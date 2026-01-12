Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice

13:20

Iată care este aparatul electrocasnic care ajunge să-ți umfle factura la energie, fără să-ți dai seama, atunci când se află în modul „standby”. Este frecvent utilizat în gospodărie și poate fi un mare consumator de electricitate. Gândul.ro v-a arătat AICI un tabel cu aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Odată cu dezvoltarea […]