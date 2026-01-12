Un scandal de presupusă corupţie în Cipru, ţară aflată la preşedinţia Consiliului UE, ia amploare odată cu demisia principalului consilier al preşedintelui
News.ro, 12 ianuarie 2026 17:20
Un scandal de presupusă corupţie aflat în prim-planul atenţiei politice în Cipru, ţară care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a luat amploare după ce Charalambos Charalambous, şeful de cabinet al preşedintelui Nikos Christodoulides, şi-a anunţat demisia, invocând eforturi deliberate de „a-i aduce prejudicii personale preşedintelui, de a semăna îndoiala în privinţa guvernului şi de a afecta imaginea ţării”, relatează POLITICO.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
17:50
Transnistria se confruntă din nou cu o criză energetică. Sunt pene de curent, iar cursurile au fost scurtate în şcoli din cauza frigului # News.ro
Combinatul de ciment de la Râbniţa şi-a suspendat activitatea, iar Uzina Metalurgică Moldovenească funcţionează la capacitate parţială, în timp ce în şcolile şi clădirile administrative din Transnistria a fost întreruptă încălzirea pe durata vacanţei de iarnă, mai multe localităţi înregistrând pene de curent, în condiţiile în care regiunea separatistă transnistreană se confruntă din nou cu o criză energetică.
17:50
Opozanta venezueleană María Corina Machado, primită în audienţă de Papa american Leon al XIV-lea, înainte ca Trump s-o primească pe laureata Nobelului Păcii din 2025 # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea a primit-o luni în audienţă pe şefa opoziţiei venezuelene María Corina Machado, laureata Premiul Nobel pentru pace în 2025, anunţă într-un scurt comunicat Vaticanul, relatează AFP.
Acum 15 minute
17:40
Trei deţinuţi morţi şi 11 deţinuţi şi un gardian răniţi în sudul SUA, într-o încăierare la o închisoare de stat în Georgia. Autorităţile nu dezvăluie imediat motivul încăierării, care a izbucnit în timpul programului de vizită # News.ro
Trei deţinuţi au fost ucişi şi alţi 11 deţinuţi şi un gardian au fost răniţi într-o încăierare, duminică după-amiaza, la o închisoare în Georgia, în sudul Statelor Unite, scrie luni presa americană, relatează AFP.
Acum 30 minute
17:30
Prahova: Presupusul asasin al unui bărbat din Buşteni a fost arestat preventiv pentru omor/ Crima a avut loc în urma unor certuri legate de nişte unelte # News.ro
Bărbatul suspectat că a ucis un altul, cu un cuţit, sâmbătă seară, în locuinţa sa din oraşul Buşteni, judeţul Prahova, din cauza unor certuri legate de nişte unelte a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru omor.
17:30
Aproximativ 3.000 de elevi vor face marţi cursuri online, din cauza vremii / În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că, marţi, din cauza condiţiilor meteorologice, 3.000 de elevi din zece unităţi vor face cursuri online. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile vor fi suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.
17:30
Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz se menţine pe locul 1 mondial / Cine este jucătorul român cel mai bine plasat # News.ro
Clasamentul mondial al tenisului rămâne în continuare dominat de spaniolul Carlos Alcaraz (locul 1) şi italianul Jannik Sinner (locul 2), separaţi de 550 de puncte. Cei doi vor participa la Openul Australiei (18 ianuarie-1 februarie) fără să fi jucat vreun turneu de pregătire.
17:30
Trei deţinuţi morţi şi 11 deţinuţi şi un gardian răniţi în sudul SUA, într-o încăierare la p închisoare de stat în Georgia. Autorităţile nu dezvăluie imediat motivul încăierării, care a izbucnit în timpul programului de vizită # News.ro
Trei deţinuţi au fost ucişi şi alţi 11 deţinuţi şi un gardian au fost răniţi într-o încăierare, duminică după-amiaza, la o închisoare în Georgia, în sudul Statelor Unite, scrie luni presa americană, relatează AFP.
Acum o oră
17:20
Un scandal de presupusă corupţie în Cipru, ţară aflată la preşedinţia Consiliului UE, ia amploare odată cu demisia principalului consilier al preşedintelui # News.ro
Un scandal de presupusă corupţie aflat în prim-planul atenţiei politice în Cipru, ţară care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a luat amploare după ce Charalambos Charalambous, şeful de cabinet al preşedintelui Nikos Christodoulides, şi-a anunţat demisia, invocând eforturi deliberate de „a-i aduce prejudicii personale preşedintelui, de a semăna îndoiala în privinţa guvernului şi de a afecta imaginea ţării”, relatează POLITICO.
17:00
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică: Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) anunţă, luni, că greşelile frecvente în mediul online apar din utilizarea unor practici necorespunzătoare. Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor.
17:00
UE dă asigurări că nu a nu a venit încă momentul unei reluări a dialogului cu Putin, evocată de Macron şi Meloni. ”Nu suntem încă acolo” # News.ro
O reluarea a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin - evocată recent de către preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul italian Giorgia Meloni - nu se află încă pe ordinea zilei, dă asigurări luni o purtătoare de cuvânt UE, Paula Pinho, relatează AFP.
Acum 2 ore
16:50
Incendiul din Crans-Montana: Jacques Moretti, managerul barului, va rămâne în arest preventiv timp de trei luni # News.ro
Un tribunal din cantonul elveţian Valais a dispus luni arestarea preventivă pentru o perioadă iniţială de trei luni a lui Jacques Moretti, coproprietar împreună cu soţia sa al barului Le Constellation din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana, care a ars în noaptea de Anul Nou, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.
16:30
Un deputat PNL a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală: Ştiu că este un subiect sensibil, dar am ales asumarea / Aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în „zona neagră” # News.ro
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea şi controlul activităţilor de natură sexuală, el precizând că, deşi este un subiect sensibil, a ales asumarea. Parlamentul afirmă că aceste activităţi există, însă astăzi se desfăşoară în „zona neagră”, fără control sanitar, fără protecţie juridică şi sub dominaţia reţelelor de trafic de persoane. El menţionează că legea propune un control riguros, nu o promovare a activităţii.
16:30
Moştenitorul Casei de Habsburg denunţă o „a cincea coloană” a Rusiei în cadrul grupului europarlamentar „Patrioţi pentru Europa” # News.ro
Actualul şef al casei de Habsburg-Lorraine, Karl Habsburg, a acuzat o parte din grupul parlamentar european Patrioţi pentru Europa că ar fi „a cincea coloană a Moscovei” în Uniunea Europeană, provocând indignarea partidului austriac de extremă dreapta FPÖ, relatează AFP.
16:20
Bogdan Ivan: Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început / Estimarea mea este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că avansul fizic al proiectului Neptun Deep este puţin mai bun decât graficul asumat la început iar estimarea sa este că în prima jumătate a anului 2027 vom începe efectiv extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră.
16:20
Sud-africanul Saood Variawa a câştigat etapa a opta la Dakar, la clasa auto. Nasser al-Attiyah (Dacia Sandriders) este lider la general # News.ro
Pilotul sud-african Saood Variawa (Toyota) a câştigat luni etapa a 8-a a Raliului Dakar, o buclă în jurul Wadi ad-Dawasir.
16:20
INTERVIU - Diana Năsulea, expertă în relaţii internaţionale: Protestele din Iran, declanşate de faptul că Guvernul îşi reduce veniturile din petrol la 2,17 miliarde dolari. Restul banilor merg la Gardienii Revoluţiei, care finanţează grupările teroriste # News.ro
Revoluţia în plină desfăşurare din Iran a pornit nu de la conspiraţii ale Americii şi Israelului, ci de la proiectul de buget pe 2026-2027 publicat de Guvernul de la Teheran, explică experta în relaţii internaţionale şi economie Diana Năsulea, profesoară la Facultatea de Istorie din Bucureşti, într-un interviu pentru News.ro. Guvernul a anunţat că doar 2,17 miliarde de dolari din uriaşele încasări realizate prin exportul petrolului vor fi destinate populaţiei, restul banilor fiind luaţi de Gardienii Revoluţiei pentru a finanţa diverse grupări teroriste. Acest lucru a dus la o explozie socială, arată Diana Năsulea.
16:10
DSP Sibiu anunţă primele decese provocate de gripă, în sezonul 2025 – 2026 / O femeie şi un bărbat, ambii în vârstă, nevaccinaţi # News.ro
DSP Sibiu anunţă, luni, primele decese provocate de gripă, în sezonul 2025 – 2026, fiind vorba despre doi pacienţi în vârstă. Ambii au fost confirmaţi cu gripă de tip A.
16:10
Maia Sandu declară pentru prima dată că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum pe această temă - VIDEO # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România. Este pentru prima dată când şefa statului moldovean face un comentariu în acest sens.
16:10
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: 793 de incendii în primele zece zile ale anului, peste 500 la locuinţe / Cele mai multe incendii au avut drept cauză mijloace de încălzire defecte sau improvizate # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (ISGU) anunţă, luni, că, în primele zece zile ale anului, s-au produs 793 de incendii, peste 500 la locuinţe. Cele mai multe incendii au avut drept cauză mijloace de încălzire defecte sau improvizate, iar pompierii recomandă verificarea acestora.
16:00
ELCEN: Funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit/ Compania explică ce riscuri pentru bucureşteni ar implica majorarea suplimentară a debitului # News.ro
Electrocentrale Bucureşti SA precizează că funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit şi că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar implica, între altele, funcţionarea CET în regimuri tehnice anormale şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii. „Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, explică reprezentanţii companiei. Potrivit aceleiaşi surse, dacă parametrii de retur ai circuitului ar fi asiguraţi corespunzător, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maximum, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată.
16:00
Federaţia AGRO-STAR 2022: Acordul Mercosur expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată şi drepturile lucrătorilor inaplicabile / Deficienţele reclamate de sindicalişti # News.ro
Sindicaliştii din Agricultură reclamă, luni, că acordul Mercosur expune lucrătorii, lasă agricultura neprotejată şi drepturile lucrătorilor inaplicabile, iar Comisia Europeană a mers mai departe cu negocierile ”fără evaluări adecvate şi detaliate ale impactului socio-economic şi fără măsuri de anticipare a schimbărilor”. Sindicaliştii au identificat o serie de deficienţe ale acordului şi cer Comisiei Europene şi Parlamentului European ”să nu continue cu un acord care riscă să aibă consecinţe negative pentru agricultura şi industria alimentară”.
Acum 4 ore
15:50
ELCEN: Funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit/ Compania explică ce riscuri pentru bucureşteni ar implica majorarea suplimentară a debitului # News.ro
ELCEN precizează că funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit şi că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar implica, între altele, funcţionarea CET în regimuri tehnice anormale şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii. „Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, explică ELCEN. Potrivit companiei, dacă parametrii de retur ai circuitului ar fi asiguraţi corespunzător, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maximum, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată.
15:50
Bitget: Industria activelor digitale se află în faţa unei transformări. În 2026, diferenţele dintre pieţele cripto şi pieţele financiare tradiţionale vor dispărea tot mai mult la nivel de infrastructură # News.ro
Industria activelor digitale se află în faţa unei transformări, astfel că, în 2026, diferenţele dintre pieţele cripto şi pieţele financiare tradiţionale vor dispărea tot mai mult la nivel de infrastructură, arată o analiză Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume.
15:50
Ploieşti: Nouă şoferi, amendaţi pentru drifturi pe zăpadă sau polei. Un parc din Ploieşti, zona preferată de tineri pentru astfel de manevre interzise # News.ro
Nouă şoferi, majoritatea tineri, au fost amendaţi de către poliţiştii din Ploieşti, după ce au fost prinşi făcând drifturi pe străzile acoperite de zăpadă sau polei. Un parc din zona centrală a oraşului este zona preferată de tinerii care vor să facă derapaje controlate.
15:30
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban: Începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii ,,Unirii”, Joseni-Ditrău / Asocierea de constructori din România şi Bulgaria are termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă luni că începe proiectarea pentru încă un lot al Autostrăzii A8, 1D Joseni-Ditrău, asocierea de constructori din România şi Bulgaria având termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic.
15:20
Finalist la Wimbledon în 2016, Milos Raonic a anunţat că se retrage din activitate la vârsta de 35 de ani. Canadianul nu mai jucase în competiţii de peste un an şi jumătate.
15:00
Prahova: Incendiu puternic la o locuinţă din satul Homorâciu / Focul s-a extins rapid, pe 400 de metri pătraţi, în gospodărie fiind depozitat mult lemn # News.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni după-amiază, la o locuinţă din satul Homorâciu, în comuna prahoveană Izvoarele. Focul s-a extins rapid, pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi, în condiţiile în care în gospodărie este depozitată o cantitate mare de lemn. Pompierii intervin cu cinci autospeciale pentru stingerea focului.
15:00
Donald Trump publică o falsă pagină Wikipedia care îl prezintă ca „preşedinte interimar al Venezuelei” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a distribuit duminică pe reţeaua sa Truth Social imagine falsă, care copiază stilul Wikipedia, în care figurează ca preşedintele interimar al Venezuelei, intrat în funcţie în ianuarie 2026, în luna capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.
14:50
ANPC a controlat în ultimele săptămâni peste 1.400 de operatori economici din staţiuni, zone turistice şi târguri de Crăciun / Au fost date amenzi de 3,4 milioane de lei / Printre nereguli: produse expirate şi nerepectarea condiţiilor de depozitare # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în ultimele săptămâni, peste 1.400 de operatori economici din staţiuni, zone turistice şi târguri de Crăciun, fiind date amenzi în valoare de 3,4 milioane de lei. De asemenea, au fost oprite definitiv de la vânzare produse de aproximativ 200.000 de lei şi a fost închisă temporar activitatea pentru 21 de operatori economici. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care: produse expirate, nerespectarea condiţiilor de depozitare, preparate culinare cu stare termică modificată, vânzarea unor jucării cu deficienţe de informare.
14:50
Bogdan Ivan: Mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură / N-am cum să rezolv în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani. Ministrul a mai spus că, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani.
14:40
Ministrul Finanţelor: România, în linie dreaptă spre aderarea la OCDE, „clubul economiilor dezvoltate”/ Alexandru Nazare conduce delegaţia României la Paris pentru evaluarea în cadrul Comitetului EDRC # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni, că se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce delegaţia României în cadrul unei etape avansate a evaluǎrilor OCDE, parte a parcursului cǎtre aderare a României la „clubul economiilor dezvoltate”. Potrivit ministrului, discuţiile cu partenerii internaţionali vizează reformele economice, stabilitatea finanţelor publice şi direcţiile de dezvoltare ale României pe termen lung.
14:40
Prahova: Două persoane, duse la spital, de la domiciliu, cu hipotermie / O bătrână a fost luată din locuinţa sa din Ploieşti având o temperatură a corpului de sub 27 de grade Celsius # News.ro
Două persoane din judeţul Prahova, ambele în vârstă, au ajuns la spital cu hipotermie. La Ploieşti, o femeie de 87 de ani a fost preluată din locuinţa sa având o temperatură a corpului de doar 26,8 grade Celsius.
14:30
Dezvoltatorul imobiliar Ecovillas Company lansează un proiect rezidenţial premium de case la Mogoşoaia, investiţie de 8,6 milioane de euro # News.ro
Dezvoltatorul imobiliar Ecovillas Company anunţă lansarea unui proiect rezidenţial premium lângă pădurea Moţoc de la Mogoşoaia, un ansambl cu doar 16 case individuale exclusiviste, cu preţuri începând de la 500.000 euro plus TVA. Proiectul Nouvert are o valoare estimată de 8,6 milioane de euro.
14:30
Ministrul Energiei, după Comandamentul energetic naţional: A fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie / Din punct de vedere al prognozei meteo, dificultăţile vor fi până miercuri, apoi vom reveni pe mediile anuale # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, după Comandamentul energetic naţional, că a fost rezolvată problema celor 95.000 de locuinţe neealimentate cu energie, din cauza condiţiilor meteo extreme şi din punct de vedere a prognozei meteo, dificultăţile vor fi până miercuri, apoi vom reveni pe mediile anuale, lucru care va reduce significativ presiunea asupra sistemului energetic naţional al României.
14:30
Ministerul Educaţiei anunţă apel pentru înscrierea unităţilor de învăţământ interesate în pilotarea standardelor naţionale de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial / Înscrierile, până în 26 ianuarie # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, luni, deschiderea apelului pentru înscrierea unităţilor de învăţământ interesate în pilotarea standardelor naţionale de evaluare pentru învăţământul primar şi gimnazial. Vor fi alese unităţi atât din mediul rural, cât şi din urban, din toate regiunile ţării. Acestea vor implementa noile standarde la anumite clase la disciplinele din trunchiul comun.
14:20
Autorul omorului comis în 1999 în judeţul Tulcea, trimis în judecată / Autorul, prins anul trecut, după ce s-a constatat o potrivire între probele de la faţa locului şi profilul său genetic aflat în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare # News.ro
Autorul omorului comis în anul 1999 în juţul Tulcea şi prins în toamna anului trecut, după ce s-a constatat o potrivire între probele de la faţa locului şi profilul său genetic aflat în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, a fost trimis în judecată.
14:20
Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 37 în etapa a opta a Raliului Dakar, disputată luni, la Wadi ad-Dawasir.
14:20
Creştere cu 21% a numărului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Sibiu în 2025 faţă de anul precedent / Director aeroport: Succesul pe termen lung al fiecărei rute depinde de utilizarea ei constantă # News.ro
Aeroportul Internaţional Sibiu anunţă, luni, o creştere cu 21% a numărului de pasageri înregistraţi în anul 2025 faţă de anul precedent.
14:10
Dezvoltatorul imobiliar Ecovillas Company lansează un proiect rezidenţial premium de case la Mogoşoaia, investiţie de 8,6 milioane de euro # News.ro
Dezvoltatorul imobiliar Ecovillas Company anunţă lansarea unui proiect rezidenţial premium lângă pădurea Moţoc de la Mogoşoaia, un ansambl cu doar 16 case individuale exclusiviste, cu preţuri începând de la 500.000 euro plus TVA. Proiectul Nouvert are o valoare estimată de 8,6 milioane de euro.
14:10
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat luni că liniile de comunicare cu Statele Unite rămân deschise între cele două ţări, precum şi cu Elveţia, care joacă rolul de intermediar, relatează Al-Jazeera.
14:10
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România: Este inacceptabil ca magistraţi cu funcţii de conducere să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor # News.ro
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România consideră „inacceptabil” ca magistraţi cu funcţii de conducere „să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituţional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice, standarde duble şi frică generalizată în rândul corpului magistraţilor”. Membrii asociaţiei afirmă că în ultimele zile spaţiul public este „invadat de atacuri individuale ale unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii” şi ale unor site-uri pe care le consideră „controversate”, la adresa organizaţiei şi a reprezentanţilor săi. „Aceste poziţii dovedesc, fără putinţă de tăgadă, că toate criticile publice la adresa funcţionării precare a justiţiei au un fundament real, legitimând din plin modificările legislative necesare redresării sale”, precizează sursa citată.
Acum 6 ore
13:50
Viceprimarul Timişoarei, Paula Romocean, după ce ANI a anunţat că a încălcat regimului juridic al incompatibilităţilor: Ambele poziţii sunt neremunerate / Nu poate constitui un act de corupţie # News.ro
Viceprimarul municipiului Timişoara, Paula Romocean, a reacţionat, luni, după ce Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a anunţat că a încălcat regimului juridic al incompatibilităţilor, întrucât a deţinut funcţie în structura de partid în tip ce era membru în CA al Spitalului Municipal Timişoara. Romocean spune că cele două posturi ocupate nu au fost remunerate, având valoare simbolică.
13:40
Opt companii, între care Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, au fost amendate de Consiliul Concurenţei cu peste 32 milioane euro pentru că s-au înţeles să nu se concureze pentru recrutarea reciprocă a angajaţilor # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat opt companii, între care Automobile-Dacia şi Renault Technologie Roumanie, cu 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) în total, pentru participarea la o înţelegere anticoncurenţială constând în împărţirea pieţei forţei de muncă pentru a limita mobilitatea angajaţilor şi a menţine costurile reduse cu resursa umană.
13:30
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 20: Cella Serghi — despre a creşte fără să ţi se explice cum # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
13:20
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 19: Cella Serghi — despre a creşte fără să ţi se explice cum # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
13:20
Zeno Bianu, poetul franco-român care „a revoluţionat poezia în anii 1970”, a murit la vârsta de 75 de ani # News.ro
Poetul franco-român Zéno Bianu, autorul unei opere multiforme care a îmbinat scrisul, teatrul şi jazzul, a decedat vineri la vârsta de 75 de ani, a anunţat editorul său, Gallimard, relatează AFP.
13:20
Spitalul Judeţean Constanţa a demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale realizate în unitatea medicală # News.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.
13:20
UBB despre judecătorul Dacian Dragoş, a cărui numire la CCR a fost contestată în instanţă: Este angajatul Universităţii clujene din 2002/ UBB dezaprobă „ferm” susţinerile „vădit neîntemeiate”, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea CCR # News.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca precizează, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş, a cărui numire la CCR a fost contestată în instanţă pe motiv că nu ar îndeplini condiţiile de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior, este angajatul instituţiei de învăţământ superior din anul 2002, ocupând, pe rând, funcţiile didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar. „UBB îşi exprimă ferm dezaprobarea faţă de lansarea în spaţiul public a unor susţineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea unei entităţi fundamentale a statului de drept – Curtea Constituţională –, demers care nu serveşte consolidării democraţiei şi care nu trebuie promovat”, precizează instituţia.
13:20
SC Oţelul Galaţi şi atacantul brazilian Luan Campos au semnat un contract valabil până la jumătatea anului 2028.
13:10
Ministrul Economiei: România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare # News.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, anunţă luni că România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.