militar american, găsit fără suflare într-un apartament din Otopeni. A fost deschis un dosar de moarte suspectă first appeared on Ziarul National.
Cât a ajuns să coste, în 2026, un loc de parcare în București. Șoferii sunt suprataxați pentru al doilea sau al treilea loc # National.ro
Cetățenii care locuiesc în sectoarele 4 și 5 din București și au mai mult de un loc de parcare trebuie să suporte costuri suplimentare. Mai exact, șoferii cu mai mult de un loc de parcare sunt suprataxaţi. Pentru al doilea loc, taxa este de 1.400 de lei, iar pentru al treilea, 2.000 de lei. Astfel, […] The post Cât a ajuns să coste, în 2026, un loc de parcare în București. Șoferii sunt suprataxați pentru al doilea sau al treilea loc first appeared on Ziarul National.
Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile # National.ro
În situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute care pot perturba cursurile școlare sau activitatea didactică, părinții pot primi zile libere plătite de angajatori pentru a-și lua copiii acasă pe durata închiderii unităților de învățământ. Pentru perioada în care vor sta acasă, părinții vor primi 75% din salariul pe […] The post Părinții pot sta acasă cu copiii, dacă școlile sunt închise din cauza vremii. Care sunt condițiile first appeared on Ziarul National.
Cunoscută popular drept „cea mai deprimantă zi a anului”, anual, a treia zi de luni după începutul Anului Nou este considerată Lunea Albastră. Anul acesta cade pe 19 ianuarie. Dacă ți s-a părut prima zi de luni a anului plictisitoare, pregătește-te pentru ceea ce urmează. Cunoscută popular drept „cea mai deprimantă zi a anului”, anual, […] The post Blue Monday 2026. În ce zi pică „cea mai deprimantă zi a anului” / Cum o gestionezi first appeared on Ziarul National.
Atenție la fraude! Românii, vizați cu facturi fictive după majorarea taxelor / Ce să faci să nu pici în plasa escrocilor # National.ro
Creșterea recentă a taxelor și impozitelor a devenit un pretext folosit intens de infractorii cibernetici pentru a lansa noi tentative de fraudă. Ziua de joi, 8 ianuarie 2026, a început cu nervi și confuzie pentru mii de contribuabili români care au încercat să își achite obligațiile fiscale online. Mulți dintre cei care au accesat platforma […] The post Atenție la fraude! Românii, vizați cu facturi fictive după majorarea taxelor / Ce să faci să nu pici în plasa escrocilor first appeared on Ziarul National.
Ziua de sâmbătă vine cu o energie calmă și concentrată, ideală pentru introspecție, clarificări și pași bine calculați. Unele zodii primesc susținere neașteptată, altele sunt încurajate să-și urmeze intuiția. Descoperă ce îți rezervă astrele! Află ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut! Horoscop pentru Berbec Presiunea legată de carieră și […] The post Horoscop 10 ianuarie. O zi a introspecției! Caută clarificări first appeared on Ziarul National.
