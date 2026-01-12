Pavel, Mărgărit şi Asociaţii: Cum sunt afectate firmele din 2026 de noile modificări fiscale

16:00

În timp ce mulţi în întreaga lume îşi propun să înceapă anul fără alcool, o nouă analiză a platformei de tranzacţionare şi investiţii eToro oferă o lectură sobră pentru producătorii de alcool cotaţi la bursă, întrucât investitorii continuă să se îndrepte către alternative de băuturi fără alcool, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Schimbarea ajunge treptat şi în Europa de Est, unde piaţa berii din ţara noastră înregistrează o creştere rapidă a opţiunilor fără alcool, susţinută de o conştientizare crescută a importanţei sănătăţii şi de lansarea de produse fără alcool de către marii producători de bere, este relatat în comunicat.