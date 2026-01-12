15.000 de militari, țepuiți de stat. MApN riscă să fie executat silit
Ordonanța de urgență emisă de MApN la începutul anului trecut, după decizia obligatorie a ÎCCJ care stabilea că drepturile salariale ale militarilor și angajaților MAI au fost ciuntite ilegal, a rămas tot în sertarul ministerului, pe motiv că nu sunt bani pentru așa ceva. Pe lângă sfidarea Justiției și a legilor, MApN riscă acum să fie executat silit.
Odată cu venirea iernii, angajații care se ocupă de deszăpedirea urbană, în condiții dificile și în regim de urgență, primesc un salariu semnificativ mai mare. Aceștia nu sunt recompensați cu venitul minim pe economie, salariul fiind calculat în funcție de nivelul de calificare și de responsabilitatea postului.
Joan Laporta a comentat episodul tensionat de la finalul El Clasico, când Kylian Mbappe le-a cerut jucătorilor lui Real Madrid să nu ofere gardă de onoare fotbaliștilor Barcelonei, după succesul catalanilor cu 3-2 în finala Supercupei. Președintele clubului blaugrana consideră că reacția starului francez a fost generată de frustrarea acumulată în urma unui meci pierdut.
Manchester United a fost eliminată duminică și din Cupa Angliei, 1-2 pe teren propriu cu Brighton, bifând un nou eșec major într-un sezon care se anunță deja istoric… în sens negativ. Cupa Angliei este a doua competiție pe care „diavolii roșii" o părăsesc rușinos în acest sezon, după ce, anterior, au fost eliminați din Cupa Ligii.
Narațiunea "Sell America" s-a răspândit rapid pe piețele financiare, după ce administrația Trump și-a intensificat atacurile asupra Rezervei Federale, alimentând îngrijorările cu privire la autonomia băncii centrale în stabilirea ratelor dobânzilor. Duminică, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, anunța că banca a primit citații din partea Departamentului de Justiție în legătură cu mărturia sa în fața Congresului.
15.000 de militari, țepuiți de stat. MApN riscă să fie executat silit
Timișoara, blocată sub nămeți, din cauza managerului userist, plătit cu 35.000 de lei pe lună. S-a deszăpezit doar pe Facebook! # National.ro
Dominic Fritz se lăuda zilele trecute că procesul de deszăpezire al Timișoarei a decurs foarte bine. Primarul userist anunțase că au fost mobilizate în oraș echipele și utilajele tuturor societăților implicate în deszăpezire. Se pare, însă, că singurii mulțumiți de cum a decurs procesul de curățare a zăpezii de pe șosele și trotuare păreau să fie cei de la conducerea Primăriei.
Strâmtoarea Ormuz se află din nou în centrul atenției, întrucât o posibilă intervenție a SUA în Iran crește riscul ca Teheranul să perturbe unul dintre cele mai importante puncte energetice ale lumii. Experții din industrie au avertizat că o confruntare militară ar putea provoca Iranul să blocheze Strâmtoarea Ormuz care leagă Golful Persic de Marea Arabiei.
Statul continuă să se împrumute de la bănci: 1,2 mld lei într-o singură zi / România, pe drumul periculos către 60% datorie publică din PIB # National.ro
Ministerul Finanţelor continuă să facă împrumuturi de la bănci, după ce în joia trecută împrumutase aproape 2 mld. lei în primele licitaţii din 2026, la dobânzi de 6,08% şi 6,63% pe an. Banii vor fi folosiți pentru a acoperi deficitul bugetar. În luna ianuarie se anunță alte împrumuturi. Potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României, statul a împrumutat vineri 1,2 miliarde lei.
Veste proastă pentru românii care își făceau cumpărăturile în Bulgaria. După trecerea la euro, s-au scumpit alimentele, dar și țigările # National.ro
Introducerea monedei euro în Bulgaria a dus la creșteri semnificative a prețurilor. Produsele de bază, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi, aproape și-au dublat prețurile în doar 48 de ore. În prima săptămână de la adoptarea monedei unice europene, au apărut numeroase cazuri în care prețurile nu doar că nu reflectau conversia oficială, ci depășeau semnificativ valoarea reală.
Dă pe dinafară, precum laptele uitat pe aragaz, numărul „formatorilor de opinie", al „experților" în politică externă și internă, al generalilor instruiți pe asfalt care-și varsă, pe toate suporturile media, părerile… părelnice privind arestarea președintelui venezuelean de către americani. Acestora li se alipesc și unii… stimulați să propage ideea clamată de omniprezenții părerologi, anume că arestarea lui Maduro este o acțiune legitimă.
Taxe și mai mari pe proprietate. Planul lui Bolojan pentru o nouă creștere a impozitelor imobiliare # National.ro
Anul 2026 ar putea aduce o recalculare a taxelor locale. Proprietarii de apartamente și case fiind vizați de o nouă posibilă creștere a impozitelor. Deși noile impozite abia au intrat în vigoare, de la 1 ianuarie. Mai exact, autorităţile plănuiesc trecerea la un sistem care va taxa proprietăţile la valoarea lor de piaţă, nu în funcție de suprafață.
Criză politică în Bulgaria. După ce a trecut la euro, țara s-ar putea pregăti din nou de alegeri anticipate # National.ro
Cel mai mare partid din Bulgaria a refuzat propunerea de a forma un nou guvern. Lipsa unei majorități stabile ar putea duce țara spre noi alegeri anticipate. Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni o solicitare din partea președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea unor noi alegeri anticipate.
Presiunea externă din partea Rusiei asupra Ucrainei este în creștere, China subminează baza industrială a UE, iar SUA – care amenință acum să anexeze teritoriul unui aliat NATO – subminează regulamentul multilateral al blocului comunitar, din ce în ce mai depășit într-o lume mult mai tranzacțională și puțin cooperantă. Privind în perspectivă, cele mai mari riscuri pentru Europa în 2026.
„Iranul se îndreaptă spre Libertate, poate ca niciodată până acum", a anunțat Donald Trump pe rețelele de socializare. „SUA sunt gata să ajute". Ceea ce a început ca o grevă a comercianților din Teheran s-a transformat într-o profundă criză de legitimitate a regimului, care i-a determinat pe unii din interior să se întrebe dacă se apropie sfârșitul.
UE s-a confruntat în repetate rânduri cu aceeași alegere: să accepte o altă cerere scandaloasă a președintelui american Donald Trump sau să-și folosească puterea pentru a impune sancțiuni asupra încălcărilor comise de Washington. De fiecare dată, liderii europeni au ales prima opțiune, în convingerea că, dacă vor căuta să-i intre în grații lui Trump, vor putea evita consecințele negative.
Mario Iorgulescu rupe tăcerea: „Am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri”/Cum a început tânărul să consume substanțe interzise # National.ro
După o perioadă îndelungată în care a păstrat tăcerea, despre Mario Iorgulescu s-a aflat, la început de 2026, că a făcut câteva declarații după accidentul pe care l-a provocat, în toamna anului 2019, în urma căruia un tânăr de 24 de ani a murit. La peste șase ani de la accidentul mortal pe care l-a provocat, Mario Iorgulescu a vorbit despre consumul de substanțe interzise.
Noi alerte meteo. Ger năprasnic în România: Temperaturile vor coborî până la minus 19 grade în unele zone/Vremea în Capitală # National.ro
Vin informații actualizate de la meteorologi, cu privire la vremea din intervalul următor. Specialiștii atrag atenția că urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă îndeosebi noaptea și dimineața, dar și cu ninsori în mai multe zone ale țării. Specialiștii ANM au emis o informare meteo și mai multe atenționări de Cod Galben pentru zilele următoare.
1. Românii sunt striviți de impozite, iar trotinetarii au început atacul pe care l-am anticipat în șapte din ultimele zece texte publicate în "Național". Nici nu era greu. Sunt previzibili, armele lor s-au tocit înainte de pandemie și război. Oengiștii au scos-o la joacă pe Emilia Șercan și îl acuză pe ministrul Justiției de plagiat. Impozitele din 2026 sunt un bobârnac. Bâta în cap o vom lua în 2027.
Schimbare totală de vreme în Europa. Cum va fi iarna 2026-2027? Iată ce spun specialiștii! În timp ce deja iarna an a adus, la început de 2026, precipitații sub formă de ninsoare, dar și temperaturi foarte scăzute, în țări din Europa, inclusiv în România, apar informații de ultimă oră, ce conturează date cu privire la iarna viitoare.
A fost cutremur, în primele ore ale dimineții de luni, 12 ianuarie, în România. Primele informații făcute publice de către specialiști indică faptul că mișcarea telurică a avut loc în zona seismică Vrancea. Mai precis, din câte a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la ora 05:39, în zona seismică Vrancea.
Globurile de Aur 2026: „One Battle After Another” și „Hamnet”, marii câștigători. Lista completă a premiilor – VIDEO # National.ro
S-au aflat numele marilor câștigători ai premiilor Globul de Aur, în cadrul ediției cu numărul 83 a galei. Globurile de Aur ocupă un loc important în seria premiilor cinematografiei, precedând Premiile Oscar, gală ce va avea loc peste câteva săptămâni, în luna martie. „One Battle After Another", o satiră despre politica radicală, şi „Hamnet", o dramă despre familia lui Shakespeare, au fost marii câștigători.
Cursuri suspendate sau desfășurate online în școli din mai multe județe, luni, din cauza vremii # National.ro
Vremea rea continuă să dea bătăi de cap în unele județe din țară, motiv pentru care cursurile se vor desfășura luni, 12 ianuarie, fie online, fie vor fi suspendate, în unele școli. Elevii de la șase școli din țară vor desfășura luni, 12 ianuarie, cursuri online, din cauza vremii nefavorabile, iar în trei unități școlare cursurile au fost suspendate.
Bolojan, binecuvântat la Oradea: credincioșii speră ca următoarea minune să fie fără taxe – VIDEO # National.ro
După ce au văzut cât au de plătit la Fisc pe 2026, românii au trecut la nivelul următor: rugăciunea. La Oradea, premierul Ilie Bolojan a urcat pe scena unei biserici baptiste, unde i s-a cerut oficial „înțelepciune de sus" — semn că jos, pe fluturașul de salariu și pe ghiseul.ro, lucrurile nu mai pot fi rezolvate prin metode convenționale.
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, vă supărați din cauza lucrurilor care nu s-au întâmplat încă. Horoscop 12 ianuarie 2026 – Maturizarea este un proces glorios
În PNL, liniștea este primul semn că se pregătește o execuție. Iar în jurul lui Ilie Bolojan, liniștea a cam dispărut și de la o vreme se aud tot mai clar vocile liderilor liberali care nu mai înghit direcția impusă de la Palatul Victoria. Sau de la „gașca din Oradea"? Ultima, dar cu siguranță nu singura voce critică, este cea a lui Gheorghe Flutur.
România, ”proasta satului”. Ca să nu dea bani, statul și-a asumat să primească și să întrețină 660 de imigranți # National.ro
După Germania și Franța, România și-a asumat cei mai mulți imigranți relocați începând din luna iunie a acestui an. Dacă celelalte
În funcție de ziua săptămânii, atenția lui Donald Trump se concentrează alternând pe Canada, Venezuela, Canalul Panama – și, în ultimele luni, pe Groenlanda. Poate că motivul cel mai plauzibil pentru care Trump vizează Groenlanda este politica ego-ului. Un președinte dornic să facă America din nou măreață și să ducă la bun sfârșit misiunea începută […] The post Trump joacă Monopoly geopolitic cu Groenlanda first appeared on Ziarul National.
Dayot Upamecano nu a renunțat definitiv la visul de a ajunge la Real Madrid. Cotidianul L’Equipe dezvăluie că fundașul francez a acceptat prelungirea contractului cu Bayern Munchen, dar a introdus o clauză care îi poate deschide drumul spre „galactici”. După luni de negocieri, Upamecano va semna cu Bayern până în 2030, cu opțiune de prelungire […] The post A semnat cu Bayern până în 2030, dar gândul îi este la Real Madrid first appeared on Ziarul National.
Zlatan Ibrahimovic, unul dintre cei mai carismatici fotbaliști din istorie, și-a surprins din nou fanii cu o apariție spectaculoasă pe rețelele de socializare. Retras din activitate în 2023, fostul atacant al lui AC Milan a lăsat pentru câteva zile confortul de la Milano și s-a întors într-un loc apropiat sufletului său: nordul înghețat al Suediei. […] The post Zlatan și „haita arctică” first appeared on Ziarul National.
Europa a intrat într-o nouă stare de alertă în fața semnalelor din ce în ce mai explicite că Statele Unite nu mai doresc să suporte povara garantării securității continentului și manifestă ostilitate deschisă în domenii care ating esența problemelor de securitate. La începutul lunii decembrie, SUA au publicat noua Strategie de Securitate Națională, lansând un […] The post America devine spaima Europei? first appeared on Ziarul National.
Orientul Mijlociu a fost mult timp organizat în jurul alinierilor pragmatice și ideologice. Înainte de atacul Hamas asupra Israelului (7 octombrie 2023), au dat naștere la două blocuri regionale care au structurat majoritatea comportamentelor politice, diplomatice și de securitate. Alianțele pragmatice se bazau pe interese ce puteau fi negociate, evaluate și aplicate. Cooperarea în domeniul […] The post Orientul Mijlociu, din nou în schimbare first appeared on Ziarul National.
Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor # National.ro
După ce a strigat în gura mare prin toată mass-media și pe toate rețele sociale că cei de la Apele Române au pierdut banii din PNRR, Diana Buzoianu, de la USR, este pusă la colț chiar de fostul ministru al Mediului, liberalul Mircea Fechet. Acesta spune că, în realitate, Diana Buzoianu este cea care a […] The post Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor first appeared on Ziarul National.
Când secretarul de stat american John Kerry a deplâns faptul că Vladimir Putin se comporta „în stilul secolului al XIX-lea” după invadarea Crimeei în 2014, probabil nu anticipa cât de precisă era remarca sa în descrierea politicii externe actuale a Statelor Unite. Dar perioada care rezonează cel mai mult astăzi este epoca în care au […] The post SUA – Noua Epocă Imperială first appeared on Ziarul National.
A existat vreun an în istorie care să fi început precum 2026? În puțin peste șapte zile, America lui Donald Trump l-a capturat pe Nicolas Maduro, a declarat controlul asupra Venezuelei și a lansat noi amenințări că va prelua Groenlanda de la Danemarca. Lumea se confruntă cu Trump fără limite: un președinte care se simte […] The post Donald Trump nelimitat: fără constrângeri acasă, aventurier în străinătate first appeared on Ziarul National.
Este dezbaterea care a dominat industria tehnologică în 2025 și nu va dispărea prea curând. Liderii din domeniul IA, precum OpenAI și Nvidia, au creat o rețea impresionantă de acorduri uimitoare cu firme de infrastructură cloud, în timp ce hiper-scalerii, inclusiv Amazon, Microsoft și Google, continuă să pompeze miliarde de dolari pentru construirea de centre […] The post Ne aflăm într-o bulă a inteligenței artificiale? first appeared on Ziarul National.
Fermierii, țepuiți de autorități. Banii destinați despăgubirilor, transferați, șmecherește, în contul Ministerului Agriculturii # National.ro
Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole, prevăzut în Planul Național Strategic al României, a fost implementat doar pe jumătate. Mai exact, APIA a luat câte 3% din sumele destinate subvențiilor la hectar de la fiecare fermier și i-a pus, ca din greșeală, într-un cont destinat Ministerului Agriculturii, să li se […] The post Fermierii, țepuiți de autorități. Banii destinați despăgubirilor, transferați, șmecherește, în contul Ministerului Agriculturii first appeared on Ziarul National.
O explicație detaliată a articolului precedent este necesară. 2008 un an crucial, cu două întâlniri Putin Bush la București și Soci, an care a devoalat războiul de astăzi din Ucraina! Întâlnirea bilaterală dintre George W. Bush și Vladimir Putin de la București a avut loc la 4 aprilie 2008, în marja summitului NATO de la București (desfășurat între 2–4 aprilie 2008). Aceasta a fost o […] The post Războiul din Ucraina a început în 2008 (II) first appeared on Ziarul National.
Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot # National.ro
1. În 2022, când Rusia a atacat Ucraina, mulți români cu oarecare stare își făceau planuri să fugă din țară. În Grecia, în Portugalia. Îmi aduc aminte că Portugalia era varianta cea mai bună. Chirii mici, mâncare ieftină, stres zero. N-a plecat nimeni. Putin nu ne-a atacat. Nu a fost în stare să ia trei […] The post Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot first appeared on Ziarul National.
Apare vaccinul administrat prin bere. Ce s-a întâmplat cu Virologul care l-a inventat după ce a băut 5 halbe # National.ro
Un om de ştiinţă american a vrut să schimbe modul în care lumea percepe vaccinul, în general, și se pare că a reușit. A creat vaccinul pentru care nu te duci la cabinetul medical, ci se administrează prin bere. Chris Buck, virusolog la Institutul Național pentru Cancer din Maryland, a inventat primul vaccin din lume […] The post Apare vaccinul administrat prin bere. Ce s-a întâmplat cu Virologul care l-a inventat după ce a băut 5 halbe first appeared on Ziarul National.
Ţeapa “Curierul” de pe WhatsApp te lasă fără contul din aplicaţia de mesagerie. Cum funcţionează înşelăciunea # National.ro
O nouă metodă de înșelăciune face victime în România, prin intermediul aplicației WhatsApp. Oamenii primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și sunt îndemnați să acceseze un link legat de un colet. Persoanele care cad în capcana infractorilor cibernetici rămân fără contul din aplicaţia de mesagerie. De fapt, linkul duce către o pagină […] The post Ţeapa “Curierul” de pe WhatsApp te lasă fără contul din aplicaţia de mesagerie. Cum funcţionează înşelăciunea first appeared on Ziarul National.
România se află sub alertă de ninsori, ger și viscol până marți, 13 ianuarie. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente. Meteorologii transmit că până marți, 13 ianuarie, este valabilă o avetizare meteo de vreme deosebit de rece și ninsori în toată țara. Cele mai afectate zone vor fi Banat, […] The post România, sub alertă de ninsori și ger. Harta zonelor afectate și prognoza ANM first appeared on Ziarul National.
O ţară din sud-estul Europei, vecină cu România, este considerată una dintre cele mai sigure destinații turistice din Europa, fiind inclusă în Nivelul 1 de risc, cea mai scăzută categorie de avertizare pentru călătorii. Conform acestei categorii, vizitatorii trebuie doar să adopte măsuri de precauție obișnuite. Bulgaria, o ţară sigură în Europa Acel vecin al […] The post Harta securităţii în Europa. Cât de sigură este România pentru turiştii străini first appeared on Ziarul National.
Şoferii din România pot circulta pe mai mulţi kilometri de autostradă, dar cam atât. Benzinăriile şi spaţiile de servicii sunt o raritate # National.ro
Şoferii din România beneficiază de mai mulţi kilometri de autostradă, odată cu livrarea loturilor din A7 (Autostrada Moldovei). În 2025, România a depășit borna de 1.400 de kilometri de autostradă și drum expres, marcând al doilea cel mai prolific an din istoria sa în materie de deschideri de șosele de mare viteză. Autostrăzile și drumurile […] The post Şoferii din România pot circulta pe mai mulţi kilometri de autostradă, dar cam atât. Benzinăriile şi spaţiile de servicii sunt o raritate first appeared on Ziarul National.
Acuzaţii grave aduse medicilor de la Spitalul din Constanţa, după ce un copil a intrat în moarte cerebrală! # National.ro
O fetiţă de 2 ani se află în moarte cerebrală după ce a fost operată la Spitalul Județean Constanța. Părinții reclamă erori grave ale personalului medical. După operație, fetița a fost dusă la terapie intensivă, unde starea ei s-ar fi agravat în doar zece minute. Conform unor surse la curent cu acest caz, buzele Anei […] The post Acuzaţii grave aduse medicilor de la Spitalul din Constanţa, după ce un copil a intrat în moarte cerebrală! first appeared on Ziarul National.
Gestul unui bărbat după ce a văzut noile taxe din 2026: s-a prezentat la ghișeu cu 5 kilograme de monede VIDEO # National.ro
O oră le-a trebuit funcționarelor de la Direcția Taxe și Impozite Locale Suceava să numere banii cu care un cetățean și-a achitat dările fiscale la stat. Bărbatul a găsit o modalitate inedită să se „răzbune” pe Ilie Bolojan, pentru majorarea impozitelor pe locuințe. Majorările semnificative ale dărilor fiscale i-au scos pe suceveni în stradă, la […] The post Gestul unui bărbat după ce a văzut noile taxe din 2026: s-a prezentat la ghișeu cu 5 kilograme de monede VIDEO first appeared on Ziarul National.
Horoscop 11 ianuarie. Este o zi bună pentru economii și reevaluarea priorităților financiare # National.ro
Ziua de duminică vine cu o energie axată pe organizare, responsabilitate și clarificări importante. Influențele astrale favorizează analiza lucidă, deciziile practice și dorința de a pune ordine atât în viața personală, cât și în cea profesională. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi! Horoscop zodia Berbec Simțiți nevoia să fiți utili și implicați […] The post Horoscop 11 ianuarie. Este o zi bună pentru economii și reevaluarea priorităților financiare first appeared on Ziarul National.
Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului # National.ro
Denisa Scripcariu, psiholog clinician în supervizare, a adresat o scrisoare deschisă Parlamentului României în care avertizează că noua lege privind exercitarea profesiei de psiholog riscă să agraveze abandonul profesional și migrația tinerilor specialiști. Din interiorul sistemului, aceasta descrie un parcurs profesional construit aproape exclusiv pe autofinanțare, în care costurile formării, supervizării și acreditării sunt suportate […] The post Psihologi la standarde europene, pe costuri personale: avertisment din interiorul sistemului first appeared on Ziarul National.
Recentele scandaluri din întreaga mass-media, provocate de situația generată de zborul președintelui României la Paris, fac necesară lămurirea aspectului legat de avionul prezidențial, pentru a se putea înțelege corect situația reală, dincolo de contrele dintre Putere și Opoziție. România are, sau nu, nevoie de un avion prezidențial? Unul din modurile de reprezentare publică a unui […] The post Avionul prezidențial, între mit și realitate first appeared on Ziarul National.
