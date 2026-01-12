Pavel, Mărgărit şi Asociaţii: Cum sunt afectate firmele din 2026 de noile modificări fiscale
Bursa, 12 ianuarie 2026 17:20
Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază că noile modificări fiscale aplicabile din 2026 ridică provocări juridice semnificative pentru societăţile comerciale din România, în special în ceea ce priveşte impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor şi dividendelor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
17:40
Actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au înregistrat un an excepţional din punct de vedere al cresterii preturilor in 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Fondul ETF BET Patria - Tradeville, administrat de SAI Patria Asset Management, investeşte in cele mai importante 20 de companii listate la BVB, având ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal al bursei, BET, este relatat în comunicat.
Acum o oră
17:20
Pavel, Mărgărit şi Asociaţii: Cum sunt afectate firmele din 2026 de noile modificări fiscale # Bursa
Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, subliniază că noile modificări fiscale aplicabile din 2026 ridică provocări juridice semnificative pentru societăţile comerciale din România, în special în ceea ce priveşte impozitarea clădirilor, terenurilor, autovehiculelor şi dividendelor, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:00
Monitorul Social: Cererile de locuinţe sociale sunt de 2,5 ori mai mari decât fondul locativ social existent # Bursa
Ţara noastră se află pe ultimul loc din UE în ceea ce priveşte locuinţele sociale, cu doar 0,17% din fondul locativ naţional fiind locuinţe sociale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În ţările din Europa Centrală şi de Est procentul variază între 6,6% în Polonia şi 0,8% în Lituania, în timp ce în Europa de Vest variază între 34,1% în Olanda şi 10,9% în Finlanda, conform datelor OCDE pentru anii 2020-2024, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Fundaţiei Friedrich Ebert.
Acum 2 ore
16:40
La CES 2026, Bosch a prezentat modul în care software-ul şi hardware-ul pot lucra împreună pentru a deschide calea către un viitor mai inteligent, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:40
Vista Bank îşi extinde serviciile digitale cu o nouă funcţionalitate: RoPay Alias - plata doar cu numărul de telefon prin sistemul naţional de plăţi instant RoPay dezvoltat de TRANSFOND, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. RoPay Alias completează serviciile RoPay oferite de Vista Bank persoanelor fizice - RoPay Contactless şi RoPay Cod QR, lansate în această vară, a transmis sursa citată.
16:20
În ciuda unei creşteri a preţului săptămâna trecută, bitcoin nu a reuşit să depăşească pragul de 94.000 de dolari şi rămâne într-un interval limitat, mişcându-se lateral si având nevoie de un catalizator, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:20
Filip and Company a asistat Global Vision Investment Fund în obţinerea unei finanţări de 12,7 milioane de euro # Bursa
Casa de avocatură Filip and Company a acordat asistenţă juridică Global Vision Investment Fund în procesul de semnare a unui contract de finanţare cu Banca Comercială Română, în valoare totală de 12,7 milioane de euro, destinat finanţării lucrărilor de construcţie ale proiectului industrial Diehl Aviation din Craiova, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:00
Dezordinea globală intră într-o fază de rearanjare accelerată. Pilonul american nu mai asigură stabilitate, iar arhitectura postbelică se fragmentează sub impactul deciziilor recente de la Washington
16:00
Fragmentarea globală accelerată de politicile Statelor Unite coincide, în mod paradoxal, cu obiectivele strategice promovate de China în ultimul deceniu
16:00
Dezorganizarea accelerată a arhitecturii globale ridică o întrebare legitimă: asistăm la o succesiune de coincidenţe sau la manifestarea convergentă a unor moduri diferite de înţelegere ale aceloraşi transformări structurale ale lumii?
16:00
eToro: and #8222;Acţiunile companiilor producătoare de băuturi nealcoolice înregistrează randamente superioare and #8221; # Bursa
În timp ce mulţi în întreaga lume îşi propun să înceapă anul fără alcool, o nouă analiză a platformei de tranzacţionare şi investiţii eToro oferă o lectură sobră pentru producătorii de alcool cotaţi la bursă, întrucât investitorii continuă să se îndrepte către alternative de băuturi fără alcool, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Schimbarea ajunge treptat şi în Europa de Est, unde piaţa berii din ţara noastră înregistrează o creştere rapidă a opţiunilor fără alcool, susţinută de o conştientizare crescută a importanţei sănătăţii şi de lansarea de produse fără alcool de către marii producători de bere, este relatat în comunicat.
Acum 4 ore
15:40
Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 37 în etapa a opta a Raliului Dakar, disputată luni, la Wadi ad-Dawasir
15:40
Samantha AI, prima platformă de inteligenţă artificială conversaţională din ţara noastră, lansează versiunea a treia, care înregistrează deja peste 75% din interacţiuni realizate prin voce, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Noua variantă permite conversaţii continue şi marchează un pas real în maturizarea pieţei de IA din România, este relatat în comunicat. Cifrele arată că utilizatorii petrec mai mult timp în interacţiuni vocale decât în sesiunile text-only, este subliniat în sursa amintită.
15:20
Bogdan Ivan: and #8221;Mi se pare inadmisibil că în 2026 în Bucureşti să fie sute de mii de oameni fără acces la căldură and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani
15:00
Maia Sandu: and #8222;Aş vota pentru reuniunea cu România, dacă am avea un referendum and #8221; # Bursa
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnalişti britanici cunoscuţi din cadrul podcast-ului The Rest Is Politics: Leading, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă şi interferenţele lui Vladimir Putin în procesele democratice din ţara de peste Prut. Lidera de la Chişinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova şi România, ar vota da, după cum spune în podcast.
14:50
Petrişor Peiu: and #8222;În plină austeritate, Bolojan a mai angajat 16.000 de oameni la stat! and #8221; # Bursa
Liderul grupului AUR din Senat, Petrişor Peiu, atrage atenţia că, în plină austeritate, numărul angajaţilor din sectorul public a continuat să crească, ajungând în luna noiembrie la aproape 1,28 milioane bugetari, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Senatorul acuză coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR că a împovărat românii prin majorări de taxe şi impozite pentru a-şi angaja propriii oameni în structurile statului, este relatat în comunicat.
14:40
ANPC a verificat, în perioada 18.11.2025 - 07.01.2026, peste 1.400 de operatori economici din staţiuni, zone turistice şi târguri de Crăciun, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Totodată, perioada de consiliere şi informare desfăşurată anterior controalelor a contribuit la creşterea gradului de conştientizare în rândul operatorilor economici, precum şi la implementarea măsurilor recomandate de ANPC, fapt ce a condus la un nivel sporit de conformare cu prevederile legale, este transmis în comunicat.
14:20
În prima reacţie publică după articolul din PressOne în care ministrul Justiţiei este acuzat că şi-a plagiat teza de doctorat, partidul condus de Sorin Grindeanu o atacă pe jurnalista Emilia Şercan şi acuză o and #8222;manevră josnică and #8221;, potrivit Hotnews.
14:10
Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, alianţa de centru-dreapta GERB-SDS, a refuzat luni o solicitare a preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern, sporind probabilitatea unor noi alegeri anticipate, conform Reuters.
14:00
Eurostat: România, printre statele membre UE unde a scăzut producţia de servicii, în octombrie 2025 # Bursa
Producţia de servicii a crescut cu 0,3% în Uniunea Europeană şi în zona euro în octombrie, comparativ cu luna precedentă (când producţia de servicii a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro şi s-a menţinut stabilă în UE), România fiind printre statele membre UE unde acest indicator a scăzut, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică
14:00
Franţa a început campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar, care va dura zece luni şi este plătit, potrivit EFE. Programul, adresat în special tinerilor de 18-19 ani, a fost anunţat în noiembrie 2025 de preşedintele Emmanuel Macron, fiind un răspuns la ameninţarea Rusiei, a relatat sursa citată.
Acum 6 ore
13:30
Irineu Darău: and #8222;Ţara noastră a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunţat că ţara noastră a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.
12:50
România, mai aproape de aderarea la OCDE: Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, conduce delegaţia României la Paris pentru evaluarea în cadrul Comitetului EDRC # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, efectuează în perioada 11-13 ianuarie 2026 o vizită oficială la Paris, eveniment ce marchează una dintre ultimele etape în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
12:40
* Începând cu anul 2026, noul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este dl. IOAN BERCU, cu un mandat pentru perioada 2026-2027*. * El l-a înlocuit pe Adrian Ioan POPA-BOCHIŞ, preşedinte ANEVAR între anii 2024-2025.* Debutul mandatului său coincide cu sărbătorirea a 34 de ani de la naşterea profesiei de evaluator în România: 1992 - 2026
12:30
Cotaţia aurului a urcat la un nou nivel record, pe fondul escaladării tensiunilor din Iran şi a îngrijorărilor privind independenţa Rezervei Federale a SUA (Fed), ceea ce a crescut cererea pentru active de refugiu, transmit DPA şi Reuters.
12:30
M-au întrebat mai mulţi prieteni ce se întâmplă în Iran. Multă lume are impresia că eu urmăresc îndeaproape situaţia de acolo. Am mai scris că nu este cazul.
12:30
* Începând cu anul 2026, noul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este dl. IOAN BERCU, cu un mandat pentru perioada 2026-2027*. * El l-a înlocuit pe Adrian Ioan POPA-BOCHIŞ, preşedinte ANEVAR între anii 2024-2025.* Debutul mandatului său coincide cu sărbătorirea a 34 de ani de la naşterea profesiei de evaluator în România: 1992 - 2026
12:00
La 25 de ani de la înfiinţare, MediaSind face apel la solidaritate în faţa presiunilor asupra presei # Bursa
Anul 2026 marchează 25 de ani de activitate a MediaSind, organizaţia care a susţinut de-a lungul timpului drepturile profesionale şi demnitatea salariaţilor din mass-media. Sindicatul atrage atenţia că mulţi jurnalişti lucrează în condiţii dificile, cu resurse reduse şi presiuni politice şi economice, afectate de măsurile Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.
Acum 8 ore
11:30
Fermierii francezi, nemulţumiţi de semnarea iminenta a acordului comercial între Uniunea Europeană şi ţările Mercosur, au blocat luni un depozit de petrol în La Rochelle şi silozuri de cereale în Bayonne, după ce în weekend blocaseră portul Le Havre, au declarat reprezentanţi ai sindicatelor agricole mobilizate pentru AFP.
11:30
Preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, anchetat penal, reafirmă că nu va ceda presiunilor lui Trump # Bursa
Procurorii federali desfăşoară o anchetă penală asupra preşedintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, axată pe renovarea sediului băncii centrale din Washington, DC, şi pe mărturia sa în faţa Congresului, a declarat Powell pentru CNBC.
11:30
Iranul transmite că and #8222;nu caută războiul and #8221;, dar este and #8222;perfect pregătit and #8221; pentru acesta # Bursa
Iranul este pe deplin pregătit pentru război, dar şi pentru negocieri, a declarat luni ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după ameninţările lui Donald Trump de a interveni militar pentru a salva protestatarii, relatează AFP.
11:10
Ministerul Finanţelor lansează astăzi, 12 ianuarie 2026, prima ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiţii avantajoase.
11:00
După 6 luni istorice - 16 victorii şi un egal în 17 meciuri de campionat -, Francesco Farioli, antrenorul echipei FC Porto, şi-a prelungit contractul până în 2028.
11:00
Jaqueline Cristian, locul 37 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la Adelaide, turneu de categorie WTA 500, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
10:50
Gabriela Ruse, locul 79 WTA, a fost eliminată, luni dimineaţă, în primul tur al turneului de la Adelaide, cu premii de peste 1,2 milioane de dolari.
10:40
AROBS Systems semnează două noi contracte de digitalizare cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Pensii Publice # Bursa
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), anunţă semnarea a două noi contracte de transformare digitală în cadrul administraţiei publice centrale, finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).
10:40
Bitget: Cum arată piaţa financiară în 2026? Structură, plăţi şi reconfigurarea capitalului global # Bursa
Industria activelor digitale se află, la început de 2026, în faţa unei transformări, acestea fiind mai clare decât orice ciclu de piaţă temporar. Se pare că sectorul cripto nu mai evoluează ca un sistem paralel faţă de finanţele tradiţionale, ci însăşi infrastructura de bază a pieţei se contopeşte, arată Gracy Chen, CEO al Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume.
10:30
Pilonul 2 de pensii private, rezultate record în 2025: randament de 19,2% şi sume acumulate de peste 200 miliarde lei # Bursa
* Rezultate record şi maxime istorice în 2025 pentru Pilonul 2, cu impact economic major * Un român cu salariul mediu are 55.662 RON în Pilonul 2, dublu faţă de acum 3 ani * 300.000 de români şi-au luat deja banii din Pilonul 2, plăţile totale fiind de 5,9 mld. RON * Peste 1 milion de români s-au interesat în 2025 de pensia lor privată pe www.pilonul2.ro
10:30
Darău: România a atins la termen un jalon din PNRR, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare # Bursa
România a atins la termen un jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare, a scris ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, pe Facebook.
10:10
Exporturile României au crescut cu 3,9% în primele 11 luni din 2025, ajungând la 89,42 miliarde euro, iar importurile au avansat cu 2,6%, până la 119,19 miliarde euro, comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Acum 12 ore
09:50
Am urmărit ani la rândul discursului oficial despre plafonarea preţurilor la energie şi gaze. and #8222;Protejăm populaţia and #8221;, and #8222;ţinem faptele sub control and #8221;, and #8222;statul intervine and #8221;. Toate aceste formule sună bine şi chiar au protejat populaţia în anul 2022 - 2023.
09:50
Gigantul american Google a eliminat o serie de rezumate generate de inteligenţa artificială pe teme de sănătate, după ce o investigaţie a scos la iveală faptul că acestea conţineau informaţii greşite şi potenţial periculoase, relatează news.ro.
09:20
SUA vor acţiuni mai rapide pentru reducerea dependenţei de China în domeniul mineralelor rare # Bursa
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, le va cere statelor din Grupul celor şapte şi altor parteneri să accelereze eforturile de reducere a dependenţei de China pentru mineralele critice, în cadrul unei reuniuni pe care o va găzdui luni, au declarat oficiali americani de rang înalt, citaţi de Reuters.
08:50
Teheranul a cerut Statelor Unite să deschidă noi negocieri, pe fondul protestelor masive în desfăşurare în Iran, în care sute de oameni au fost ucişi, a declarat preşedintele american Donald Trump, relatează dpa şi AFP.
07:40
Israelul şi Germania au semnat duminică la Ierusalim un acord de cooperare în domeniul securităţii, în special ca răspuns la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi, potrivit unui comunicat al biroului prim-ministrului israelian, relatează AFP.
07:20
Uniunea Europeană şi Mercosur vor semna sâmbătă acordul comercial mult aşteptat, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmând să se deplaseze în Paraguay la 17 ianuarie pentru ceremonia de semnare, relatează Politico.
07:20
Preşedintele american, Donald Trump a declarat duminică că armata americană studiază 'opţiuni foarte puternice' în ceea ce priveşte Iranul, într-un moment în care temerile privind o represiune mortală a mişcării de protest din ţară se intensifică, notează AFP.
07:10
Boeing urmează să raporteze în această săptămână că a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace, după stabilizarea producţiei, cel mai clar semn de redresare de până acum, după ani marcaţi de crize de siguranţă şi probleme majore de calitate, relatează CNBC.
06:50
Neymar a început antrenamentele după o artroscopie la genunchiul stâng efectuată pe 22 decembrie, cu obiectivul principal de a participa la Cupa Mondială din 2026.
06:50
Campioana CSM Bucureşti a învins categoric duminică, în deplasare, formaţia daneză Odense, scor 33-24 (15-9), în primul meci din 2026, din grupa B a Ligii Campionilor. Bojana Popovic a debutat astfel cu victorie pe banca tehnică a campioanei României.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.