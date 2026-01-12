România își întărește poziția energetică: extracția gazelor din Marea Neagră începe mai devreme

Newsweek.ro, 12 ianuarie 2026 17:20

Proiectul Neptun Deep avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, iar România ar putea începe ex...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
17:50
Alexandru Nazare, în centrul negocierilor OCDE: România caută aderarea la clubul economiilor dezvoltate Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce d...
Acum 30 minute
17:30
Șeful rezerviștilor din Germania cere prezența trupelor în Groenlanda. Europa trebuie să aibă o poziție fermă Newsweek.ro
Este iminent un război cu sânge rece de descurajare, purtat cu SUA? Statele NATO din Europa împotriv...
17:30
Ovidiu Lipan Țăndărică își sărbătorește ziua de naștere pe scenă, la Sala Palatului, cu „Visul toboșarului” Newsweek.ro
Legendarul muzician Ovidiu Lipan Țăndărică a ales să își petreacă ziua de naștere pe scenă, alături ...
Acum o oră
17:20
România își întărește poziția energetică: extracția gazelor din Marea Neagră începe mai devreme Newsweek.ro
Proiectul Neptun Deep avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, iar România ar putea începe ex...
17:10
Maia Sandu spune că ar vota „DA” la un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști brita...
17:10
Bucureștiul devine primul oraș din România cu inel de autostrada în 2026. Ce alte autostrăzi se deschid Newsweek.ro
În timp ce în jurul majorității metropolelor europene șoferii circulă cu viteză de zeci de ani, Bucu...
17:10
Proiect de lege controversat. Parlamentul discută reglementarea activităților sexuale Newsweek.ro
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autoriza...
Acum 2 ore
16:50
VIDEO Dakar 2026, Ziua 8: Dacia „Regelui deșertului”, pe locul 1. Românul Mani Gyenes, pe 4 la Malle Moto Newsweek.ro
Cea de-a 8-a zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat. Nasser Al-Attiyah, „Regele deșertului” conduce î...
16:50
Ivan, despre Neptun Deep: Extragerea primei molecule de gaz din Marea Neagră, în 2027 Newsweek.ro
Avansul fizic al proiectului Neptun Deep este mai bun decât graficul asumat la început, iar din prim...
16:40
Luna recordurilor auto în Iași, la Înmatriculări. Începutul sfârșitului pentru motoarele diesel noi Newsweek.ro
Decembrie 2025 a adus un record absolut de înmatriculări auto în județul Iași, cu aproape 1.600 de a...
16:40
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide” Newsweek.ro
Norvegia este pregătită să se alăture Ucrainei în furnizarea de garanții de securitate „solide”. Nor...
16:20
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 euro Newsweek.ro
Iarna, turiștii din Italia pot călători cu trenul în toate orașele din Cinque Terre pentru doar 15 e...
16:10
Creștere de aproape 1% a prețului materialelor de construcții din cauza impozitului pe clădiri comerciale Newsweek.ro
Impoziții pe clădiri comerciale va crește costurile materialelor de construcție cu aproape 1%. Mii d...
16:00
De ce bucureștenii nu au suficientă căldură? ELCEN: 2.000 tone de apă fierbinte se pierd în fiecare oră Newsweek.ro
Urmează o noapte foarte geroasă, dar problema căldurii din București nu a fost rezolvată pe deplin. ...
Acum 4 ore
15:50
VIDEO Experiență cu mașina electrică la -30°C: Viteza maximă, limitată la 20-40 km/h, până s-a încălzit Newsweek.ro
Frigul este cel mai mare dușman al mașinilor electrice. Un finlandez își povestește experiența sa la...
15:40
Planta care reduce stresul și purifică aerul din locuință. În China este asociată cu succesul financiar Newsweek.ro
Pilea peperomioides, cunoscută ca planta de bani chinezească, aduce în locuință nu doar frumusețe, c...
15:10
Escrocherie de 1.300.000 $. Un cuplu de pensionari credea că ajută la o anchetă a Poliției. „Ne-a fost teamă” Newsweek.ro
Un cuplu de pensionari de 82 de ani credea că „ajuta” la o anchetă federală. Și-au convertit economi...
15:10
Guvernul decide cine nu poate cumula pensie și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare Newsweek.ro
Până la fibnal de an vom avea mari schimbăr la legea pensiilor.
15:10
Beijingul avertizează SUA după planurile lui Trump privind anexarea Groenlandei „într-un fel sau altul” Newsweek.ro
China reacționează după declarațiile lui Donald Trump privind preluarea Groenlandei de către SUA. Be...
15:00
Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela Newsweek.ro
Papa Leon s-a întâlnit luni cu lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pac...
14:40
Avocat spune ce pot face pensionarii după ce pensia lor nu s-a indexat în 2026? Cum pot obține 190 lei în plus Newsweek.ro
Pensionarii care așteptau creșterea pensiilor s-au trezit cu veniturile neschimbate. Există soluții ...
14:40
Impozitul pentru mașina electrică, calculat la greutate în Moldova: Dacia Spring – 200 lei, Tesla Y – 989 lei Newsweek.ro
Vi se pare mare impozitul de 40 lei pentru mașinile electrice introdus în România de la 1 ianuarie 2...
14:30
Meteo. Vremea se încălzește din această săptămâna. Prognoza pe regiuni, până pe 25 ianuarie Newsweek.ro
Vremea se va încălzi în toată țara, de la jumătatea acestei săptămâni, după ce, în primele zile, se ...
14:10
La arestarea lui Maduro armata SUA a folosit arme sonice împotriva gardienilor. Ce efecte au Newsweek.ro
SUA au folosit o armă misterioasă puternică care i-a îngenuncheat pe soldații venezueleni, „sângerân...
Acum 6 ore
13:50
Ancheta la SJU Constanţa. Doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale Newsweek.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anc...
13:40
Impozitele pe locuințe ar putea crește din nou. Se pregătește taxarea la valoarea de piață. De când se aplică Newsweek.ro
Impozitele pe locuințe ar putea crește din nou în următorii ani, după ce guvernul pregătește un nou ...
13:30
Ministrul Justiției, acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Radu Marinescu respinge acuzațiile Newsweek.ro
Ministrul Justiției, acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Radu Marinescu respinge acuzațiile. Co...
13:10
Românii ar putea beneficia de concediu plătit pentru epuizare profesională. Care sunt condițiile Newsweek.ro
Angajații din România ar putea beneficia de concediu plătit pentru epuizare profesională, fără oblig...
13:00
Guvernul a anunțat ce proiecte va finanța în 2026. Care vor fi abandonate? „Bătaie” pe 10.000.000.000€ Newsweek.ro
Guvernul a aprobat modalitatea prin care va aproba proiectelșe derulate prin Programul „Anghel Salig...
13:00
Franţa începe campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece luni Newsweek.ro
Franţa îşi începe luni campania de recrutare pentru noul serviciu militar voluntar naţional de zece ...
12:30
Buzău: Persoane arestate pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în Marea Britanie Newsweek.ro
Mai multe persoane au fost arestate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi proxenet...
12:30
Planul lui Trump de anexare a Groenlandei, criticat dur la Washington: „Ar fi sfârșitul NATO” Newsweek.ro
Ideea reluată de administrația Trump privind preluarea Groenlandei de către SUA provoacă un val de r...
12:10
Rusia a pierdut în Ucraina 19 generali. Ce funcții aveau cei mai importanți dintre ei și cum au fost executați Newsweek.ro
Rusia a pierdut cel puțin 19 generali ei fiind uciși de la începutul invaziei sale la scară largă a ...
12:00
The Guardian: Ce pot face UE şi NATO pentru a împiedica preluarea Groenlandei de către SUA lui Trump Newsweek.ro
Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA trebuie să preia controlul Groenlandei din motive de secu...
Acum 8 ore
11:50
Avertismentul spionajului ucrainean: Noua dronă Shahed a Rusiei poate ataca simultan avioane și ținte terestre Newsweek.ro
Rusia a dezvoltat o nouă versiune a dronei de tip Shahed (Geran-2), capabilă să atace atât ținte aer...
11:40
Pizza, de la „mâncarea săracului” la produs de lux. Pizza Hut și alte lanțuri de restaurante se clatină în SUA Newsweek.ro
Lanțurile mari de restaurante - pizzerii din SUA, precum și pizzeriile familiale, se clatină. Crește...
11:30
Detaliul care blochează activitatea asociațiilor de proprietari. Hotărârile Adunării Generale pot deveni nule Newsweek.ro
O prevedere din legea asociațiilor de proprietari riscă să creeze probleme serioase începând cu anul...
11:20
Gripa face ravagii în România. INS: „Persoanele cu risc trebuie să se vaccineze antigripal cât mai rapid” Newsweek.ro
Persoanele eligibile pentru vaccinarea antigripală, în special cele cu risc crescut de a dezvolta fo...
11:20
„Lopătarea” zăpezii poate fi periculoasă. Ce persoane sunt mai expuse și cum să vă protejați inima de efort? Newsweek.ro
Datul zăpezii cu lopata de pe trotuar, din curte, din fața garajului ori din jurul mașinii este o ac...
11:10
Ministrul muncii confirmă că mulți pensionari iau o pensie mai mică decât au contribuit. Cine sunt aceștia? Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine cu vești mai puțin bune pentru pensionari. El spune că există ...
11:00
Vreme extremă în România. A fost convocat Comandamentul Energetic Național Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, luni, la ora 12:00, a Comandamentului Energeti...
10:40
Escrocii cibernetici au lovit dur în rețelele sociale. Un utilizator din 7 a căzut victimă fraudelor online Newsweek.ro
O persoană din șapte a fost victima unei înșelătorii online, în 2025, iar rețelele de socializare au...
10:30
Cea mai geroasă noapte. Meteorologii anunță temperaturi de -20 de grade. Cât ține frigul? Newsweek.ro
Alertă de la meteorologi. Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon. M...
10:30
Veniturile românilor au scăzut în ultima parte a anului trecut. Pe ce au cheltuit cei mai mulți bani? Newsweek.ro
Veniturile totale medii lunare ale românilor au fost în trimestrul III 2025, în termeni nominali, a ...
10:10
Ce conține în realitate cipul de pe cardul bancar? Puțini știu care e funcția detaliului auriu de pe plastic Newsweek.ro
Cardul bancar are un detaliu discret iar funcția sa este necunoscută multora. Zona aurie de pe drept...
10:10
Valul de concedieri lovește directorii: Numărul managerilor șomeri este mai mare ca niciodată. Care e motivul? Newsweek.ro
Numărul managerilor șomeri a atins un nou record, în Germania. Departamente întregi sunt închise iar...
Acum 12 ore
09:50
Racheta Nightfall, noua armă britanică pentru Ucraina de 3.000.000.000 de lire. Poate lovi direct la Moscova Newsweek.ro
Marea Britanie intenționează să înceapă în viitorul apropiat producția unei noi rachete cu rază lung...
09:40
China invadează cerul cu 200.000 de sateliți. Îi cer lui Elon Musk să le facă loc. „Este îngrijorător” Newsweek.ro
Documentele depuse recent indică faptul că firmele chineze intenționează să lanseze peste 200.000 de...
09:40
Trump, pe urmele lui Putin. Se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” după capturarea lui Maduro Newsweek.ro
Donald Trump a stârnit un val de critici și controverse internaționale după ce a postat pe Truth Soc...
09:20
Armata europeană prinde contur. 100.000 de soldați permanenți pentru a înlocui trupele lui Trump din Europa Newsweek.ro
Uniunea Europeană ar putea face un pas major spre autonomia sa strategică în domeniul apărării, prin...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.