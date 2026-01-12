United bate recordul – Cel mai prost sezon din ultimii 111 ani!

09:50

După ce au văzut cât au de plătit la Fisc pe 2026, românii au trecut la nivelul următor: rugăciunea. La Oradea, premierul Ilie Bolojan a urcat pe scena unei biserici baptiste, unde i s-a cerut oficial „înțelepciune de sus" — semn că jos, pe fluturașul de salariu și pe ghiseul.ro, lucrurile nu mai pot fi […]