ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan taie cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice. „Unii trebuie să plece acasă!”. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare

Electroalfa International, una dintre cele mai importante companii industriale românești, continuă să demonstreze că industria locală poate concura cu succes la nivel european. Ceea ce a început în anii ’90, într-un atelier din Botoșani, ca o inițiativă antreprenorială curajoasă, s-a transformat astăzi într-un integrator de soluții energetice moderne, capabil să livreze proiecte complexe “la cheie” în România și nu numai.