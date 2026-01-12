Un scandal de presupusă corupţie în Cipru, ţară aflată la preşedinţia Consiliului UE, ia amploare odată cu demisia principalului consilier al preşedintelui

16:00

Electrocentrale Bucureşti SA precizează că funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit şi că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar implica, între altele, funcţionarea CET în regimuri tehnice anormale şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii. „Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, explică reprezentanţii companiei. Potrivit aceleiaşi surse, dacă parametrii de retur ai circuitului ar fi asiguraţi corespunzător, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maximum, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată.