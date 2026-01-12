Atacuri la adresa magistraților care vor reformă în justiție!
Jurnal de Vrancea, 12 ianuarie 2026 17:20
Forumul Judecătorilor: „Reprezentanți ai unor structuri de conducere din justiție realizează reale atacuri la persoană" Asociația Forumul Judecătorilor din România acuză, într-un comunicat transmis recent, o serie de atacuri publice venite din interiorul sistemului judiciar la adresa magistraților și organizațiilor care au cerut reforme legislative în justiție. Potrivit asociației, aceste reacții nu fac decât să
• • •
Acum 30 minute
17:30
Analiza activității DGASPC Vrancea. Președintele CJ atrage atenția: „Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne reducerea calității serviciilor” # Jurnal de Vrancea
Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a avut astăzi o întâlnire de lucru cu conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, precum și cu șefii centrelor de asistență socială din subordine. Discuțiile au vizat modul de funcționare al instituției și direcțiile de dezvoltare, în contextul pregătirii bugetului județean pentru anul 2026.
Acum o oră
17:20
Acum 6 ore
13:40
Poliția Locală Focșani a fost la datorie pe parcursul lunii decembrie, misiunile vizând menținerea ordinii și liniștii publice, fluidizarea traficului rutier și respectarea normelor legale în domenii precum comerțul, protecția mediului și disciplina în construcții. Potrivit unui raport oficial, bilanțul lunii arată un număr total de 502 sancțiuni contravenționale, dintre care 263 avertismente și 239
13:00
ULTIMA ORĂ Concurs de angajare blocat la SAJ Vrancea! Sindicatul instituției acuză nereguli de procedură # Jurnal de Vrancea
Sindicatul Liber Ambulanța Vrancea, din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vrancea, a adus în atenția opiniei publice o serie de nereguli apărute în desfășurarea unui concurs de angajare aflat în curs, privind ocuparea a două posturi de șofer. Potrivit organizației sindicale, anunțul de concurs ar conține neconcordanțe față de structura legală a compartimentelor prevăzută
12:00
Guvernul începe evaluarea companiilor de stat. Primele 22 de societăți (Energie și Transporturi) sunt analizate într-un proiect-pilot # Jurnal de Vrancea
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a început evaluarea primelor companii de stat, într-un demers care urmărește să stabilească dacă acestea pot fi redresate sau dacă este nevoie de închidere ori restructurare. Este vorba despre 22 de companii, în principal din domeniile Energiei, Transporturilor și din subordinea Ministerului Economiei. Anunțul a fost
Acum 8 ore
11:00
Meteorologii au emis astăzi o atenționare cod galben de ger pentru cea mai mare parte a țării, valabil în intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00. Astfel, în noaptea de luni spre marți, vremea se anunță a fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între
10:40
Arbori uriași în Lunca Siretului, la Haret. Specialistul de mediu Silviu Chiriac face demersuri pentru a-i introduce sub protecția legii # Jurnal de Vrancea
În lunca râului Siret, pe raza localității Haret din județul Vrancea, se află trei arbori care impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin povestea lor. Este vorba despre trei plopi albi bătrâni, adevărați coloși ai naturii, recent măsurați de specialistul de mediu Silviu Chiriac, din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea. „Nu sunt doar
Acum 12 ore
06:10
♈ Berbec Zi favorabilă inițiativelor profesionale. Ai energie și curaj, dar evită deciziile impulsive în plan financiar. Seara aduce o discuție lămuritoare în familie. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru planuri pe termen lung. În dragoste, ai nevoie de mai multă răbdare și ascultare. ♊ Gemeni Comunicarea este
Ieri
12:50
Astăzi, în jurul orei 11:25, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea a intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență produsă la o locuință din comuna Vulturu, sat Maluri. În urma unei explozii, neurmată de incendiu, provocată de acumulările de gaze provenite de o butelie, a rezultat o victimă (bărbat, 70 ani)
08:50
1. Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a declarat sâmbătă că România și-a exprimat susținerea pentru Acordul UE-Mercosur „după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură". Poziția României față de acest acord comercial a provocat primul scandal al anului în coaliția de guvernare, unde PSD a acuzat Ministerul Afacerilor Externe, condus
07:40
Învățământul vrâncean este mai sărac după trecerea la cele veșnice a Danielei Danciu, un nume respectat și apreciat în comunitatea educațională din Focșani. Vestea dispariției sale a adus multă tristețe în rândul colegilor, foștilor elevi și al tuturor celor care au cunoscut-o și prețuit-o. De-a lungul carierei sale didactice, Daniela Danciu a activat în cea
07:20
Val de frig intens în toată țara: ianuarie ar putea deveni cea mai geroasă lună din ultimii 7 ani # Jurnal de Vrancea
Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile, iar meteorologii avertizează că România intră într-o perioadă prelungită de ger, ninsori și fenomene meteo periculoase. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de sâmbătă dimineață, de la ora 10:00, intră în vigoare o informare meteorologică valabilă timp de cinci zile, ce vizează temperaturi scăzute,
07:10
Proiectele de investiții prioritare în 2026 depășesc 100 de milioane de lei. Lista anunțată de Ministerul Finanțelor # Jurnal de Vrancea
Ministerul Finanțelor a anunțat lista proiectelor de investiții publice prioritare pentru anul 2026, care includ obiective cu o valoare individuală de peste 100 de milioane de lei. Printre acestea se regăsesc continuarea lucrărilor la trei autostrăzi majore, construcția celor trei spitale regionale de urgență, precum și modernizarea și reabilitarea unor importante linii de cale ferată.
00:10
♈ Berbec Ai multă energie, dar e important să o direcționezi cu grijă. Evită impulsivitatea în discuții, mai ales cu persoane apropiate. O veste legată de bani îți poate schimba planurile. ♉ Taur Zi favorabilă pentru stabilitate și decizii mature. Te poți concentra pe lucruri practice, iar o conversație sinceră îți aduce liniște sufletească. Ai
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
1. Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7%, pe serie brută, faţă de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (2) publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În primele nouă luni ale anului, economia României
07:30
Peste 10.000 de elevi din județul Vrancea vor beneficia de o masă caldă la școală! LISTA a fost publicată în Monitorul Oficial # Jurnal de Vrancea
Lista celor 1.427 de unități de învățământ incluse în Programul național „Masă sănătoasă" (PNMS) pentru anul 2026, precum și numărul de beneficiari și sumele alocate pe județe, a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 5 ianuarie. Potrivit datelor oficiale, numărul estimat de preșcolari și elevi care vor primi zilnic masă la școală în
06:40
Ilie Bolojan a anunțat un record istoric al investițiilor publice în România: 137,5 miliarde lei în 2025 # Jurnal de Vrancea
România a înregistrat în 2025 cel mai ridicat nivel al investițiilor publice din întreaga perioadă postdecembristă, potrivit unui anunț făcut vineri, 9 ianuarie, de premierul Ilie Bolojan. Șeful Guvernului a declarat că valoarea totală a investițiilor publice realizate anul trecut a ajuns la 137,5 miliarde de lei, echivalentul a 7,2% din Produsul Intern Brut (PIB).
06:40
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță că, la momentul actual, în evidențele instituției sunt disponibile 123 de locuri de muncă, transmise de agenți economici și instituții publice din județ. Potrivit AJOFM Vrancea, angajatorii caută personal pentru mai multe domenii de activitate, cele mai multe posturi fiind oferite pentru următoarele ocupații: ambalator
06:30
Mică, dar bine gândită: cum transformi bucătăria casei de vacanță într-un spațiu eficient și plăcut # Jurnal de Vrancea
O casă de vacanță are un rol diferit față de locuința principală. Este un spațiu destinat relaxării, timpului petrecut cu familia sau prietenii și desprinderii de rutina zilnică. Tocmai de aceea, bucătăria dintr-o astfel de casă trebuie abordată cu o logică aparte. Chiar dacă este mică, ea trebuie să fie funcțională, ușor de întreținut și
06:30
CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate în 2026 persoanelor înscrise în programele naționale de sănătate # Jurnal de Vrancea
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat, vineri, lista actualizată a serviciilor medicale acordate, începând din acest an, persoanelor înscrise în Programele Naționale de Sănătate (PNS). Documentul detaliază serviciile incluse în pachetul de bază care completează programele naționale, precum și modul de efectuare și decontare a spitalizărilor de zi și a investigațiilor paraclinice
00:10
♈ BerbecZi favorabilă clarificărilor profesionale. O discuție sinceră cu o persoană influentă te poate ajuta să vezi mai limpede direcția în care mergi. Seara aduce relaxare. ♉ TaurAi nevoie de stabilitate și confort. Evită deciziile financiare impulsive. O veste legată de familie sau casă îți poate schimba planurile pe termen scurt. ♊ GemeniComunicarea este punctul
9 ianuarie 2026
16:10
79 de directori și directori adjuncți își încheie mandatele în ianuarie 2026. Ce urmează în școlile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Contractele de management educațional și deciziile de numire în funcțiile de director și director adjunct, obținute la concursul din 2021, expiră la data de 16 ianuarie 2026, pentru un număr de 64 de directori și 15 directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Vrancea. Conform legislației în vigoare, în situația vacantării
13:40
Incendiul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 13.00, la fața locului fiind trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Adjud. În sprijinul pompierilor militari acționează și voluntarii din cadrul SVSU Păunești. „La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifestă generalizat la o anexă
12:40
Scandal la Colegiul Național Pedagogic din Focșani! O profesoară ar fi încasat salariul ilegal timp de 20 de ani! # Jurnal de Vrancea
Prejudiciul găsit de camera de Conturi: aproximativ 100.000 de euro La finalul anului trecut (2025), Camera de Conturi Vrancea a desfășurat o misiune de audit la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret" din Focșani, control declanșat în urma primirii unor petiții. Concret, reprezentanții Camerei de Conturi au verificat legalitatea în care și-a primit drepturile salariale profesoara
10:20
Mai bine de jumătate de țară va intra de sâmbătă, 10 ianuarie, ora 20:00, într-un cod galben de ger, potrivit meteorologilor. Temperaturi extrem de scăzute vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova dar și zonele de munte până luni dimineață (12 ianuarie) la ora 10.00. „Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12
10:10
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează miercuri, 28 ianuarie 2026, ora 17.00, la Galeriile de Artă Focșani, vernisajul expoziției de artă contemporană a pictorului Emil Lazăr. Expoziția de pictură Spre uitare își are ca principală motivație promovarea Văii Râmnicului Sărat, un demers artistic care-și propune să imortalizeze în creații plastice aspecte specifice locurilor
08:40
Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, accidentul rutier s-a produs în acestă dimineață pe strada Cotești din municipiul Focșani, fiind implicat un autoturism. În urma incidentului, o femeie a fost rănită ușor, aceasta refuzând transportul la spital. „La fața locului au intervenit de urgență două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospecială
08:30
Demonstrații antiguvernamentale de amploare au avut loc în tot Iranul, inclusiv în capitala Teheran, în această noapte. Este a 12-a noapte în care iranienii au ieșit în stradă pentru a protesta față de criza economică a țării. Grupul de monitorizare a internetului NetBlocks a raportat o „pană de comunicații la nivel național". Videoclipuri verificate arată
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur slab a avut loc vineri, 9 ianuarie 2026, la ora 05:50:32 (ora României), în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter (ML) și s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri. Potrivit datelor seismologice, intensitatea cutremurului a fost de gradul I, nefiind raportate pagube materiale […] Articolul Cutremur înregistrat, vineri dimineață, în Zona Seismică Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce claritate în plan profesional. O discuție cu un superior sau un colaborator poate deschide o nouă direcție. Evită impulsivitatea în a doua parte a zilei. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate și siguranță, iar astăzi le poți obține prin organizare și disciplină. Vești bune legate de bani sau de un proiect […] Articolul Horoscopul zilei de 9 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
8 ianuarie 2026
20:50
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Siguranța vrâncenilor și buna stare a drumurilor județene reprezintă o prioritate constantă pentru Consiliul Județean Vrancea, obiective care se reflectă în acțiuni concrete, asumate și monitorizate permanent. La începutul anului, președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a avut o ședință de lucru cu conducerea și angajații SC Servicii Publice Vrancea SRL, societate înființată la inițiativa […] Articolul Drumuri județene mai sigure și mai bine întreținute în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
13:40
Bolid de lux căutat de autoritățile italiene, depistat în trafic după ce șoferul a depășit viteza legală # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din satul Costi, comuna Vânători, județul Galați, a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în noaptea de 4 ianuarie 2026, în jurul orei 23:50, după ce a fost surprins circulând cu viteză peste limita legală în localitatea Vameș. În urma verificărilor efectuate de polițiștii din cadrul […] Articolul Bolid de lux căutat de autoritățile italiene, depistat în trafic după ce șoferul a depășit viteza legală apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 8 ianuarie 2026, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Mizele sunt consistente, după ce la extragerile de duminică, 4 ianuarie, au fost acordate peste 27.200 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Cel mai mare report se înregistrează […] Articolul Reporturi uriașe la loto! Peste 9 milioane de euro puse în joc la Joker apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce claritate în plan profesional. Este un moment bun pentru a lua decizii ferme și pentru a-ți afirma punctul de vedere. Evită impulsivitatea în relațiile personale. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate și confort, iar ziua te îndeamnă să te ocupi de lucruri practice. O conversație sinceră cu cineva apropiat îți poate […] Articolul Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul serii de miecuri, 7 ianuarie, o patrulă de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montani Lepșa, aflată în misiune de patrulare pe raza localității Păulești, a observat izbucnirea unui incendiu la coșul de fum al unei locuințe. Jandarmii au intervenit prompt, acționând împreună cu proprietarii imobilului și utilizând mijloacele aflate la îndemână, au […] Articolul Jandarmii vrânceni, intervenție la un incendiu izbucnit la în Păulești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
7 ianuarie 2026
13:00
VIDEO Semnal de alarmă tras de liderul de sindicat al SAJ Vrancea: „Ambulanța, chemată în cazuri sociale!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tot mai multe apeluri la 112 nu au legătură cu urgențele medicale, ci cu probleme sociale grave, care rămân nerezolvate până în momentul în care oamenii nu mai au altă soluție decât să sune la ambulanță. Liderul de sindicat al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, Ionuț Bălan, atrage atenția asupra unei realități dureroase, întâlnite frecvent […] Articolul VIDEO Semnal de alarmă tras de liderul de sindicat al SAJ Vrancea: „Ambulanța, chemată în cazuri sociale!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
La mulți ani, Colegiului Național „Unirea” din Focșani! 7 ianuarie 1866 – 7 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 7 ianuarie, Colegiul Național „Unirea” din Focșani marchează 160 de ani de existență, un reper important pentru educația din Vrancea și din întreaga regiune. Fondat în 1866, colegiul a fost, generație după generație, un loc în care s-au format caractere, s-au descoperit vocații și s-au construit destine. De-a lungul timpului, „Unirea” a trecut prin […] Articolul La mulți ani, Colegiului Național „Unirea” din Focșani! 7 ianuarie 1866 – 7 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Angajații din România ar putea beneficia, în premieră, de concediu plătit pentru epuizare profesională, fără a fi obligați să prezinte certificat medical. Măsura este inclusă într-un proiect de lege depus în Parlament la finalul anului 2025, la inițiativa senatorului USR Irineu Darău, actual ministru al Economiei, și susținut în Senat de Cynthia Păun, vicepreședinta Comisiei […] Articolul Proiect de lege: concediu plătit pentru burnout, fără acte medicale! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Moarte suspectă la Spitalul Județean Buzău. Familia unui tânăr de 25 de ani acuză neglijență medicală # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Moartea lui Gabriel Bumbăceanu, 25 de ani, rănit în accidentul rutier de la Vernești, a provocat un protest spontan și acuzații grave la adresa personalului medical din Spitalul Județean Buzău. Tânărul era internat cu fractură de femur și fusese programat pentru operație, însă starea lui s-a agravat brusc, cu câteva ore înainte de intervenție, iar […] Articolul Moarte suspectă la Spitalul Județean Buzău. Familia unui tânăr de 25 de ani acuză neglijență medicală apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
Verificare RCA în 2026: pașii simpli pentru a afla dacă un vehicul are asigurare valabilă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Verificarea RCA online a devenit una dintre cele mai rapide și utile metode prin care șoferii pot afla dacă un vehicul are asigurare de răspundere civilă auto valabilă. Fie că este vorba despre intenția de a cumpăra o mașină, fie despre clarificarea situației după un accident rutier, această procedură oferă o confirmare importantă privind existența […] Articolul Verificare RCA în 2026: pașii simpli pentru a afla dacă un vehicul are asigurare valabilă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 7 ianuarie 2026 ♈ Berbec Ziua de 7 ianuarie îți aduce un puternic impuls de a prelua inițiativa. La locul de muncă, poți simți nevoia să corectezi lucruri lăsate neterminate sau să îți afirmi punctul de vedere mai clar. Ai grijă la ton – sinceritatea este apreciată, dar impulsivitatea poate crea tensiuni.În […] Articolul Horoscopul zilei de 7 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:20
Când se întorc elevii la școală | Calendarul cursurilor și al vacanțelor în anul școlar 2025–2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii se întorc la cursuri joi, 8 ianuarie 2026, după încheierea vacanței de iarnă, care durează până miercuri, 7 ianuarie. Potrivit structurii anului școlar 2025–2026, publicată de Ministerul Educației, începutul cursurilor are loc joia deoarece zilele de 6 și 7 ianuarie sunt sărbători legale – Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul. Modulul 3 începe pe 8 […] Articolul Când se întorc elevii la școală | Calendarul cursurilor și al vacanțelor în anul școlar 2025–2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit de români pe 7 ianuarie 2026! Semnificația sărbătorii, tradiții și obiceiuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitățile creștine îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, o figură remarcabilă în istoria creștinismului, cunoscută și drept „Cel care pregătește calea”. Această sărbătoare este recunoscută în tradiția creștină drept momentul în care Sfântul Ioan a botezat pe Isus în apele râului Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul este privit ca un profet și precursor al lui […] Articolul Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit de români pe 7 ianuarie 2026! Semnificația sărbătorii, tradiții și obiceiuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
6 ianuarie 2026
14:10
Jumătate de țară, cod galben de vreme severă până joi! Se anunță ninsori abundente, polei și vânt puternic! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben valabilă în intervalul 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00, care vizează o mare parte din vestul, nordul și centrul țării, precum și zonele montane. Potrivit meteorologilor, Banatul, Crișana, Maramureșul, nordul și vestul Transilvaniei, alături de Munții Banatului și Carpații Meridionali și de […] Articolul Jumătate de țară, cod galben de vreme severă până joi! Se anunță ninsori abundente, polei și vânt puternic! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jumătate de țară, cod galben de vreme severă: ninsori abundente, polei și vânt puternic! # Jurnal de Vrancea
10:10
Ministrul Sănătății explică de ce prima zi de concediu medical nu se mai plătește # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a venit cu explicații publice privind decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical, o măsură care a stârnit discuții în rândul angajaților și angajatorilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune național și au vizat motivele care au stat la […] Articolul Ministrul Sănătății explică de ce prima zi de concediu medical nu se mai plătește apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Cum va fi vremea în ianuarie: frig și ploi la început, apoi temperaturi mai blânde # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meteorologii anunță o a doua jumătate a lunii ianuarie mai caldă decât în mod obișnuit în multe zone ale țării. Totuși, până la această încălzire, România va trece printr-o săptămână cu temperaturi mai scăzute și precipitații însemnate. Estimările sunt valabile pentru următoarele patru săptămâni și au fost publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). 5–12 […] Articolul Cum va fi vremea în ianuarie: frig și ploi la început, apoi temperaturi mai blânde apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
6 ianuarie 2026: Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocșii prăznuiesc Botezul Domnului sau Boboteaza. Boboteaza încheie perioada Sărbătorilor de iarnă şi este momentul naşterii spirituale a Mântuitorului. Este ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul. În ajunul și în ziua de Boboteaza, în toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile […] Articolul 6 ianuarie 2026: Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
